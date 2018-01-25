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Интервью

Марош Шефчович: Евросоюз готов помочь возобновить диалог по транзиту газа

Сюжет:
Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году (68)
12:3025.01.2018
(обновлено: 12:32 25.01.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош ШефчовичВице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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О потенциале транзита российского газа через Украину, возможной роли Евросоюза в возобновлении дискуссии по этому вопросу, а также о сроках вступления поправок к Газовой директиве ЕС в интервью РИА Новости на полях Всемирного экономического форума в Давосе рассказал вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

— Господин Шефчович, накануне на полях Всемирного экономического форума в Давосе вы встречались с президентом Украины Петром Порошенко. Что вы обсуждали?

— Мы обсуждали с господином Порошенко, а также с министром Новаком основные вопросы энергетики, которые стоят в нашей повестке дня уже какое-то время. Конечно же, это транзит газа через Украину и его будущее после 2019 года. Также я объяснил и министру, и президенту нашу логику, стоящую за запросом на мандат на переговоры (с российской стороной по "Северному потоку-2" — ред.), а также мотивы предложения нами поправок к Газовой директиве ЕС.

— Обсуждали с вы с господином Порошенко вопросы текущего транзита российского газа в ЕС по территории Украины?

Рабочий на территории компрессорной станции, где была запущена вторая ветка газопровода Северный поток. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Европа побеждает русский газ — и готовится к судьбе Украины

— Я думаю, что объемы (газа), которые шли через Украину в прошлом году, доказывают, что этот транзитный маршрут надежен и очень важен, я думаю, и для поставщика, и потребителей и транзитера. Я думаю, это доказывает потенциал для будущего. В то же время я пробовал почву, обсуждал, будет ли возможность восстановить дискуссии о будущем украинского транзита газа после решения арбитражного суда в Стокгольме. Мы, как Евросоюз и Еврокомиссия, были бы очень довольны и готовы попробовать организовать переговоры на экспертом уровне или даже на политическом уровне, где мы могли бы найти долгосрочное решение этого вопроса.

— То есть вы предлагаете России и Украине возобновить трехсторонние переговоры о будущем транзита?

— Мы готовы играть роль координатора, мы будем рады, если, когда будет решение Стокгольма, мы сможем обсуждать продолжение транзита газа через Украину.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области

— Видите ли вы какие-либо риски сейчас для транзита российского газа через Украину в Евросоюз?

— На данный момент — нет. Несмотря на неожиданные изменения погоды, нам по-прежнему удается покрывать потребности Европы в газе.

—  Господин Шефчович, позвольте вопрос о предложенных в прошлом году Еврокомиссией поправок к Газовой директиве ЕС, которые затрагивают работу морских участков газопроводов. Как продвигается обсуждение этого предложения странами Евросоюза в Совете ЕС и есть ли возможность, что эти поправки вступят в силу в текущем году?

Газопровод в Австрии. Архивное фото
© AFP 2018 / Dieter Nagl
Германия и ЕС заинтересованы в сохранении транзита газа из РФ через Украину

— Я думаю, что сейчас обсуждение в Совете очень сфокусировано на юридической стороне предложений, на применении предложенных поправок к текущей и будущей инфраструктуре. Я знаю, что половина стран-членов Евросоюза очень поддерживают как мандат, так и поправки. Но есть и группа стран, которая настаивает на дополнительных юридических пояснениях — не только со стороны Еврокомиссии, но и со стороны юридической службы Совета ЕС. Я знаю, что болгарское председательство готовило несколько встреч на экспертом уровне по этому вопросу. Мы надеемся, что болгарское председательство сможет привести нас к достижению политического соглашения по обоим документам, что существенно приблизит нас к их обсуждению с Европарламентом и, я надеюсь, к их принятию.

—  В этом году?

— Когда мы с вами обсуждали этот вопрос в прошлый раз, я думал, что уже к концу прошлого года мы могли бы достичь этого. Но в итоге процесс затормозился на юридических вопросах. Поэтому предсказывать сложно.

 

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