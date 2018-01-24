Андрей Травников: примитивной задачи поднять явку у нас нет

Избиратели Новосибирской области устали от выборных кампаний разного масштаба, но этот год особенный, а президентские выборы — хороший повод повысить общественно-политическую активность населения, считает врио главы региона Андрей Травников. Об этом, а также о перспективах выделения федерального финансирования для четвертого моста через Обь, выборе площадки для строительства ледовой арены к МЧМ-2023 и оценке деятельности Владимира Кехмана в Новосибирском театре оперы и балета он рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Елена Лазаренко.

— Андрей Александрович, определено место строительства новой ледовой арены в Новосибирске, которая претендует на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, объект возведут на первоначально заявленном месте на берегу Оби. Планируете получить федеральное софинансирование?

— Да, площадка окончательно определена. Выбору предшествовала работа по рассмотрению альтернативных вариантов. Это было необходимо в связи с тем, что депутаты горсовета не поддержали финансовую модель, которая изначально предлагалась для реализации этого проекта.

Мы поняли, что как минимум начнем реализовывать проект за счет бюджетных средств, поэтому нужно было еще раз рассмотреть все возможные варианты размещения и выбрать оптимальный и с точки зрения бюджетных расходов, и с точки зрения стратегического влияния объекта на развитие территорий города, и с точки зрения сроков реализации проекта.

Напомню, что мы намерены построить не просто новую ледовую арену, а объект, необходимый для проведения молодежного чемпионата по хоккею в 2023 году. В итоге мы пришли к консолидированному выводу, что и в минимальном, и в максимальном варианте затрат первоначальная площадка на левом берегу реки Оби является оптимальной.

Начинаем строительство за счет регионального бюджета. Безусловно, будем пытаться привлечь и внебюджетные средства, и федеральные деньги.

— Строительство четвертого моста через Обь зависит от федерального финансирования из средств "Платона". Будут ли выделены эти средства? Есть ли сроки?

— Проект, безусловно, перспективный. Именно поэтому 6 декабря мы подписали соглашение с концессионером. Правда, напомню, что соглашение мы подписали только по итогам переговоров и внесли дополнительные условия.

Это позволяет и нам, и инвестору не форсировать реализацию проекта, не тратить большие собственные средства до того момента, пока не появится уверенность в выделении федерального гранта — суммы, собранной за счет платы за проезд большегрузного транспорта по сети федеральных автодорог. Эта ясность у нас появится во втором полугодии 2018 года — именно тогда Минтранс России планирует саккумулировать необходимые ресурсы.

Будем надеяться, что это произойдет и мы вместе с концессионером приступим к реализации проекта. Пока на данном этапе начнем процедуры по подготовке территории.

— То есть не будет федеральных денег — не будет моста? © РИА Новости / Павел Комаров В Новосибирске в зону строительства моста попал археологический памятник

— Объект очень дорогой, и только за счет средств регионального бюджета построить его в ближайшие годы нереально, учитывая, что у нас есть и другие приоритеты — то же строительство ледового дворца и перинатального центра. Именно поэтому мы и настаивали на дополнительных условиях соглашения. То есть мы не начинаем форсированную реализацию этого проекта до момента подтверждения выделения средств федерального гранта.

Более того, если в течение двух лет этого не произойдет, то стороны — концедент и концессионер — могут выйти из соглашения без каких-либо последствий.

— В середине декабря вы говорили, что еще не определились, пойдете ли на выборы губернатора в сентябре. Есть ли уже решение? Будет ли это зависеть от проведения президентских выборов?

— От результатов президентских выборов это не будет зависеть никаким образом. Хотя, безусловно, результаты выборов станет определенным индикатором и уровня поддержки кандидата в президенты, которого я поддерживаю, и уровня консолидации общества Новосибирской области. Тем не менее это не основной критерий. Я буду принимать решение самостоятельно, конечно, после соответствующего одобрения от руководства страны. Все будет зависеть от того, насколько я сформирую свой стратегический план развития региона, насколько мои действия, мои намерения будут поддержаны жителями Новосибирской области. Если я почувствую в себе уверенность, безусловно, я на выборы пойду.

— В какие сроки вы примете решение?

— Решение будет принято в апреле.

— Политологи прогнозируют низкую естественную явку на президентских выборах в регионе — в районе 38 процентов. Что будут делать власти для повышения явки, для привлечения избирателей?

— Я бы не говорил так технократично и, грубо говоря, примитивно. На самом деле речь не о явке как о показателе. Явка — это просто определенный индикатор. А задача стоит более глубинная. Мы прекрасно понимаем: есть специфика региона, есть определенная усталость избирателей от выборных кампаний разного масштаба, которые проходили в последние годы в Новосибирской области. Но этот год — особенный. Столь значимые выборы проходят впервые за прошедшие шесть лет, и я считаю, что этим событием нужно воспользоваться, чтобы разбудить общественную активность. Мы знаем, что потенциально регион очень активный — и политически, и общественно. Мы это видим по массовым акциям, которое проходили в 2016-2017 годах. Нужно воспользоваться этим и проявить интерес жителей региона к этому, безусловно, важному общественно-политическому событию.

Несомненно, мы будем реализовывать дополнительные мероприятия. Часть мероприятий пересекается с лучшими традициями нашего прошлого, в том числе советского прошлого, когда для многих избирателей поход на участок был своего рода семейным праздником. Я вспоминаю, как в детстве с родителями, не имея избирательного права, с удовольствием ходил на выборы. Конечно, будет информационная кампания. Федеральный центр внес ряд изменений, которые упрощают процедуру голосования для тех, кто в день выборов будет находиться не по месту основной регистрации. Комплекс таких мероприятий тоже будет реализован. Но еще раз повторю: у нас нет примитивной задачи достичь какого-то показателя по явке. Те цифры, которые якобы называли — явка 70 процентов, не соответствуют действительности. Никто таких целевых показателей перед руководством региона не ставил. Задача именно воспользоваться важным событием для того, чтобы повысить общественно-политическую активность населения.

— Бывший красноярский губернатор Виктор Толоконский в составе совета региона по стратегическому планированию должен стать одним из разработчиков новой стратегии развития области. Как идет работа над стратегией? Кто еще входит в состав совета? © РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Бывший красноярский губернатор займется развитием Новосибирской области

— Виктор Александрович в числе других региональных экспертов действительно входит в состав совета по разработке стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Это человек с большим опытом работы от муниципального до федерального уровня, причем в двух разных субъектах. Безусловно, его участие чрезвычайно важно и полезно. Я благодарен Виктору Александровичу за то, что он активно участвует в работе совета: высказывает предложения как на общих мероприятиях, так и во время индивидуальных встреч.

Также в работе совета принимает участие другой бывший губернатор Новосибирской области — Владимир Городецкий. Его участие тоже важно. Понятно, что у каждого из членов совета — не только у бывших губернаторов, но и у представителей научного сообщества, представителей бизнеса, общественных организаций — могут быть разные предложения и разные взгляды на те или иные вопросы. В этом и состоит ценность такой работы, когда, казалось бы, люди, имеющие полярные взгляды на перспективы развития региона, высказывают их на одной площадке и мы в ходе дискуссий находим наиболее качественное решение.

— Будете привлекать к разработке стратегии федеральных экспертов?

— Мы это обсудим. Безусловно, мы будем опираться на местных экспертов, в том числе на научное, образовательное сообщество. Предполагаем, что часть разделов или часть отраслевых направлений возьмут на проработку наши коллеги из Сибирского отделения Академии наук и из высших учебных заведений области. Но мне бы хотелось, и я это выносил на суд совета по стратегии, привлечь и внешних экспертов, чтобы они помогли нам взглянуть на ситуацию со стороны. Помогли более оперативно сравнить наш продукт с аналогичными продуктами, которые разрабатывались в других регионах или других государствах. Может быть, сэкономили время за счет того, что взяли бы на себя обязанность по конечному оформлению документов и продвижению стратегии на федеральном уровне, потому что стратегию необходимо согласовать в том числе с министерством экономического развития. Именно поэтому я считаю, что привлечение внешних экспертов тоже чрезвычайно важно. Не обязательно поручать им весь объем работы. Работа должна быть разделена, и основу ее выполнят наши местные специалисты.

— В какие сроки ожидать завершение работы над стратегией?

— Есть формальные сроки, они определены федеральным законодательство. Мы должны актуализировать стратегию до конца 2018 года. Затягивать работу не хотелось бы. Во-первых, нам стратегию все-таки нужно реализовывать. Кроме того, мой опыт показывает, что как только затягиваешь разработку такого важного документа, начинает страдать качество. Эксперты увлекаются спорами и обсуждениями и забывают о необходимости выдать конечный результат. Тем не менее, если мы увидим, что нам для более качественного результата понадобится дополнительное время, мы можем продлить срок. Но, возвращаясь к критерию номер два, я бы всех ориентировал на первый квартал 2019 года как самый крайний срок. А лучше уложиться до конца 2018 года.

— На федеральном уровне разрабатывается стратегия пространственного развития России. Как в рамках этой стратегии видит себя Новосибирская область?

— Действительно, сейчас идет разработка стратегии пространственного развития РФ, у регионов запросили исходную информацию и наше мнение. Мы еще раз посмотрим те данные, которые мы предоставляли, может быть, откорректируем и уточним.

Лично мое мнение — безусловно, нужно использовать, укреплять и развивать сегодняшнее конкурентное преимущество Новосибирской области. Во-первых, это преимущество региона с наличием крупного административного центра. Сейчас более половины жителей области живут в Новосибирске и практически две трети — в Новосибирской агломерации. В этом есть свои преимущества: в частности, это мощный рынок потребления, который помогает развивать все остальные отрасли и все остальные муниципалитеты

Во-вторых, Новосибирская область — крупный транспортный мультимодальный узел. Это фактически ворота Сибири, логистический распределительный центр для огромной территории.

В-третьих, Новосибирская область — крупный научный центр. Здесь у нас есть как достижения, так и потенциал развития. В частности, с научным сообществом мы обсуждаем идею запустить новый этап развития Академгородка — так называемый Академгородок 2.0, который выйдет за границы Советского района Новосибирска и куда должны войти в виде территорий развития Кольцово, Краснообск и, возможно, Бердск с прилегающей территорией Новосибирского района. Это тоже должно быть предусмотрено стратегией.

Следующее направление — это образование. Новосибирск — мощный надрегиональный образовательный центр, который оказывает влияние на всю Сибирь. Я считаю, что у нас есть возможность расширить это влияние на близлежащие зарубежные страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на определенные опасения (чужаки, мигранты), в этом нет ничего плохого. Как показывает многолетний опыт, студенты из зарубежных стран, отучившись в наших вузах, становятся друзьями нашей страны и нашего региона. Несомненно, в развитии образования на территории нашей области в первую очередь нужно ориентироваться на наших соотечественников, ставя при этом перед собой цель увеличить количество зарубежных студентов, которые будут получать качественное образование в наших вузах.

Безусловно, не нужно забывать и важные для Новосибирска отрасли промышленности. Их развитие должно найти свое отражение в стратегии социально-экономического развития и стратегии пространственного развития регионов.

— В прошлом году из Красноярска в Новосибирск перешла авиакомпания Lufthansa. Что дал региону этот переход? Планируется ли развивать новосибирский аэропорт как один из возможных пересадочных узлов для полетов из Азии в Европу?

— О переходе говорить, наверное, не совсем правильно. Но количество технических посадок грузовых бортов этой авиакомпании в новосибирском аэропорту Толмачево за последние годы действительно увеличилось. Конечно, мы это приветствуем.

Авиакомпании выбирают те аэропорты, которые предоставляют им более удобный сервис, более выгодные условия. И на сегодняшний день Толмачево имеет обоснованную заявку стать крупнейшим воздушным хабом Зауралья. У аэропорта хорошие перспективы по развитию и пассажиропотока, и грузопотока на ближайшие пять лет, причем не только транзитного. Перед властями региона это, в свою очередь, ставит задачу развития сопутствующей транспортной инфраструктуры: автодорог, пригородного железнодорожного сообщения, гостиничной инфраструктуры и жилья для персонала авиакомпаний. Мы это учитываем в стратегии комплексного развития региона.

В данный момент совместно с "Новпортом" — это управляющая компания аэропорта Толмачево — мы разрабатываем региональную комплексную программу по развитию этого авиавоздушного узла. Создана рабочая группа, у компании разработан бизнес-план на ближайшую пятилетку, где они планируют реализацию своих инвестиционных мероприятий. Мы со своей стороны согласовали мероприятия по тем направлениям, которые я назвал.

— Как вы оцениваете работу Владимира Кехмана, который в декабре сменил должность гендиректора Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТа) на должность худрука? Чего ждете от нового гендиректора театра Ары Карапетяна?

© РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк В Новосибирском театре оперы и балета сменился гендиректор

— Я очень позитивно оцениваю деятельность Владимира Абрамовича как генерального директора НОВАТа и с точки зрения развития комплекса, и с точки зрения развития творческой программы, развития коллектива. Мы знаем, как много он сделал для реконструкции здания театра — символа нашего города. Мы видим, что сегодня практически любая постановка, любой спектакль собирают аншлаг. Это серьезное достижение и для директора, и для коллектива.

Безусловно, с приходом нового директора, учитывая, что Владимир Абрамович остается художественным руководителем, я жду, что начнется новый этап в развитии театра. Тем более что у Ары Арамовича очень интересная творческая и управленческая биография. Я уверен, что его приход будет очень полезен для дальнейшего развития театра.