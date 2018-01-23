Николай Любимов: чтобы создать стартап, не нужно уезжать из Рязани

Рязанская область планирует построить инновационный центр, который позволит IT-специалистам создавать и продвигать продукты на российском и зарубежном рынках, не уезжая из региона. О том, когда можно ждать появления первого рязанского стартапа, как и чему будут учить региональных чиновников, а также о своем обучении на тренингах для будущих губернаторов рассказал в интервью РИА Новости глава Рязанской области Николай Любимов. Беседовала Елена Лазаренко.

— Николай Викторович, вы долгое время работали в команде губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Чем помогла работа с одним из наиболее эффективных губернаторов? Что у него переняли? Как учились?

— Много чему удалось научиться. Столько лет работая в его команде, естественно, перенимаешь все самое лучшее, самое перспективное и самое прогрессивное. Во-первых, это деловая хватка — умение видеть, будет ли инвестор вкладывать деньги в регион или ему нужно что-то другое. Самое главное — это система "одного окна", быстрая реакция на все вопросы и запросы инвестора, выполнение его требований и, конечно, взаимовыгодное сотрудничество. Этим и славится Калужская область. Надеюсь, что у нас будет не хуже, а задача стоит — быть лучше. Будем стараться, не повторяясь, развивать что-то новое, используя при этом самые прогрессивные и эффективные методы работы. Второе — это умение выстроить приоритеты, нужно быть современными, следовать запросам нынешней ситуации и существующим вызовам. Именно поэтому мы хотим развивать в регионе цифровую экономику. И третье — определенное отношение к людям.

— Выступая на Гайдаровском форуме в Москве, вы рассказывали о системе обучения региональных и муниципальных чиновников. Под определенным отношением к людям вы имеете в виду в том числе их обучение?

— Да. Нужно понимать, что мир меняется, страна меняется, ситуация меняется, конъюнктура меняется. Люди должны все это узнавать, а для этого их нужно обучать. Нужно вкладывать в это деньги, формировать кадровый резерв.

— С чего начнете обучение чиновников в Рязани? © РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Любимов: Рязанская область добилась в 2017 г серьезных успехов в экономике

— Начинать нужно с самого верха. Так сложилось, что правительство в Рязанской области никогда не проходило тренингов. В этом месяце мы впервые собираемся посвятить этому два выходных дня. У нас будут установочные сессии. Затем с помощью квалифицированных тренеров будем создавать стратегические наработки. То есть будем не просто учиться, а совместно формулировать те цели и задачи, которые нам потом нужно будет решать, причем в увязке с нашими ресурсами. Целей можно поставить много, но они должны быть достижимыми, реальными. Сейчас такие технологии обучения есть, мы их будем впервые использовать.

Еще один важный момент — обучение должно быть постоянным, не реже одного раза в три месяца. Мы начнем с членов правительства, затем перейдем на муниципальный уровень. Главы администраций, сотрудники органов местного самоуправления — они этого хотят, и нужно им это дать.

— Вы тоже примете участие в ближайшем тренинге?

— Однозначно, губернатор должен учиться вместе с правительством. Я буду вместе с ними все это время.

— Это будет тренинг по целеполаганию, по технологиям достижения этих целей?

— Да. Будут также технологии командообразования. Часть времени будет посвящена ораторскому искусству, так как члены правительства — люди публичные. Я таких тренингов проходил много, и для меня это в хорошем смысле не прошло бесследно.

— Перед тем как вас назначили врио главы Рязанской области, вы тоже проходили тренинг? Что он вам дал?

— Я принимал участие в пилотном потоке федеральной программы "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров высшего уровня" в 2009-2010 году. Эту программу начинал еще Сергей Семенович Собянин, занимавший в то время должность вице-премьера. Сейчас это вылилось в новую программу "Единой России". Всего состоялось семь выпусков.

Программа была очень интересной. Нас учили лучшие тренеры, которые рассказывали, как привлечь внимание разных категорий людей. Перед нами выступали губернаторы, чья работа на посту глав регионов признана наиболее эффективной. Они рассказывали о своих наработках, и мы после тренинга внедрили их у себя. Они рассказывали, как они начинали работу на постах губернаторов, какие шаги предприняли, какие ошибки делали, чтобы мы этих ошибок не повторяли. И это очень помогло.

Было очень много интересных экспертов как российских, так и зарубежных. Нам преподавал глава Сбербанка Герман Греф, члены правительства РФ, федеральные министры. Причем они не просто выступали перед нами, мы имели возможность задать вопрос и получить на него ответ.

— На тарзанке тоже прыгали?

— По субботам у нас были спортивные дни: либо футбол, либо скалолазание. Мы взбирались по стене одного из вузов на юго-западе Москвы. На тарзанке не прыгали.

— Вас готовили именно к губернаторской должности?

— Нас готовили к профессиональному и личностному росту. Большинство из тех, кто прошел обучение, очень быстро поднялись по карьерной лестнице. Двое из наших выпускников стали министрами, еще один тогда был помощником президента, четвертый занимает высокопоставленную должность в правительстве РФ. Еще один выпускник стал мэром крупного города. В первом и во втором потоке также были слушатели из бизнес-структур, которые учились за счет своих предприятий. Они тоже сделали серьезную карьеру. Коллега из нашего пилотного потока создал ассоциацию выпускников программы. Мы регулярно собираемся, поддерживаем контакты. Это тоже очень полезно.

— Расскажите, пожалуйста, о развитии цифровой экономики в регионе. С чем вы хотите войти в федеральную программу?

— Возможно, нам пока рано думать об участии в федеральной программе. Вне зависимости от того, войдем мы в программу или нет, это направление нужно развивать. Цифровая экономика — это объединение усилий студенчества, преподавательского состава университетов, инженеров, работающих на действующих предприятиях, наших лучших умов, индивидуальных предпринимателей, IT-компаний, в том числе российских и иностранных, что позволит создавать новые продукты.

Мы в этом году планируем создать инновационный научный центр, который будет предоставлять инфраструктурные возможности для работы IT-компаний и возможности по продвижению конечного продукта на российском и зарубежном рынке. Молодые люди, которые уже начали IT-бизнес, смогут воспользоваться этой инфраструктурой и получат возможность продавать свои разработки в России и за рубежом.

— Это аналог бизнес-инкубатора?

— Это не бизнес-инкубатор, это более серьезная система, которая дает возможность за счет государственной поддержки создавать и продвигать свой продукт на рынок. Это позволит местным компаниям, не уезжая в Москву, продвигать свои стартапы.

— Есть узнаваемый мировой бренд — Силиконовая долина. Это аналог?

— Посмотрим, что из этого может получиться в плане сравнения с Силиконовой долиной. В любом случае это станет точкой роста как для рязанской экономики, так и для молодых людей, для предприятий Рязани, которые пока не имеют таких возможностей.

— На какой стадии сейчас проект?

— Подобрано здание, в бюджете запланированы необходимые средства. Сейчас мы ведем поиск людей, которые займутся реализацией проекта. В этом году мы должны создать центр и начать работать.

— Это в Рязани будет? © РИА Новости / Екатерина Штукина Перейти в фотобанк Бюджет 2018 года позволит Рязанской области решить важнейшие задачи

— Да, в плане затрат это эффективнее. В Рязани все-таки более развитая цифровая инфраструктура. Но мы будем распространять опыт и на районные центры, чтобы тем, кто хочет развивать IT-бизнес, не нужно было переезжать в Рязань. В этом случае они смогут, работая в удаленном доступе, создавать и продвигать цифровые продукты, используя инфраструктуру, которую мы создадим за счет региональных средств в сотрудничестве в Ростелекомом.

Кроме создания инновационного научного центра, мы планируем внедрять информационные технологии во всех сферах, включая правительство области, потому что это сокращает временные издержки и дает очень хороший экономический эффект.