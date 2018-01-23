Николай Любимов: чтобы создать стартап, не нужно уезжать из Рязани

Рязанская область планирует построить инновационный центр, который позволит IT-специалистам создавать и продвигать продукты на российском и зарубежном рынках, не уезжая из региона. О том, когда можно ждать появления первого рязанского стартапа, как и чему будут учить региональных чиновников, а также о своем обучении на тренингах для будущих губернаторов рассказал в интервью РИА Новости глава Рязанской области Николай Любимов. Беседовала Елена Лазаренко.
— Николай Викторович, вы долгое время работали в команде губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Чем помогла работа с одним из наиболее эффективных губернаторов? Что у него переняли? Как учились?
— Много чему удалось научиться. Столько лет работая в его команде, естественно, перенимаешь все самое лучшее, самое перспективное и самое прогрессивное. Во-первых, это деловая хватка — умение видеть, будет ли инвестор вкладывать деньги в регион или ему нужно что-то другое. Самое главное — это система "одного окна", быстрая реакция на все вопросы и запросы инвестора, выполнение его требований и, конечно, взаимовыгодное сотрудничество. Этим и славится Калужская область. Надеюсь, что у нас будет не хуже, а задача стоит — быть лучше. Будем стараться, не повторяясь, развивать что-то новое, используя при этом самые прогрессивные и эффективные методы работы. Второе — это умение выстроить приоритеты, нужно быть современными, следовать запросам нынешней ситуации и существующим вызовам. Именно поэтому мы хотим развивать в регионе цифровую экономику. И третье — определенное отношение к людям.
— Выступая на Гайдаровском форуме в Москве, вы рассказывали о системе обучения региональных и муниципальных чиновников. Под определенным отношением к людям вы имеете в виду в том числе их обучение?
— Да. Нужно понимать, что мир меняется, страна меняется, ситуация меняется, конъюнктура меняется. Люди должны все это узнавать, а для этого их нужно обучать. Нужно вкладывать в это деньги, формировать кадровый резерв.
— С чего начнете обучение чиновников в Рязани?
— Начинать нужно с самого верха. Так сложилось, что правительство в Рязанской области никогда не проходило тренингов. В этом месяце мы впервые собираемся посвятить этому два выходных дня. У нас будут установочные сессии. Затем с помощью квалифицированных тренеров будем создавать стратегические наработки. То есть будем не просто учиться, а совместно формулировать те цели и задачи, которые нам потом нужно будет решать, причем в увязке с нашими ресурсами. Целей можно поставить много, но они должны быть достижимыми, реальными. Сейчас такие технологии обучения есть, мы их будем впервые использовать.
Еще один важный момент — обучение должно быть постоянным, не реже одного раза в три месяца. Мы начнем с членов правительства, затем перейдем на муниципальный уровень. Главы администраций, сотрудники органов местного самоуправления — они этого хотят, и нужно им это дать.
— Вы тоже примете участие в ближайшем тренинге?
— Однозначно, губернатор должен учиться вместе с правительством. Я буду вместе с ними все это время.
— Это будет тренинг по целеполаганию, по технологиям достижения этих целей?
— Да. Будут также технологии командообразования. Часть времени будет посвящена ораторскому искусству, так как члены правительства — люди публичные. Я таких тренингов проходил много, и для меня это в хорошем смысле не прошло бесследно.
— Перед тем как вас назначили врио главы Рязанской области, вы тоже проходили тренинг? Что он вам дал?
— Я принимал участие в пилотном потоке федеральной программы "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров высшего уровня" в 2009-2010 году. Эту программу начинал еще Сергей Семенович Собянин, занимавший в то время должность вице-премьера. Сейчас это вылилось в новую программу "Единой России". Всего состоялось семь выпусков.
Было очень много интересных экспертов как российских, так и зарубежных. Нам преподавал глава Сбербанка Герман Греф, члены правительства РФ, федеральные министры. Причем они не просто выступали перед нами, мы имели возможность задать вопрос и получить на него ответ.
— На тарзанке тоже прыгали?
— По субботам у нас были спортивные дни: либо футбол, либо скалолазание. Мы взбирались по стене одного из вузов на юго-западе Москвы. На тарзанке не прыгали.
— Вас готовили именно к губернаторской должности?
— Нас готовили к профессиональному и личностному росту. Большинство из тех, кто прошел обучение, очень быстро поднялись по карьерной лестнице. Двое из наших выпускников стали министрами, еще один тогда был помощником президента, четвертый занимает высокопоставленную должность в правительстве РФ. Еще один выпускник стал мэром крупного города. В первом и во втором потоке также были слушатели из бизнес-структур, которые учились за счет своих предприятий. Они тоже сделали серьезную карьеру. Коллега из нашего пилотного потока создал ассоциацию выпускников программы. Мы регулярно собираемся, поддерживаем контакты. Это тоже очень полезно.
— Расскажите, пожалуйста, о развитии цифровой экономики в регионе. С чем вы хотите войти в федеральную программу?
— Возможно, нам пока рано думать об участии в федеральной программе. Вне зависимости от того, войдем мы в программу или нет, это направление нужно развивать. Цифровая экономика — это объединение усилий студенчества, преподавательского состава университетов, инженеров, работающих на действующих предприятиях, наших лучших умов, индивидуальных предпринимателей, IT-компаний, в том числе российских и иностранных, что позволит создавать новые продукты.
— Это аналог бизнес-инкубатора?
— Это не бизнес-инкубатор, это более серьезная система, которая дает возможность за счет государственной поддержки создавать и продвигать свой продукт на рынок. Это позволит местным компаниям, не уезжая в Москву, продвигать свои стартапы.
— Есть узнаваемый мировой бренд — Силиконовая долина. Это аналог?
— Посмотрим, что из этого может получиться в плане сравнения с Силиконовой долиной. В любом случае это станет точкой роста как для рязанской экономики, так и для молодых людей, для предприятий Рязани, которые пока не имеют таких возможностей.
— На какой стадии сейчас проект?
— Подобрано здание, в бюджете запланированы необходимые средства. Сейчас мы ведем поиск людей, которые займутся реализацией проекта. В этом году мы должны создать центр и начать работать.
— Это в Рязани будет?
— Да, в плане затрат это эффективнее. В Рязани все-таки более развитая цифровая инфраструктура. Но мы будем распространять опыт и на районные центры, чтобы тем, кто хочет развивать IT-бизнес, не нужно было переезжать в Рязань. В этом случае они смогут, работая в удаленном доступе, создавать и продвигать цифровые продукты, используя инфраструктуру, которую мы создадим за счет региональных средств в сотрудничестве в Ростелекомом.
Кроме создания инновационного научного центра, мы планируем внедрять информационные технологии во всех сферах, включая правительство области, потому что это сокращает временные издержки и дает очень хороший экономический эффект.