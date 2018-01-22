РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Карен Карапетян: сейчас лучшее время для инвестиций в Армению

12:0022.01.2018
(обновлено: 12:09 22.01.2018)
03500
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкГлава правительства Армении Карен КарапетянГлава правительства Армении Карен Карапетян
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк

Евразийский экономический союз позволил Армении значительно расширить возможности для экономики, сейчас страна интенсивно прорабатывает новые возможности для сотрудничества с Китаем, Индией и Сингапуром и другими государствами, заявил премьер страны Карен Карапетян. В интервью РИА Новости он рассказал, что Армения намерена создавать максимально комфортные условия для иностранных вложений и в какие именно проекты будет инвестировать российский бизнес в рамках дорожной карты "Клуба инвесторов Армении".

— Какие преимущества Армения может предложить российским предпринимателям с учетом членства страны в ЕАЭС, режима торговых преференций с Евросоюзом и открывшейся ЗЭС "Мегри" с Ираном?

— Сегодня Армения имеет развивающуюся экономику, реагирующую на часто непредсказуемые мировые перемены. Окончательные данные по 2017 году будут опубликованы позднее в этом месяце, однако уже сейчас я могу с уверенностью сказать, что экономический рост будет больше, чем мы предполагали в 2016 году.

Что касается ЕАЭС, то ее логика для нас очень понятна и прагматична. Евразийский интеграционный проект расширил наши экономические границы, создав емкий, почти 180-миллионный рынок без таможенных границ. В рамках ЕАЭС интенсивно прорабатываются вопросы сотрудничества с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами.

Благоприятный инвестиционный и бизнес-климат позволит Армении стать стартовой площадкой для российских предпринимателей для доступа на новые рынки.

Вид на город Ереван. Архивное фото
© РИА Новости / Алина Старостина
Перейти в фотобанк
В Армении создадут СЭЗ для высокотехнологичных стартапов со всего мира
У нас имеется льготный режим торговли с США, Канадой, Швейцарией, Норвегией и Японией, так называемый GSP. Также Армения является одной из 10 стран мира, пользующихся Всеобщей системой преференций GSP+ Евросоюза, которая позволяет экспортировать в ЕС на льготных условиях порядка 6400 наименований товаров, произведенных в нашей стране. С января 2018 года Армения стала членом системы REX. Это означает, что начиная с 2018 года организации, один раз регистрируясь в электронной системе, больше не будут обязаны для каждой партии товаров получать сертификаты происхождения и смогут экспортировать товары в ЕС, пользуясь не только нулевым тарифом таможенных пошлин, но также тратить меньше денег на сертификат.

В конце прошлого года на армяно-иранской границе в Мегри начала действовать свободная экономическая зона. И мы полагаем, что данная СЭЗ является хорошей площадкой для российского бизнеса и капитала, который имеет интерес в Иране. Мы очень открыты в этом плане и готовы сотрудничать не только на правах размещения российского капитала в свободной экономической зоне, но и совместного инвестиционного сотрудничества.
СЭЗ призвана способствовать росту объема экспорта и созданию новых рабочих мест, а также обеспечению устойчивого экономического развития путем интеграции прямых иностранных инвестиций и внедрения передовых технологий.

СЭЗ, будучи единственной в сухопутной зоне ЕАЭС-Иран, позволяет воспользоваться возможностями 80-миллионного иранского рынка, создавая основы для формирования совместных предприятий. Страны ЕАЭС, в том числе и российские предприниматели, могут воспользоваться возможностями свободной экономической зоны и экспортировать в Иран крупные партии товаров, а иранская сторона на льготных условиях экспортировать свои товары в ЕАЭС и другие страны. Армения, будучи членом ЕАЭС и имея льготные торговые режимы с ЕС, общую с Ираном границу, а также привлекательную инвестиционную и бизнес-среду, при наличии СЭЗ на границе с Ираном может представлять серьезный интерес для экспортоориентированных производств, для использования торговых и логистических возможностей Армении, обусловленных ее географическим положением.

— Есть ли у Армении потенциал наращивания экспорта сельхозпродукции в Россию? Видите ли вы проблемы в этой сфере? И как они сейчас решаются (сообщалось, что остаются вопросы по малому количеству пунктов пропуска на российско-грузинской границе для армянских грузов, идущих транзитом через Грузию)?

— Сфера сельского хозяйства находится в центре внимания нашего правительства, и у нас реализовывается целый ряд программ, направленных на создание современного, прибыльного и индустриального сельского хозяйства — это и создание новых интенсивных садов и теплиц, и переход к новой капельной системе орошения, и программы господдержки лизинга сельхозтехники, и кредиты на очень доступных условиях, и новая система противоградовой ракетной защиты, которая постепенно должна охватить всю территорию республики. Естественно, все это не может не отражаться и на экспорте нашей сельскохозяйственной продукции в Россию, который динамично растет.

Города мира. Ереван. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Посол России рассказал о перспективах экономического развития Армении
Что касается проблем, то они в основном связаны с логистикой на Верхнем Ларсе. Это проблемы в основном технического характера, связанные с погодными условиями и сезонной нагрузкой. В настоящее время обсуждаются также альтернативные варианты логистики. Одновременно ведутся работы по повышению уровня представленности армянской продукции в различных выставках, которые также способствуют увеличению экспорта и появлению на новых рынках.

© РИА Новости / Владимир ИвановПерейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе
© РИА Новости / Владимир Иванов
Перейти в фотобанк
Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе

— В середине ноября российская ГК "Ташир" заявила о старте одной из крупнейших в истории страны инвестпрограмм на сумму один миллиард долларов, которые будут направлены в сферу энергетики. Ожидаете ли вы мультипликативного эффекта от этого проекта. Планируются ли в ближайшее время новые крупные инвестиции и в каких сферах?

— Действительно, 13 ноября в Ереване группа компаний "Ташир", компания "Электрические сети Армении" в рамках инициатив "Клуба инвесторов Армении" презентовали инвестиционную программу в сферe энергетики республики с общим объемом более одного миллиарда долларов США. В распределительные сети, входящие с 2015 года в актив группы компаний "Ташир", на реконструкцию текущей электроэнергетической инфраструктуры и внедрение автоматической системы коммерческого учета электроэнергии в ближайшие годы будут направлены инвестиции порядка 900 миллионов долларов США.

Еще одним инвестиционным проектом группы компаний "Ташир" в сфере энергетики Армении станет строительство Шнохской ГЭС. Инвестиции в проект составят порядка 200 миллионов долларов США.

Армянская АЭС. Архивное фото.
© РИА Новости / Р. Мангасарян
Перейти в фотобанк
АЭС в обмен на сотрудничество с ЕС: Армения на пороге кризиса в энергетике
Помимо вышеуказанного, реализуются крупные инфраструктурные проекты, такие как строительство дорожного коридора "Север-Юг", строительство нового жилищного комплекса в столице, в процессе реализации проект по строительству нового этнического квартала "Ной" в Ереване, где, помимо жилого комплекса, будут расположены гостиницы, студии-мастерские живописи и национального промысла. Реализуется проект по восстановлению архитектурного заповедника "Кумайри" в исторической части города Гюмри. В процессе подготовки комплексные инвестиционные программы и по другим основным туристическим направлениям в нескольких регионах Армении. Крупные инвестиционные проекты стартовали в сферах горнодобывающей, а также легкой промышленности. В Армении день ото дня все большее распространение получает органическое и тепличное сельское хозяйство, производство которого имеет большой спрос. Как известно, Армения пользуется международным авторитетом в сферах плодоовощной обработки, консервирования, производства сушеных фруктов и соков, а местная вода и алкогольная продукция стала визитной карточкой Армении.

Мультипликативный эффект от всех этих проектов, естественно, будет проявляться постепенно и даст новый виток положительных социальных и экономических изменений, а также закрепит имидж Армении на международных площадках как страны, где комфортно жить, отдыхать и вести бизнес.

Вообще, должен сказать, что одна из наших основных целей — это создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса в стране, и с учетом всего вышесказанного, могу заверить, что сейчас самое лучшее время, чтобы делать бизнес в Армении.

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена