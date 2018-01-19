Сергей Морозов: Ульяновскую область ждет ребрендинг имиджа

Ульяновская область, запустившая в конце прошлого года первый в России ветропарк, в будущем намерена построить в регионе еще несколько аналогичных площадок, которые будут производить более четверти суммарной мощности всех электростанций современной энергосистемы области. О будущем "зеленой энергетики" в регионе, перспективах развития УАЗ на зарубежных рынках и о том, когда ожидается первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-276, в интервью РИА Новости рассказал губернатор ульяновской области Сергей Морозов. Беседовала Елена Лазаренко.

— Сергей Иванович, под Ульяновском запустили ветрогенераторы. Расскажите, пожалуйста, подробнее про этот проект.

— В декабре ветрогенераторы были запущены в тестовом режиме, в последних числах декабря ветропарк получил все необходимые документы. А с января этого года ветряная электрическая станция финской компании Fortum включена в реестр мощности. Ульяновская область стала первой в России площадкой, где началась реализация проекта в сфере ветроэнергетики.

Среди преимуществ, которые получает регион от реализации этого проекта, в первую очередь, привлечение инвестиций — компания Fortum инвестирует свыше 5 миллиардов рублей. Начнется продажа электроэнергии, компания будет платить налоги: ежегодно инвестор будет направлять в региональный бюджет более 100 миллионов рублей. К тому же будет сформирована целая отрасль по обслуживанию ветропарка у нас в регионе, а это в свою очередь создание новых высокотехнологичных рабочих мест и самое главное — уникальных компетенций. Это также возможность для развития международной кооперации. Недавно мы подписали соглашение с датской компанией Vestas по размещению на территории Ульяновской области производства лопастей для ветрогенераторов, не имеющих аналогов в России.

— Будут ли построены еще ветромощности в регионе?

— Ожидается строительство еще ряда объектов. В качестве возможных площадок для их размещения рассматриваются Чердаклинский, Николаевский районы, Новоульяновск и другие муниципальные образования. Они будут производить более четверти суммарной мощности всех электростанций современной энергосистемы Ульяновской области — более 250 МВт. Это неисчерпаемый, возобновляемый источник энергии. Кроме того, это экологически чистый процесс производства, не наносящий вреда окружающей среде, что тоже очень важно для нас.

Мы также планируем в Ульяновской области внедрить систему циклической "зеленой" экономики. Наш проект "Зеленый регион" должен стать одним из приоритетных, его реализацию будет курировать лично первый заместитель председателя правительства Андрей Тюрин. Он же будет заниматься развитием цикличной, безотходной экономики. Среди главных направлений проекта "Зеленый регион" — озеленение и ландшафтное устройство, рекультивация отходов, формирование рекреационных зон, включая берега рек и водохранилищ.

— Ульяновская область один из лидеров рейтинга инвестклимата АСИ. Как планируете удерживать позиции? Как будете привлекать инвестиции и из каких стран?

— На протяжении последних десяти лет мы активно занимаемся привлечением инвесторов, вводом в эксплуатацию новых производств. В 2017 году у нас заработал завод японского концерна Bridgestone, где уже трудятся порядка 600 человек. Введены в строй предприятие по производству телескопических и кабинетных защит для станков компании Hestego и уникальный обрабатывающий центр чешской компании Trimill. Мы подписали 16 инвестиционных соглашений, объем инвестиций по ним составит более 47 миллиардов рублей.

В этом году мы планируем ввести в строй семь новых инвестиционных объектов. Среди них завод по производству электротехнического оборудования французской компании Legrand, первые 60 лопастей для ветрогенераторов планирует выпустить датская компания Vestas, полномасштабный запуск производства которой намечен на середину 2019 года, будет запущен центр изучения питания американской корпорации Mars, открыт отель Ibis в Заволжском районе Ульяновска, индустриальный парк в Портовой особой экономической зоне, начнет выпуск продукции российская компания "Памир". Ожидаем, что еще порядка десяти компаний выйдут на стройку. Среди них проект по производству газобаллонного оборудования иранской компании "Рэд Сане", российская компания "Волга-Лакта" с производством пищевых заквасок, несколько проектов в особой экономической зоне и ряд других.

В плане инвестиционного климата мы развиваем тему экологических инноваций, технологического предпринимательства, цифровой экономики, переформатирования нашей инвестиционной деятельности с учетом этих новых тенденций. Создаем условия для развития технологических инноваций и инфраструктуры. Проект технокампуса — яркий пример, сейчас ведем его проектирование. Также еще один пример — наноцентр, вторую очередь которого мы откроем в феврале.

В 2018 году мы существенно усилим продвижение и маркетинг региона, в том числе с акцентом на цифровые технологии. В 2010-2011 годы у нас был сформирован бренд "К взлету готов". С тех пор многое изменилось, у нас появились новые приоритеты, мы определили позиции, где мы находимся и куда идем далее, разработали стратегию. Поэтому сейчас мы нуждаемся обновлении нашего бренда, его актуализации. В этом году займемся ребрендингом имиджа региона.

— Как прошел в области год столетия Октябрьской революции?

— В течение года для жителей и гостей региона проходили тематические конференции, круглые столы, выставки, театральные постановки и фестивали. Состоялось более 230 событий, в том числе для молодежи, представителей музейного сообщества, архивистов, профессиональных историков, деятелей искусства. В них приняло участие свыше 15 тысяч человек.

Большое внимание тема вызвала у зарубежных СМИ — наш регион посетили съемочные группы и журналисты печатных изданий из КНР, Японии, Германии, Швейцарии, Италии, Франции и других государств.

— Сколько туристов проехали по "красным маршрутам"?

— Всего за время реализации проекта "Красный маршрут" с 2014 года Ульяновск посетили около 2 тысяч групповых туристов, около 5 тысяч самостоятельных туристов. Ежегодно туристский поток увеличивается на 20-30 процентов. К нам приезжают туристы из таких стран как КНР, Тайвань, Вьетнам.

— Какие новые разработки будут представлены на авиатранспортном форуме МАТФ-2018?

— Международный авиатранспортный форум впервые был проведен в 2011 году. В прошлом году мы приняли решение выбрать центральной темой МАТФ развитие кадрового потенциала российской авиационной отрасли. В 2018 году мы планируем больше внимания уделить вопросу изготовления и эксплуатации беспилотников. Форум запланирован на середину августа.

При подготовке мероприятий в этом году мы учтем опыт проведения прошлых форумов и международного авиакосмического салона МАКС. Кроме того, во время участия в форуме "Транспорт России" в Москве мы достигли договоренности о поддержке в проведении МАТФ-2018 со стороны федерального министерства транспорта.

Планируем представить ведущую российскую авиатехнику: МС-21, Ил-76, экспонировать легендарный "Руслан".

Будем говорить об условиях успешной реализации авиационных проектов, поэтому деловую программу делим условно на направления — люди, технологии, инфраструктура.

На выставке "Инновации в авиации" будут представлены новейшие разработки в области беспилотных авиационных систем и композиционных материалов, модели сотрудничества по подготовке инженерно-управленческих кадров, продемонстрированы перспективные производственные проекты и возможности кооперации, а также практики по формированию необходимых условий для их реализации.

Также планируем провести форум авиации общего назначения "Небо без границ", посвященный развитию в России беспилотных авиационных систем. Дебютом в программе станет форум авиационных регионов, где представители субъектов РФ обсудят необходимые требования и возможности развития инфраструктуры для решения крупных производственных задач.

— Определен ли уже список гостей и участников? Кто из зарубежных коллег приедет?

— Список гостей и участников сейчас формируется, но традиционно это руководители авиационных предприятий, представители органов власти, ведущие эксперты в сфере авиастроения. Нас поддержали Минпромторг России, Минтранс, союз машиностроителей, мы планируем вести пригласительную программу совместно с ними. Готовится солидная делегация из Казахстана во главе с министром. Будут приглашены члены Европейского авиакосмического кластера.

— В прошлом году УАЗ представил сразу несколько новых проектов, в частности модель школьного автобуса на базе "УАЗ Профи", модель проекта "Кортеж". Как развиваются эти проекты? Есть ли у предприятия другие планы развития?

— Действительно, в сентябре 2017 запущено серийное производство "УАЗ Профи". Это новый уникальный продукт в сегменте легких коммерческих автомобилей грузоподъемностью 1,5 тонны. В ноябре 2017-го стартовали продажи полноприводного "УАЗ Профи" с двойной кабиной, а также с газобаллонным оборудованием.

В новой линейке есть множество перспективных моделей: электролаборатория, школьный автобус, реанимобиль, автоцистерна, промтоварный фургон, автогидроподъемник.

Кроме того, летом прошлого года на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге был представлен экспериментальный автомобиль с гибридной силовой установкой на базе нового "УАЗ Профи". Испытания новой машины планируется начать в 2019 году.

— Как будет развиваться экспорт автомобилей УАЗ?

— В планах УАЗа в ближайшие три года увеличить объем продаж на зарубежных рынках до 20 тысяч автомобилей в год, что должно составить порядка 30 процентов в общем объеме продаж УАЗа.

В 2017 году УАЗ заключил ряд дистрибьютерских договоров с партнерами из Западной Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Начаты поставки в такие страны, как Гондурас, Китай, Либерия, Мали, Мьянма, Парагвай, Филиппины, Эквадор.

Со второго квартала 2018 года в Казахстане начнется крупноузловая сборка нескольких моделей УАЗ. Производство машин будет налажено на двух сборочных площадках Казахстана: заводе "Азия Авто" в Усть-Каменогорске и заводе-филиале "СемАЗ" в городе Кокшетау. При помощи местных партнеров компания УАЗ наладит выпуск внедорожников "УАЗ Патриот" и "УАЗ Хантер", а также классических коммерческих машин — фургонов, автобусов и санитарных автомобилей. Для Ульяновского автозавода Казахстан является на сегодняшний день крупнейшим экспортным рынком. Ежегодно в зависимости от экономической ситуации на него поставлялось от тысячи до 5 тысяч полноприводных внедорожников УАЗ. С учетом открывающихся при локальной сборке новых возможностей УАЗ планирует продать на рынок Казахстана в 2018 году не менее 2,5 тысячи ульяновских машин и машинокомплектов.

Также УАЗ рассматривает возможность наладить производство в Пакистане.

— Когда начнется серийное производство самолета Ил-76-МД-90А и среднего транспортного самолета Ил-276 на заводе "Авиастар-СП"?

— "Авиастар-СП" выполняет контракт на производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в интересах министерства обороны РФ, заказчику передано три воздушных судна.

Одновременно с этим продолжаются опытно-конструкторские работы и проходят испытания. Сегодня на заводе ведется достаточно активная реконструкция, мы готовимся к серийному производству самолета Ил-76-МД-90А. Фактически уже сегодня самолет находится в войсках и одновременно с испытаниями эксплуатируется.

На заводе продолжается строительство новой поточной линии, которая значительно сократит циклы сборки агрегатов, стыковки планера. Уже начата работа с государственным заказчиком по актуализации экономических параметров и условий серийного контракта. Все это позволяет с уверенностью утверждать, что производство самолетов Ил-76МД-90А обретает, без сомнения, второе дыхание. Как заверило руководство завода и транспортного дивизиона ОАК, завершить совместные испытания Ил-76МД-90А планируется в 2019 году.

Если говорить о новом транспортнике Ил-276, действительно, было принято решение о размещении серийного производства среднего транспортного самолета Ил-276 на "Авиастар-СП". Новый средний военно-транспортный самолет (СВТС) создается в интересах Минобороны России. Он придет на смену морально устаревающим Ан-12. ОКБ Ильюшина совместно с министерством обороны и Минпромторгом разработало проект тактико-технического задания (ТТЗ) на средний военно-транспортный самолет.

Как меня заверил руководитель транспортного дивизиона ОАК Алексей Рогозин, в настоящее время идет процесс согласования и утверждения ТТЗ на СВТС. В конце 2017 года в ОКБ Ильюшина приступили к эскизному проектированию Ил-276. Завершение конструкторских работ, подготовку производства и первый вылет планируется в первом квартале 2023 года, и завершение самой работы — это 2025 год с началом серийных поставок в войска в 2026 году. По предварительным оценкам, в ближайшее десятилетие в войсках необходимо будет заменить несколько десятков Ан-12.