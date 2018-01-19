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Интервью

Андрей Колодкин: Россия будет быстро обновлять Красную книгу

13:0019.01.2018
(обновлено: 13:05 19.01.2018)
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© Предоставлено Минприроды РоссииДиректор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Андрей КолодкинДиректор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Андрей Колодкин
© Предоставлено Минприроды России

Минприроды России утвердило в конце декабря 2017 года новую редакцию Красной книги, куда вошли виды животного мира, которые при обсуждении экспертами на заседаниях соответствующей комиссии по редким видам получили практически единогласную оценку. В то же время 16 видов, вызвавших жаркие споры ученых и общественников, пока решили не трогать. О том, как виды становятся краснокнижными, а также об охотничьем лобби в интервью РИА Новости рассказал директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Андрей Колодкин. Беседовал Игорь Ермаченков.

— В конце прошлого года была принята новая редакция Красной книги, при этом виды, вызвавшие споры ученых и общественников, решили пока не трогать до появления более точных сведений об их численности. Можно ли говорить, что меняется порядок ведения Красной книги?

— Порядок ведения Красной книги России, утвержденный приказом Минприроды в 2016 году, меняться не будет. Но изменится подход к реализации положения этого приказа. То есть мы не будем теперь формировать объемный список всех видов животных, которые подлежат включению в Красную книгу или исключению из нее. Будем подходить к этому повидово: изучать динамику численности вида, места обитания, состояние популяции — и в дальнейшем каждый вид рассматривать отдельно. То есть мы не будем ждать, когда наберется какое-то количество видов, чтобы рассмотреть весь этот список и принять решение о включении либо исключении. Теперь мы будем работать точечно по каждому виду. По нашему мнению, это ускорит принятие мер по охране редких видов.

— Когда будет принято решение по спорным видам, которые было решено пока не трогать?

Национальный парк Сенгилеевские горы. Архивное фото
© РИА Новости / В. Белокопытов
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— Здесь ситуация следующая: в соответствии с порядком ведения Красной книги и исходя из критериев для включения или исключения видов должны быть предоставлены научно обоснованные данные. По данным спорным видам поступали предложения от ряда ученых по включению или исключению, но научно обоснованных данных, например, динамики численности за пять-десять лет, информации о раздробленности или сокращении ареала обитания, ухудшения состояния популяции мы не получили. Эти виды требуют более детального изучения, проработки и в последующем будут снова вынесены на рассмотрение комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам при Минприроды России.

— Когда состоится следующее заседание комиссии?

— Комиссия должна собираться не реже одного раза в год. Однако по мере поступления материалов по спорным видам комиссия будет сразу собираться и их рассматривать. Тут медлить нельзя, но решение по ним должно приниматься взвешенно и объективно. Ничто не мешает нам делать это чаще, будем собираться.

— Общественные организации жалуются, что существует некое охотничье лобби, которое пытается продавливать исключение видов из Красной книги. Вам что-то известно о людях, которые пытаются оказывать влияние на Минприроды и комиссию?

© Fotolia / rodimovpavelОхотник в зимнем лесу
© Fotolia / rodimovpavel
Охотник в зимнем лесу

— Комиссия, прежде всего, состоит из ученых различных организаций: сотрудников Российской академии наук, других научных организаций, представителей Минприроды. Она разносторонняя. Говорить о том, что на комиссию имеют влияние какие-то люди, которые лоббируют охотничьи ресурсы, нельзя. В качестве предложенных комиссии видов животных для включения в Красную книгу есть те, которые в настоящее время относятся к охотничьим ресурсам. Поэтому считаем обоснованным, что в состав комиссии входят помимо научных работников представители охотоведческого сообщества, которые вправе давать полную и объективную информацию по животным, исходя из их учетов, планов воспроизводства животных. Отдельно хотелось бы отметить, что предыдущий состав в структуре новой комиссии сохранился полностью, все члены научного сообщества продолжают свою работу в ней.

— Когда пройдут полевые исследования, на основании которых принимаются решения по животным?

— Существуют различные виды учета животных, в том числе зимний маршрутный учет видов, которые зимой не ложатся в спячку. А вот спящих зимой медведей можно учитывать на кормовых овсяных полях, на кедровниках. Учеты проводятся ежегодно научными организациями в форме экспедиций, также в охотничьей отрасли проводится государственный мониторинг, региональные власти представляют данные о численности животных на территориях. На основании таких учетов мы и получаем данные о численности. К сожалению, такие данные есть не по всем видам. Некоторые животные требуют дополнительного изучения, для чего следует формировать и проводить целые экспедиции.

—  О каких видах идет речь?

Гималайская медведица. Архивное фото
© AFP 2018 / Raymond Roig
В Минприроды рассказали о спорных видах, не попавших в Красную книгу

— Список мы неоднократно публиковали. В него входят гималайский медведь, северный олень, подвиды благородного оленя и серны, сибирский горный козел, серый гусь, другие виды — всего 16 видов*.

Рассмотрим ситуацию на примере гималайского медведя. Ученые предложили включить его в Красную книгу. Однако по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов состояние популяции данного вида стабильно, на протяжении последних лет наблюдается явное увеличение его численности. Позиция ученых немного другая, но объективных данных мы не получили. Ученым стоило заявить, что они провели экспедицию, понаблюдали вид в течение двух-трех лет и получили следующую картину, но на сегодняшний день никаких объективных научных данных о численности гималайского медведя и его актуальном состоянии представлено не было. В связи с этим комиссия решила отложить рассмотрение этого вида до появления более полной информационной базы.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкГималайский медведь
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Гималайский медведь

—  Когда можно ожидать экспедиции по изучению численности гималайского медведя?

— Экспедиции планируются представителями научного сообщества. Думаю, в ближайшее время они смогут сформировать группу, которая будет изучать численность гималайских медведей и ареал его обитания. Провести такой учет можно начиная с весенних месяцев и летом.

— Какой из научных институтов мог бы заняться такими учетами?

— Считаем, что стоит опереться на региональные научные организации. Люди уже знают климатические условия, места обитания. Поэтому целесообразнее именно их привлекать.

— Книга не обновлялась с 1998 года, почти двадцать лет. В то же время есть рекомендация обновлять ее раз в десятилетие. В будущем будет ли выдерживаться этот срок?

Дальневосточный леопард. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Минприроды утвердило новую редакцию Красной книги

— Действительно, в порядке ведения Красной книги рекомендовано издавать ее не реже одного раза в десять лет. Но Красная книга ведь живой документ. Численность животных характеризуется колебаниями: есть цикличность развития каждой популяции, в каком-то случае надо рассматривать вопрос о включении в Красную книгу, в каком-то — об исключении. То есть численность видов, занесенных в Красную книгу, ареалы их обитания изменяются, и поэтому работа над книгой должна проходить в постоянном непрерывном режиме, а не один раз в десять лет. В дальнейшем мы свою работу будем планировать таким образом, чтобы изменения вносились регулярно. Но в настоящее время, думаю, вне всякого сомнения, необходимо обеспечить выход новой книги. Все мы этого очень хотим. Нужно срочно начинать работу, чтобы сохранить исчезающего сайгака, серну и целый ряд других видов, находящихся под реальной угрозой.

* Список спорных видов: гималайский медведь, северный олень (европейский подвид (мурманская западная, карельская, коми-архангельская, вятско-камская популяции), сибирский лесной подвид (ангарская популяция), баргузинский подвид (забайкальская популяция), охотский подвид (камчатская, сахалинская популяции), благородный олень (кавказский подвид), кавказская серна, сибирский горный козел (западно-саянская и восточно-саянская популяции), косатка (плотоядная популяция), серый гусь (за исключением Астраханской и Калининградской областей, Краснодарского края и Адыгеи), лесной гуменник, восточный тундровый гуменник (за исключением Приморского и Хабаровского краев, Магаданской области, Нижнеколымского и Среднеколымского улусов Якутии, Билибинского и Чаунского районов Чукотки), таежный гуменник, серая утка, касатка, большой веретенник, восточносибирский малый веретенник, анадырский малый веретенник, обыкновенная горлица.

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