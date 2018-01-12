Вениамин Кондратьев: кубанское вино может стать одним из лучших в мире

Кубанское вино может стать востребованным у российских и зарубежных потребителей, для этого нужно повышать его качество и увеличивать количество виноградников, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом, а также об итогах прошедшего туристического сезона и подготовке к новому, планах по повышению качества урожая и возможной угрозе региону от саранчи он рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Светлана Берило.

— Вениамин Иванович, по итогам 2016 года Краснодарский край собрал рекордные урожаи риса, пшеницы, винограда. Есть ли рекорды в 2017 году?

— В целом валовое производство сельского хозяйства в 2017 году увеличилось по сравнению с предыдущими годом на 101,2 процента. Наши аграрии собрали 14 миллионов 700 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и риса. И надо отметить, что в 2017 году мы взяли не только количеством — к рекордным цифрам уже все, наверное, привыкли, но качеством.

Впервые в промышленных объемах собрана пшеница второго класса. Средняя урожайность с гектара составила 64 центнера, у передовиков — до 90 центнеров с одного гектара.

И за этот урожай нашим аграриям действительно пришлось побороться. Погода совсем не располагала к рекордным урожаям. Особенно это касается винограда. Но тем не менее в крае собрали почти половину всей янтарной ягоды в стране, 40 процентов всех российских яблок, 80 процентов риса. Да, в 2017 году миллион риса мы не собрали, но, повторюсь, мы сегодня не к рекордным цифрам стремимся. Гораздо важнее, что на всех полях региона сегодня растет рис отечественной селекции самого высокого класса. Это очень серьезное достижение наших ученых.

Безусловно, со своей стороны мы делаем все, чтобы увеличивать господдержку аграриям. И в текущем году мы выделяем порядка 7,2 миллиарда рублей. При этом сельское хозяйство остается одним из самых привлекательных направлений для инвесторов.

— В 2016 году в регионе был собран рекордный урожай винограда — 237 тысяч тонн, что составило почти половину от всего собранного в России. В 2017 году показатели снизились почти на 15% — до 200 тысяч тонн. С чем это связано? © Фото : Из личного архива Надежды Косенко "Купите российское". Что говорят сомелье о наших винах и где искать лучшее

— Частично я уже ответил на этот вопрос — причина в не совсем благоприятных погодных условиях. Затяжная осень и холодная весна значительно повлияли на сроки уборки — она началась на 10-15 дней позже обычного. Но при этом практически половину российского винограда — 45 процентов — край собрал. Это превышает средние показатели за десять лет более чем на 20 процентов. Урожайность также выше средней за последние десять лет на шесть центнеров с гектара — 97,4 центнера с гектара. Мы можем совершенно смело заявлять, что, во-первых, статус главного виноградарского региона России Кубань подтвердила. А во-вторых, у нас будет достаточно сырья для изготовления качественного вина — виноград, который мы собрали, более чем высокого качества.

— Как планируете развивать бренд кубанского вина? Есть ли у региона план, как сделать его модным и известным во всем мире? И как, на ваш взгляд, можно изменить скептическое отношение российских и зарубежных потребителей к российскому вину?

— Будем предлагать качественный продукт, конечно. Хотя я бы не стал так категорично утверждать, что отношение к российскому вину, а тем более к кубанскому, скептическое. Да, был период, когда его делали из импортного виноматериала, и не будем скрывать, что качество продукта от этого зачастую страдало. Но сегодня мы от этой практики уходим. Виноградари ориентированы на отечественные саженцы, качественный виноград и, как следствие, качественное вино.

Поэтому мы сейчас говорим о том, что количество произведенного вина должно быть соразмерно количеству посаженного винограда. В 2017 году высадили около 4,4 миллиона саженцев. Порядка 70 процентов из них — отечественного производства. 360 миллионов рублей выделено из бюджета на сопутствующие работы — закладку, уход, установку шпалеры. Еще 70 миллионов на развитие питомниководства и селекционные работы.

В 2017 году в Темрюкском районе открыт крупнейший в стране виноградный питомник, первые результаты уже есть — кубанские саженцы уже растут на территории Анапы. И здесь же к 2020 году инвесторы планируют открыть новый завод по производству вина и центр винного туризма. Это, кстати, еще один способ заслужить доверие потребителей — приглашать их непосредственно на заводы, устраивать различные винные туры — в 2018 году будет доступно около 80 таких экскурсий. То есть мы нашим туристам, потенциальным покупателям, даем возможность самим убедиться в качестве кубанского вина.

И, конечно, мы будем планомерно увеличивать количество земли в регионе, занятое виноградниками, — все условия для того есть. Абсолютно уверен, что вино, производимое в Краснодарском крае, будет одним из лучших в мире.

— Вот уже несколько лет подряд регион сталкивается с проблемой саранчи, как будете ее решать, чтобы летом избежать нашествия? © РИА Новости / Игорь Зарембо Перейти в фотобанк СМИ: глобальное потепление превращает Россию в аграрную сверхдержаву

— Не соглашусь с тем, что данная проблема носит системный характер хотя бы потому, что на Кубани не могут регулярно возникать очаги зарождения вредителя, так как нет благоприятной почвы — саранча появляется только на заброшенных, нераспаханных сельхозземлях. Вспышки появления насекомого в крае — результат перелета из других регионов. Так было в 2016 году, когда отмечались значительные налеты марокканской саранчи на кубанские поля. Но благодаря своевременно принятым мерам очаги распространения были быстро уничтожены, что не привело к ущербу сельскохозяйственных культур.

В течение 2017 года ситуация находилась на контроле Россельхозцентра. Были проинспектированы все возможные места зимовки насекомого, где весной необходимо будет провести химическую обработку. По оценкам специалистов, угрозы нашествия саранчи в 2018 году нет.

— Прошлый год запомнился крупным пожаром в общежитии в Сочи, где пострадали более 20 человек и погибла женщина. Тогда вы выразили негодование, что при таком типичном возгорании так много пострадавших. Поясните, пожалуйста, в чем вы видите проблему?

— Пожар в общежитии Сочи стал резонансным в первую очередь потому, что событие вызывало недоумение: почему при довольно типичном возгорании пострадало так много людей. Абсолютно всем погорельцам сразу же была оказана необходимая помощь, а региональному министерству ГО и ЧС дано поручение установить причины возникновения чрезвычайной ситуации.

После данного происшествия в городах и районах края прошли проверки многоэтажных домов с участием управляющих компаний и жильцов. В частности, были обследованы чердачные и подвальные помещения, лестничные клетки и пристройки на предмет наличия пожароопасных предметов, мусора. Особое внимание было обращено на освобождение подъездных путей к зданиям, а также готовность эвакуационных выходов и первичных средств пожаротушения. Была проверена исправность пожарной сигнализации в домах и наружного противопожарного водоснабжения. Кроме того, активную позицию заняли председатели ТОС, организовав сходы граждан, на которых выступили представители государственного пожарного надзора. Всю эту работу лично контролировали главы муниципалитетов.

— Если продолжать разговор о происшествиях, летом произошла череда крупных ДТП с участием автобусов, в результате которых гибли люди, в том числе дети. Что планируете предпринять, чтобы снизить количество крупных аварий в следующем году?

— Вопрос повышения безопасности дорожного движения — это прежде всего сохранение жизни и здоровья людей. Это комплексная задача, решать которую необходимо как органам власти, так и профильным ведомствам.

Совместно с ГИБДД нами разработан план действий по усилению безаварийного движения. Так, в прошлом году полицейскими проведено пять масштабных мероприятий по контролю за перевозками. Обследованы все автобусы, которые перевозят людей на территории Кубани, а также въезжающие в регион. Проверки идут самым тщательным образом.

Ежедневно задерживается от двух до девяти транспортных средств за наличие нарушений, при которых движение запрещается, чаше всего это рулевое управление и тормозная система.

За невнимательность и безответственность на дорогах приходится платить слишком дорогую цену. Но самую большую тревогу вызывают ДТП, в которых гибнут дети. Поэтому предрейсовый контроль технического состояния автомашин сегодня — это не просто свод бумажных правил. Перед отправлением самым тщательным образом проверяется техническое состояние автобусов и то, насколько защищенно чувствуют себя школьники в салоне, пристегнуты ли они ремнями безопасности. Это реально помогает избежать травматизма при авариях.

Мы часто говорим о профилактике и, возможно, это слово кажется неважным, но в данном вопросе именно предупредительные меры могут предотвратить трагедии. Считаю, что модель правильного поведения на дороге должна закладываться как можно раньше, еще с детства. Поэтому сотрудники ГИБДД и министерства образования края регулярно проводят в школах занятия с учащимися. Законопослушное поведение пешеходов впоследствии будет способствовать становлению культуры вождения уже взрослых людей.

Убежден, когда и профилактика, и проверки автотранспорта будут носить не только системный, но, самое главное, неформальный характер, мы действительно сможем добиться кардинального снижения числа пострадавших при ДТП, избежать бессмысленных жертв.

— Краснодарский край стал первым среди российских регионов, который установил на своей территории бэби-боксы. Как вы относитесь в целом к этой идее? © РИА Новости / Игорь Зарембо Перейти в фотобанк В Госдуму внесли проект о праве регионов принимать решение по бэби-боксам

— Действительно, первый в России бэби-бокс появился на Кубани. Он был установлен в 2011 году в Сочи. И уже через месяц удалось спасти жизнь новорожденной девочки. Сейчас в крае пять таких специально оборудованных в больницах мест: два в Краснодаре, по одному в Сочи, Новороссийске и Армавире.

Надо признать, что данный вопрос с самого начала был дискуссионным, были и его активные противники. Но если учесть, что за шесть лет использования бэби-боксов были спасены 23 ребенка, то, думаю, у нас есть право говорить о том, что идея оправдана. Когда речь идет о детях, может быть только одно верное решение — использовать все инструменты для сохранения их жизни и здоровья. И бэби-бокс один из них.

— Как вы оцениваете результаты прошедшего курортного сезона? Какое количество туристов регион принял в 2017 году?

— Итоги 2017 года нас более чем устраивают. Курорты Кубани, как и прогнозировалось, приняли порядка 16 миллионов туристов. И если в 2016 году такие цифры можно было списать на закрытую Турцию, то сейчас понятно, что люди едут отдыхать в Краснодарский край целенаправленно.

Если говорить, за счет чего мы такой результат получили, то я бы выделил несколько направлений. Прежде всего в регионе практически завершена классификация гостиниц и отелей. Кубань — безусловный лидер России в этой работе. Кроме того, мы ввели единый на всей территории региона стандарт "все включено". Сейчас ведется классификация пляжей. Эти меры позволяют туристам быть уверенными в качестве своего отдыха на курортах края.

Еще один фактор повышения привлекательности наших курортных территорий — переход к так называемым пакетным турам. Когда турист получает не только отдых "отель-море-отель", а целый комплекс услуг за те же деньги. Сейчас, кстати, разрабатывается мобильная платформа "Курорты Краснодарского края", с помощью которой турист сможет найти всю необходимую информацию для организации отдыха на Кубани — и о перелете, и о трансфере, и о гостиницах, и об экскурсиях.

В 2017 году очень популярными оказались туры выходного дня. Почти на 40 процентов, в том числе за счет этого предложения в прошлом году, вырос турпоток в Горячий Ключ. Кроме того, мы наладили систему работы кемпингов — прошлым летом работало 90 таких оборудованных площадок вместимостью 12 тысяч человек. Заполнены они были на 75 процентов.

Хороший прирост по отдыху в межсезонье. В 2015 году весной и осенью в край приехало 2,1 миллиона человек, в 2016 — уже порядка 2,6 миллиона. В прошлом году примерно столько же. И здесь есть тоже ряд моментов, которые позволяют нам говорить о растущем интересе к краю не в сезон. Это, конечно, событийный туризм — в Сочи постоянно проходят различные международные мероприятия, этой осень город принимал Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Большой популярностью стали пользоваться гастрономические фестивали, агротуры, экскурсионные маршруты.

Безусловно, привлекательность отдыха в межсезонье зависит от его стоимости. Нам было очень важно сделать так, чтобы отдых на курортах края был доступен всем жителям страны. В 2017 запущена программа "Южная здравница", в ее рамках услуги по оздоровлению и лечению можно получить со скидкой до 50 процентов. В программе участвуют 40 предприятий санаторно-курортной отрасли края. И они уже зафиксировали рост отдыхающих на 20 процентов.

— Население Краснодарского края постоянно растет за счет мигрантов, в том числе из ближнего зарубежья. Не планирует ли регион в дальнейшем контролировать численность мигрантов?

— Здесь важно понимать, о какой именно миграции идет речь, какие конкретно процессы мы должны контролировать, потому что в целом для любого региона миграция это плюс. И нам бы следовало бить тревогу, если бы в Краснодарский край при таком климате и уникальной природе, не приезжали десятки тысяч людей каждый год. Сейчас к нам все больше едет молодых семей — это люди трудоспособного возраста, которые двигают экономику, и наша задача — не отворачиваться от них, а, наоборот, создавать комфортные условия жизни. Прежде всего это касается социальной инфраструктуры. В уходящем году мы построили восемь школ, отремонтировали 64 дома культуры — это важно особенно для сельских территорий, вводим в эксплуатацию порядка 20 офисов врачей общей практики.

Другой вопрос, если мы имеем в виду нелегальную миграцию — это тоже в крае сегодня есть, отрицать данный факт было бы просто глупо. Понятно, что к нам едут люди, которые не могут заработать на жизнь у себя на родине. Но для этого есть четко прописанные законные механизмы. И все случаи использования труда нелегальных мигрантов вместе с правоохранительными органами мы будем пресекать. Это и рейды, и, если можно так выразиться, работа непосредственно с самими работодателями. Я сейчас прежде всего имею в виду строительный бизнес. Нелегальный труд — это ведь угроза безопасности их объектов. Нам надо исключить предложения на рынке с незаконным использованием работы мигрантов, исключать саму возможность такого выбора.

— Расскажите, пожалуйста, о подготовке Краснодарского края и Сочи к чемпионату мира по футболу. Какие фан-зоны будут организованы? Как будет обеспечиваться безопасность? Какое количество волонтеров будет задействовано и как идет их подготовка?

— Во время проведения чемпионата мира по футболу для жителей и гостей края будет организовано проведение фестиваля болельщиков в Сочи, также предусмотрены специализированные фан-зоны.

Предполагается, что фестиваль болельщиков мы организуем у Южного мола Сочинского морского торгового порта. Здесь, помимо трансляции матчей, в программу мероприятий будут включены выступления отечественных и зарубежных звезд шоу-бизнеса, фольклорных коллективов. Единовременная численность посетителей составит около 10 тысяч человек. В Краснодаре фан-зоны будут организованы в двух местах: на Театральной и Пушкинской площадях.

Но подчеркну, помимо развлекательной части на первом месте все-таки стоит безопасность наших гостей и жителей. Это наша главная задача.

Так, МВД России были разработаны и утверждены все соответствующие мероприятия, касающиеся антитеррористической защищенности, безопасности площадок фестивалей. Кроме того, проведено обследование и категорирование всех объектов, разработаны паспорта безопасности.

Безусловно, будет учтен опыт проведения таких масштабных мероприятий мирового значения, как зимние Олимпийские игры 2014 года, ежегодные мировые этапы гонок Формула 1 и Международного фестиваля молодежи и студентов 2017 года.

Что касается подготовки волонтеров, то здесь у нас реализуется целая программа, направленная на организацию набора, обучения, мотивации и организации работы городских волонтеров, а также на организацию и проведение городских мероприятий и создание атмосферы гостеприимного города.

Набор и обучение волонтеров проходит на базе центра развития волонтерства города Сочи, где они будут заниматься с марта по май 2018 года. Предполагаемое количество городских волонтеров — более полутора тысяч человек. Это студенты высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений, а также старшеклассники, волонтеры блока "Серебряный возраст", активисты волонтерского движения города Сочи.