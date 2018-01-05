Одес Байсултанов: чеченский курорт "Ведучи" будет самым безопасным

Первый в Чечне горнолыжный курорт "Ведучи", официальное открытие которого запланировано на 20 января, станет одним из самых безопасных в стране как с точки зрения охраны гостей, так и с точки зрения готовности трасс. Об этом, а также о том, сколько будут стоить ски-пассы, чем интересен этот курорт для жителей арабских стран и чем он привлечет российских туристов, рассказал в интервью РИА Новости первый замглавы министерства РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов. Беседовала Марина Луковцева.

- Одес Хасаевич, до официального открытия сезона в "Ведучи" осталось меньше месяца. От кого ждете большей активности в перспективе — местного населения, гостей из других регионов, иностранцев?

— Думаю, для начала основная масса туристов, как и на любом курорте, будет из местного населения. А для жителей Грозного он, благодаря транспортной доступности, вообще станет домашним курортом, куда можно приезжать в выходные или в свободные будние вечера на неделе. Это учтено и в ценовой политике.

Но уверен, что достаточный интерес к новому курорту проявят и жители соседних регионов, а также гости из всех субъектов Российской Федерации. У нас и сейчас много туристов в Грозном, а с открытием "Ведучи" этот поток должен увеличиться, как показывает предварительный мониторинг. Из российских регионов приедут прежде всего Москва и Санкт-Петербург, а также все те, кто катается зимой в "Архызе", на "Эльбрусе" и "Домбае".

Что касается зарубежных туристов, на начальном этапе сказать достаточно трудно. Думаю, какое-то минимальное количество будет — их привлечет не столько горнолыжная инфраструктура, сколько будет любопытен сам факт появления горного курорта на территории Чечни.

- Часто по старой памяти иностранцы задают вопрос, насколько безопасно на курортах Северного Кавказа. В отношении "Ведучи" такой вопрос возникает у них?

— Опасения по поводу безопасности у иностранных туристов существуют. Но это из-за сложившихся стереотипов, которые уже пора изжить. Это лет десять-двадцать назад вопрос был достаточно актуален. Справедливости ради хочу спросить, какая страна мира сегодня абсолютно безопасна? Но если оценивать именно Чечню, то это один из самых безопасных регионов не только России, но и мира.

Это подтверждает тот факт, что в Чечне ежедневно находятся тысячи туристов. Огромный и постоянно растущий поток — люди всех национальностей, всех религий, со всей нашей страны. Известны даже случаи, когда после турпоездки люди принимают решение переехать жить и работать в Чечню — настолько привлекательным, безопасным и комфортным они увидели этот регион.

Управляющая компания "Курорты Северного Кавказа" уже трижды проводила маркетинговые исследования на "Архызе" и "Эльбрусе", и главный контекст, в котором возникала тема безопасности, это безопасность катания. Речь об отсутствии камней и наледи на трассах, наличии защитных сеток на всем протяжении склонов, корректной маркировке уровня сложности трасс, оперативности реагирования спасателей и медицинского персонала.

То есть туристы ждут хороший уровень подготовки трасс, достойный сервис, адекватное ценовое предложение, разнообразие развлечений и видов отдыха после катания. Ровно то, что "Курорты Северного Кавказа", как управляющая компания туркластера, и Минкавказ России, как курирующее ведомство, считают своими приоритетами в работе, в том числе и на новом курорте "Ведучи".

- На людей с каким достатком рассчитана стоимость ски-пассов?

— Конечно, на людей со средним достатком. Тарифная политика "Ведучи" разработана с учетом принципа ценовой доступности для жителей региона. В течение всего горнолыжного сезона 2017-2018 годов стоимость однодневного ски-пасса для взрослых будет составлять 400 рублей, для детей в возрасте шести-тринадцати лет включительно — 200 рублей. Бесплатно для детей младше пяти лет, туристов старше 75 лет и льготных категорий — инвалидов первой группы и детей-инвалидов до 18 лет. Еще есть скидка 50 процентов от стоимости взрослого ски-пасса гостям курорта в возрасте от 65 до 75 лет.

Если брать уже такие состоявшиеся горнолыжные курорты, как "Архыз" и "Эльбрус", то мы переходим к формированию на них экономически обоснованной стоимости ски-пассов. Потому что, хотя в проекте и есть социальная составляющая, в целом это экономические инициативы, которые должны быть рентабельными и приносить прибыль и частным инвесторам, и государству — основному инвестору в горнолыжную инфраструктуру.

"Ведучи" — это курорт, который мы сейчас рассматриваем как базу для популяризации горнолыжного спорта в Чечне, соответственно, мы закладываем льготные цены, как это делалось на остальных горнолыжных курортах. Мы не ставим на первый год работы задачу экономической окупаемости. Но в дальнейшем по мере строительства новых канатных дорог и трасс перейдем к общей ценовой политике, которая установлена на всех курортах Северного Кавказа.

- Какие услуги, помимо катания на горных лыжах, с 20 января будет готов предоставить курорт?

— Во-первых, все необходимые для катания сопутствующие услуги. Например, прокат инвентаря. Также будут оказываться услуги профессиональных инструкторов и работать пункты питания.

На сегодняшний день предполагается стандартный набор услуг, так как еще раз напоминаю, что самый начальный этап — нулевой, как его определяют в управляющей компании. Помимо собственно катания на горных лыжах, в дальнейшем будут конные прогулки, джип-туры. При необходимости туристам устроят вертолетные туры — облет территории. Кроме того, будет возможность посещения каких-то исторических объектов, это пешие туры.

Запланирована развлекательная программа. За первый сезон будет организовано несколько масштабных мероприятий: к торжественному открытию и закрытию первого сезона катания, а также в День защитника Отечества (23 февраля) и в Международный женский день (8 марта).

Что касается эксклюзивных услуг, которые дают возможность увидеть, почувствовать национальный колорит, то они сейчас находятся в процессе проработки у компании "Курорты Северного Кавказа" и властей республики. На следующий курортный сезон будет подготовлен достаточно большой спектр услуг.

- Нет ли проблем с обслуживающим персоналом, всех ли специалистов хватает? Потребовалась ли специальная подготовка?

— Мы заранее прорабатывали решение этого вопроса. На наших действующих курортах проходили стажировку те специалисты, которые будут отвечать за эксплуатацию оборудования и другие услуги.

Для сотрудников аварийно-спасательного подразделения "Ведучи" прошла профессиональная стажировка на курорте "Архыз". Специалисты службы лыжного патрулирования, обеспечивающие безопасность гостей в Карачаево-Черкесии, в середине декабря провели практические и теоретические занятия для своих коллег из Чеченской Республики.

- Отдельно интересует тренерский состав. Его тоже готовили на действующих курортах?

— Пока эта подготовка идет. Несмотря на то, что в Чечне нет своих инструкторов, нехватки в тренерском составе на "Ведучи" не будет. Так как в республике горнолыжный спорт не находился в числе приоритетных, то на первом этапе тренерский состав в основном будет замещаться инструкторами, которые работают на двух других наших курортах.

Они будут работать вахтовым методом. Мы предусмотрели вахты и на среднюю загрузку курорта, и на период максимального наплыва туристов. В любое время с соседних курортов мы будем в состоянии обеспечить переброску дополнительного количества инструкторов.

- Насколько готова на сегодняшний момент инфраструктура курорта — что уже сегодня работает?

— К первому сезону для туристов здесь построены базовые инфраструктурные объекты. Это небольшая четырехместная кресельная канатная дорога, "синяя" трасса протяженностью около километра, снег на которой будут готовить снежные пушки, детский парк с конвейерным подъемником, учебная зона с безопорным подъемником, сервисный центр, школа инструкторов, пункт проката и ремонта горнолыжного инвентаря и сопутствующая инфраструктура — основная подъездная дорога к курорту и паркинг.

На первом этапе зона катания больше подходит для детей и подростков, а также для обучения начинающих горнолыжников. В дальнейшем у нас заложено строительство сложной канатной дороги и других объектов.

"Ведучи" в перспективе совместит в себе все лучшее и интересное, что есть сейчас на таких курортах, как "Архыз" и "Эльбрус". Будет создана разнообразная инфраструктура: южноориентированный склон, который мы запускаем этой зимой, будет интересен начинающим горнолыжникам, а североориентированный по достоинству оценят уверенные в себе туристы.

Но пока такой довольно спокойный режим катания в "Ведучи", что позволит людям научиться и привязаться к этому виду спорта. Для местных школьников мы организуем возможность бесплатного обучения, как и в каждом из регионов, где находятся другие горнолыжные курорты под управлением "Курортов Северного Кавказа". Расходы за обучение возьмет на себя управляющая компания и один из резидентов-инвесторов курорта. Компании готовы тратиться на это, потому что в перспективе кто-то из этих ребят, скорее всего, может стать сотрудником этого курорта или вернуться сюда в будущем уже со своими детьми.

Если соберется инициативная группа родителей из любого региона России и решит отправить своих детей в "Ведучи" на двухнедельное обучение катанию на горных лыжах, мы готовы помочь реализовать такой социальный проект. Ски-пассы в этом случае подросткам будут предоставлены бесплатно. Считаю, не должно быть приоритетов ребятам из определенных регионов, все равны. Правда, проезд и проживание в гостинице придется оплатить родителям.

- Какой объем средств вложен, какой планируется вложить в развитие? Это государственные или частные инвестиции?

— Если брать государственные средства, которые выделялись через "Курорты Северного Кавказа", то они очень незначительны — только миллиард рублей. А работы, которые там на сегодняшний день проведены, по сумме уже перешагивают за 3 миллиарда рублей.

Понятно, что государство постоянно обременять требованием денег нельзя. Мы поставили для себя задачу: на каждый государственный рубль привлечь минимум два рубля частных инвестиций. И начиная с 2018 года министерство должно усилить работу по курортам, тем более многие инвесторы готовы участвовать в их развитии, но нужно дать им правильные инструменты вхождения и работы.

Арабские страны проявляют активный интерес. Знаю, что сейчас с ними ведутся переговоры. У этой группы стран интерес особый, потому что есть схожесть менталитета, традиции в кухне — халяльная пища — и многие другие моменты. Им более комфортно будет ездить на северокавказские курорты, тут речь не только о "Ведучи".

У властей Чечни сложились особые отношения с арабскими странами благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову. Он очень воспринимаемый и почитаемый на высоком уровне главами этих стран, в том числе Арабских Эмиратов, Иордании и других. Уверен, со временем оттуда поток туристов и инвесторов будет значительный.

Фонд имени Шейха Зайеда (ОАЭ) создан и работает в Чечне, за его счет реализуется уже солидное количество проектов на территории республики. Думаю, этот же фонд в дальнейшем станет коммуникатором для привлечения новых инвестиций из арабских стран.

- Каковы планы развития курорта?

— Мы сейчас работаем над стратегией, чтобы единый ски-пасс, единая страховка и единая система обслуживания были на всех наших курортах. К примеру, вы приехали на "Архыз", у вас есть десять дней и вы хотите покататься не только на этом горнолыжном курорте, но и на других, посмотреть регионы, познакомиться с кухней, обычаям, посетить исторические места. Туристу нужно будет взять на это время только одну карту гостя, а дальше уже набор услуг будет предоставляться по его выбору, начиная от транспортного обслуживания и проживания до выбора периода катания на том или ином курорте. То есть по единой карте будут предоставляться все услуги.

Думаю, что к следующему горнолыжному сезону такие пробные единые карты мы запустим. Вероятно, сначала не с полным набором услуг, которые предоставляются на наших курортах.

Кроме того, это упростит и общую систему менеджмента на всех северокавказских курортах. Не могут отдельно "Архыз", отдельно "Эльбрус", отдельно "Ведучи", а в дальнейшем "Мамисон", "Армхи" и "Матлас" функционировать по собственным правилам. Общая система приведет к одинаковым конкурентным условиям, а туристы смогут получать интересующий набор услуг.

Напомню, что мы с французской компанией подписали соглашение о создании совместного предприятия по сборке компонентов канатных транспортных систем для горнолыжных курортов. Это тоже из этой логики, потому что бессмысленно на одном курорте ставить одно оборудование, на другом — другое. Нет взаимозаменяемости.

Если непосредственно о "Ведучи" говорить, то в перспективе хотим сделать его одним из самых интересных курортов в составе Северо-Кавказского туристического кластера. После введения в эксплуатацию канатных дорог и трасс на североориентированном склоне хребта Данедук, где снег лежит дольше (с ноября по апрель), "Ведучи" сможет предложить своим гостям более долгий сезон катания.

Ну и, конечно, мы работаем над тем, чтобы организовать всесезонную эксплуатацию курорта — например, хотим сделать обзорные пешеходные экскурсии по горам на высоте от 2,1 до 3 тысяч метров над уровнем моря, откуда открываются замечательные виды на окружающие долины.

Строительство курорта завершится в 2025 году. К этому моменту на курорте уже будет создана вся необходимая инфраструктура, в том числе 15 горнолыжных трасс, семь подъемников, гостиничный комплекс и поселок шале, сервисные центры, горнолыжная школа, пункты проката и обслуживания, рестораны и кафе. Ежедневно "Ведучи" сможет принимать до 4,8 тысячи гостей.