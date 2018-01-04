Светлана Соколова: зоопарки выполняют роль Ноева ковчега

Калининградский зоопарк — преемник Кенигсбергского зоосада — один из трех старейших в России, в прошлом году отметил 120-летие. Его основал предприниматель Герман Клаасс, к моменту открытия в коллекции было 900 животных. Во время Второй мировой войны зоопарк был сильно разрушен, почти все животные погибли. Сегодня здесь содержится более 2 тысяч особей трехсот видов. О том, как и за счет чего сегодня развивается зоопарк, который стал одной из визитных карточек столицы самого западного российского региона, почему калининградский зоопарк стремится попасть в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов и по каким законам работают зоопарки страны, рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости Евгении Римко директор зоопарка Светлана Соколова.



— В 2014 году калининградский зоопарк впервые стал международной образовательной площадкой, когда специалисты Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) приезжали делиться опытом. Насколько важной точкой это стало для сотрудничества с иностранными специалистами, активно ли сейчас происходит взаимодействие с европейскими зоопарками?

— Желание калининградского зоопарка войти в общеевропейское сообщество зоопарков возникло еще в конце 90-х. Именно тогда калининградский зоопарк подал заявку на то, чтобы стать членом Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Но это очень строгая профессиональная организация, туда не берут всех, кто хочет туда попасть. Есть жесткий критерий отбора, в том числе по качеству содержания животных, по проводимым мероприятиям в области благополучия животных, техники безопасности для посетителей, сотрудников, обучения персонала. Поэтому неудивительно, что в настоящее время полноправными членами ЕАЗА является всего несколько зоопарков в нашей стране — Московский, Новосибирский и Казанский зооботсад и в качестве кандидатов в члены ассоциации — Ленинградский зоопарк и мы. Быть в статусе кандидата на вступление на протяжении почти двух десятков лет, конечно, не очень льстит самолюбию руководителя, но в последние годы мы совершили гигантский рывок. Наш ментор (куратор) от ЕАЗА Андре Штадлер (директор зоопарка "Альпензоо" в Австрии, а до этого он был главным зоологом немецкого зоопарка Вупперталь) каждый год приезжает, отслеживает изменения, мы отчитываемся на ежегодной конференции ЕАЗА. И в 2017 году мы были буквально в полушаге от того, чтобы нас повысили в статусе до члена ассоциации, такая рекомендация ментором была дана, сюда приезжала предварительная комиссия. Два объекта, которые нас, что называется, "потянули назад", — это медвежатник в очень плохом состоянии и птичник. Мы передвинули попытки вступления на 2018 год, и для этого есть все предпосылки. Мы начали реконструкцию старого львятника под Дом тропической птицы, и очень надеюсь, что в 2018 году сделаем первые шаги по реконструкции медвежатника.

— Что дает членство в этой организации — это престиж или есть какие-то ощутимые преимущества?

— Самое заметное для непрофессиональной публики — это получение животных. В рамках программ по размножению редких видов от зоопарков, которые входят в ЕАЗА, мы уже получили на безвозмездной основе трех орангутанов, пару мандрилов, пару гиббонов, карликового бегемота, гигантского муравьеда, еще одного получим в этом году. Раз у нас идет активная реконструкция Дома тропической птицы, мы должны подумать, кем мы будем его заселять.

У нас глобальные планы связаться с координаторами, помимо птиц, мы планируем вступить в переговоры по поводу приобретения ленивцев, броненосцев — тех экзотических животных, которых хочется показать посетителям. Нас чаще всего сравнивают с зоопарками ближайших соседей — с польским зоопарком в Гданьске, например. И просто замечательно, что в последнее время мы все чаще слышим о том, что мы не хуже, а в чем-то даже лучше, делаем шаг вперед по сравнению со многими зоопарками страны и даже некоторых европейских стран. Мы действительно очень активно развиваемся, и международное сотрудничество помогает нам организовывать нашу работу на совершенно ином уровне. Работников зоопарков в нашей стране не готовят нигде, не существует никаких обучающих программ, в лучшем случае это смежные специальности — зоотехники сельскохозяйственных животных либо биологи или ветеринары. Большая часть наших киперов (специалистов по уходу за животными) не имеют соответствующего образования. И я очень рада, что Московский зоопарк по многочисленным просьбам сотрудников других зоопарков запускает у себя академию. Они получили лицензию на образовательную деятельность, в ней будет три ступени подготовки. И мы там уже забили на несколько лет вперед обучение для наших сотрудников.

Очень хорошая возможность приглашать тренеров и лекторов со стороны. Посылать на обучение за рубеж нереально, в основном люди не знают языков. Пригласить хороших экспертов к нам — это задача из выполнимых. С 2014-го каждый год у нас проходили такие международные семинары, мы приглашали коллег из других российских зоопарков. Мы брали совершенно различные аспекты, которым до недавнего времени в российских зоопарках не придавалось значения: это благополучие животных, обогащение среды. Сейчас, когда я бываю в других российских зоопарках, я вижу, как активно внедряются эти новые формы, это радует. Благодаря соцсетям мы можем обмениваться опытом. Уровень квалификации сотрудников растет.

— Сколько сотрудников задействованы в ежедневной жизни животных? У посетителей складывается впечатление, что все происходит само собой, люди остаются в тени.

— В штате у нас 130 человек, в этом году мы ушли на аутсорсинг по уборке, это сократило достаточно большое количество людей. Ежедневно у нас работает около 80 человек, поскольку процесс у нас непрерывный, невзирая на выходные и праздничные дни работа должна осуществляться бесперебойно, практически у всех скользящий график. В 2017 году мы впервые начали работать с 1 января. Раньше считали, что этот день не будет востребован, но мы поняли, что спрос есть. С 12 часов мы начинаем работать в первый день нового года. С 2017 года у нас появилось много новых форм работы с посетителями. Для меня наиболее интересен просветительский проект "Другой зоопарк" ("За кулисами зоопарка"), когда экскурсии ведут главный ветеринарный врач, заведующие отделами, я веду в первое воскресенье месяца, и каждый желающий может задать любые вопросы. Это очень хороший формат — в камерной обстановке разговаривать с людьми. Мой опыт убеждает, что сколько бы ты ни писал пояснительных табличек, статей, пока человеку не объяснишь, почему нельзя кормить жирафа капустой, не приведешь конкретные примеры, эффекта это дает мало. Люди, которые приходят к нам на экскурсию, фактически становятся потом нашими помощниками, и мы часто видим ситуацию, что они уже сами делают замечание тем, кто пытается кормить животных.

— Стали ли посетители более законопослушными? Планомерная просветительская работа, которая ведется не один год, дает результаты?

— Да, это дает результаты. Хотя наши сотрудники несколько лет назад в это слабо верили. Я очень часто вспоминаю мой разговор с директором Гданьского зоопарка Михалом Тарговски, с которым за последние годы мы стали хорошими друзьями. Приехав к нему в первый раз и увидев, что люди не кормят животных, я удивилась и спросила, как им удалось этого добиться. Он посмотрел на меня и сказал: "Светлана, 15 лет просветительской работы — и вот результат". Потом помолчал и добавил: "Но сейчас стали активно ехать калининградцы". Значит, придется начинать все сначала вместе. Я хочу сказать, что у нас прошло не 15 лет, а года три, наверное, с тех пор как мы начали активно рассказывать, объяснять людям, почему нельзя кормить животных. Таких посетителей стало меньше, и зачастую теперь калининградцы останавливают туристов из других регионов. Когда видишь такие сценки, это очень трогательно.

— В зоопарке разрешено кормить, кажется, только козлов, причем кормом, который продается тут же в специальных автоматах. Нет ли планов сделать больше таких площадок? Как было раньше, когда доступ в вольер молодняка, например, медвежат, тигрят, обезьянок, был открытым?

— На самом деле это было очень плохо для самих малышей. Почти всегда дикое животное, которое используют в качестве контактного или для фотографирования, это животное, находящееся в ужасном стрессе. Если это малыши — то их рано отняли от родителей специально для этих, исключительно коммерческих целей. Чтобы они были безопасными для человека, когда начнут подрастать, я слышала и читала о таких случаях, что и когти вырывают, и клыки, и различные лекарства им дают. Всегда говорю, что если вы фотографируетесь с дикими "контактными животными", то поддерживаете этот полулегальный у нас в стране бизнес. Он держится только лишь потому, что мы платим.

— Известно, что вы противник различного рода передвижных зверинцев, контактных зоопарков. Как профессиональное сообщество в целом относится к таким учреждениям? Законодательные инициативы сейчас на пути к тому, чтобы упорядочить работу таких зоопарков?

— Я бы сказала, что наши законодатели продолжают топтаться где-то в самом начале пути, потому что каждый год нам говорят о том, что вот-вот примут закон об ответственном обращении с животными, каждые полгода его передвигают. Закон не принимается с 1999 года! Я принимаю активное участие в разработке поправок в закон, он постоянно меняется, очень сложно даже отследить последнюю версию. Работать в таких условиях непросто, но это еще одна из причин, почему я пошла во второй раз в региональную общественную палату — именно для того, чтобы быть ближе к этим нормотворческим, законотворческим процессам.

Что касается других зоопарков — не могу сказать за всех, но абсолютное большинство, с кем я общалась, против передвижных зверинцев и коммерческих контактных зоопарков с дикими животными. И это радует.

— По какой нормативной базе работают сегодня зоопарки страны, насколько они актуальны?

— Наш основной документ — "Правила техники безопасности и производственной санитарии зоопарков и зоосадов СССР" — был утвержден министерством культуры в 1973 году. Это, конечно, просто нонсенс — использовать столь устаревший документ в современной деятельности. Например, согласно ему, проведение вечерних мероприятий в зоопарках полностью запрещено. Давным-давно зоопарки проводят вечерние, ночные экскурсии, музыкальные концерты, музейные ночи. У нас сейчас совершенно иные технологии показа животных, охраны, систем безопасности. Жить по нормам 1973 года уже невозможно.

Но зоопарки не остаются в стороне. Среди руководства российских зоопарков есть несколько инициаторов, и мы сами разработали проект федерального закона "О зоопарках и зоопарковской деятельности в Российской Федерации" по аналогии с законом "О музеях и музейной деятельности". Но министерство культуры нам его зарубило, объясняя это тем, что разрабатывается тот самый закон "Об ответственном обращении с животными", принятие которого постоянно откладывается. Процесс получается бесконечный. Хорошо, что хотя бы параллельно идут процессы по разработке подзаконных нормативных актов. Например, несколько лет назад были разработаны новые нормы труда, но я очень недовольна этим документом, он практически переписан с 1973 года. Сами зоопарки активно включились в разработку ГОСТа по услугам зоопарков, здесь, к счастью, к нам прислушались, этот ГОСТ был принят в 2016 году. Сейчас нас привлекли к работе по разработке правил по охране труда в зоопарках, так что я надеюсь, что хотя бы подзаконные нормативные акты мы получим более адекватные.

— Калининградский зоопарк с огромной историей, мы уже видим, что некоторые объекты, которые были популярны в довоенное время, возрождаются. Какие инфраструктурные изменения ждут зоопарк в ближайшее время?

— Вообще, в России три исторических зоопарка — Московский, Ленинградский и наш, Кенигсбергский-Калининградский, в 2016 году мы отметили 120 лет. Но в отличие от столичных зоопарков, у которых сохранилось буквально по одному-два объекта, у нас их сохранилось более двух десятков, причем это объекты периода конца XIX — начала XX века. Это классические открытые экспозиции, инженерные сооружения (мост, фонтан и так далее). Когда мы разрабатывали концепцию и стратегию развития зоопарка в 2012 году, мы сразу поняли, что это наша фишка, это то, что нас выделяет среди всех зоопарков страны. Мы имеем статус объекта культурного наследия "Достопримечательное место "Зоопарк" регионального значения.

С одной стороны, это дает нам определенные плюсы — наша территория более защищена от посягательств кого бы то ни было, в то же время это накладывает определенные обязательства по сохранению, реставрации, реконструкции исторических объектов. Самый знаковый объект 2018 года — это реконструкция исторического львятника под Дом тропической птицы. Здание уже демонтировали. Честно скажу, смотреть на это было больно, но он морально и физически устарел, здание деревянное, каркасное со стеклянным колпаком, который был разбит давным-давно. Сейчас начнется его воссоздание в историческом облике, более того, там появятся утраченные в послевоенный период элементы. К историческому зданию будут пристроены четыре огромных авиария — это сетчатые вольеры, в которых крупные попугаи смогут летать. Один из вольеров мы задумали проходным, там будут жить попугайчики типа волнистых и корелл, там будет стоять автомат по продаже проса, можно будет с руки их покормить. Так что появится еще одна площадка с контактными животными. Но они сами будут решать — идти на контакт с вами или нет.

— Расскажите, пожалуйста, как реализуется новый проект Ab ovo или "От яйца!", который, как нам известно, заключается в интерактивной экспозиции, которая продемонстрирует процесс зарождения, созревания, появления птицы на свет.

— Я им очень довольна, хотя пока все на стадии мозговых штурмов, формирования первичной концепции. Но то, что вырисовывается, мне очень нравится. У нас отличная межрегиональная команда, основные проектировщики из Санкт-Петербурга. У нас будет пять объектов показа, мы будем рассказывать не только о яйцах птиц, но и о яйцах, которые несут пресмыкающиеся, рыбы. Не хотелось бы раскрывать всех секретов. У нас будет не только музейная составляющая, но и лабораторная. Мы уже сейчас купили права на показ канадского фильма о том, как развивается зародыш в яйце. Это тоже результат моих поездок в командировки — в зоопарке Антверпена мы увидели этот фильм, нашли автора, долго торговались, чтобы право на показ было бессрочным, перевели на русский язык. Плюс у нас будет настоящий инкубатор, где будут выводиться настоящие цыплята, в общем, много всего.

— Какая функция зоопарка, на ваш взгляд, основная — образовательная или развлекательная?

— Есть четыре основные функции зоопарка. Первая, главенствующая — это природоохранная. Часто люди упрекают нас в том, что мы забрали животных из природы. Мы объясняем, что на самом деле в зоопарках подавляющее большинство животных — это животные, рожденные в неволе во втором, третьем, четвертом поколении, они в природе жить не смогут. Программы по интродукции очень многоступенчатые, животных долго готовят к самостоятельной жизни.

Самое главное, чему служат зоопарки — это создание живого генофонда вместо эфемерных криобанков. Сейчас угроза существованию животных идет не столько от браконьеров, чаще всего это уничтожение естественных мест обитания. Через какое-то время животных просто некуда будет возвращать: сокращаются леса, идут вырубки, осушение или наоборот, прокладка новых рек — все это влияет на естественные биотопы. Да, конечно, можно собрать генофонд, сделать такой генетический Ноев ковчег, но в настоящее время эту роль Ноева ковчега выполняют именно зоопарки. У нас существуют специальные программы по размножению животных, все это на очень высоком научном уровне, чтобы не допустить близкородственных скрещиваний, программа международная, все зоопарки просто обязаны в ней участвовать.

Вторая функция — просветительская. Это как раз о том, для чего нужны зоопарки, почему каких-то животных мы размножаем, каких-то нет.

Третья — исследовательская: мы должны постоянно изучать и совершенствовать условия содержания наших животных, участвовать в научных исследованиях, направленных на сохранение биоразнообразия животного мира. И, конечно, рекреационная функция, я считаю, тоже очень важная. Наш зоопарк — оазис тишины и покоя в центре города. К нам приходят далеко не только мамы с детьми, сюда приходят и люди, которые просто хотят спокойствия, этим мы и отличаемся от парков культуры и отдыха. У нас великолепный парк, это настолько трудно переоценить в условиях бурно развивающегося мегаполиса, поэтому об этом стоит говорить с точки зрения приоритетности.

— Понятно, что зоопарк дотационное предприятие, и просто не может быть коммерчески успешным. Сколько животные съедают в сутки? Во сколько обходится содержание животных в год? И на чем зоопарк может зарабатывать?

— В день в среднем животные съедают на 40-50 тысяч рублей. Получается больше, если мы привозим новое животное, осваиваем новый рацион, или животное заболело, нужно его подкормить. В год у нас на корма уходит около 16 миллионов. Средняя зарплата сотрудников у нас сейчас 28 тысяч рублей. Она невысокая, и мне очень хочется, чтобы она росла более существенно, потому что зоотехнический персонал — это уникальный персонал, мы его готовим годами, и когда через три-четыре года от нас уходит хороший специалист просто потому, что не может содержать свою семью, мне безумно жалко.

Бюджет зоопарка понемногу из года в год растет. Как правило, все дополнительные деньги пускаем на ремонт, он у нас бесконечен. Десятилетиями зоопарку не уделялось должного внимания, нам расхлебывать это упущенное время придется еще очень долго. У нас много аварийных, закрытых объектов. Сейчас наш бюджет составляет 120-130 миллионов в год, нам этого абсолютно хватает на текущее содержание, у нас абсолютно нет проблем с кормами, оплатой коммунальных платежей, с текущими мелкими ремонтами, выплатой зарплаты сотрудникам. Все, что нужно на развитие, это сверх того, это должны быть целевые программы, это должно быть включение нас в федеральные, региональные программы.

В этом году неплохо пошла коммерческая составляющая, мы постепенно начинаем развивать сувенирную продукцию, довольно неплохо идет взаимодействие с нашими контрагентами — кто-то арендует площади, кто-то оказывает услуги. Но в первую очередь это наши посетители. В этом году только за 11 месяцев к нам пришло около 400 тысяч посетителей, в 2011 году средний показатель посещаемости был на уровне 220-230 тысяч, то есть рост почти в два раза при том, какой ужасный был год по погоде. При этом значительная часть — это люди, которые приходят к нам постоянно. Туристов летом у нас много — до 30 процентов из всех стран мира. Мы регулярно делаем анализ, кто наши гости, но все-таки самые главные посетители — это калининградцы.

— Из последних хороших новостей — в ноябре в зоопарке родился жираф. Как долго он пробудет еще в Калининграде, понятно ли, куда он отправится?

— Год он будет у нас точно, но так как эти жирафы не включены в программу размножения животных и он имеет достаточно низкий генетический статус, то координатор не будет помогать нам с тем, чтобы его куда-то пристроить. И оставить у себя невозможно. В течение следующего года мы будем подыскивать ему новый дом, что сопряжено с большими сложностями — самолетом его не отправишь, наземным транспортом весьма и весьма проблематично из-за достаточно жестких условий Евросоюза, остается практически один вариант — это паром.

— Калининградский зоопарк единственный в России стал обладателем гигантского муравьеда. Его приезд из Праги произвел настоящий фурор. Как он адаптировался здесь?

— Лектор чувствует себя прекрасно, пробует свой новый дом на прочность, пытается разбирать канализационные решетки. Нам кажется, что ему у нас хорошо.