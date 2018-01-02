Евгений Шевченко: обмануть ЦИК поддельными подписями невозможно

Первый этап избирательной кампании по выборам президента России — процедура выдвижения кандидатов — подходит к концу. О том, сколько желающих уже заявили о своих президентских амбициях, какие опасения есть у Центральной избирательной комиссии и каким образом будет проходить проверка подписей в поддержку претендентов на высшую государственную должность, РИА Новости рассказал член ЦИК России Евгений Шевченко.

— Евгений Александрович, если еще раз подытожить: сколько самовыдвиженцев и партийных кандидатов заявили о своем намерении участвовать в выборах президента России, сколько из них подали свои документы в ЦИК?

— На конец декабря в Центральную избирательную комиссию поступили уведомления по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента России, от около 60 субъектов выдвижения, в том числе от 21 политической партии.

Представители 13 политических партий уже зарегистрировали своих уполномоченных представителей, многие кандидаты от этих партий уже открыли избирательные счета. Один претендент на пост президента России уже официально зарегистрирован — это кандидат от ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский.

Также зарегистрировано три группы в поддержку самовыдвижения кандидатов. Хочу напомнить, что ЦИК будет ждать претендентов на статус кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, для того, чтобы они представили соответствующий пакет документов для регистрации групп избирателей, созданных в их поддержку, до полуночи 7 января 2018 года. Представителей политических партий, которые выдвинули своих кандидатов на должность президента России, Центризбирком ждет до полуночи 12 января 2018 года. Таков закон, и ЦИК готов к работе в данном режиме.

— Каков прогноз, сколько в итоге будет зарегистрированных кандидатов на пост президента России?

— Сейчас сказать сложно. Единственное, о чем можно говорить, это то, что после полуночи 7 января мы будем понимать, сколько претендентов-самовыдвиженцев, а после полуночи 12 января — сколько претендентов от партий. Что касается регистрации, то все необходимые документы и самовыдвиженцы, и представители от политических партий должны представить до 18:00 (мск) до 31 января. У ЦИК есть после этого десять дней, чтобы принять решение о регистрации.

— На данном этапе кампании какие моменты вызывают опасения и настороженность Центральной избирательной комиссии?

— В ЦИК от разных кандидатов, политических партий поступала информация о том, что сейчас штабы кандидатов и партий, которым предстоит собирать подписи, осаждают представители неких фирм с предложениями за суммы в миллионы рублей подготовить подписи избирателей. Зачастую предложения таких фирм базируются не на сборе подписей избирателей, а на их рисовке в подвалах с незаконно полученных баз данных. ЦИК России будет очень жестко отслеживать вместе с комиссиями субъектов и территориальными избирательными комиссиями то, как проходит процесс сбора подписей за того или иного кандидата и проходит ли он вообще.

Кроме того, ЦИК закупил новейшую технику, которая способна различить мельчайшие детали в подписи человека. К работе будут привлечены ведущие специалисты-почерковеды из ФСБ, МВД, Минюста. Подпись каждого человека уникальна, как отпечаток пальцев или мочка уха, она имеет идентификационные признаки, которые у каждого свои. Когда хотят обмануть и подписываются сначала правой рукой, а потом левой, это выявляется. Обман невозможен — опытные почерковеды и совершенная техника легко это проверят и выявят фальсификацию.

Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, связанную с умершими гражданами. Если будут обнаружены "мертвые души" в подписных листах, то по каждому случаю мы направим обращения в компетентные органы. Напомню, что статья 142 УК России устанавливает до трех лет лишения свободы за фальсификацию подписей избирателей.

— К кому применяется эта статья: к кандидату или сборщику подписей?

— В первую очередь она применяется к сборщику подписей и к лицам, которые удостоверяют подписные листы, а это могут быть уполномоченные партии, доверенные лица кандидата или даже он сам.

— Сколько времени обычно уходит на проверку подписей в поддержку одного кандидата?

— По закону у нас есть восемь дней, чтобы затем за два дня до заседания комиссии передать протокол проверки представителям кандидата.

— Впервые такое количество желающих участвовать в выборах главы государства или это не рекорд?

— За последние годы такое число кандидатов действительно впервые. Видимо, это связано с тем, что нужно предоставлять меньшее количество подписей. Во-вторых, вообще увеличился перечень партий по сравнению с прошлыми выборами. И многие решили заявить о себе и участвовать в президентских выборах.

— На прошлых думских выборах участвовало меньше малых партий, а сейчас много кандидатов выдвинули именно малые партии. Почему? Их представители считают, что выдвинуть кандидата в президенты проще?

— Я думаю, тут несколько причин. Во-первых, для того, чтобы выдвинуть список кандидатов на парламентские выборы, нужно подать документы как минимум на 200 человек, поэтому на одного кандидата их собрать проще. Во-вторых, почему-то многие руководители партий, которые не участвуют ни в местных, ни в региональных, ни в думских выборах, считают, что 100 тысяч подписей легко собрать. Но любое количество подписей можно получить, имея серьезную разветвленную сеть региональных, местных и первичных отделений, а если ее нет, то даже 10 тысяч подписей собрать сложно.

— Раньше в ЦИК рассказывали, что в комиссию приходят письма от "королей" и других "подданных", которые хотят участвовать в выборах. Были ли заявки на участие в кампании от таких граждан?

— В Центральную избирательную комиссию поступает огромное количество писем от граждан, желающих баллотироваться на должность президента России. Письма идут, и мы всем разъясняем, где можно посмотреть необходимый перечень документов для подачи в ЦИК.

— Вы всем отвечаете?

— Конечно, это же обращения граждан. Поскольку они не анонимные и там указаны обратные адреса, мы отвечаем. Около сотни таких писем с октября мы уже получили. На все ответили.