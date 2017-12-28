Андрей Григорьев: сегодня мы воплощаем почти 120 инновационных идей

Фонд перспективных исследований отмечает в декабре 2017 года свое пятилетие — не так много для научно-исследовательской организации, особенно если сравнивать с приближающимся 60-летием агентства DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США). Однако этого вполне достаточно для подведения промежуточных итогов: за это время в рамках проектов ФПИ российскими учеными созданы первый в мире робот-космонавт Fedor и "вечная флэшка". Также начата разработка демонстраторов летающего внедорожника, автономных подводных роботов и квантового шифратора для абсолютно защищенной передачи информации. О первых итогах работы и новых задачах фонда в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Игорю Ермаченкову рассказал его генеральный директор, доктор технических наук Андрей Григорьев.

- Андрей Иванович, как вы оцениваете пятилетнюю работу ФПИ? Что удалось лучше всего, а над чем еще предстоит поработать?

— За первые пять лет фонду удалось главное: мы успешно прошли этап становления, создали работоспособный коллектив, нацеленный на решение сложных задач по созданию прорывных технологий в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности страны. Выстроена эффективная система поиска, отбора и реализации инновационных научно-технических проектов, результаты которых востребованы как в интересах обеспечения обороноспособности нашей страны, так и в гражданском секторе экономики.

Сегодня в проектах фонда рождаются не имеющие мировых аналогов разработки, позволяющие парировать широкий спектр потенциальных вызовов и угроз для нашей страны. При выполнении этих работ обеспечивается тесное взаимодействие коллективов исполнителей с ведущими организациями оборонно-промышленного комплекса, университетами и учреждениями Федерального агентства научных организаций. Мы наладили плодотворное сотрудничество с органами власти, государственными корпорациями и другими структурами, заинтересованными в претворении наших разработок в жизнь. Особое внимание уделяется сотрудничеству с генеральными конструкторами по созданию вооружений, военной и специальной техники, а также с руководителями приоритетных технологических направлений.

За относительно непродолжительное время ФПИ прошел путь от работы над отдельными ключевыми элементами оружия завтрашнего дня и технологиями их создания до разработки демонстраторов стратегически значимых комплексов. Полученные результаты научно-технической деятельности сегодня находят свое отражение в государственных программах, направленных на развитие как перспективных отечественных систем вооружения, так и современных отраслей промышленности.

Впереди нас ждет интересная работа: эксперты фонда постоянно рассматривают заявки на реализацию новых проектов. Только в рамках объявленного ФПИ совместно с Минобрнауки России осенью 2017 года конкурса на развитие технологий специального и двойного назначения российскими университетами было предложено более двухсот прорывных разработок в области технологий подводной навигации и связи, многофункциональных систем радиосвязи, технологий для беспилотников, новых медицинских и информационных технологий.

- Каковы первые итоги работы фонда в цифрах? Сколько проводится проектов и конкурсов?

— Если говорить точно, то полномасштабная проектная работа фонда была начата в середине 2013 года. За это время было проведено 27 заседаний попечительского совета — высшего органа управления ФПИ, председателем которого является заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Именно попечительский совет принимал все важнейшие решения, в том числе по вопросам проектной деятельности.

За прошедшее время в фонд поступили и были рассмотрены в общей сложности 1692 заявки на проекты и 967 заявок на прорывные научно-технические идеи. При этом строгую систему отбора прошли только 83 заявки, получившие одобрение научно-технического совета ФПИ.

В настоящее время в лабораториях фонда ведется работа над 67 проектами; еще 50 инновационных идей воплощаются в формате аванпроектов — своего рода предпроектов, в ходе которых формулируются задачи будущих проектов, а также проводится всесторонняя оценка возможности их реализации.

За прошедшие годы нами проведены 23 конкурса по отбору научно-технических идей: эта форма поиска инноваций оказалась весьма результативной. В перспективе мы намерены развивать и масштабировать эту деятельность, делая акцент на выявлении сильных научных и инженерных команд в ведущих российских НИИ, университетах и среди представителей российского высокотехнологичного бизнеса.

Результаты деятельности фонда были представлены на 15 выставках, в том числе они докладывались президенту России и председателю правительства, членам Совета Федерации и депутатам Госдумы. За пять лет фондом проведено более 80 круглых столов и семинаров, которые показали себя как эффективный инструмент формирования и укрепления взаимосвязей с научным сообществом. С более чем 50 организациями ФПИ подписал соглашения о сотрудничестве.

- Чем для ФПИ запомнится уходящий 2017 год?

— В 2017 году мы сосредоточили свои усилия прежде всего на обеспечении взаимодействия с генеральными конструкторами по созданию вооружений, военной и специальной техники, а также с руководителями приоритетных технологических направлений. Значительное внимание было уделено организации координации научно-технических работ в области аддитивных технологий: экспозиция фонда на эту тему в рамках форума "Технопром-2017" вызвала заметный положительный отклик.

© Фото : Фонд перспективных исследований Научно-практическая конференция "Практические аспекты внедрения аддитивных технологий в серийное производство вооружения, военной и специальной техники" в рамках Международного форума технологического развития "Технопром-2017" в Новосибирске © Фото : Фонд перспективных исследований Научно-практическая конференция "Практические аспекты внедрения аддитивных технологий в серийное производство вооружения, военной и специальной техники" в рамках Международного форума технологического развития "Технопром-2017" в Новосибирске

В уходящем году ФПИ наладил сотрудничество с ведущими кредитно-финансовыми институтами для совместных инвестиционных проектов, основывающихся на результатах работ фонда.

- Какие проекты завершились или близки к завершению?

— В стадию практической отработки перешли работы по целому ряду созданных технологий. Это касается и летающей лаборатории "Аэробот", и развития нового поколения электронной компонентной базы, а также испытаний перспективных маскирующих материалов.

Если говорить о конкретных проектах, то в этом году был завершен проект "Гербарий" по созданию единой среды коллективной разработки российского инженерного программного обеспечения. В рамках данного проекта разработана экосистема, в которой разработчики отечественного программного обеспечения смогут создавать современные программные продукты для проектирования, конструирования и управления инженерными данными.

На стадии внедрения находятся результаты проекта по разработке технологий суперконструкционных полимеров нового поколения. Такие технологии позволяют управлять свойствами полимеров на молекулярном уровне, что делает возможным создание материалов, обладающих высокой прочностью, устойчивостью к радиации и так далее. Созданные с использованием указанных технологий новые материалы найдут свое применение в самолето-, ракето- и автомобилестроении, медицине, нефтегазовой отрасли, а также при создании оборудования, работающего при экстремальных температурах, в том числе в Арктике, а также в космосе.

Новые технологии для использования в условиях Арктики заслуживают отдельного внимания. В интересах развития российской Арктики фондом реализован комплексный проект "Айсберг" по разработке подводных и подлёдных технологий освоения месторождений полезных ископаемых северных морей. На основе результатов, полученных в ходе проекта, сегодня проектируются автономные подводные комплексы — буровой, энергетический, транспортно-монтажный и сервисный, а также подводный комплекс сейсморазведки. Проект был выполнен фондом в 2015-2017 годах при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, производителей морской техники и нефтегазовых компаний. Следующим шагом станет создание прототипов и их испытание в реальных условиях: эта задача уже принята к исполнению.

На завершающем этапе находится проект по созданию новых материалов для экипировки, в рамках которого разработана инновационная и сравнительно недорогая технология получения сверхлегких полимерных нетканых материалов из ультратонких волокон. На ее основе созданы уникальные фильтрующие материалы, которые превосходят мировые аналоги. Новая технология позволила создать комплекс "дышащих" материалов для обмундирования с наивысшей водоупорностью при одновременной способности пропускать пар.Экспериментальные образцы уже успешно прошли этап предварительных испытаний. Продолжается их опытное использование в составе обмундирования патрульно-постовой службы МВД России. Мы уверены, что эти разработки будут востребованы не только военными и спецслужбами, но и отечественными производителями спортивной одежды, а также спецодежды для полярников, нефтяников и других специалистов, работающих в экстремальных условиях.

К завершению подходит и ряд других интересных работ.