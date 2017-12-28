Александр Авдеев: Россия и Ватикан одинаково видят угрозы миру в ХХI веке

Уходящий год стал особым периодом в истории современных отношений между Россией и Ватиканом. В августе госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин побывал в нашей стране и был принят в Сочи президентом РФ Владимиром Путиным. В течение года был заключен ряд двусторонних договоренностей, налажена система постоянных политических консультаций между дипломатическими ведомствами, заметно активизировался культурный обмен. Одновременно развивался диалог между Русской православной и Римско-католической церквами, новый импульс которому придала историческая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска в Гаване.
Подвести итоги 2017 года, в ходе которого вновь выявилась близость позиций Москвы и Святого престола по ряду важнейших международных проблем, корреспондент РИА Новости в Риме Сергей Старцев попросил посла РФ в Ватикане и по совместительству представителя при Суверенном Мальтийском ордене Александра Авдеева.
- Господин посол, завершающийся 2017 год был весьма насыщенным в отношениях между Россией и Ватиканом. Не могли бы вы подвести некоторые итоги этого года и рассказать о том, почему отношения с одной из самых маленьких стран мира представляют для Москвы живой интерес.
— Государство-город Ватикан действительно страна с очень маленькой территорией: она примерно равна территории Московского Кремля. Но в мире есть 1 миллиард 200 миллионов католиков, для которых слово и авторитет папы Римского зачастую важнее позиции собственных премьеров и президентов. Иными словами, понтифик и Ватикан настраивают души, совесть и морально-этические нормы более чем миллиарда людей.
Вторая особенность, на мой взгляд, заключается в том, что это маленькое государство имеет поистине глобальные интересы. Ватикан заинтересован в том, чтобы в любых регионах мира, где находятся христиане и прежде всего католики, были обеспечены мир, стабильность и безопасность.
Теперь об уходящем годе. Для наших двусторонних отношений он был очень насыщенным. Наверное, его даже можно назвать одним из самых интересных периодов в наших современных отношениях с Ватиканом. Что же отличает их сегодня? Во-первых, возросшее доверие. Два визита президента РФ Владимира Путина в Ватикан, его телефонные беседы с папой Римским Франциском создали личностные отношения доверия. У нас есть симпатии друг к другу, основанные не только на церковных делах, но и на отношении к важным международным проблемам.
Кроме того, конечно, большую роль в этом деле играет близость наших внешнеполитических позиций. Возьмите любую крупную международную проблему, и вы сразу же обнаружите близость позиций Ватикана и России.
- Совсем недавно такая близость наших позиций проявилась по отношению к решению президента США Дональда Трампа, который объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.
— Это действительно так. Более того, если говорить о судьбе и статусе Иерусалима, то легко заметить, что у Ватикана, как государства, у Святого престола, как центра католической церкви, у Русской православной церкви и у Российской Федерации позиции по данной проблеме весьма близки. Во-первых, все мы исходим из необходимости сделать переговорный процесс между израильтянами и палестинцами эффективным. Речь идет о решении судьбы палестинского народа, статуировании палестинского государства и урегулировании его отношений с Израилем и, наконец, о статусе Иерусалима.
Напомню также, что в июне 2015 года Ватикан и Палестина подписали полномасштабный договор о взаимоотношениях между двумя государствами. В Ватикане работает мой коллега, посол Палестины, поэтому угроза начала третьей интифады, вызванная решением Трампа, очень взволновала и обеспокоила Ватикан.
- Итак, история вокруг Иерусалима в очередной раз продемонстрировала близость позиций Москвы и Ватикана по целому ряду международных проблем. Имеет ли место в данном случае нечто большее, чем простое совпадение интересов? И когда еще в последнее время наши позиции в мире были близки?
— Безусловно, в этом есть нечто большее. Я бы сказал, общее видение мира и его дальнейшей судьбы. Необходимость решения всех спорных проблем через переговорный процесс, и никак иначе. Единственное, для чего можно применять военные средства, и здесь Ватикан молчаливо поддерживает такой инструмент решения проблемы, так это для борьбы против экстремизма и религиозных фанатиков.
Вообще же, Ватикан первым призвал не допустить военную интервенцию против Сирии в тот момент, когда страны НАТО уже вынашивали такие планы. В сентябре 2013 года, когда в Санкт-Петербурге проходил саммит G20, на котором председательствовала РФ, папа Франциск направил послание президенту Путину, призывая страны "двадцатки" найти мирное решение сирийского кризиса.
Очень сильным в этом смысле было также совместное заявление, подписанное патриархом Московским и всея Руси Кириллом и папой Франциском в феврале 2016 года на Кубе. Примерно половина этого документа была посвящена христианским проблемам, а другая половина — ситуации на Ближнем Востоке. И там есть очень сильные пассажи, связанные с тем, что Ближний Восток — это родина Иисуса Христа. И надо спасать христиан, потому что не может Ближний Восток в цивилизационном отношении быть чем-то иным, чем родиной Христа, поэтому если число христиан там уменьшается, то причиной этого является геноцид. Ведь были периоды, когда каждый день от рук фанатиков там погибали 300-400 христиан — католиков, православных, протестантов, армян, коптов. Этот призыв с Кубы был услышан главами всех государств и правительств и, очевидно, послужил дополнительным импульсом для последующих действий по освобождению Сирии от экстремистов.
Отдельно хотел бы подчеркнуть общность подходов РФ и Ватикана в таком важном вопросе, как сохранение режимов нераспространения ядерного, химического, бактериологического и биологического оружия, а также ракетных технологий. Ватикан постоянно, с заметной настойчивостью продвигает идею сохранения режимов нераспространения. И пусть у нас здесь могут существовать разные методики. Скажем, Ватикан подписал Договор о запрещении ядерного оружия, решение о подготовке которого было принято на предыдущей сессии ГА ООН в декабре 2016 года. Мы же дистанцировались от этого соглашения. Однако смысл действий у нас один и тот же. Ватикан говорит, что нужно ликвидировать ядерное оружие, но на основе сохранения равенства и неделимости безопасности. И то же самое отметил, комментируя этот договор в ходе своей предпоследней ежегодной пресс-конференции, президент России.
- По долгу службы вы занимаетесь межгосударственными отношениями между Россией и Ватиканом, но, естественно, прекрасно осведомлены об уровне межцерковных связей. Как, по вашему мнению, можно охарактеризовать нынешний этап в отношениях между РПЦ и Римско-католической церковью?
— Думаю, что нынешний этап в межцерковных отношениях очень плодотворен, его отличает глубина диалога. Подчеркну еще один важный момент: этому диалогу весьма способствовали заявления папы Римского по двум вопросам, которые всегда разделяли православных и католиков. Прежде всего папа заявил, что прозелитизм — это грех. Это первое подобное заявление, наверное, за всю историю папства. И еще он сказал, что сотрудничество и диалог между католиками и православными должны идти на основе равенства и принципа "Каждый должен оставаться самим собой".
Нам же весьма интересен опыт католиков в области религиозного образования и сохранения семейных ценностей. Достаточно сказать, что два последних синода Римско-католической церкви были посвящены положению семьи во всех регионах мира. Был произведен детальный анализ по 14 параметрам, включая положение одиноких и брошенных детей, налогообложение молодых семей и другие специфические проблемы. Такого анализа не было проведено даже в рамках ООН. Интересная деталь: во время этих дебатов папа Франциск для обеспечения конкретного и делового разговора запретил цитировать себя самого и даже Библию. В будущем году в Ватикане намечено провести аналогичный синод по проблемам молодежи. Это очень интересный опыт, который, конечно, полезен для РПЦ.
Добавлю к сказанному, что сейчас активно действуют межцерковный совет по сотрудничеству, который возглавляют председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, а также комиссия по культуре, работу которой курируют епископ Егорьевский Тихон и кардинал Джанфранко Равази.
- Давайте поговорим о культурном сотрудничестве. От весьма авторитетных собеседников мне не раз приходилось слышать о том, что с вашим приездом в Рим культурное сотрудничество с Ватиканом наполнилось новым, богатым содержанием. Что ожидает нас в этом отношении в ближайшем будущем?
— Начнем с культурного сотрудничества между РПЦ и Святым престолом. Налицо явная активизация таких контактов. В ближайшее время по линии межцерковного общения в Ватикане пройдет выставка, посвященная новомученикам обеих церквей ХХ века. Темой следующей выставки, которая сейчас уже готовится, станет современная церковная архитектура. А третья выставка особенно близка моему сердцу в том числе и потому, что это мы, дипломаты, подсказали ее тему. Дело в том, что в архивах ватиканской Конгрегации по делам Восточных церквей не так давно мы обнаружили прекрасную коллекцию замечательного художника и архитектора Леонида Браиловского, который успел зарисовать самые красивые церкви России. В 1920-е годы он в силу ряда обстоятельств переехал в Рим, жил и работал в итальянской столице и завещал свою коллекцию Папской коллегии Russicum. И вот эти работы должны будут вскоре приехать в Россию, где имя Браиловского сегодня практически забыто. Надеюсь, это случится уже через полгода.
Теперь несколько слов о сотрудничестве по межгосударственной линии. В этом году было подписано соглашение, о котором еще недавно мы не могли и подумать. Речь идет о договоре между Росархивом и Секретным архивом Ватикана, плодом которого уже стало открытие в Москве в декабре выставки "Романовы и папский престол: 1613-1917. Россия и Ватикан". Это действительно роскошная выставка с сотнями документов, костюмами, картинами, очень интересными историческими находками. К слову, сразу же после подписания этого соглашения в Секретный архив для сбора научных материалов поехали наши архивисты и диссертанты, и Ватикан оказывает им всестороннюю помощь.
- Александр Алексеевич, подводя итоги уходящего года, нельзя не упомянуть о важном событии в истории наших двусторонних отношений — августовском визите государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина в Россию. Какой из результатов этого визита вам представляется наиболее важным?
— Визит кардинала Паролина в Россию, без сомнения, стал апофеозом политического сотрудничества между нашими странами. Во-первых, хочу отметить, что за всю историю наших отношений с Ватиканом глава российского государства ни разу не принимал у себя госсекретаря Святого престола. Но на сей раз президент Путин принял кардинала Паролина, который для этого специально прилетел в Сочи, где состоялась очень содержательная и насыщенная беседа буквально по всем основным международным проблемам. И в первую очередь речь шла о Ближнем Востоке, о Сирии.
В начале нашего разговора я уже упомянул о беспокоящей и нас, и Ватикан опасности нерегулируемой глобализации, которая неразрывно связана с неолиберальными ценностями. Надо делать принципиальное различие между либерализмом и неолиберализмом. Фактически неолиберализм является прямой противоположностью либерализма. Ведь неолиберал концентрирует свое внимание исключительно на проблемах и правах личности, а весь комплекс обязанностей при этом куда-то исчезает. Ватикан считает, что распространяемая через интернет и другие механизмы глобализации модель, при которой права и обязанности не уравновешены, приводит к серьезной деформации в гражданских обществах. Ватикан настаивает на том, что глобализация не должна деформировать христианские морально-этические ценности. По этой причине он создает собственную систему сайтов и СМИ, и это, кстати, тоже интересный опыт для РПЦ.
У нас также идет сотрудничество в области медицины. В ватиканском педиатрическом госпитале Bambino Gesù ежегодно делают операции 20-25 детям из России, причем в связи с болезнями, которые практически невозможно вылечить у нас дома. Кроме того, этот госпиталь передает российским коллегам некоторые технологии операционного лечения, которые сейчас берутся на вооружение в Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого в Москве. Курирует эту работу вице-мэр Москвы, заслуженный врач РФ Леонид Печатников.
- Возвращаясь к поездке Паролина в РФ, не могу не вспомнить, как перед отъездом в нашу страну в интервью РИА Новости он заявил, что тема возможного папского визита не входит в повестку дня его переговоров. А что вы считаете по поводу возможности визита папы Римского в Россию?
— Позволю себе ответить на ваш вопрос словами митрополита Илариона: "Каждый прожитый день приближает нас к этому событию".
- Господин посол, вы также представляете РФ в отношениях с Суверенным Мальтийским орденом. В октябре исполнилось 25 лет со дня установления официальных отношений между РФ и этим старейшим рыцарским орденом, который сейчас переживает непростые времена и даже пока не имеет Великого магистра. Что вы могли бы сказать о сотрудничестве с этим Орденом?
— Мы для себя обозначили четкую линию поведения: наше сотрудничество, имеющие глубокие корни и интересные исторические эпизоды, должно быть активным вне зависимости от внутренней ситуации в Ордене. И эту линию мы выдержали.
Мальтийский орден интересен для России прежде всего как своеобразное хранилище истории наших уникальных взаимоотношений. Примечательно, однако, что сегодня Россия одновременно с Орденом оказывает гуманитарную помощь на Ближнем Востоке, а сам он активно сотрудничает с Императорским православным палестинским обществом.
И, конечно, важной сферой нашего взаимодействия является культура. В этой связи не могу не сказать о замечательной выставке "Русская икона: Молитва и милосердие", которая в начале октября открылась в Риме, а совсем недавно была перевезена на север Италии в город Пальманова. Эта выставка стала возможной благодаря содействию правительства Мальтийского ордена и помощи двух замечательных отечественных музеев — Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (директор Михаил Миндлин) и Музея русской иконы (директор Николай Задорожный). Пользуясь случаем, хотел бы еще раз выразить благодарность спонсору этого проекта, меценату и создателю Музея русской иконы Михаилу Абрамову.
*Террористическая организация, запрещена в России