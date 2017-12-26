Анатолий Пахомов: Сочи готов к ответственным международным мероприятиям

Сочи достойно встретит матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году и готов к проведению ответственных международных мероприятий уровня Конгресса национального диалога Сирии. Об этом, а также об итогах уходящего сезона и планах на следующий год рассказал в интервью РИА Новости мэр города Анатолий Пахомов. Беседовала Ольга Захарова.
- Анатолий Николаевич, с какими показателями Сочи заканчивает 2017 год и начинает 2018-й? Какие инвестиционные программы и проекты удалось реализовать? На какие отрасли городские власти сделают ставки в новом году?
Сегодня мы больше уделяем внимания социальным вопросам. Жилья, оставшегося в городе после Олимпиады, предостаточно. Сейчас оно продается. Соответственно, резко выросло количество жителей. Каждый год детей становится на пять тысяч больше. С одной стороны, это естественный прирост, у нас рождаемость не падает, чему мы очень рады, это здорово, так как по России и по Краснодарскому краю этот показатель стал ниже. С другой стороны, идут активные миграционные процессы, люди переезжают жить в Сочи. Естественно, это заставляет нас принимать эти вызовы, строить детские сады и школы. За последние годы мы построили восемь школ, 28 объектов детских дошкольных учреждений. В уходящем году мы открыли новые детские садики и школы в селах Беранде и Черешне.
Также в городе ведется активный ремонт социальных объектов. Недавно ввели в эксплуатацию после капитального ремонта Дом культуры в микрорайоне КСМ. Начались работы в спортивной школе на улице Поярко, где с 1968 года не было ремонта. На ее обновление будет потрачено 110 миллионов рублей, будет переделан 25-метровый тренировочный бассейн, спортзал. Также мы начали ремонт исторической достопримечательности Сочи — виллы "Вера", где дети занимаются творчеством.
Мы продолжаем развивать городскую среду. В этом году появились новые парки и скверы — на улицах Макаренко, Бытхе, Фабрициуса, у Зимнего театра. Отремонтированы 96 городских дорог, построены 86 площадок для занятий воркаутом в селах.
- Можете подвести итоги года в сфере туризма? Сколько туристов город принял, какова заполняемость отелей?
— Нынешний год прошел для нас очень эффективно. Сочи превратился в круглогодичный курорт. Событийный календарь 2017 года содержит 290 мероприятий. Событийный туризм динамично развивается, курорт неоднократно успешно проводил крупномасштабные мероприятия. Одно из них проходит ежегодно с 2002 года — это инвестиционный форум. Ранее он был международным, теперь переименован в российский и перенесен на зимний период, что позволяет гостям и участникам форума оценить уникальность города как горнолыжного курорта. Благодаря событийному туризму, благодаря таким крупным мероприятиям, как Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который собрал в Сочи 67 тысяч гостей, и Кубок конфедераций, который принял до 25 тысяч гостей, мы вышли на уровень прошлого года по количеству туристов.
Если анализировать летнюю загрузку отелей и апартаментов Красной Поляны, то рост загрузки 2017 года по отношению к 2016-му составляет порядка 10 процентов. Сегодня средняя загрузка средств размещения горнолыжных курортов по итогам летних месяцев достигает 80-85 процентов. В зимний период менеджмент курортов Красной Поляны планирует удержать спрос и лояльность гостей на уровне показателей прошлого года или с небольшим ростом продаж, около 5-7 процентов. По прогнозам, турпоток в горном и прибрежном кластерах за новогодние праздники 2018 года составит порядка 360 тысяч человек с учетом туристов, размещенных в коллективных, малых средствах размещения, а также однодневных туристов. Для этого сейчас проводится серьезная работа по ценообразованию и стимулирующим спрос акциям. Что касается доходной части туризма, по итогам десяти месяцев текущего года в консолидированный бюджет Краснодарского края от организаций санаторно-курортного комплекса Сочи поступило более 3,5 миллиарда рублей. Доля Сочи в отраслевых доходах краевого бюджета от курортов за этот период составила 55 процентов.
- Какие программы для отдыхающих в городе будут работать в межсезонье?
— В межсезонье для отдыхающих действуют программы оздоровления "Открытый Юг" и "В Сочи за здоровьем". В период с 1 октября 2017 года по 15 июня 2018 года в Сочи можно отдохнуть более чем в 20 санаториях по цене от 1,4 тысячи рублей за сутки с человека. Это предложение включает в себя проживание, лечение и питание. Такое предложение довольно выгодно, поскольку позволяет сэкономить почти половину суммы.
В целом в сфере туризма мы успешно шагаем вперед. Туризм — это стержень экономики Сочи, он дает возможность развиваться всем другим отраслям. Если раньше все кафе и рестораны закрывались с наступлением зимы, то сейчас они все работают. Жизнь идет как будто летом.
- Когда будут восстановлены квартиры после пожара в общежитии на улице Чебрикова? Где сейчас живут люди?
— Сейчас в причинах пожара разбираются правоохранительные органы. Двух недель, которые были отведены на восстановление, оказалось недостаточно, и на это есть объективные причины. Изначально планировалось восстановить только то, что пострадало в пожаре. Но когда строители приступили, стало понятно, что ремонтировать нужно весь дом.
- Одним из ключевых событий 2018 года станет чемпионат мира по футболу. Какие ошибки Кубка конфедераций были учтены, над чем еще нужно работать к ЧМ?
— Кубок конфедераций у нас прошел на достаточно высоком уровне. Это было проверочным мероприятием для нас, и мы достойно с ним справились, успешно приняв четыре матча турнира, что было отмечено со стороны как федеральных, так и краевых властей. За дни соревнований наш город посетило порядка 38,5 тысячи туристов, матчи посетило более 122 тысяч зрителей.
Также в городе ведется активная работа по совершенствованию системы городского транспорта: в целях проведения мероприятий чемпионата на высоком уровне на маршрутах городского общественного транспорта планируется внедрить систему безналичной оплаты проезда, что позволит сделать поездки на матчи более комфортными. В целом мы ожидаем около миллиона гостей на соревнования.
- В начале 2018 года в Сочи планируется проведение Конгресса национального диалога Сирии. Насколько это важно для города? На ваш взгляд, нужен ли Сочи имидж столицы мировой дипломатии?
В-третьих, это объекты олимпийского наследия, которые есть в Сочи: ледовые дворцы, спортивные зоны, площадки для проведения мероприятий, отели, конференц-залы. Это все дает возможность проведения в Сочи ответственных мероприятий международного уровня.