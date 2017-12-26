Анатолий Пахомов: Сочи готов к ответственным международным мероприятиям

Сочи достойно встретит матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году и готов к проведению ответственных международных мероприятий уровня Конгресса национального диалога Сирии. Об этом, а также об итогах уходящего сезона и планах на следующий год рассказал в интервью РИА Новости мэр города Анатолий Пахомов. Беседовала Ольга Захарова.

- Анатолий Николаевич, с какими показателями Сочи заканчивает 2017 год и начинает 2018-й? Какие инвестиционные программы и проекты удалось реализовать? На какие отрасли городские власти сделают ставки в новом году?

- Все самые главные и важные инвестиционные проекты Сочи были реализованы в период подготовки города к Олимпийским играм. Сейчас мы в основном реализуем протоколы и соглашения, подписанные на экономических форумах в Сочи. Многие проекты планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие годы. Например, спортивный комплекс в поселке Лоо откроется в первом квартале 2018 года. В декабре следующего года будет реализован проект зимнего аквапарка "Хамелеон", стоимостью 210 миллиардов рублей. Скоро увидит свет новая пешеходная зона "Променад Имеретинской низменности". В 2024 году в Сочи откроется Центр подготовки спортивного резерва по лыжным видам спорта "Снежинка", в который было инвестировано более четырех миллиардов рублей.

Сегодня мы больше уделяем внимания социальным вопросам. Жилья, оставшегося в городе после Олимпиады, предостаточно. Сейчас оно продается. Соответственно, резко выросло количество жителей. Каждый год детей становится на пять тысяч больше. С одной стороны, это естественный прирост, у нас рождаемость не падает, чему мы очень рады, это здорово, так как по России и по Краснодарскому краю этот показатель стал ниже. С другой стороны, идут активные миграционные процессы, люди переезжают жить в Сочи. Естественно, это заставляет нас принимать эти вызовы, строить детские сады и школы. За последние годы мы построили восемь школ, 28 объектов детских дошкольных учреждений. В уходящем году мы открыли новые детские садики и школы в селах Беранде и Черешне.

И эта работа продолжается. Сразу после праздников мы откроем новый детский сад в Лоо и новый корпус к школе №100 в селе Веселом. Затем на очереди новый перинатальный центр. Таких темпов в строительстве существующих социальных объектов у нас никогда не было. Это очень трудно. Во-первых, сроки сжатые. Во-вторых, нужна проектно-сметная документация, контроль, качество и все остальное. Наш департамент строительства с этим успешно справляется. Сейчас идет разработка нового генплана, будут обозначены перспективные участки для школ, детских садов и других социальных объектов.

Также в городе ведется активный ремонт социальных объектов. Недавно ввели в эксплуатацию после капитального ремонта Дом культуры в микрорайоне КСМ. Начались работы в спортивной школе на улице Поярко, где с 1968 года не было ремонта. На ее обновление будет потрачено 110 миллионов рублей, будет переделан 25-метровый тренировочный бассейн, спортзал. Также мы начали ремонт исторической достопримечательности Сочи — виллы "Вера", где дети занимаются творчеством.

Мы продолжаем развивать городскую среду. В этом году появились новые парки и скверы — на улицах Макаренко, Бытхе, Фабрициуса, у Зимнего театра. Отремонтированы 96 городских дорог, построены 86 площадок для занятий воркаутом в селах.

- Можете подвести итоги года в сфере туризма? Сколько туристов город принял, какова заполняемость отелей?

— Нынешний год прошел для нас очень эффективно. Сочи превратился в круглогодичный курорт. Событийный календарь 2017 года содержит 290 мероприятий. Событийный туризм динамично развивается, курорт неоднократно успешно проводил крупномасштабные мероприятия. Одно из них проходит ежегодно с 2002 года — это инвестиционный форум. Ранее он был международным, теперь переименован в российский и перенесен на зимний период, что позволяет гостям и участникам форума оценить уникальность города как горнолыжного курорта. Благодаря событийному туризму, благодаря таким крупным мероприятиям, как Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который собрал в Сочи 67 тысяч гостей, и Кубок конфедераций, который принял до 25 тысяч гостей, мы вышли на уровень прошлого года по количеству туристов.

Всего за 11 месяцев этого года город принял свыше шести миллионов туристов, средняя загрузка номерного фонда составила 78 процентов, что соответствует прошлогоднему показателю. Количество иностранных гостей, посетивших Сочи с целью туризма, в 2017 году составило около 40 тысяч человек, это на 15% больше, чем в 2016 году. В начале лета мы отмечали незначительный спад турпотока ввиду погодных условий, однако к июлю он был компенсирован событийными туристами, прибывшими на Кубок конфедераций. В целом за три месяца летнего сезона средний показатель заполняемости составил 89%. Общее число туристов, посетивших город летом, сохранилось на уровне 2016 года и составило около трех миллионов человек.

Если анализировать летнюю загрузку отелей и апартаментов Красной Поляны, то рост загрузки 2017 года по отношению к 2016-му составляет порядка 10 процентов. Сегодня средняя загрузка средств размещения горнолыжных курортов по итогам летних месяцев достигает 80-85 процентов. В зимний период менеджмент курортов Красной Поляны планирует удержать спрос и лояльность гостей на уровне показателей прошлого года или с небольшим ростом продаж, около 5-7 процентов. По прогнозам, турпоток в горном и прибрежном кластерах за новогодние праздники 2018 года составит порядка 360 тысяч человек с учетом туристов, размещенных в коллективных, малых средствах размещения, а также однодневных туристов. Для этого сейчас проводится серьезная работа по ценообразованию и стимулирующим спрос акциям. Что касается доходной части туризма, по итогам десяти месяцев текущего года в консолидированный бюджет Краснодарского края от организаций санаторно-курортного комплекса Сочи поступило более 3,5 миллиарда рублей. Доля Сочи в отраслевых доходах краевого бюджета от курортов за этот период составила 55 процентов.

- Какие программы для отдыхающих в городе будут работать в межсезонье?

— В межсезонье для отдыхающих действуют программы оздоровления "Открытый Юг" и "В Сочи за здоровьем". В период с 1 октября 2017 года по 15 июня 2018 года в Сочи можно отдохнуть более чем в 20 санаториях по цене от 1,4 тысячи рублей за сутки с человека. Это предложение включает в себя проживание, лечение и питание. Такое предложение довольно выгодно, поскольку позволяет сэкономить почти половину суммы.

В новом сезоне приоритетными направлениями в развитии туристической отрасли будут развитие корпоративного сегмента и конгресс-возможностей. На сегодняшний день общая емкость конференц-залов и конгресс-центров города Сочи позволяет вместить более 20 тысяч человек единовременно. Также мы будем продвигать спортивно-событийный туризм. В рамках программы строительства олимпийских объектов на территории города Сочи было построено порядка десяти крупных спортивных объектов, позволяющих вместить более 100 тысяч человек. Мы планируем использовать этот потенциал для организации спортивных соревнований, слетов, тренировок спортсменов любых уровней подготовки.

В целом в сфере туризма мы успешно шагаем вперед. Туризм — это стержень экономики Сочи, он дает возможность развиваться всем другим отраслям. Если раньше все кафе и рестораны закрывались с наступлением зимы, то сейчас они все работают. Жизнь идет как будто летом.

- Когда будут восстановлены квартиры после пожара в общежитии на улице Чебрикова? Где сейчас живут люди?

— Сейчас в причинах пожара разбираются правоохранительные органы. Двух недель, которые были отведены на восстановление, оказалось недостаточно, и на это есть объективные причины. Изначально планировалось восстановить только то, что пострадало в пожаре. Но когда строители приступили, стало понятно, что ремонтировать нужно весь дом.

На сегодняшний день в общежитии восстановлена кровля, проведена очистка стен и потолка коридоров, с учетом лестничных площадок вывезено 86 тонн мусора. Мы полностью заменили там проводку, полностью заменили системы водоснабжения и отопления, заменили окна, провели аварийно-восстановительные работы по фасаду и привели в порядок прилегающую территорию. Сейчас там заканчивается ремонт коридоров. К Новому году мы все закончим и люди смогут вернуться в свои квартиры. Нами было организовано заселение жильцов дома в пункт временного размещения — пансионат "Нева". Всего было заселено 17 семей в количестве 35 человек, из них пять детей. Все они были обеспечены наборами личной гигиены первой необходимости, горячим питанием. Сегодня в "Неве" проживают пять семей в количестве десяти человек, из них один несовершеннолетний в возрасте 17 лет.

- Одним из ключевых событий 2018 года станет чемпионат мира по футболу. Какие ошибки Кубка конфедераций были учтены, над чем еще нужно работать к ЧМ?

— Кубок конфедераций у нас прошел на достаточно высоком уровне. Это было проверочным мероприятием для нас, и мы достойно с ним справились, успешно приняв четыре матча турнира, что было отмечено со стороны как федеральных, так и краевых властей. За дни соревнований наш город посетило порядка 38,5 тысячи туристов, матчи посетило более 122 тысяч зрителей.

Сегодня можно смело говорить, что город Сочи достойно встретит у себя матчи чемпионата мира по футболу. Стадион "Фишт" к проведению турнира готов, объекты размещения были готовы еще к Олимпиаде, городская инфраструктура также в полном порядке перед встречей различных клиентских групп. Сейчас мы дорабатываем вопросы по волонтерскому движению, скоро активно займемся приведением города к единому архитектурному облику, также в течение следующего полугода подготовим фан-зону. Мы провели торги, определили подрядчика, который возьмется за нее. В рамках подготовки к мундиалю в городе проводятся и мероприятия по благоустройству маршрутов гостеприимства. Так, в рамках реализации мультиязычной системы навигации в Сочи будет установлено 200 информационных указателей, предназначенных для создания гостеприимной среды не только для российских, но и для иностранных болельщиков, которые приедут в наш город поддержать свои команды.

Также в городе ведется активная работа по совершенствованию системы городского транспорта: в целях проведения мероприятий чемпионата на высоком уровне на маршрутах городского общественного транспорта планируется внедрить систему безналичной оплаты проезда, что позволит сделать поездки на матчи более комфортными. В целом мы ожидаем около миллиона гостей на соревнования.

- В начале 2018 года в Сочи планируется проведение Конгресса национального диалога Сирии. Насколько это важно для города? На ваш взгляд, нужен ли Сочи имидж столицы мировой дипломатии?

- Конечно, подобные событийные мероприятия очень нужны, они помогают развивать город, влияют на круглогодичную загрузку наших объектов размещения, торговли, общественного питания и услуг. У Сочи есть три составляющих успеха: во-первых, появление курортов на Красной Поляне, которые открыли наш город как зимний курорт. Те, кто приезжает кататься, размещаются не только в Горном кластере, но и в Имеретинской низменности и Адлере. На склоны их доставляют специальные шаттлы. И, наоборот, летом отдыхающих Красной Поляны доставляют к пляжам. Во-вторых, это развитие бальнеоводолечения в рамках программы "Открытый Юг", о которой я уже рассказал.

В-третьих, это объекты олимпийского наследия, которые есть в Сочи: ледовые дворцы, спортивные зоны, площадки для проведения мероприятий, отели, конференц-залы. Это все дает возможность проведения в Сочи ответственных мероприятий международного уровня.