Александр Карлин: Алтайский край умеет работать в жестких условиях

Развитие комфортных условий для жизни, реализации предпринимательских инициатив, привлечения инвестиций, открытие новых высокотехнологичных производств, создание высокооплачиваемых рабочих мест, формирование благоприятной среды проживания — приоритетные задачи для Алтайского края. О предварительных итогах работы исполнительной власти региона в 2017 году и о планах на 2018 год в интервью РИА Новости рассказал губернатор Алтайского края Александр Карлин.

— Александр Богданович, с какими социально-экономическими итогами регион заканчивает 2017 год, год юбилея Алтайского края?

— За девять месяцев 2017 года инвестиции в экономику и социальную сферу выросли в крае на 5% (по России — на 4,2%), что обеспечено ростом вложений в развитие реального сектора экономики. Внебюджетные инвестиции составляют около 83% общего объема капитальных вложений. В текущем году край вошел в ТОП-30 регионов России с самыми комфортными условиями ведения бизнеса Национального рейтинга инвестиционного климата.

Макроэкономическая ситуация прошлых лет показала, что край умеет работать в жестких финансовых условиях. Несмотря на все сложности последних лет, в регионе продолжено строительство социальных объектов —школ, больниц, спортивных сооружений, объектов культуры. Выполняя задачу президента страны по созданию новых ученических мест и уходу от двухсменности, в 2017 году мы построили три новые школы. Всего же за последние десять лет (2006-2016 гг.) построили 31 школу, 164 школы реконструированы или капитально отремонтированы. До 2025 года в крае дополнительно появится еще 25 школ.

Как для страны в целом, так и для региона одной из основных задач является повышение рождаемости. Сегодня в детородный возраст вступила самая малочисленная группа граждан 90-х годов рождения. Принимаемые руководством страны и края меры по стимулированию рождаемости позволили не допустить существенного ее падения. Суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,777, что выше уровня, установленного майскими указами президента страны в качестве ориентира. Растет число многодетных семей.

В целях улучшения качества медицинского обслуживания в Барнауле построен Алтайский краевой клинический перинатальный центр "Дар" — самый крупный из 32 подобных учреждений в России. Сегодня в нем уже родилось более 2000 детей. Особое место в структуре учреждения занимает центр пренатальной диагностики нарушений развития ребенка и неонатологический стационар.

Продолжается развитие медицинского кластера края: начато строительство на принципах государственно-частного партнерства медицинских учреждений мирового уровня — Центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) и реабилитационной клиники для пациентов травматологического профиля.

Алтайский край всегда готов выступать в качестве пилотной территории в рамках федеральных инициатив. Так, в текущем году по программе "Безопасные и качественные дороги" на реконструкцию и строительство дорог Барнаульской агломерации направлено около 1,2 миллиарда рублей, в рамках проекта "Формирование городской среды" приведены в порядок дворы, парки и скверы в городах, в ближайшем будущем предстоит работа во всех населенных пунктах региона.

Вся деятельность органов власти — создание условий для реализации предпринимательских инициатив, привлечения инвестиций, открытия новых высокотехнологичных производств, появления высокооплачиваемых рабочих мест, формирования благоприятной среды проживания — направлена в конечном итоге на повышение качества жизни наших граждан. В текущем году Алтайский край получил грант за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию в размере 208 миллионов рублей. Это существенная дополнительная поддержка для решения задач ускоренного развития нашего региона. И эта работа будет продолжена.

— Хотелось бы остановиться поподробнее на экономическом вопросе: впервые в истории региона консолидированный бюджет Алтайского края превысит уровень 100 миллиардов рублей. Это качественный прорыв, за счет чего он станет возможным, ведь ранее эту сумму даже не брали за ориентир?

— По решению президента страны и правительства России Алтайский край в 2018 году получит из федерального бюджета дополнительную поддержку — 4,2 миллиарда рублей на обеспечение сбалансированности бюджета региона. Данное решение было принято после утверждения проекта закона Алтайского края "О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" в первом чтении. Также при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Госдумой был уточнен ряд межбюджетных трансфертов субъектам РФ. Следовательно, на сумму дополнительных трансфертов были уточнены доходы и расходы проекта краевого бюджета.

Доходы краевого бюджета планируются на 2018 год в сумме 90,8 миллиарда рублей, или 116% к первоначальному плану краевого бюджета на 2017 год. В том числе налоговые и неналоговые доходы планируются в объеме 48,4 миллиарда рублей, безвозмездные поступления — 42,4 миллиарда рублей, темп роста к первоначальному плану краевого бюджета на текущий год — 107% и 129% соответственно. Расходы планируются в сумме 95,6 миллиарда рублей.

Консолидированный бюджет Алтайского края — это свод бюджетов городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов, а также краевого бюджета. Без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. В 2018 году консолидированный бюджет Алтайского края впервые превысит отметку в 100 миллиардов рублей. Доходы консолидированного бюджета Алтайского края прогнозируются на 2018 год в сумме 107,4 миллиарда рублей, или 114% к первоначальному плану консолидированного бюджета на 2017 год. В том числе налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета планируются в объеме около 65 миллиардов рублей, темп роста к первоначальному плану консолидированного бюджета на текущий год — 106%. Расходы бюджета прогнозируются на 2018 год в сумме 112,2 миллиарда рублей.Доля собственных доходов консолидированного бюджета края составляет 61%. Налоговые доходы на протяжении 12 лет стабильно прирастали. По отношению к 2005 году собственные доходы консолидированного бюджета выросли в 4,7 раза, безвозмездные поступления — в 2,7 раза.

— С какими результатами регион закончил уборочную кампанию и каковы в целом итоги сельскохозяйственного года Алтайского края?

— Несмотря на сложные погодные условия, алтайские хлеборобы с достоинством выполнили весь комплекс полевых работ и добились высоких результатов. Валовой сбор зерна составил более 5,3 миллиона тонн. В расчете на одного жителя края собрано более 2 тонн зерна, это вдвое превышает российский показатель даже при рекордном урожае текущего года, а также в два раза выше уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность.

Алтай в очередной раз подтвердил статус гречневой столицы России. Произведено 780 тысяч тонн крупы, что составляет третью часть мирового производства этой культуры и достаточно для обеспечения потребности 80% населения нашей страны.

Собрав более 1 миллиона тонн сахарной свеклы, крестьяне повторили рекорд прошлого года и создали надежный трамплин для развития сахарной промышленности. По урожайности сладкого корня Алтай занял третье место в России, уступив лишь Ставропольскому и Краснодарскому краям. Получен хороший урожай и других технических культур. Наибольший прирост у сои: ее валовой сбор вырос более чем в 1,5 раза.

Структура посевных площадей трансформировалась с учетом зональных особенностей и требований рынка в сторону высокомаржинальных культур, доля которых за последние 10 лет возросла почти в 2 раза и составляет 15% всей площади сева.

Современное земледелие встало на совершенно другой путь и устойчиво развивается в качественно новых измерениях. В отрасль пришли цифровые технологии, переводящие ее на новый технологический уровень. И это не преувеличение. Сегодня они применяются в большинстве сельскохозяйственных предприятий. Базовым элементом внедрения инноваций является высокопроизводительная энергонасыщенная техника. За прошедший пятилетний период в обновление машинно-тракторного парка инвестировано около 25 миллиардов рублей, с начала текущего года — 6,5 миллиардов рублей. Отрадно, что значительную долю приобретений составляют машины и оборудование, произведенные на Алтае.

В последние годы одним из приоритетов инвестиционных вложений аграрных предприятий стало строительство и модернизация современных зерноочистительных, сушильных комплексов и зернохранилищ. Благодаря этому соблюдаются технологии первичной обработки и хранения выращенного урожая. Инвестиции себя оправдывают, обеспечивая рост производственно-экономических показателей и качество условий работы. Мы и впредь будем активно поддерживать хозяйства, которые развиваются в современных технологических форматах.

Животноводство остается важнейшей отраслью аграрной экономики. Край сохраняет лидирующие позиции среди субъектов Сибирского федерального округа и стабильно входит в пятерку лучших регионов России по поголовью крупного рогатого скота, объемам производства молока и говядины. Ключевым фактором развития является племенная база, которая составляет особую гордость нашего края. Сегодня потребителями алтайской племенной продукции являются не только хозяйства края, но и 25 регионов России от Сахалина до Калининграда. Активно наращиваем и экспортные поставки в Казахстан, Киргизию и Монголию.

Продолжен тренд роста продуктивности сельскохозяйственных животных. Надой на корову увеличился на 117 килограммов, составив 4880 килограммов. В животноводстве активно идут процессы модернизации производства. За последние пять лет реконструировано и модернизировано 589 объектов общей мощностью 144 тысячи постановочных мест. Мы все больше переводим животноводство в формат интенсивного развития, и этот вектор важно продолжить.

— Последние три года отдых на Алтае и его различные направления стали весьма популярными у россиян. Сколько в этом году туристов посетило регион, можно ли сказать, что туробъекты загружены на 100%, каковы перспективы развития отрасли, в том числе в зимний период, и чем привлекателен Алтай туристический зимой?

— По предварительным данным, за 11 месяцев общий турпоток в Алтайском крае составил около 2 миллионов человек. Результаты по итогам года будут известны после предоставления муниципалитетами годовой отчетности и обработки данной информации в марте 2018 года. Согласно экспертной оценке, рост туристского потока в регионе составит около 5% по сравнению с 2016 годом.

— Как в настоящий момент реализуется уникальный для всей России проект "Белокуриха-2"? За счет чего он может стать привлекательным для москвичей при условии такой удаленности?

— "Белокуриха-2" — это проект совершенно нового курорта в предгорной местности Алтайского края. В выбранном месте застройки есть все необходимые условия для создания полноценного курорта — высокое расположение над уровнем моря и уникальный климат Алтайских гор. Близость к горам Синюха (1379 м), Теплуха (826 м), Сухая Грива (1379 м), Черная Грива (1138 м) позволяет создать полноценный горнолыжный курорт, а живописный ландшафт, дикие тропы и обустроенные площадки для терренкура сделают его привлекательным туристическим объектом.

На курорте будет использоваться богатый потенциал природных лечебных ресурсов Алтая. В их числе минеральные радоновые воды нового Искровского месторождения, которые по своим свойствам не уступают водам, используемым в настоящее время в Белокурихе. Объекты размещения в составе курорта "Белокуриха-2" смогут удовлетворить возникший спрос, сформировать свою собственную клиентскую базу, предлагая услуги, не имеющие аналогов на локальном рынке. Одним из преимуществ проекта является его поддержка на государственном уровне в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)". Благодаря субсидии из федерального бюджета построена и сдана в эксплуатацию серпантинная автомобильная дорога до субкластера "Белокуриха-2" протяженностью 7,7 километров. Из-за большого перепада высоты 500 метров она включает 12 серпантинных участков и 62 поворота. Данная автодорога не только выполняет функцию доставки туристов на территорию "Белокурихи-2", но и сама является туристским объектом: на специально оборудованных смотровых площадках открываются живописные ландшафты. В настоящее время завершаются работы по созданию обеспечивающей инфраструктуры, включая строительство сетей электроснабжения 110 кВ и трансформаторной подстанции 110/10 кВт.

Кроме того, вокруг территории субкластера завершились работы по формированию природного парка "Предгорье Алтая" площадью более 40 тысяч гектар. Таким образом, инвестиционная площадка окружена землями особо охраняемых природных территорий регионального значения. В границах парка выделены заповедная, а также особо охраняемая зоны, предназначенные для сохранения природной среды в естественном состоянии.

Предусмотрены также участки для развития туристско-рекреационной деятельности: сеть туристических пеших, конных, автомобильных, лыжных, велосипедных маршрутов базы отдыха, комплексы апартаментов, заимок.

В настоящий момент инвесторы проявляют повышенный интерес к участию в проекте. На территории субкластера благодаря привлечению внебюджетных инвестиций открыт историко-архитектурный комплекс "Андреевская слобода", ресторан на 35 персон, в рамках создания гостиничного комплекса возведены здания двух отелей по 14 номеров, предполагается строительство гостиницы и ресторана с возможностью трансформации под конференц-зал. Ведется строительство пансионата.

В рамках создания на территории нового курорта спортивных объектов ведется строительство горнолыжного комплекса на горе Мишина. Инвестором подготовлена комфортная и безопасная трасса протяженностью около километра с перепадом высот 225 метров, рассчитанная как на любителей, так и на профессионалов. Кроме того, ведутся работы по строительству двухместного канатно-бугельного подъемника, пункта проката, парковки и кафе.

— В преддверии Нового года хотелось бы узнать планы на 2018 год, что ждет регион в наступающем году, какую Вы себе самую глобальную и амбициозную задачу ставите в развитии региона?

— Основным приоритетом, как и в предыдущие годы, является безусловное исполнение всех социальных обязательств перед жителями края. Наряду с сохранением действующих, с января 2018 года в регионе будут установлены новые меры социальной поддержки в рамках объявленной Президентом Российской Федерации инициативы по поддержке семей с детьми, будет продолжена работа по выплате федерального и регионального материнского капитала, реализована программа ипотечного кредитования для семей при рождении второго и третьего ребенка. Увеличение заработной платы в бюджетной сфере в целом по краю запланировано на 10%. Будут продолжены работы по программе "80 х 80" и начаты по программе "85х 85" (85 социально значимых объектов к 85-летнему юбилею края — ред.). До конца текущего года предстоит обсуждение проектов новой программы на заседаниях депутатского корпуса с целью получения общественного одобрения.

Задача власти — создавать в регионе такие условия в области конкурентной среды, инвестиционного климата, инфраструктурных возможностей и защиты интересов частной собственности, чтобы планы бизнеса были нацелены на развитие, и была уверенность в завтрашнем дне.

В числе дополнительных факторов экономического роста региона мы видим развитие экспортной деятельности, повышение производительности труда за счет технологического обновления и повышения эффективности управления производством.

Не сомневаюсь, что в 2018 году вектор развития будет сохранен.

— Как будете отмечать праздник, какие подарки уже успели приготовить своим близким?

— Подарки для родных и друзей мы обычно покупаем в самый последний момент. Все мы знаем, как сложно для близких найти что-то полезное и неожиданное одновременно. Поэтому в выборе праздничных сувениров я полагаюсь на мнение супруги, которая подбирает нужные подарки для наших детей и родных. Мы стараемся отдавать предпочтение сувенирам, изготовленным в Алтайском крае. Такие подарки, несомненно, являются эксклюзивными, обладающими оригинальными свойствами и запоминающимися. Новый год и Рождество традиционно буду отмечать в кругу семьи.

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