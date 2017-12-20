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Интервью

Александр Карлин: Алтайский край умеет работать в жестких условиях

11:3020.12.2017
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© Предоставлено пресс службой губернатора Алтайского краяГубернатор Алтайского края Александр КарлинГубернатор Алтайского края Александр Карлин
© Предоставлено пресс службой губернатора Алтайского края

Развитие комфортных условий для жизни, реализации предпринимательских инициатив, привлечения инвестиций, открытие новых высокотехнологичных производств, создание высокооплачиваемых рабочих мест, формирование благоприятной среды проживания — приоритетные задачи для Алтайского края. О предварительных итогах работы исполнительной власти региона в 2017 году и о планах на 2018 год в интервью РИА Новости рассказал губернатор Алтайского края Александр Карлин.

— Александр Богданович, с какими социально-экономическими итогами регион заканчивает 2017 год, год юбилея Алтайского края?

— За девять месяцев 2017 года инвестиции в экономику и социальную сферу выросли в крае на 5% (по России — на 4,2%), что обеспечено ростом вложений в развитие реального сектора экономики. Внебюджетные инвестиции составляют около 83% общего объема капитальных вложений. В текущем году край вошел в ТОП-30 регионов России с самыми комфортными условиями ведения бизнеса Национального рейтинга инвестиционного климата.

Макроэкономическая ситуация прошлых лет показала, что край умеет работать в жестких финансовых условиях. Несмотря на все сложности последних лет, в регионе продолжено строительство социальных объектов —школ, больниц, спортивных сооружений, объектов культуры. Выполняя задачу президента страны по созданию новых ученических мест и уходу от двухсменности, в 2017 году мы построили три новые школы. Всего же за последние десять лет (2006-2016 гг.) построили 31 школу, 164 школы реконструированы или капитально отремонтированы. До 2025 года в крае дополнительно появится еще 25 школ.

Барнаул. Архивное фото
© Фото : Skydrinker
Алтайский край и СГК будут развивать энергопроекты в регионе
Как для страны в целом, так и для региона одной из основных задач является повышение рождаемости. Сегодня в детородный возраст вступила самая малочисленная группа граждан 90-х годов рождения. Принимаемые руководством страны и края меры по стимулированию рождаемости позволили не допустить существенного ее падения. Суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,777, что выше уровня, установленного майскими указами президента страны в качестве ориентира. Растет число многодетных семей.

В целях улучшения качества медицинского обслуживания в Барнауле построен Алтайский краевой клинический перинатальный центр "Дар" — самый крупный из 32 подобных учреждений в России. Сегодня в нем уже родилось более 2000 детей. Особое место в структуре учреждения занимает центр пренатальной диагностики нарушений развития ребенка и неонатологический стационар.

Продолжается развитие медицинского кластера края: начато строительство на принципах государственно-частного партнерства медицинских учреждений мирового уровня — Центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) и реабилитационной клиники для пациентов травматологического профиля.

Алтайский край всегда готов выступать в качестве пилотной территории в рамках федеральных инициатив. Так, в текущем году по программе "Безопасные и качественные дороги" на реконструкцию и строительство дорог Барнаульской агломерации направлено около 1,2 миллиарда рублей, в рамках проекта "Формирование городской среды" приведены в порядок дворы, парки и скверы в городах, в ближайшем будущем предстоит работа во всех населенных пунктах региона.

Александр Карлин, губернатор Алтайского края. Архивное фото
Губернатор Алтайского края открыл зимний туристический сезон
Вся деятельность органов власти — создание условий для реализации предпринимательских инициатив, привлечения инвестиций, открытия новых высокотехнологичных производств, появления высокооплачиваемых рабочих мест, формирования благоприятной среды проживания — направлена в конечном итоге на повышение качества жизни наших граждан. В текущем году Алтайский край получил грант за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию в размере 208 миллионов рублей. Это существенная дополнительная поддержка для решения задач ускоренного развития нашего региона. И эта работа будет продолжена.

— Хотелось бы остановиться поподробнее на экономическом вопросе: впервые в истории региона консолидированный бюджет Алтайского края превысит уровень 100 миллиардов рублей. Это качественный прорыв, за счет чего он станет возможным, ведь ранее эту сумму даже не брали за ориентир?

— По решению президента страны и правительства России Алтайский край в 2018 году получит из федерального бюджета дополнительную поддержку — 4,2 миллиарда рублей на обеспечение сбалансированности бюджета региона. Данное решение было принято после утверждения проекта закона Алтайского края "О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" в первом чтении. Также при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Госдумой был уточнен ряд межбюджетных трансфертов субъектам РФ. Следовательно, на сумму дополнительных трансфертов были уточнены доходы и расходы проекта краевого бюджета.

Доходы краевого бюджета планируются на 2018 год в сумме 90,8 миллиарда рублей, или 116% к первоначальному плану краевого бюджета на 2017 год. В том числе налоговые и неналоговые доходы планируются в объеме 48,4 миллиарда рублей, безвозмездные поступления — 42,4 миллиарда рублей, темп роста к первоначальному плану краевого бюджета на текущий год — 107% и 129% соответственно. Расходы планируются в сумме 95,6 миллиарда рублей.

Курорт Белокуриха. Архивное фото
© РИА Новости / Чернов
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На Алтае откроются два крупных спортивных кластера
Консолидированный бюджет Алтайского края — это свод бюджетов городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов, а также краевого бюджета. Без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. В 2018 году консолидированный бюджет Алтайского края впервые превысит отметку в 100 миллиардов рублей. Доходы консолидированного бюджета Алтайского края прогнозируются на 2018 год в сумме 107,4 миллиарда рублей, или 114% к первоначальному плану консолидированного бюджета на 2017 год. В том числе налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета планируются в объеме около 65 миллиардов рублей, темп роста к первоначальному плану консолидированного бюджета на текущий год — 106%. Расходы бюджета прогнозируются на 2018 год в сумме 112,2 миллиарда рублей.
Доля собственных доходов консолидированного бюджета края составляет 61%. Налоговые доходы на протяжении 12 лет стабильно прирастали. По отношению к 2005 году собственные доходы консолидированного бюджета выросли в 4,7 раза, безвозмездные поступления — в 2,7 раза.

— С какими результатами регион закончил уборочную кампанию и каковы в целом итоги сельскохозяйственного года Алтайского края?

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКомбайны на полях в Алтайском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны на полях в Алтайском крае

— Несмотря на сложные погодные условия, алтайские хлеборобы с достоинством выполнили весь комплекс полевых работ и добились высоких результатов. Валовой сбор зерна составил более 5,3 миллиона тонн. В расчете на одного жителя края собрано более 2 тонн зерна, это вдвое превышает российский показатель даже при рекордном урожае текущего года, а также в два раза выше уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность.

Алтай в очередной раз подтвердил статус гречневой столицы России. Произведено 780 тысяч тонн крупы, что составляет третью часть мирового производства этой культуры и достаточно для обеспечения потребности 80% населения нашей страны.

Собрав более 1 миллиона тонн сахарной свеклы, крестьяне повторили рекорд прошлого года и создали надежный трамплин для развития сахарной промышленности. По урожайности сладкого корня Алтай занял третье место в России, уступив лишь Ставропольскому и Краснодарскому краям. Получен хороший урожай и других технических культур. Наибольший прирост у сои: ее валовой сбор вырос более чем в 1,5 раза.

Структура посевных площадей трансформировалась с учетом зональных особенностей и требований рынка в сторону высокомаржинальных культур, доля которых за последние 10 лет возросла почти в 2 раза и составляет 15% всей площади сева.

Современное земледелие встало на совершенно другой путь и устойчиво развивается в качественно новых измерениях. В отрасль пришли цифровые технологии, переводящие ее на новый технологический уровень. И это не преувеличение. Сегодня они применяются в большинстве сельскохозяйственных предприятий. Базовым элементом внедрения инноваций является высокопроизводительная энергонасыщенная техника. За прошедший пятилетний период в обновление машинно-тракторного парка инвестировано около 25 миллиардов рублей, с начала текущего года — 6,5 миллиардов рублей. Отрадно, что значительную долю приобретений составляют машины и оборудование, произведенные на Алтае.

Вид на город Барнаул в Алтайском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Алтайский край продолжает поставлять сельхозпродукцию и продукты в Монголию
В последние годы одним из приоритетов инвестиционных вложений аграрных предприятий стало строительство и модернизация современных зерноочистительных, сушильных комплексов и зернохранилищ. Благодаря этому соблюдаются технологии первичной обработки и хранения выращенного урожая. Инвестиции себя оправдывают, обеспечивая рост производственно-экономических показателей и качество условий работы. Мы и впредь будем активно поддерживать хозяйства, которые развиваются в современных технологических форматах.

Животноводство остается важнейшей отраслью аграрной экономики. Край сохраняет лидирующие позиции среди субъектов Сибирского федерального округа и стабильно входит в пятерку лучших регионов России по поголовью крупного рогатого скота, объемам производства молока и говядины. Ключевым фактором развития является племенная база, которая составляет особую гордость нашего края. Сегодня потребителями алтайской племенной продукции являются не только хозяйства края, но и 25 регионов России от Сахалина до Калининграда. Активно наращиваем и экспортные поставки в Казахстан, Киргизию и Монголию.

Продолжен тренд роста продуктивности сельскохозяйственных животных. Надой на корову увеличился на 117 килограммов, составив 4880 килограммов. В животноводстве активно идут процессы модернизации производства. За последние пять лет реконструировано и модернизировано 589 объектов общей мощностью 144 тысячи постановочных мест. Мы все больше переводим животноводство в формат интенсивного развития, и этот вектор важно продолжить.

— Последние три года отдых на Алтае и его различные направления стали весьма популярными у россиян. Сколько в этом году туристов посетило регион, можно ли сказать, что туробъекты загружены на 100%, каковы перспективы развития отрасли, в том числе в зимний период, и чем привлекателен Алтай туристический зимой?

— По предварительным данным, за 11 месяцев общий турпоток в Алтайском крае составил около 2 миллионов человек. Результаты по итогам года будут известны после предоставления муниципалитетами годовой отчетности и обработки данной информации в марте 2018 года. Согласно экспертной оценке, рост туристского потока в регионе составит около 5% по сравнению с 2016 годом.

— Как в настоящий момент реализуется уникальный для всей России проект "Белокуриха-2"? За счет чего он может стать привлекательным для москвичей при условии такой удаленности?

— "Белокуриха-2" — это проект совершенно нового курорта в предгорной местности Алтайского края. В выбранном месте застройки есть все необходимые условия для создания полноценного курорта — высокое расположение над уровнем моря и уникальный климат Алтайских гор. Близость к горам Синюха (1379 м), Теплуха (826 м), Сухая Грива (1379 м), Черная Грива (1138 м) позволяет создать полноценный горнолыжный курорт, а живописный ландшафт, дикие тропы и обустроенные площадки для терренкура сделают его привлекательным туристическим объектом.

На курорте будет использоваться богатый потенциал природных лечебных ресурсов Алтая. В их числе минеральные радоновые воды нового Искровского месторождения, которые по своим свойствам не уступают водам, используемым в настоящее время в Белокурихе. Объекты размещения в составе курорта "Белокуриха-2" смогут удовлетворить возникший спрос, сформировать свою собственную клиентскую базу, предлагая услуги, не имеющие аналогов на локальном рынке. Одним из преимуществ проекта является его поддержка на государственном уровне в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)". Благодаря субсидии из федерального бюджета построена и сдана в эксплуатацию серпантинная автомобильная дорога до субкластера "Белокуриха-2" протяженностью 7,7 километров. Из-за большого перепада высоты 500 метров она включает 12 серпантинных участков и 62 поворота. Данная автодорога не только выполняет функцию доставки туристов на территорию "Белокурихи-2", но и сама является туристским объектом: на специально оборудованных смотровых площадках открываются живописные ландшафты. В настоящее время завершаются работы по созданию обеспечивающей инфраструктуры, включая строительство сетей электроснабжения 110 кВ и трансформаторной подстанции 110/10 кВт.

Автомобильная дорога, ведущая в туристический кластер Белокуриха-2 в Алтайском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В окрестностях Белокурихи открыли природный парк "Предгорье Алтая"
Кроме того, вокруг территории субкластера завершились работы по формированию природного парка "Предгорье Алтая" площадью более 40 тысяч гектар. Таким образом, инвестиционная площадка окружена землями особо охраняемых природных территорий регионального значения. В границах парка выделены заповедная, а также особо охраняемая зоны, предназначенные для сохранения природной среды в естественном состоянии.

Предусмотрены также участки для развития туристско-рекреационной деятельности: сеть туристических пеших, конных, автомобильных, лыжных, велосипедных маршрутов базы отдыха, комплексы апартаментов, заимок.

В настоящий момент инвесторы проявляют повышенный интерес к участию в проекте. На территории субкластера благодаря привлечению внебюджетных инвестиций открыт историко-архитектурный комплекс "Андреевская слобода", ресторан на 35 персон, в рамках создания гостиничного комплекса возведены здания двух отелей по 14 номеров, предполагается строительство гостиницы и ресторана с возможностью трансформации под конференц-зал. Ведется строительство пансионата.

В рамках создания на территории нового курорта спортивных объектов ведется строительство горнолыжного комплекса на горе Мишина. Инвестором подготовлена комфортная и безопасная трасса протяженностью около километра с перепадом высот 225 метров, рассчитанная как на любителей, так и на профессионалов. Кроме того, ведутся работы по строительству двухместного канатно-бугельного подъемника, пункта проката, парковки и кафе.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкАвтомобильная дорога, ведущая в туристический кластер "Белокуриха-2" в Алтайском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобильная дорога, ведущая в туристический кластер "Белокуриха-2" в Алтайском крае

— В преддверии Нового года хотелось бы узнать планы на 2018 год, что ждет регион в наступающем году, какую Вы себе самую глобальную и амбициозную задачу ставите в развитии региона?

— Основным приоритетом, как и в предыдущие годы, является безусловное исполнение всех социальных обязательств перед жителями края. Наряду с сохранением действующих, с января 2018 года в регионе будут установлены новые меры социальной поддержки в рамках объявленной Президентом Российской Федерации инициативы по поддержке семей с детьми, будет продолжена работа по выплате федерального и регионального материнского капитала, реализована программа ипотечного кредитования для семей при рождении второго и третьего ребенка. Увеличение заработной платы в бюджетной сфере в целом по краю запланировано на 10%. Будут продолжены работы по программе "80 х 80" и начаты по программе "85х 85" (85 социально значимых объектов к 85-летнему юбилею края — ред.). До конца текущего года предстоит обсуждение проектов новой программы на заседаниях депутатского корпуса с целью получения общественного одобрения.

Алтай. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Делегация из Татарстана изучает туристический потенциал Алтайского края
Задача власти — создавать в регионе такие условия в области конкурентной среды, инвестиционного климата, инфраструктурных возможностей и защиты интересов частной собственности, чтобы планы бизнеса были нацелены на развитие, и была уверенность в завтрашнем дне.

В числе дополнительных факторов экономического роста региона мы видим развитие экспортной деятельности, повышение производительности труда за счет технологического обновления и повышения эффективности управления производством.

Не сомневаюсь, что в 2018 году вектор развития будет сохранен.

— Как будете отмечать праздник, какие подарки уже успели приготовить своим близким?

— Подарки для родных и друзей мы обычно покупаем в самый последний момент. Все мы знаем, как сложно для близких найти что-то полезное и неожиданное одновременно. Поэтому в выборе праздничных сувениров я полагаюсь на мнение супруги, которая подбирает нужные подарки для наших детей и родных. Мы стараемся отдавать предпочтение сувенирам, изготовленным в Алтайском крае. Такие подарки, несомненно, являются эксклюзивными, обладающими оригинальными свойствами и запоминающимися. Новый год и Рождество традиционно буду отмечать в кругу семьи. 

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