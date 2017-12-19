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Интервью

Посол Индии: у Москвы и Нью-Дели нет противоречий по вопросам ВТС

12:0019.12.2017
(обновлено: 06:51 21.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПосол Индии в России Панкадж СаранПосол Индии в России Панкадж Саран
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Индия не присоединилась к антироссийским санкциям, поэтому они никак не влияют на историческое партнерство Москвы и Нью-Дели, в том числе в вопросах военно-технического сотрудничества, заявил посол Индии в РФ Панкадж Саран. В интервью специальному корреспонденту РИА Новости Полине Чернице он опроверг инсинуации СМИ о наличии противоречий между в сфере ВТС, а также подвел итоги "историческому" году, когда отмечалось 70-летие установление дипломатических отношений России и Индии.

— В нынешнем году Россия и Индия отмечают 70-летие установления дипломатических отношений, было проведено много встреч, на политическом, экспертном уровне, в Санкт-Петербурге прошел саммит. Как в целом Вы оцениваете итоги уходящего года?

— Я бы описал 2017 год как год продолжения, укрепления и интенсификации наших отношений, во многом он стал историческим для России и Индии. Помимо того, что 2017-й — юбилейный, отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, именно в этом году Индия также стала полноправным членом ШОС. В этом же году мы решили начать переговоры по заключению соглашения о создании зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом.

Помимо этого беспрецедентного уровня достигла интенсивность диалога между нашими странами. У нас проходят ежегодные саммиты — встречи лидеров, и впервые в 2017 году премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию как главный гость Санкт-Петербургского экономического форума. Другое значимое событие — Восточный экономический форум — там также Индия была представлена на министерском уровне, главой Министерства иностранных дел Сушмой Сварадж. То есть на двух главных форумах России Индия впервые была представлена на очень высоком уровне. Вдобавок, в этом году у нас состоялось более 14 взаимных визитов на уровне министров и их заместителей, в ходе которых обсуждались все аспекты двусторонних отношений. Спикер индийского парламента посетила Россию впервые за 13 лет.

Вид на Московский Кремль
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Этот год также открыл новую главу в наших отношениях с российскими регионами. Эта глава началась с первой встречи премьер-министра Нарендры Моди с губернаторами нескольких регионов в Санкт-Петербурге, за которым последовала встреча министра иностранных дел с губернаторами Дальнего Востока России во Владивостоке. Результатом этих инициатив стало то, что мы ожидаем визиты российских губернаторов в Индию. Дальний Восток России — это также новая сфера в российско-индийских отношениях.
В этом году мы сотрудничали не только по двусторонним вопросам, но также по региональным и международным. Индия принимала участие во встречах глав государств, а также глав правительств, и других мероприятиях по линии ШОС. У нас прошло много мероприятий в формате БРИКС, и совсем недавно, в декабре 2017 в Дели, прошла 15 встреча Министров иностранных дел России, Индии и Китая.
В общем мы наблюдали ясное желание с обеих сторон работать на благо поддержания наших отношений в хорошем состоянии и стремление поднять их на более высокий уровень.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко в рамках ПМЭФ 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко в рамках ПМЭФ 2017

 

Я бы также хотел обратить внимание на Декларацию Петербургского форума, которая была принята двумя сторонами в июне 2017. Она содержит план действий по тому, что мы хотим достичь в 21 веке. Повестка между Россией и Индией обширна, а выбор богатый. Я думаю, что у нас есть хорошие возможности для продвижения этих важных отношений.
Если говорить об историческом значении прошедшего года, то нужно отметить, что именно в 2017 году была совершена самая крупная иностранная инвестиция из России в Индию. Речь о сделке между Роснефтью и компанией Essar Oil, которая оценивается в 13 миллиардов долларов.

—  В 2017 году Индия имела масштабное представительство в рамках Санкт-Петербургского экономического форума. Идет ли уже подготовка к участию в ПМЭФ 2018? Кто может возглавить делегацию?

Советник президента РФ Сергей Глазьев. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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— 

Мы уже получили приглашение на ПМЭФ-2018 и планируем принять в нем участие. Мы считаем данный форум очень полезной площадкой. Пока рано говорить, кто конкретно возглавит индийскую делегацию, но я могу точно подтвердить, что Индия будет представлена на министерском уровне, также на форуме ожидается большая бизнес-делегация.
Между форумом этого года и следующего мы надеемся получить некоторый хороший прогресс в деле укрепления и углубления наших экономических отношений. В 2017 году премьер-министр Нарендра Моди объявил об учреждении "Отдела России" в рамках агентства Invest India. Этот отдел уже активно работает. Я уверен, что ко времени проведения следующего ПМЭФ, у нас будет больше проектов и будет больше инвестиционных новостей из обеих стран.

— То есть стоит ожидать новых контрактов. А в каких сферах?

— Пока рано вдаваться в детали. Я бы отметил, что энергетика — это важная сфера достижений. И сейчас идут некоторые переговоры между Индией и Россией в нефтегазовой сфере. Мы также можем говорить о прогрессе в сфере ядерной энергетики. Плюс есть еще и другие области — железнодорожный сектор, инфраструктурные проекты, фармацевтика и так далее.

— Российский фонд прямых инвестиций, "РЖД Интернешнл" и индийская компания Ircon International Limited на ПМЭФ-2017 договорились о совместных инвестициях в проекты в области железнодорожной инфраструктуры в России и Индии. О каких проектах может идти речь?

— В ходе последнего саммита в Гоа в 2016 году было подписано соглашение, в рамках которого РЖД должна была изучить вопрос о повышении скорости подвижного состава на направлении Нагпур — Секундерабад. В данный момент РЖД работает над этим проектом, они открыли офис в Индии и заканчивают это исследование. Когда они закончат его, это приведет к большим бизнес-возможностям между двумя странами.

У Индии одна из самых больших железнодорожных сетей в мире. И у нас есть многомиллиардный план инвестиций в наш железнодорожный сектор, где есть большие производственные возможности. Мы хотим использовать российские технологии, чтобы помочь в модернизации и обновлении железнодорожной инфраструктуры.

© AP Photo / Anupam NathИндийская железная дорога
© AP Photo / Anupam Nath
Индийская железная дорога

— На какой стадии находится обсуждение возможных инвестиций индийской TATA Group в строительство угольного терминала на Камчатке?

— В данный момент проходят коммерческие переговоры, в рамках которых затрагиваются конфиденциальные вопросы. В декабре 2015 года в Москве во время российско-индийского саммита был подписан меморандум о намерениях по данному проекту. Обе стороны работают над прогрессом по этому вопросу.

— На сегодняшний день в ряде зарубежных СМИ появляются публикации о нарастающем напряжении в российско-индийских отношениях, негативно сказывающимся на совместных проектах в сфере ВТС. Действительно ли существуют какие-либо трения? Или подобная информация является проявлением недобросовестной конкурентной борьбы третьих стран?

Мужчины перевозят груз через железнодорожные пути в Нью-Дели, Индия
© REUTERS / Saumya Khandelwal
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— В вопросе военно-технического сотрудничества между Россией и Индией нет никакой напряженности. Наше сотрудничество в этой сфере является долговременным, оно основано на взаимопонимании, и у нас очень тесный диалог с Россией по этому вопросу. У нас есть общая история успеха в этой сфере, и мы уверены, что военно-техническое сотрудничество будет и далее складываться в той же манере, что и в прошлые годы.

Одним из таких успехов стало совместное предприятие Брамос. У нас есть и другие проекты, которые сейчас обсуждаются, и планируется, что все они будут осуществляться через правительственную программу Make in India. Эти проекты активно развиваются.

Иногда в СМИ появляются истории о сложностях в наших отношениях с Россией, такие истории инспирированы заинтересованными сторонами. Мы надеемся, что СМИ будут ответственнее и объективнее в своих публикациях и будут представлять факты такими, какие они есть на самом деле.

—  Но какова тогда настоящая причина столь долгих сроков реализации двухсторонних проектов и задержек в подписании ключевых контрактов на поставку военной техники, в том числе ЗРС С-400 и дополнительной партии вертолётов Ми-17В5?

— Проекты в сфере военно-технического сотрудничества касаются высокоточных технологий, включают большие объемы инвестиций, и они относятся к сфере национальной безопасности. То есть закономерно и естественно, что заключение и реализация этих соглашений требует времени. У нас есть свои национальные процедуры, которые нужно соблюсти, чтобы продвинуться в реализации проектов таким образом, чтобы их результат удовлетворял конечных потребителей.

Что касается конкретных проектов, например С-400, который вы упомянули, то на данный момент ведутся переговоры по техническим вопросам, а учредительное соглашение в этой сфере было подписано совсем недавно. Если говорить об этом или других проектах, то мы намерены продвигаться в их реализации таким образом, чтобы это удовлетворяло обе стороны, а сами проекты были прозрачными и соответствовали финансовым и техническим требованиям всех заинтересованных сторон.

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© Министерство обороны РФ
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— Повлияли ли введенные против РФ санкции США на реализацию соглашения по С-400? А что в отношении других проектов, например нефтяных, в частности по сотрудничеству индийских компаний с Роснефтью и Газпромом?

— Что касается санкций: мы не являемся участниками никаких санкций. Наше взаимодействие и наши отношения с Россией развиваются на основе подписанных ранее двусторонних соглашений. Когда мы подписываем какое-либо соглашение с Россией, мы привержены полному исполнению договора.

Что касается энергетического сектора, то между нашими странами идет межправительственный диалог. Ы также обсуждаем некоторые спутниковые месторождения Ванкорнефти и Таас-Юрях, есть и другие проекты.

Сахалин-1 был одной из самых успешных индийских инвестиций в России (2002год). Затем последовали другие, включая инвестиции Imperial Energy в Томске, наши прошлогодние инвестиции в российские месторождения Ванкор и Таас-Юрях. Также было подписано соглашение между Газпромом и GAIL на поставку газа в Индию. На данный момент обе компании ведут переговоры по этому вопросу. Все эти договоренности вносят вклад в построение того, что мы называем "энергетическим мостом" между нашими странами.

— Состоится ли поездка в Индию вице-премьера Дмитрия Рогозина в декабре, о чём писал ряд СМИ?

— Обе стороны готовят визит в Индию вице-премьера Рогозина для его участия в межсессионном заседании сопредседателей межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. С индийской стороны ее возглавляет Министр иностранных дел Сушма Сварадж. Визит Рогозина может состояться в ближайшие дни. Он предоставит возможность обсудить другие сферы российско-индийского сотрудничества, включая военно-техническое сотрудничество.

— Как вы оцениваете итоги 2017 года с точки зрения присоединения Индии и Пакистана к ШОС, на эту тему было много спекуляций — о том, как могут взаимодействовать Нью-Дели и Исламабад в рамках ШОС?

— Мы очень рады стать членами Шанхайской организации сотрудничества. Это было важным результатом развития внешней политики Индии. Индия присоединилась ко всем соответствующим документам и протоколам, которые касаются и других членов ШОС. Недавно в Москву прибыл министр торговли и промышленности Индии, господин Суреш Прабху, чтобы посетить встречу министров торговли и экономики стран-участниц ШОС. Кроме того, мы приняли участие во встрече глав правительств ШОС в Сочи.

© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкЗаседание Совета глав правительств стран ШОС в Сочи. 1 декабря 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заседание Совета глав правительств стран ШОС в Сочи. 1 декабря 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лавров: Россия, Индия и Китай готовы делиться опытом борьбы с боевиками
Одна из самых важных сфер, которая как мы верим, является также одной из важнейших для всех стран-участниц ШОС — это борьба с международным терроризмом. На встрече глав правительств ШОС несколько недель назад практически каждый из членов организации отметил важность этого вызова, с которым столкнулся мир. Отмечу, что это совпадает и с нашими национальными вызовами. И в этом смысле между нами и Россией много общих подходов. В рамках ШОС мы намерены работать строго в соответствии с принципами организации и ее Уставом.

Что касается Пакистана, то да, у нас есть разногласия, с которыми нам приходится иметь дело. Но есть разные платформы и форумы, чтобы работать с этими проблемами. Кроме того, для решения этих проблем есть двусторонний формат.

— Как тогда можно прокомментировать экспертные оценки, что недавно озвученная стратегия США по Афганистану может затронуть не только сотрудничество РФ и Индии в этом регионе, но и в целом повлиять на партнерство?

— Мы надеемся, что США и Россия смогут работать вместе в Афганистане. Это будет жизненно важно для успеха коллективных усилий международного сообщества в этом регионе.

Индия ведет долгосрочные переговоры с Россией по Афганистану, это включает технический уровень, уровень высокопоставленных официальных лиц и уровень лидеров. У Индии и России общие цели в Афганистане, а именно, помочь жителям Афганистана построить безопасный, стабильный и свободный от терроризма мирный Афганистан, который вносит вклад в региональную безопасность и стабильность. У нас с Россией нет разногласий по этим фундаментальным целям в Афганистане. У нас хорошая история взаимодействия с Россией по этим фундаментальным целям в Афганистане. У нас хорошая история взаимодействия с Россией по решению проблем в Афганистане, и мы уверены, что продолжим тесную работу с Москвой по решению этих проблем.

При этом проблемы, связанные с Афганистаном, затрагивают не только Россию и Индию, но и весь регион. Будь то ИГИЛ или Талибан (запрещены в РФ — ред.), им нужно противостоять. Мы приняли участие во встречах Московского формата и продолжим это делать. Россия сообщила нам о своих намерениях создать контактную группу по Афганистану в рамках ШОС. Мы надеемся принять в ней участие.

На сегодняшний день борьба с терроризмом, экстремизмом, насилием и радикализмом — это первостепенный вызов в Афганистане. Другой вызов, с которым мы сталкиваемся здесь совместно — это борьба с наркотрафиком. Между нами нет никакой разницы в восприятии этой угрозы.

И третье — у Индии исторически крепкие связи с Афганистаном, его народом, к примеру, каждый год тысячи афганцев приезжают в Индию на учебу и для лечения. Мы уже инвестировали почти три миллиарда долларов США в строительство афганской инфраструктуры. Индия намерена не только внести вклад в мир и безопасность в Афганистане, но также и реконструировать страну. Я уверен, что эти подходы соответствуют, в первую очередь, надеждам афганского народа.

— Как вы можете оценить итоги прошедшей встречи РИК?

— Министры иностранных дел РИК встречались пятнадцать раз. Первая встреча состоялась в 2002 году. Пятнадцатая встреча в Дели в декабре 2017 года была очень успешной.

Универсальная крылатая ракета BrahMos
© РИА Новости / Александр Хроленко
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В совместном коммюнике, выпущенном по окончании встречи, была подчеркнута важность, которую придают Индия, Россия и Китай данному диалогу. Оно также отражает приверженность этих стран той роли, которую они играют в обеспечении глобального и регионального мира и безопасности. К примеру, Индия, Китай и Россия заняли жесткую позицию относительно намерений бороться и разгромить терроризм.

Страны продемонстрировали общие позиции по урегулированию в таких горячих точках как Афганистан, Ирак, Сирия, палестино-израильский конфликт, Йемен, Ирак, Ливия, Корейский полуостров и восточная Украина.

Другим важным решением стало намерение провести второй раунд консультаций по теме азиатско-тихоокеанского региона в следующем году в Нью-Дели. Индия открыта и к другим формам сотрудничества в рамках РИК. Конечно же, мы будем двигаться в этом направлении со скоростью, приемлемой для других членов Группы (РИК).

— А что касается следующего президентского саммита?

— У нас есть система ежегодных саммитов между двумя странами. Следующий девятнадцатый саммит, пройдет в Индии в 2018 году. Мы уже начинаем подготовку к этому саммиту. Мы согласовываем по дипломатическим каналам даты и другие детали. Но важно также подчеркнуть, что наши лидеры встречаются не только на этих саммитах, но и на различных многосторонних мероприятиях, таких как БРИКС и "группа двадцати". Таким образом у них есть возможность регулярно встречаться, и это то, что поддерживает сильные политические позиции наших отношений и дает возможность постоянно расширять наше особое и привилегированное стратегическое партнерство.

 

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