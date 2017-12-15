Островский: каждый месяц уходящего года был по-своему значим для Смоленщины

В текущем году Смоленская область достигла значимых экономических и социальных достижений. Об итогах уходящего года, а также о планах на будущий год рассказал в интервью РИА Новости глава региона Алексей Островский.
— Алексей Владимирович, конец года — время, когда традиционно подводятся итоги уходящих двенадцати месяцев. Какие события, произошедшие в 2017 году, Вы можете назвать в числе самых важных?
— Соглашусь, что последние дни года — время подведения итогов, и это можно сказать и о каждом человеке, и о жизни каждого региона нашей страны. Думаю, что и в жизни Смоленщины каждый месяц уходящего года был по-своему значим. Тем не менее, остановлюсь на важнейших событиях, интересных и важных для каждого смолянина.
К слову, одним из самых значимых дней года, если говорить о нашей работе по привлечению инвестиций, стало 6 марта — в этот день было принято решение правительства РФ о создании в Дорогобуже территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), первой в Центральном федеральном округе. Для ее резидентов соответствующими областными законами установлен целый комплекс преференций, дающих предпринимателям значительные, во многом беспрецедентные льготы. Надеемся, что они будут интересны российскому и зарубежному бизнесу.
Конец августа ознаменовался еще одним очень важным событием — визитом в область Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Мы называем наш регион Землей Патриарха, и это не случайно. Его Святейшество отдал долгие годы своей жизни служению на Смоленской земле, возродив давние традиции сотрудничества власти и церкви, во многом вернув смолян к духовной жизни. Поэтому каждый его визит в Смоленск, районы области становится очень долгожданным и запоминающимся.
- Алексей Владимирович, если можно, остановимся на августе и сентябре немного подробнее, поскольку эти месяцы важны для очень большого числа смолян, чьи дети идут в школы, детские сады…
— Да, за парты в нынешнем учебном году сели более 87 тысяч юных смолян, из которых восемь тысяч — первоклассники. Первостепенная задача администрации области — обеспечить для них максимально комфортные условия обучения. Мы реконструируем здания школ, находим для них новые помещения, как, например, в Рославле, где 1 сентября городская школа номер 1 отмечала новоселье, переехав из здания, малоприспособленного для обучения, в новый корпус — с актовым и спортивным залами, оборудованным пищеблоком. В сентябре, к слову, двери распахнули для самых маленьких смолян два новых детских сада — это позволило нам еще более упрочить достигнутый успех в обеспечении местами в дошкольных учреждениях детей от трех до семи лет.
- А чем Вам запомнятся последние три месяца года?
— В первую очередь, очень напряженным рабочим графиком. Начало октября — традиционное время проведения крупнейшей агропромышленной выставки "Золотая осень". Смоленщина долгие годы принимает в ней участие, и должен сказать, очень успешно — наши предприятия постоянно признаются лучшими в свои номинациях. Так, только в этом году мы завоевали три золотых и две серебряных награды. Кроме того, нынешняя выставка стала площадкой, на которой наш регион подписал крупнейшее за последние десятилетия соглашение о реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство нового производства фосфорных удобрений.
Кстати, после моего обращения к председателю правительства Минсельхоз РФ одобрил получение компанией льготного инвестиционного кредита. Там же, недалеко от Рославля, открылось уникальное даже в масштабах Центральной России рыбоводное хозяйство — по выращиванию рыбы осетровых пород и производству черной икры.
- Алексей Владимирович, а что с планами на следующий год?
— Во-первых, продолжим работу над привлечением инвестиций. В область приходят крупные инвесторы, и это говорит о правильности выбранного нами направления в работе по созданию благоприятного бизнес-климата. Во-вторых, необходимо исполнять обязательства, заложенные в региональный бюджет, в том числе, и в части сокращения размера государственного долга. В-третьих, и это также важная задача — нам нужно достойно, на максимальном уровне открытости и легитимности пройти две избирательные кампании: по выборам президента страны и выборам депутатов областной Думы нового созыва. И, безусловно, мы продолжим работать над повышением благосостояния смолян — это наша важнейшая, но при этом и самая сложная задача, выполнить которую мы также обязаны.