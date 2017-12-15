Островский: каждый месяц уходящего года был по-своему значим для Смоленщины

В текущем году Смоленская область достигла значимых экономических и социальных достижений. Об итогах уходящего года, а также о планах на будущий год рассказал в интервью РИА Новости глава региона Алексей Островский.

— Алексей Владимирович, конец года — время, когда традиционно подводятся итоги уходящих двенадцати месяцев. Какие события, произошедшие в 2017 году, Вы можете назвать в числе самых важных?

— Соглашусь, что последние дни года — время подведения итогов, и это можно сказать и о каждом человеке, и о жизни каждого региона нашей страны. Думаю, что и в жизни Смоленщины каждый месяц уходящего года был по-своему значим. Тем не менее, остановлюсь на важнейших событиях, интересных и важных для каждого смолянина.

Например, если взять февраль, то он был интересен с двух точек зрения. Во-первых, в этом месяце в области открылся Дом ветеранов — до сих пор, насколько я знаю, единственное подобное учреждение в стране. Это место, где могут отдыхать душой, общаться с единомышленниками, заниматься творчеством более 90 тысяч смолян, которым зачастую важно именно такое внимание. В том же месяце делегация области участвовала в Российском инвестиционном форуме в Сочи — на его площадках был подписан ряд соглашений по реализации инвестиционных проектов, которые в будущем могут сыграть значительную роль в развитии всего региона.

К слову, одним из самых значимых дней года, если говорить о нашей работе по привлечению инвестиций, стало 6 марта — в этот день было принято решение правительства РФ о создании в Дорогобуже территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), первой в Центральном федеральном округе. Для ее резидентов соответствующими областными законами установлен целый комплекс преференций, дающих предпринимателям значительные, во многом беспрецедентные льготы. Надеемся, что они будут интересны российскому и зарубежному бизнесу.

Апрель был значим лично для меня — в этом месяце исполнилось ровно пять лет с тех пор, как я возглавил Смоленскую область, получив реальную возможность изменить к лучшему жизнь смолян. К тому времени — в 2012 году — я хорошо знал регион, был знаком с его основными проблемами, и у меня, безусловно, уже тогда было понимание того, как с ними нужно бороться. Я благодарен, в первую очередь, высшему руководству страны за предоставленную мне возможность, и, безусловно, смолянам, которые поддерживали меня пять лет назад и продолжают поддерживать сейчас. Уверен, результаты моей работы основаны именно на этой поддержке.

Важными для области были первые дни мая. Конечно, для каждого из нас май — особенный месяц, когда мы вспоминаем павших за нашу свободу, низко кланяясь тем, кто пожертвовал своей жизнью ради нас.

Конец августа ознаменовался еще одним очень важным событием — визитом в область Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Мы называем наш регион Землей Патриарха, и это не случайно. Его Святейшество отдал долгие годы своей жизни служению на Смоленской земле, возродив давние традиции сотрудничества власти и церкви, во многом вернув смолян к духовной жизни. Поэтому каждый его визит в Смоленск, районы области становится очень долгожданным и запоминающимся.

- Алексей Владимирович, если можно, остановимся на августе и сентябре немного подробнее, поскольку эти месяцы важны для очень большого числа смолян, чьи дети идут в школы, детские сады…

— Да, за парты в нынешнем учебном году сели более 87 тысяч юных смолян, из которых восемь тысяч — первоклассники. Первостепенная задача администрации области — обеспечить для них максимально комфортные условия обучения. Мы реконструируем здания школ, находим для них новые помещения, как, например, в Рославле, где 1 сентября городская школа номер 1 отмечала новоселье, переехав из здания, малоприспособленного для обучения, в новый корпус — с актовым и спортивным залами, оборудованным пищеблоком. В сентябре, к слову, двери распахнули для самых маленьких смолян два новых детских сада — это позволило нам еще более упрочить достигнутый успех в обеспечении местами в дошкольных учреждениях детей от трех до семи лет.

Если говорить об иных событиях сентября, нельзя не упомянуть 80-летний юбилей области. Мы отметили его по-домашнему- праздничные мероприятия объединили смолян всех возрастов на концертах, игровых площадках… Думаю, именно такими и должны быть праздники и юбилеи — направленными на то, чтобы остаться в памяти людей, которые должны гордиться своей малой родиной.

- А чем Вам запомнятся последние три месяца года?

— В первую очередь, очень напряженным рабочим графиком. Начало октября — традиционное время проведения крупнейшей агропромышленной выставки "Золотая осень". Смоленщина долгие годы принимает в ней участие, и должен сказать, очень успешно — наши предприятия постоянно признаются лучшими в свои номинациях. Так, только в этом году мы завоевали три золотых и две серебряных награды. Кроме того, нынешняя выставка стала площадкой, на которой наш регион подписал крупнейшее за последние десятилетия соглашение о реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство нового производства фосфорных удобрений.

Тема инвестиций, начала строительства новых предприятий была актуальной и в ноябре — в Рославльском районе началось строительство крупного тепличного комплекса, который в перспективе обеспечит огурцами и зеленью не только смолян, но и жителей соседних регионов.

Кстати, после моего обращения к председателю правительства Минсельхоз РФ одобрил получение компанией льготного инвестиционного кредита. Там же, недалеко от Рославля, открылось уникальное даже в масштабах Центральной России рыбоводное хозяйство — по выращиванию рыбы осетровых пород и производству черной икры.

Декабрь, в свою очередь, стал временем, когда мы подвели итоги нашей работы в сельском хозяйстве, и они, признаюсь, крайне радуют меня как главу региона. Наш АПК отработал очень эффективно: увеличилась рентабельность отрасли, вырос объем инвестиций, возрождается сельская кооперация, активно развивается молочное и мясное скотоводство. Растут урожаи, в том числе, зерна, которого в этом году произведено 260 тысяч тонн — и это наш рекорд, третий подряд за прошедшие четверть века.

- Алексей Владимирович, а что с планами на следующий год?

— Во-первых, продолжим работу над привлечением инвестиций. В область приходят крупные инвесторы, и это говорит о правильности выбранного нами направления в работе по созданию благоприятного бизнес-климата. Во-вторых, необходимо исполнять обязательства, заложенные в региональный бюджет, в том числе, и в части сокращения размера государственного долга. В-третьих, и это также важная задача — нам нужно достойно, на максимальном уровне открытости и легитимности пройти две избирательные кампании: по выборам президента страны и выборам депутатов областной Думы нового созыва. И, безусловно, мы продолжим работать над повышением благосостояния смолян — это наша важнейшая, но при этом и самая сложная задача, выполнить которую мы также обязаны.

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