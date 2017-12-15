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Интервью

Михаил Игнатьев: Чувашия активно создает высокотехнологичные производства

13:3115.12.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлава Чувашской Республики Михаил Игнатьев на Российском инвестиционном форуме в СочиГлава Чувашской Республики Михаил Игнатьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В уходящем году в Чувашии завершилась программа  переселения из ветхого и аварийного жилья. Сегодня в республике реализуются федеральные программы создания комфортной городской среды и строительства безопасных и качественных дорог, создаются  индустриальные парки. Особое внимание власти региона уделяют улучшению экологической обстановки в республике и привлечению туристов. Об итогах уходящего года и планах на 2018 год корреспонденту РИА Новости рассказал Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

— Михаил Васильевич, с какими показателями Чувашия заканчивает год, в частности, в промышленности и в сельском хозяйстве?

— Реальный сектор экономики демонстрирует положительную динамику. Мы надеемся на повышение объемов производства на 2-3% в промышленности по сравнению с прошлым годом и на 1-2%  — в сельском хозяйстве. Инфляция по году составит менее 3%. Потребительские цены на социально значимые товары мы постоянно отслеживаем, чтобы не было необоснованного роста цен.

Мы создали благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса. Кроме того, у людей растут вклады на депозитах, люди чаще доверяют деньги банкам. Ипотечные кредиты стали доступнее, так, последние месяцы у нас наблюдался рост ипотечных кредитов на 25-30%. В целом за год этот показатель вырос на 11-12% к уровню 2016 года. 

Чувашия 1
Игнатьев: федеральные программы сделали Чувашию более комфортной для жизни
Локомотивами нашей экономики остаются электротехнический кластер и обрабатывающее производство.

У нас амбициозные цели — мы стремимся создавать высокотехнологичные производства, рассчитываем продавать товары на экспорт.

— Сейчас во многих российских регионах создаются индустриальные парки. Какие планы у вас?

— Мы учитываем опыт создания мощных индустриальных парков в Калужской области и Татарстане, поэтому разделили строительство индустриального парка на площади 46 гектаров в городе Чебоксары на два этапа. На первом этапе в него войдут 10 резидентов, на втором этапе —16. Два производства уже вводятся в эксплуатацию. Ежегодно мы планируем вводить от двух до четырех производств. 

Так, в октябре на территории индустриального парка в Чебоксарах открылся новый цех по производству трубопроводной арматуры ООО "БИРС Арматура". Это производство уникальное для всей России.  Если раньше наши заказчики закупались за пределами РФ, то теперь трубопроводную арматуру производят на территории нашей республики. Это конкурентный, импортозамещающий товар. В перспективе, когда производство выйдет на полную мощность, а я в этом уверен, мы будем продавать такую арматуру и нефтегазовой промышленности, и предприятиям в других отраслях.

Кроме того, у нас есть моногород Канаш, где мы планируем создать ещё один индустриальный парк.

— Какие налоговые льготы будут предоставляться резидентам индустриальных парков?

Чебоксары. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Коробко
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Новый производственный цех открылся в индустриальном парке Чебоксар

— Для резидентов индустриальных парков ставка налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения составляет 5 % при нынешней ставке 12 %. Это практически в два с половиной раза ниже. Пока окончательное решение по этому вопросу не принято, но льготные условия в индустриальном парке будут созданы. Мы снижаем налоги на прибыль, на имущество, на земельные участки. Кто-то говорит, что это небольшие льготы, но для нас это существенное снижение.

Если те или иные инвестиционные проекты перспективны для нашей республики, мы выделяем земельные участки без проведения открытых конкурентных процедур. Три проекта мы уже приняли — это производство прицепов, полуприцепов и цистерн. Мы делаем это по заказу нефтегазовой промышленности, в частности, ПАО "Газпром".

Кроме того, востребовано кухонное оборудование чувашского производства. Мы вышли на рынки Китая и получили спрос такого уровня, что предприятие не успевает справляться с заказами на нынешних мощностях. Конечно, хорошо известны и наши кондитерские изделия, и продукция химической промышленности — это средства защиты растений и другие товары производства ПАО "Химпром" в Новочебоксарске. Например, 40% перекиси водорода в РФ производят у нас. Часть продукции идет на экспорт.

—  Вы говорили о необходимости преобразования Концерна "Тракторные заводы". Какова ситуация с предприятиями концерна на территории Чувашии?

— На сегодняшний день Концерн "Тракторные заводы" — это проблема не только нашего региона, хотя такие бульдозеры и тракторы в России больше никто не производит. Это фактически проблема десяти регионов, где работает 21 тысяча сотрудников концерна. На Чувашию приходится почти половина — 9 тысяч человек. В соответствии с поручениями президента России и председателя правительства принято решение о передаче предприятий гражданского дивизиона концерна в управление ГК "Ростех". Кроме того, Внешэкономбанк создаст управляющую компанию, которая будет отслеживать все долги. На сегодняшний день этим занимаются две рабочие группы, которые комплексно изучают все предложения. В настоящее время ГК "Ростех" проводит экспертизу текущего состояния и, используя прежний опыт, разрабатывает меры и предложения по развитию  производства. В первую очередь уделяется внимание своевременной выплате заработной платы и оплате расходов за теплоэнергетику.

Конечно, оптимизация неизбежна, но самое главное для нас — сохранить квалифицированные кадры. Массового освобождения работников не будет. При необходимости мы будем переобучать, переквалифицировать людей в рамках государственной программы занятости населения.

Производство тракторов. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
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Тракторные заводы в Чувашии будут переданы "Ростеху"
Недавно у нас побывали представители  Внешэкономбанка и "Ростеха", осматривали производство. "Ростех" —  мощная корпорация, и мы будем взаимодействовать с ними, чтобы быстрее реанимировать производство. Понятно, что процедура не простая, но в течение 2018 года ситуация должна стабилизироваться. Я не говорю, что мы сразу выйдем на полную мощность — возможно, это произойдет через два — два с половиной  года.  Со своей стороны, мы обеспечим все необходимые меры по защите производственного и трудового потенциала предприятий концерна в Чувашской Республике, чтобы сотрудники основных заводов  сохранили свои рабочие места.

—  Если говорить о теме обучения и переобучения специалистов, как этот вопрос решается в республике?

— У нас есть образовательные учреждения, где в течение 3-6 месяцев люди получают вторую профессию — токаря, сварщика…. Ежегодно мы выделяем на это средства в рамках государственной программы.
Сегодня количество безработных в Чувашии составляет около 4,5-5 тысяч человек, в то время как спрос на квалифицированных работников в три раза больше. Кроме того, мы имеем хорошие показатели по трудоустройству инвалидов по сравнению с другими регионами.

— Как вы готовите молодых специалистов? В каких программах участвуете?

— Мы принимаем участие в чемпионатах движения молодых профессионалов WorldSkills. Сейчас готовим команду на чемпионат WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году. У нас сильные команды в номинациях по поварскому,  кондитерскому делу, радиотехнике и электронике. Наши ребята возвращаются  с наградами  — и это нас радует! Помимо этого, мы совместно с администрацией  Чебоксар открыли в городе детский образовательный центр "Кванториум". Около 80  миллионов рублей вложили в ремонт и оснащение его современным оборудованием. Кроме того, мы создаем Межрегиональный центр компетенций. Всего в России семь межрегиональных центров, и один из них — у нас.

— Вы возглавляете рабочую группу Государственного совета по расселению из ветхого и аварийного жилья. Как реализовывалась программа по переселению в неаварийные новые дома в вашем регионе в 2017 году?

Города России. Чебоксары. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В Чувашии в 2017 г уже благоустроили 50 дворов и 5 общественных пространств

— Аварийное жилье — историческая проблема. В советские годы боялись признавать жилье аварийным, так как политика была другая, идеология была другая. Люди жили в домах, построенных в послевоенные годы, которые сейчас стали аварийными.  Президент России, который встречается с жителями и видит, где они живут, поставил задачу, и теперь программа переселения из аварийного жилфонда эффективно реализована в регионах. Мы справились с этой глобальной задачей. Когда я вручал ключи от новых квартир, наши пенсионеры, ветераны принимали их со слезами. Они ждали этого момента десятки лет.

—  Какие задачи вы ставите перед собой в следующем году?

— Во-первых, в течение 2018 года будет совершенствоваться нормативно-правовая база на федеральном уровне. Мы внесли свои предложения по содержательной части, которые нашли отражение в решении Госсовета. Нужно понимать, по каким критериям относить жилые дома к аварийным. До сих пор есть путаница в понимании между ветхим жильем и аварийным. Во-вторых, при переселении из аварийного жилищного фонда должен учитываться социальный статус. С 2019 года госпрограмма будет работать по новым правилам: частично будет возмещение из бюджета для трудоспособного населения. В свою очередь, малоимущие граждане, одинокие пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья, получат жилье со стопроцентным возмещением из бюджета. Мы должны создать равные условия для всех.

— То есть приоритет для отдельных социальных групп будет предусмотрен?

— В законе будет предусмотрен.

— Какие еще меры по улучшению жилищных условий населения реализуются в Чувашии?

— Социальные выплаты на строительство жилья выделяются молодым семьям и молодым специалистам, проживающим на селе. В этом году мы выделили на эти цели 403 миллиона рублей. Молодым семьям, а также учителям и медицинским работникам мы возмещаем часть затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам. Кроме того, чуть более 100 миллионов рублей было выделено из федерального бюджета на то, чтобы обеспечить жильем 87 ветеранов Великой Отечественной войны. Мы предоставляем ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, а также людям с ограниченными возможностями здоровья и семьям с детьми-инвалидами единовременные выплаты на приобретение или строительство жилья.

— Как в вашем регионе реализуется федеральная программа создания комфортной городской среды?

— Чувашия эту программу реализует не первый год и продолжит участвовать в ней в следующем году. В 2017 году мы получили субсидию в размере 260,4 миллиона рублей от Минстроя России на эти цели. Свыше пяти миллионов рублей выделено на благоустройство общественных пространств и мест массового отдыха населения. Получателями субсидий стали Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля, Канаш, Алатырь, Батыревский, Козловский, Мариинско-Посадский, Цивильский районы.

Мы во всех городских округах стремимся создать комфортную среду и средства из федерального бюджета дали нам новые стимулы. Кроме того, мы участвуем в других федеральных программах, например, "Безопасные и качественные дороги". В этом году было выделено 1,268 миллиарда рублей на четыре муниципальных образования в Чебоксарской агломерации. План по ремонту дорог мы выполнили на 100%. Сейчас отслеживаем качество выполненных работ. Будем публично отчитываться об этом перед народом.

— Какие туристические направления вы развиваете в регионе?

Глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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— Мы участвуем в соответствующей федеральной программе с проектом "Этническая Чувашия". В проект вложено более двух миллиардов рублей. В Чебоксарах сделали прекрасную набережную для жителей и гостей города. Сейчас у нас на Волге люди занимаются спортом, экстремальным спортом, в том числе. Мы развиваем пункты общественного питания, стараемся создать современную и доступную среду для гостей.

— Какие ещё виды туризма можно развивать в регионе?

— Познавательный, образовательный туризм, агротуризм. Мы проводим реконструкцию музеев, у нас проходит балетный фестиваль, международный оперный фестиваль. У нас есть музей Чапаева, уроженца нашей земли. Космонавт Андриян Николаев — легендарная личность — тоже выходец из Чувашии. Никита Бичурин — знаменитый востоковед, тоже уроженец наших земель.

Без истории нет будущего, и у нас много познавательного в этом плане. Ещё у нас есть единственный в России музей пива и музей ретро-тракторов, который принадлежит Концерну "Тракторные заводы". С каждым годом турпоток в Чувашию увеличивается в среднем на 7-10%. Но нужно создавать комфортные условия для туристов, и мы учимся этому у других регионов.

— Какие мероприятия проходили в Чувашии в рамках Года экологии?

— Мы реализовали три новых проекта: во-первых, построили полигон для твердых бытовых отходов с двумя мусоросортировочными комплексами общей стоимостью более 1,5 миллиарда рублей. Там можно хранить мусор до 50 лет без вредных выбросов и выделения метана.

Чувашия. Архивное фото
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Второй наш проект — биологические очистные сооружения. Мы в сто раз сократили объем ила, который стекает из канализации в Волгу. Третий проект  — реконструкция водоканала, который обеспечивает водой Чебоксары и Новочебоксарск. Благодаря ему, половина населения Чувашской республики получает качественную воду. Воду из-под крана можно пить в тех районах городов, где проведены новые водопроводные сети. Никаких неочищенных стоков в Волгу, по данным природоохранной прокуратуры, у нас нет.

По экологической безопасности мы входим в число лучших пяти регионов РФ. В экологическом рейтинге регионов ПФО Чувашия сохранила за собой первое место. Мы хотим, чтобы комфортная среда продлевала долголетие. Если бы у нас была плохая экология, долгожителей в количестве 98 человек в возрасте свыше ста лет, у нас бы в республике не было.

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