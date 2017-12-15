Даниэле Финци Паска: я чувствую сильную связь с Россией

Швейцарский режиссер итальянского происхождения Даниэле Финци Паска не знает границ в своем творчестве: объединяя хореографию, драматургию, цирковое искусство, он долгие годы создает уникальные постановки на мировых театральных сценах. В России Финци Паска известен как режиссер церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр в Сочи и церемонии открытия Паралимпиады; кроме того, вместе с маэстро Валерием Гергиевым он работал над оперой "Аида" в Мариинском театре, а в 2010 году в рамках Чеховского фестиваля представил спектакль "Донка – Послание Чехову". С 13 по 21 января 2018 года гости БДТ им. Г.А. Товстоногова впервые в России увидят постановку La Verita, посвященную Сальвадору Дали. Накануне российской премьеры режиссер рассказал РИА Новости, какой сюрприз он готовит для зрителей, с какими сложностями он столкнулся на Олимпиаде и какой период жизни Дали оказался для него особенно ценным. Беседовала Валерия Высокосова.

— Впервые спектакль La Verita увидел свет в 2013 году, верно? В чем его особенность?

— Да. Премьера состоялась в Монреале на французском языке, после чего мы провели большое мировое турне. Каждый раз мы стараемся напрямую обратиться к публике — так, на российской сцене мы покажем спектакль, в котором будут фрагменты русского текста.

— Могли бы вы вспомнить, что было самым интересным для вас в работе над этой постановкой? © предоставлено театром "Школа современной пьесы" В Москве представят основанный на 250 анекдотах спектакль

— Для меня работа над каждым спектаклем неповторима. В этом спектакле мы обратились к жизни и творчеству Сальвадора Дали, он родился из его работы — расписного занавеса из балета "Безумный Тристан". Мы пытались рассказать его историю, используя пластический театр, смешивая хореографию и драматургию. Таков мой метод работы — я всегда стараюсь использовать разные художественные языки, чтобы создать что-то новое.

— Как спектакль изменился с годами?

— Вы знаете, создание спектаклей можно сравнить с виноделием: некоторые из постановок прекрасны, и с годами становятся только лучше, а другие довольно хороши, но вы понимаете, что их жизнь будет коротка, поскольку им не хватает сложности. Когда мы впервые показали La Verita, мы понимали, что у него есть потенциал, что со временем он раскроется. Каждый год спектакль меняется, становится лучше, глубже, сложнее.

— Что вас интересовало больше — сама личность Дали или миф вокруг его творчества?

— Дали был необычным человеком — очень артистичным, провокатором. Но я обратился к тому периоду его жизни, когда он был одинок, потерял жену, свою Галу. В то время он изменился, стал глубже и гораздо интереснее, на мой взгляд. Мы использовали разные театральные и драматургические приемы, чтобы рассказать о нем.

— Возникла ли у вас идея посвятить спектакль кому-нибудь еще? © РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Алексей Немерюк: Москва проведет крупнейший в Европе новогодний фестиваль

— Я работал над постановкой, посвященной жизни Антона Чехова, когда получил приглашение на Чеховский фестиваль (Даниэле Финци Паска в 2010 году представил на Чеховском фестивале спектакль "Донка — Послание Чехову" — прим. ред.), а на создание La Varita меня вдохновил нарисованный Дали занавес, который использовался в 40-х, — я увидел его, и попытался понять и объяснить сюрреализм. Странные обстоятельства каждый раз толкают меня на то, чтобы поставить спектакль, посвященный какому-либо творцу.

— Вы выступали в качестве постановщика церемонии закрытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи и открытия Паралимпийских игр, а до этого работали над церемонией в Турине. Это масштабное зрелище, шоу невероятного размаха. Этот опыт отразился на вашей работе в театре?

— Да, безусловно. Я же абсолютно театральный режиссер, когда мне предлагают сотрудничество в театре, я, конечно, не раздумываю. Например, мы настоящие друзья с Валерием Гергиевым, у нас прекрасные отношения, я несколько раз работал с ним в Мариинском театре. Но опыт работы на Олимпийских играх совершенно уникален, я получил возможность поработать с русскими артистами и смог рассказать о российских деятелях искусства. Многие из них очень сильно повлияли на творчество людей по всему миру, поэтому осмыслить тему духа России на церемонии закрытия Зимних игр и открытия Паралимпиады для меня было по-настоящему важно.

— Что было самым сложным в работе над этими постановками?

— Когда ты работаешь с таким пространством, ты должен постараться увидеть целостную картину — музыку, изображение — и постараться воссоздать ее наяву. Главная сложность связана с тем, чтобы организовать все так, чтобы конечный результат совпал с твоим представлением.

— Знакомы ли вы с творчеством российских режиссеров? Может, творчество кого-либо из них произвело на вас особенное впечатление? © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Продюсер Роднянский предрек спектаклю "Нуреев" гастроли по миру

— На Чеховском фестивале я встречал множество русских режиссеров. Это прекрасная площадка для того, чтобы познакомиться с их творчеством, но сложно сказать, что я могу выделить кого-то особенно. Во многих странах есть один-два прекрасных режиссера, а Россия богата талантами.

— Может, вам бы хотелось поработать с кем-либо из них?

— Я бы точно хотел вновь приехать в Россию. Я чувствую сильную связь с вашей страной, здесь у меня много друзей. Я уже говорил о своей дружбе с Гергиевым — с ним бы с удовольствием поработал снова. Кроме того, во время Олимпийских игр мне очень понравилось сотрудничать с Константином Эрнстом, он невероятный, очень проницательный и одержимый идеей. Каждый день мы вместе придумывали что-то новое.

— Какие проекты вы готовите в будущем?

— Сейчас у меня множество проектов, совместных постановок. На следующей неделе в Монреале я буду обсуждать новую постановку, потом вернусь в Лугано, потому что в следующем году мы представим там новое большое шоу.