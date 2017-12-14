Геннадий Гатилов: США подыгрывают Киеву по теме миротворцев ООН в Донбассе

Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов рассказал в интервью РИА Новости о том, какие предварительные условия выдвигает сирийская оппозиция на переговорах в Женеве, почему процесс направления на восток Украины миротворческой миссии ООН зашел в тупик и о роли в этом Соединенных Штатов.

— Председатель Совбеза ООН в этом месяце — Япония — рассчитывает провести заседание СБ для обсуждения ситуации вокруг КНДР 15 декабря на министерском уровне. Кто возглавит российскую делегацию?

— Действительно, председательствующая в текущем месяце в Совете Безопасности ООН Япония планирует провести в пятницу, 15 декабря, заседание министерского уровня на тему "Вызовы и угрозы международному миру и безопасности со стороны КНДР". В силу ранее сверстанного плотного рабочего графика министр иностранных дел России в это время в Нью-Йорке находиться не будет. В этой связи от России в данном мероприятии примет участие постоянный представитель при ООН.

— В ноябре перед стартом очередного раунда межсирийских переговоров в Москву приезжал спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура. Обещал ли он, что примет участие в предстоящем Конгрессе национального диалога в Сочи? На какой стадии в настоящее время его подготовка? Когда будут разосланы приглашения участникам? © AFP 2017 / Xu Jinquan Сирийская оппозиция рассчитывает обсудить с де Мистурой вопрос выборов

— 24 ноября в Москве принимали де Мистуру. В русле регулярных контактов состоялся подробный обмен мнениями по всем аспектам сирийского урегулирования. Особый акцент был сделан на российской инициативе по созыву Конгресса сирийского национального диалога.

Уверены, что проведение этого конгресса даст возможность мобилизовать поддержку женевскому переговорному процессу, осуществляемому под эгидой ООН, наполнить его важными содержательными элементами, такими как конституционная реформа и подготовка к выборам. В этом смысле, как полагаем, и де Мистура, и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заинтересованы в его успешном и результативном проведении.

Подготовка к конгрессу в настоящее время продолжается в тесной координации с Турцией и Ираном как странами-гарантами астанинского процесса.

— Межсирийские переговоры под эгидой ООН в Женеве идут ни шатко, ни валко. С чем вы связываете практически полное отсутствие каких-либо результатов? По-прежнему ли мы поддерживаем женевский процесс? © AFP 2017 / Fabrice Coffrini Сирийская оппозиция надеется, что конгресс в Сочи станет ключом к "Женеве"

— С конца ноября в Женеве проходит восьмой раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН. Делегации правительства и оппозиции при активной роли де Мистуры пытаются найти консенсусные решения с целью разрешения кризиса. Самые серьезные затруднения связаны с тем, что оппозиция, хотя и заявляет, что идет на переговоры без предварительных условий, продолжает обозначать в качестве своей приоритетной задачи уход законно избранного президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада в ущерб комплексному политическому урегулированию. На какую реакцию в этом случае она рассчитывает со стороны правительственной делегации?

Российская Федерация последовательно поддерживает женевский переговорный процесс и исходит из того, что он должен осуществляться при ведущей роли ООН на основе единогласно принятой Советом Безопасности резолюции 2254, а решения — приниматься по принципу взаимного согласия сторон. Мы не просто поддерживаем этот процесс, но и активно работаем со сторонами: как с правительством САР, так и с оппозицией, чтобы предметный диалог, несмотря на упрямую публичную риторику, завязался, и по ключевым вопросам был достигнут прогресс.

— Процесс направления на восток Украины миротворческой миссии ООН для охраны наблюдателей ОБСЕ, очевидно, зашел в тупик. Заинтересованные стороны занимают диаметрально противоположные позиции. Видите ли вы возможности для нахождения компромисса по этому вопросу? Здесь все упирается в то, договорятся ли Россия и США? Каковы наши дальнейшие шаги, работаем ли мы над резолюцией, с кем в соавторстве?

— Россия продолжает активно содействовать прекращению конфликта на Украине. В русле усилий по продвижению скорейшего выполнения "Комплекса мер", который является безальтернативной основой урегулирования конфликта в Донбассе, президент РФ Владимир Путин выдвинул инициативу об учреждении миссии ООН для содействия охране наблюдателей СММ ОБСЕ. То есть именно в этом и должна состоять задача ооновцев. Кроме того, ввод "охранников" может состояться только после разведения сил и отвода тяжелой техники. Важным условием для размещения такой охранной миссии должно быть согласие сторон конфликта — как официальных властей Украины, так и ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Олеся Потапова ОБСЕ мониторят участок у КПП "Станица Луганская" в Донбассе на наличие неразорвавшихся боеприпасов и мин © РИА Новости / Олеся Потапова ОБСЕ мониторят участок у КПП "Станица Луганская" в Донбассе на наличие неразорвавшихся боеприпасов и мин

Мы категорически отвергаем идеи переписывания "Комплекса мер" как базы внутриукраинского урегулирования, подмены нынешних переговорных форматов (контактная группа и "нормандская четверка") и переноса работы по урегулированию в ООН в ущерб ОБСЕ — всего того, к чему так стремятся в Киеве, не желая выполнить уже взятые на себя обязательства по минским договоренностям.

Наш проект резолюции по миссии ООН для содействия охране наблюдателей СММ ОБСЕ остается "на столе". Мы провели в СБ ООН два раунда экспертных консультаций. Пока безрезультатно. Петр Порошенко в ходе открытого заседания СБ 20 сентября приветствовал "начало соответствующих обсуждений" в Совете и выразил готовность конструктивно в них участвовать. Прошло почти три месяца, но реальная работа по документу так и не началась.

Американцы, в свою очередь, подыгрывают украинцам, продвигая идею о том, что миссия должна обладать гораздо более широким, нежели предлагаем мы, географическим охватом, контролировать российско-украинскую границу, а также иметь "полновесный" миротворческий мандат. То есть ведут к тому, чтобы, не зацикливаясь на вопросах особого статуса Донбасса, амнистии, подготовки выборов через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска, разместить там, по сути, ооновскую администрацию, которая будет руководить всем тем, что происходит в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Понятно, что подобный сценарий ведет к размыванию существующего формата — ни о каком минском процессе речи быть не может, потому что его основа — это именно прямой переговорный процесс и достижение договоренностей по всем перечисленным аспектам.