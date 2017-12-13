Алексей Немерюк: Москва проведет крупнейший в Европе новогодний фестиваль

Министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк во время интервью РИА Новости в Москве

Министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк во время интервью РИА Новости в Москве

Масштабные сезонные фестивали стали для Москвы доброй традицией. Сегодня фестивали "Золотая осень", "Московское лето. Цветочный джем", "Времена и эпохи", "Московская весна A Cappella", "Московская масленица" посещают миллионы жителей России и иностранных туристов. Совсем не за горами, пожалуй, самый масштабный и красочный фестиваль "Путешествие в Рождество". В этом году впервые для фестиваля на три дня перекроют Тверскую улицу, а благоустроенное Садовое кольцо станет самой большой фестивальной площадкой.

О том, чего ожидать жителям и гостям столицы на этот раз, какая программа подготовлена городом на Новый год и рождественские праздники и о том, как окупит себя организация праздничных мероприятий, РИА Новости рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

— В Москве уже началась подготовка к Новому году, в том числе и к масштабному фестивалю "Путешествие в Рождество". На какой стадии подготовка к фестивалю? Чего ожидать в этот раз жителям и гостям столицы?

— Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве в юбилейный, пятый, раз. Впервые он проводился в сезоне 2013-2014 годов. Это самое масштабное событие зимних праздников и крупнейший в Европе рождественский фестиваль. Он откроет новый сезон уличных городских мероприятий цикла "Московские сезоны" и продлится до 14 января.

Уже совсем скоро по всей столице откроются 83 фестивальных площадок. Их посетителей ждут лучшие рождественские угощения и товары из 42 регионов России и 16 иностранных государств, праздничное меню от 100 московских ресторанов.

Вы знаете, что в 2018 году у нас запускается проект "Москва — театральная столица": крупнейшие уличные события, включая фестивали, будут посвящены театру. Новыми, несценическими, площадками для спектаклей и театрализованных постановок станут благоустроенные городские пространства.

Открывает театральную программу как раз "Путешествие в Рождество". Помимо театров из Москвы и из регионов России, участие подтвердили театральные коллективы из Испании, Дании, Венгрии, Чехии, Финляндии, Эстонии.

— Какие запоминающиеся арт-объекты и инсталляции установят в Москве к Новому году?

— Тема театра найдет отражение и в праздничном световом оформлении. Центр Москвы украсят восемь арочных инсталляций наших, российских, светохудожников. При их создании за основу взяли узнаваемые архитектурные и интерьерные элементы знаменитых московских театров, включая Большой театр, РАМТ и МХТ имени А.П. Чехова.

Конструкции состоят из энергоэффективных светодиодных ламп. Самая большая из них — шириной 70 и высотой почти 20 метров. Увидеть световые арки можно, в частности, на Тверской площади, Пушкинской, Манежной и Театральной площадях, в Газетном и Камергерском переулках.

— Какая программа ждет москвичей? Что особенного будет на каждой площадке?

— Каждый фестиваль должен быть особенным, чтобы стать настоящим городским событием. Для каждой площадки готовится своя уникальная программа — и культурная, и торговая. Отличительная особенность этого сезона — большое количество уличных театральных постановок. По разным фестивальным локациям будут перемещаться 40 театральных коллективов.

Еще одна премьера — возможность встретить Новый год на главной городской улице — Тверской. В прошлом году центральные площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" пользовались такой огромной популярностью, что правоохранительным органам для обеспечения безопасности гуляющих временами приходилось ограничивать движение машин на прилегающих участках. Поэтому решено на три пиковых дня — с 31 декабря по 2 января — сделать Тверскую пешеходной. Москвичей и туристов ждет 2,5 километра театральных программ, флешмобов и концертов под открытым небом.

На Манежной площади пройдет интерактивный спектакль "12 месяцев", в котором зрители и сами будут участниками представления. На пространстве между площадью Революции и Манежной площадью уже по традиции разместится один из самых популярных фестивальных объектов прошлых лет — стометровая ледяная горка. Всего на площадках будут работать 13 горок, четыре катка и большой сноуборд-парк. Чтобы бесплатно позаниматься сноубордингом, приходите на Новый Арбат. Уровень подготовки значения не имеет: там будет интересно и новичкам, и тем, кто не первый раз встает на доску.

— Фестивали в Москве проводятся каждый сезон, бывает, что на один сезон приходится сразу несколько фестивалей. На их организацию идут немалые деньги, окупаются ли затраты? Сколько Москва зарабатывает благодаря туризму с каждого фестиваля?

— В этом году в рамках "Московских сезонов" мы провели фестивали "Золотая осень", "Москва-870. Город, где создается история", "Московское лето. Цветочный джем", "Времена и эпохи", "Московская весна A Cappella", "Пасхальный дар", "Московская масленица". Каждый из них принес бюджету значительные суммы в виде налоговых и других поступлений.

Посещение туристами фестивальных площадок, магазинов и кафе, театров, музеев и концертных залов, высокая загрузка гостиниц — все это значительно увеличивает доходы городской казны и государственных учреждений. По нашим расчетам, только "Путешествие в Рождество" пополнит бюджет столицы более чем на пять миллиардов рублей. А в год событийный туризм приносит экономике Москвы уже около 600 миллиардов рублей — это те деньги, которые тратят у нас туристы.

Фестивали и другие мероприятия генерируют огромный пешеходный поток. Оборот кафе и ресторанов на улицах, где они проходят, может увеличиваться на 200%. Повышение рентабельности дает возможность среднему и малому бизнесу открывать новые точки, появляются новые рабочие места. А заодно растут налоговые отчисления.

— В прошлом году новогодние и рождественские мероприятия в Москве посетили порядка 12 миллионов человек, есть ли статистика, какой был процент туристов? Сколько человек, по вашим ожиданиям, посетят фестивальные площадки на этот раз? © Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Время решать: как и почем можно встретить Новый год в Москве

— Из 12 миллионов посетителей прошлогоднего "Путешествия в Рождество" почти 4 миллиона — иностранные туристы и гости из других регионов. Посещаемость фестивалей поступательно растет. В 2016 году все городские фестивали посетили 58 миллионов человек. Прогноз по результатам 2017 года — 62 миллиона.

Кроме того, мы проанализировали загрузку гостиниц и выяснили, что турпоток в последние годы заметно увеличился. Поэтому с большой долей вероятности туристов на зимних каникулах будет еще больше, чем год назад.

— Садовое кольцо впервые станет площадкой фестиваля. Что будет там?

— На Садовом будут работать четыре фестивальные площадки — вблизи станций метро "Красные ворота", "Курская", "Павелецкая", "Смоленская". Как и на других площадках, там запланированы театральные представления и интерактивные анимационные программы. В ресторанных шале предложат вкусные праздничные блюда и десерты. И конечно, там можно будет приобрести новогодние сувениры для себя и близких.