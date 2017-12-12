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Интервью

Инвестиции на Кубань в 2017 г вырастут на 4%, достигнув около 469 млрд руб

15:4212.12.2017
(обновлено: 15:44 12.12.2017)
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© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяЗамгубернатора Краснодарского края Василий ШвецЗамгубернатора Краснодарского края Василий Швец
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Объем инвестиций в экономику Кубани, согласно прогнозам, по итогам 2017 года вырастет на 4% и составит около 469 миллиардов рублей. Что повлияло на эти изменения, каков объем иностранных вложений в регион и каковы перспективы глобальных проектов в интервью РИА Новости рассказал замгубернатора Краснодарского края Василий Швец, курирующий вопросы развития инвестиционной политики и курортов региона.

— Как изменился объем инвестиций в экономику Кубани за последние годы? Что повлияло на эти изменения?

— Мы можем говорить о том, что Краснодарский край остается одним из самых инвестиционно привлекательных регионов России. За последние три года в экономику Кубани инвестировано 1,8 триллиона рублей. В прошлом году — 429 миллиардов рублей.

Лидирующие позиции у края и по объему освоенных инвестиций, вот уже несколько лет мы на первом месте по этому показателю в ЮФО и входим в ТОП-10 субъектов федерации.

Сегодня в крае реализуется почти 360 крупных инвестпроектов общей стоимостью 1,4 триллиона рублей. Они позволят создать до 40 тысяч новых рабочих мест. Конечно, особняком здесь стоят такие масштабные проекты как строительство Керченского моста и порта Тамань.

Краснодар. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В целом наибольший интерес инвесторы проявляют сегодня к таким нашим секторам экономики, как транспорт, обрабатывающие производства и сельское хозяйство. Суммарно предприятия этой сферы привлекли почти 85 миллиардов рублей. Это внушительные цифры. В тоже время мы констатируем возрастающий интерес инвесторов к металлургии, нефтехимии и пищевке.

Практика показала, что предпринимаемые меры, выбранная губернатором инвестиционная политика, приносят реальные плоды, позволяют работать максимально эффективно, а, значит, мы на правильном пути.

Это подтверждается и стабильно лидирующим положением региона в различных рейтингах инвестиционной привлекательности.

Если говорить о прогнозах на конец текущего года, мы ожидаем, что по итогам 2017-го объем инвестиций составит порядка 469 миллиардов рублей. А это почти на 4% больше, чем в прошлом году.

— Объем прямых иностранных инвестиций в экономику региона в 2016 году впервые достиг цифры, превышающей 1,3 миллиарда долларов. Ожидаете ли вы, что в текущем году этот рекорд будет побит? Каковы прогнозы?

— За шесть лет — с 2011-го по 2016-й — в экономику Кубани всего поступило порядка 8,4 миллиарда долларов США прямых иностранных инвестиций.

По итогам прошлого года их объем, действительно, составил более 1,3 миллиарда, и сегодня мы делаем все, чтобы не снизить этот темп и в этом году.

Подчеркну, что сотрудничество Краснодарского края с иностранными инвесторами носит долговременный и взаимовыгодный характер. Стратегическими партнерами региона были и остаются многие известные компании практически со всех континентов мира. На сегодняшний день на Кубани работает более 300 компаний с иностранным капиталом. Многие из них ведут здесь бизнес уже более 20 лет.

Но сегодня мы ставим перед собой цель уже не просто привлечь иностранный капитал, мы добиваемся максимальной локализации производственных процессов.

Подчеркну, что как раз локализация иностранного производства в России и на Кубани в частности — это обоюдовыгодный процесс. Компании снижают себестоимость своей продукции и тем самым делают ее конкурентоспособной не только по качеству, но и по цене. Регион выигрывает в том, что это новые рабочие места для жителей края и налоговые поступления. Кроме того, это влечет и развитие предприятий в смежных отраслях.

Наглядный пример тому — развитие компаний "Клаас", "Нестле", "Шумахер". В ближайшее время в крае начнут работать предприятия "КВС" и "Петкус".

— Инвесторы каких стран чаще всего проявляют интерес к проектам в нашем регионе, в какой сфере? Какие меры использует руководство региона для привлечения инвесторов?

— В регионе работает уже более 300 компаний с иностранным капиталом из 30 стран мира. Краснодарский край пользуются популярностью у зарубежных инвесторов, они заинтересованы в нас.

Например, немецкая компания "Клаас", расположенная в Краснодаре. В прошлом году мы заключили с ней первый в России специальный инвестиционный контракт, предусматривающий комплекс мер господдержки и налоговые льготы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
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Также стоит отметить, что прошлый год был в целом богат на встречи с потенциальными зарубежными инвесторами. Регион посетили делегации из Китая, Италии, Франции, Германии, Чили и других стран. Наиболее представительной была делегация ФРГ, включавшая бизнесменов — членов Российско-Германской внешнеторговой палаты. Немецкие бизнесмены были у нас и в этом году. Календарь таких визитов в 2017 году тоже довольно насыщенный. С официальным визитом в регион приезжали делегации Республики Армения, Королевства Бахрейн, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Королевства Дания, Республики Сербия, Республики Корея, Японии.

Если говорить о том, как мы привлекаем инвесторов — то здесь важно отметить прозрачные "правила игры". Любой бизнесмен, который рассматривает возможность строительства своего предприятия на Кубани, знает какие преференции и льготы он может получить, на что ему рассчитывать.

Причем, эта информация абсолютно открыта и одинакова, как для иностранных инвесторов, так для российских. Перечень преференций размещен на сайте департамента инвестиций края. Основные из них — это снижение ставок налогов на имущество и прибыль организаций сроком до 10 лет.

— Какие крупные инвестконтракты планируется реализовать в нашем регионе в ближайшее время? На какие суммы?

— Возвращаясь к качественному составу инвестиционного портфеля края, отмечу, что, безусловно, львиная доля проектов реализуется в агропромышленном секторе. А если быть точнее — это 140 проектов на более чем 110 миллиардов рублей. Кстати, в последние годы инвесторы активно стали вкладываться в развитие виноградарства.

Еще одна сфера инвестиционной активности — это промышленность. В развитие этого сектора только в нынешнем году инвесторы вложили более 24 миллиардов рублей или 20 % от общего объема инвестиций в край. Иными словами, каждый пятый рубль в регионе вкладывается в развитие современного промышленного производства.

Турецкий флаг. Архивное фото
© Flickr / KLMircea
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Также продолжаются проекты по модернизации Афипского и Ильского нефтеперерабатывающих заводов, активно идет реализация долгосрочной программы развития одного из крупнейших производителей и экспортеров минеральных удобрений "Еврохим-БМУ". Кроме того, на финальной стадии строительство четвертой очереди Абинского электрометаллургического завода.

Все это приводит к устойчивому потребительскому спросу, и как результат — появляются крупные проекты в этом секторе.

В целом у нас амбициозная задача, которая прописана в стратегии к 2030 году. Край способен быть пилотным регионом в рамках глобальных проектов: развития человеческого капитала, "умной экономики", наукоемких производств. В целом мы рассчитываем, что Стратегия поможет нам сделать качественный рывок вперед и консолидированный бюджет 2030 года превысит 600 миллиардов рублей.

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