Максим Топилин: новые демографические меры оздоровят экономику России

С 1 января в России появится новый пакет мер поддержки семей, среди которых ежемесячные денежные выплаты на первого и второго ребенка до достижения ими полутора лет, запуск спецпрограммы ипотечного кредитования для семей, возможность направлять средства материнского капитала на оплату яслей и масштабное строительство таких учреждений. Новые меры будут иметь мультиэффект для экономики России: оздоровят ее за счет развития строительной сферы и смежных отраслей, дадут рост потребительского спроса, считает министр труда и социальной защиты Максим Топилин. В интервью РИА Новости он рассказал о демографических трудностях в стране и раскрыл все особенности новых демографических мер. Беседовала Валентина Титова.

© РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Голодец оценила введение мер по поддержке семей с детьми

— Я бы не называл это демографической ямой, скорее, это прогнозируемое снижение рождаемости. Мы понимали всегда, что оно будет. Волны — то подъем, то падение рождаемости — повторяются каждые 20-25 лет. Это естественные процессы. В России таких колебаний было много. Наверное, гораздо больше, чем в любой другой стране. Если мы возьмем в целом Европу, подобное происходило, а где-то этого и вовсе не было — в США или Австралии. У нас были и экономические, и военные события, которые негативно влияли на демографические процессы. Из последних — естественно, 1991 год, когда распался Советский Союз, это дало очень серьезный отрицательный эффект, и мы прекрасно понимали, что уже с 2013 года количество женщин в репродуктивном возрасте снизится.

— Однако существенного снижения рождаемости пока не произошло?

— Верно. Нам удалось предотвратить снижение рождений до 2017 года. Мы ожидали, что падение рождаемости произойдет раньше. И очень хорошо, что меры и 2007-го, и 2010-го, и 2013 годов как раз отодвинули потенциальное снижение рождений, — все эти годы значительно рос суммарный коэффициент рождаемости (число рождений на одну женщину), который не зависит от количества женщин. Суммарный коэффициент рождаемости перевалил за 1,7, в прошлом году он был 1,77. То есть мы досрочно выполнили "майский указ" президента по демографии. Там целевым показателем определен коэффициент 1,75 к 2018 году.

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— Мы сначала, с запуска государственной концепции демографической политики в 2007 году, делали акцент на втором рождении, потом, с 2013 года, еще и на третьем. Сейчас и первые, и вторые рождения в абсолютном числе снизились, третьи — чуть-чуть еще растут. На 2018 год для стимулирования третьих рождений мы расширили перечень регионов, которым софинансируем из федерального бюджета ежемесячные выплаты на третьего ребенка, таких субъектов будет уже 60 (в этом году — 50). Дополнительные деньги в бюджете следующего года заложены.

В итоге в 2016 году родились 1,89 миллиона детей, а в 2017-м сложились несколько факторов, которые отрицательно повлияли на демографию. Прежде всего это снижение количества женщин, а также серьезным образом повлияло снижение доходов, которое началось четыре года назад. Эти факторы наложились, и возникла необходимость принятия новых демографических мер. За январь-октябрь этого года снижение рождаемости, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, — минус 10,7%. Но если возьмем сентябрь — минус 12,4 %, а октябрь — всего лишь минус 4,2%. Будем надеяться, что все-таки это признаки стабилизации.

— С чем может быть связана стабилизация, если новый пакет мер начнет действовать только с 2018 года?

— В этом году по сравнению с прошлым начало расти количество браков: в январе-октябре было зарегистрировано браков почти на 50 тысяч больше. Это даст эффект примерно через год, но в любом случае, если число браков увеличивается, количество рождений растет. В демографии довольно сложно строить прогнозы, потому что очень много факторов, которые могут влиять. Но я очень надеюсь, что в следующем году у нас уже не будет такого снижения, потому что, во-первых, количество браков немного росло в этом году и, во-вторых, новый пакет демографических мер, объявленный президентом, должен все-таки количество рождений по меньшей мере стабилизировать. Если в следующем году не будет снижения рождаемости по сравнению с 2017 годом, я считаю, что это будет сверхрезультат.

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— Скорее всего, абсолютное число рождений будет снижаться. Почему? По среднему варианту прогноза Росстата, с настоящего времени до 2032 года количество женщин в возрасте от 20 до 39 лет уменьшится почти на 30%. И все меры, которые приняты, направлены на рост суммарного коэффициента рождаемости, на замедление снижения рождений и, соответственно, на то, чтобы сглаживать демографические изменения. Важно, чтобы провалы выравнивались. Даже если на коротком отрезке времени рождаемость будет снижаться, главное, чтобы она снижалась не критически. Это задел, чтобы в будущем, через 20 лет, таких волн не было.

— Не все меры, которые обсуждались в экспертном сообществе, вошли в новый пакет. Были ли интересные инициативы, которые лично вам хотелось бы использовать в дальнейшем?

— Мы постоянно пересматриваем действующие меры. Через два-три года, может быть, что-то еще сформулируем. Я уверен, что в условиях, когда у нас количество женщин снижается, и это будет продолжаться еще 15 лет, то, безусловно, мы посмотрим, как будут действовать новые меры, как будут себя вести рождаемость, количество рождений, суммарный коэффициент рождаемости. Если потребуется, конечно, будем предлагать дополнительные меры.

Сейчас первостепенная задача — подготовиться к реализации мер, которые были предложены президентом. На прошлой неделе он внес в Госдуму два законопроекта: о выплатах семьям на первого и второго ребенка и о продлении программы материнского капитала. Я назначен официальным представителем президента при обсуждении этих мер в парламенте. И уже 11 декабря пройдет заседание комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей, а 13 декабря законопроект будет рассмотрен в первом чтении. Планируем пройти все процедуры быстро, чтобы принять эти законы в этом году. Они должны заработать с 1 января.

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— Выплата будет в следующем году 10,5 тысячи рублей в среднем. Минимальная — в Белгородской области, максимальная — в Чукотском автономном округе.

Смысл в том, чтобы размер выплаты соответствовал уровню жизни в регионе, поэтому мы берем региональный прожиточный минимум ребенка. Какой прожиточный минимум ребенка за второй квартал 2017 года в регионе, такой размер пособия в течение следующего, 2018-го, года.

— Эксперты опасаются, что в неблагополучных семьях эти выплаты могут воспринять как источник дохода, не заботясь о том, чтобы деньги направлялись на нужды ребенка.

— Мы исходим из того, что российские семьи нормальные, крепкие, здоровые. Семья сама определит, на что тратить эти деньги.

— Выплаты не распространяются на семьи с высоким достатком. Будет ли достаточно для них шестипроцентной ипотеки как меры стимулирования?

— Помимо возможности взять ипотечный кредит под меньший процент, все семьи со вторым ребенком имеют право на то, чтобы направить на ипотеку материнский капитал. Это подспорье. Сейчас ипотечная ставка — более 10 %. Субсидируются по новой программе около 4 % — это почти половина ипотечной ставки. Это существенная помощь семье. Я считаю, что эта мера с точки зрения влияния на экономику страны имеет мультиэффект. Если ипотека станет доступнее, то за стройкой потянутся многие отрасли. То есть все то, что связано со строительными материалами, с коммуникациями и так далее. Так как будет стимулироваться ипотека, то, соответственно, будет стимулироваться вся экономика. Точно так же, как и выплаты будут стимулировать потребительский рост. Все это будет влиять на оздоровление экономики.

— Какие средства будут направлены на все новые меры?

— В бюджете предусмотрено на 2018 год 80 миллиардов, на 2019 год — 197,7 миллиарда и на 2020 год — 230 миллиардов. То есть 500 миллиардов рублей плюс по 10 миллиардов рублей ежегодно на поликлиники. И важно, что те средства, которые пойдут на ипотеку, выплаты на первого ребенка и из маткапитала — это чистые федеральные деньги, в отличие от пособия на третьего ребенка. Конструкция закона такова, что назначать выплаты на первого ребенка будут органы социальной защиты субъектов, но финансировать всю программу будет только Федерация. Только по детскому здравоохранению и по яслям потребуется софинансирование регионов.

— Какая субсидия направляется на строительство яслей?

— По 24,5 миллиарда на два года в федеральном бюджете. Но здесь еще и региональные средства, общие суммы больше. Минобрнауки рассчитало очередь на ясли — это около 327 тысяч. Но, думаю, реальные цифры больше, ведь если нет яслей, то вы и в очередь не встаете. Сейчас вышло поручение президента по этому поводу: Минобрнауки совместно с регионами будет эту конструкцию отрабатывать.

Ясли нам важны еще и с точки зрения привлечения женщин на рынок труда. Да, сейчас идет снижение численности граждан в трудоспособном возрасте. Исходим из того, что мы должны действовать со всех сторон. Ясли — это оживление строительства, строительной индустрии. Ипотека — это тоже стройка. Выплаты семье — это тоже стимулирует спрос на товары и услуги. Все эти меры действуют комплексно, в этом их преимущество и заключается, как мне представляется. Я надеюсь, что программа сработает именно потому, что объединяет несколько направлений и затрагивает много разных интересов.

— До полутора лет поступают выплаты, потом предполагается, что женщина пойдет на работу. Может быть, какая-то программа планируется по помощи в трудоустройстве мам?

— Мы постоянно работаем в этом направлении. В регионах несколько лет действуют программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. И мы сейчас настраиваем регионы на то, чтобы они расширили эти программы. Самое главное даже не в увеличении финансирования, а в том, чтобы сделать эти программы удобными. Мы постоянно встречаемся с экспертами, они нам говорят, например, что служба занятости предлагает неудобные программы, то есть маме надо куда-то идти. Поэтому мы сейчас нацелены на переустройство программ — чтобы служба занятости маму учила дистанционно, если ей не с кем оставить ребенка, если нет яслей. Если у мамы появится возможность оплачивать из материнского семейного капитала услуги яслей, значит, у нее появится возможность раньше выйти на работу. Если у нее есть возможность раньше выйти на работу, то она более конкурентоспособна, потому что за меньший период времени работник теряет меньше навыков.

— Вы сказали, что деньги будут направляться на ясли. Речь идет о коммерческих учреждениях? Мы ожидаем развитие этого сектора?

— Материнский семейный капитал можно направлять на оплату услуг тех образовательных организаций, у которых есть право на оказание образовательных услуг по закону об образовании. Безусловно, снятие ограничения на направление средств на образовательные услуги — с трех лет малыша до двухмесячного возраста — это определенный спрос. Спрос, по идее, должен порождать предложение.

— Уже есть динамика? Часто ли направляют на платные образовательные услуги маткапитал?

— Пока на дошкольное образование из материнского капитала идет не очень много средств. По данным Пенсионного фонда России, с 2011 года на оплату присмотра и ухода за ребенком в образовательной организации направили часть средств маткапитала 142,3 тысячи семей, или 1,8% от общей численности владельцев сертификатов. Общая сумма — 3,7 миллиарда рублей, в том числе миллиард рублей был направлен в 2016 году.

Почему цифры небольшие? Потому что материнский семейный капитал по общим правилам можно тратить только после того, как ребенку исполнится три года.

— То есть няни, даже официально оформленные предпринимательницы, не могут быть оплачены из маткапитала?

— Средства можно будет направить, как и сейчас, только юрлицам, имеющим право оказывать образовательные услуги. Это не ИП, это не гражданско-правовые отношения. К сожалению, пока рынок услуг по уходу за детьми скорее больше нелегальный, нежели легальный. Недавно были приняты поправки в законодательство по освобождению в том числе нянь от страховых взносов и налогов. Пока, к сожалению, граждан, которые решили легализоваться, не так много.

— Часты ли случаи мошенничества с материнским капиталом? И если такие случаи все-таки бывают, может быть, какие-то меры рассматриваются, чтобы их предотвратить?

— Возможность получать живыми деньгами часть материнского капитала мы рассматриваем как ключевую меру по борьбе с нелегальными схемами.

Некоторое время назад мы этот сектор уже сузили — вывели из закона микрофинансовые организации. Теперь через них нельзя ничего делать. Сейчас мы готовим законопроект, который еще больше ограничит круг организаций, через которые можно реализовывать средства маткапитала для улучшения жилищных условий. К сожалению, он тяжело проходит согласование с министерствами. Мы исключаем так называемые иные организации, которые выдают займы под ипотеку, любая организация может дать вам займ под покупку жилья.

— То есть этот законопроект готовится?

— Он был внесен в правительство, но так как были разногласия с министерствами, нам его вернули обратно. Мы пытаемся все-таки его досогласовать.

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— В ближайшие месяцы, с тем чтобы принять его в весеннюю сессию Госдумы.

— Вы не боитесь, что сейчас люди пойдут в "серый" сектор, начнут скрывать доходы из-за того, что захотят получить эти пособия?

— Нет, потому что "серый" сектор — это отсутствие пенсионных прав, к примеру. Мы всегда исходим из добропорядочного, законопослушного поведения граждан.

— А как часто планируется проверять доход семей?

— Первично выплата назначается на один год, а потом продление, то есть замер дохода будет раз в год. Никто не будет людей гонять ежеквартально по инстанциям, заставлять собирать справки. То есть оценили доход — на год устанавливается пособие.

— Какие доходы будут учитываться?

— Это только доходы от фактической трудовой деятельности. Не будут учитываться доходы от сдачи имущества в аренду, от вклада в банках, от продажи и так далее, только текущий и постоянный доход.

Кстати, оба пособия касаются не только родных, но и усыновленных детей. Однако ребенок должен быть не только усыновлен после 1 января, но именно рожден.

Среднедушевой доход семьи при назначении выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. В случае, если сведения о сумме доходов членов семьи представлены за период менее 12 календарных месяцев, среднедушевой доход рассчитывается пропорционально периоду, за который представлены эти сведения.

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родители несовершеннолетних детей, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети.

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— Индексация маткапитала была приостановлена в условиях непростой экономической ситуации, но уже в этом бюджете предусмотрена индексация на 4% с 1 января 2020 года. Размер выплаты сейчас составляет 453 тысячи рублей, а в 2020 году будет уже 471 тысяча. И норма об индексации не отменялась, так что планируем индексацию и за пределами 2020 года.

— Какие механизмы требуется отладить для реализации новых мер?

— Мы должны до конца года принять два закона, о которых я уже сказал. Параллельно мы готовим несколько решений правительства. Это методика определения расчета и порядка доведения субвенций из федерального бюджета в регионы и документ о распределении субвенций по регионам. Разрабатывается распоряжение правительства — правила назначения выплат, куда обращаться и так далее. По первому ребенку матери будут обращаться в органы социальной защиты, по второму — в территориальные органы Пенсионного фонда России. Кроме того, можно обратиться в МФЦ по обеим выплатам.

Мы, а также органы соцзащиты и ПФР должны сделать так, чтобы когда первые заявители придут в январе, у нас было все готово, чтобы принять документы и назначить пособие. С учетом огромного опыта регионов и ПФР по назначению и выплате различных видов помощи организационных сбоев быть не должно.

— Максим Анатольевич, последний вопрос — лишь частично шутка. Как утешиться тем родителям, у которых дети родятся, допустим, 31 декабря и которые не подпадут под новые меры?

— Тем, что у них родился ребенок. Самая большая радость!

Это общее правило для многих законодательных решений — вводить новые нормы по правоотношениям, возникшим с определенной даты. Например, материнский капитал тоже вводился в отношении детей, родившихся с определенной даты.