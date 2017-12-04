Василий Швец: курорты Кубани в межсезонье посетят не менее 2,6 млн туристов

Число туристов, приезжающих в Краснодарский край в период межсезонья, постоянно растет, ожидается, что и в предстоящий низкий сезон турпоток будет не ниже уровня прошлого года, когда регион посетило 2,6 миллиона туристов; о прогнозах, курортном сборе, а также о повышении качества и вместимости пляжей Кубани — в интервью РИА Новости рассказал замгубернатора Краснодарского края Василий Швец, курирующий вопросы развития инвестиционной политики и курортов региона.

Каковы результаты прошедшего курортного сезона?

Несмотря на то, что летний сезон проходил в сложных погодных условиях, да и значительно обострилась конкуренция со стороны турецких курортов, Краснодарскому краю удалось сохранить турпоток на уровне прошлого года. Летом курорты Краснодарского края приняли почти 10 миллионов отдыхающих. До конца года мы планируем выйти на цифру 16 миллионов человек. Столько же было и в 2016 году, когда для россиян были закрыты Турция и Египет.

Над какими направлениями сейчас ведется основная работа в курортной сфере нашего региона?

В этом году мы продолжили классификацию гостиниц и отелей. Ее уже прошли почти 99% средств размещения. Большинство из них расположены в Анапе, Геленджике, Сочи, Новороссийске, Краснодаре и Туапсинском районе. Должен сказать, что Краснодарский край — лидер в стране по этому направлению.

Еще одно направление, по которому мы ведем постоянную работу — это качественное улучшение пляжей. Кубань — один из первых регионов в стране, где проводится добровольная классификация пляжей. Почти 70 из них — в основном по черноморскому побережью — мы уже отнесли к одной из трех возможных категорий. Для чего это делается? Эту классификацию можно сравнить со звездами отелей — по количеству звезд понятен уровень сервиса, наличие тех или иных дополнительных опций и так далее. Вот так же и с пляжами — синий, желтый, зеленый флаг, который присваивается конкретному пляжу в зависимости от целого ряда факторов.

Еще один момент, связанный с повышением качества пляжей — мы уже начали и в ближайшие два года закончим работу по обеспечению кубанских пляжей высокоскоростным интернетом. Так что все наши гости, вне зависимости от роуминга и скорости мобильного интернета, смогут поделиться впечатлениями с родными и близкими, где бы они ни находились.

И один из инструментов привлечения туристов на наши курорты, над которым мы сейчас работаем — это создание мобильного приложения. В нем будет не только вся информация о курортах, достопримечательностях, значимых местах, но и возможность забронировать тур, купить билеты на мероприятия и даже арендовать автомобиль или велосипед. Одним словом, все, что нужно туристу на отдыхе в одном приложении на планшете или смартфоне.

Как решается вопрос с переполненностью пляжей на нашем побережье в пики сезона?

Как вы понимаете, мы не будем каким-то образом ограничивать посещение пляжей. А потому выхода два — во-первых, расширить уже имеющиеся пляжи и во-вторых, обустроить и открыть новые. Совместно с бизнесом, мы уже реализуем несколько таких инвестиционных проектов. Например, по благоустройству пляжных территорий отелей "Довиль" и "Ривьера" в Анапе. Или проект по созданию туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш", который располагается между Анапой и Новороссийском. Здесь станут существенно лучше пляжи "Суджукская коса", "Алексино", "Абрау-Дюрсо" и другие. Они будут расширены за счет мероприятий по благоустройству пляжных территорий, появятся современные места отдыха, отели, кафе. Мы планируем завершить проект уже в следующем году. В целом в результате его реализации на территории кластера будут построены около 80 объектов — гостиницы, ресторанные комплексы, спортивные школы, лодочные станции, спортивно-развлекательные комплексы и многое другое.

Министерство курортов региона сейчас ведет работу по включению еще 32 пляжей общей протяженностью более 24 километров в новую Федеральную программу развития внутреннего и въездного туризма. При положительном решении вопроса, общая площадь краевых пляжей увеличится на 400 тысяч квадратных метров, а это еще плюс 138 тысяч туристов.

Еще один немаловажный момент, который позволит увеличить вместимость пляжей — это правильная организация территории. Вместе с администрацией Ейского района мы уже провели такой эксперимент на косе Долгой. Результат — пляж стал больше на 320 тысяч квадратных метров и теперь там одновременно вполне комфортно могут отдыхать больше 6 тысяч человек. Этот же подход мы будем применять и в других районах края.

Что предпринимают власти региона для привлечения туристов из-за рубежа? Повысился ли спрос на наши курорты среди китайских туристов после проведенного инофотура в прошлом году для туристов из Китая?

В первую очередь надо сказать, что Краснодарский край остается лидером в рейтинге курортов России по числу иностранных туристов. В среднем ежегодно отдыхать к нам приезжает около миллиона иностранцев. Что касается туристов именно из Китая, то их число в течение нескольких лет примерно одинаково — порядка 4 тысяч человек в год.

Конечно, мы активно работаем над привлечением туристов из-за рубежа — министерство курортов, туризма и олимпийского наследия участвует в международных выставках, форумах, других мероприятиях, реализует различные проекты. Например, летом будущего года в рамках перекрестного года туризма Россия-Греция 2017-2018 планируем провести туристический фестиваль "Античное наследие России". Это будут совместные российско-греческие культурные, познавательные, гастрономические, спортивные и развлекательные мероприятия. Ожидаем, что фестиваль вызовет большой интерес у туристов обеих стран.

Стандартизация услуг "все включено" и "ультра все включено" на Кубани была запущена в прошедшем летнем сезоне — какие результаты показало нововведение?

Действительно, необходимость введения единого стандарта назрела давно. Дело в том, что единого документа в России нет. Каждый отель предоставляет услуги по своему усмотрению. Для края, как для ведущего курортного региона страны, этот вопрос особенно актуален. Именно Вениамин Кондратьев инициировал процесс разработки и внедрения рекомендаций по предоставлению услуг системы "все включено" и "ультра все включено".

По его поручению коллеги в министерстве курортов провели большую работу, учли все нюансы и в результате родился сборник соответствующих рекомендаций. Теперь отели самостоятельно могут определять перечень услуг, главное, чтобы они соответствовали законодательству. На сегодняшний день в крае по системе "все включено" работают 30 гостиниц в Анапе, Геленджике, Сочи и Туапсинском районе. Туристы, приезжающие на курорты края, отныне знают, на что рассчитывать, заселяясь в гостиницу, пансионат или отель, который работает по системе "все включено".

Мы обязательно будем проводить мониторинг соблюдения рекомендаций. Более того, рекомендации направлены в федеральные ведомства — Ростуризм, Роспотребнадзор, а также — правительство России для рассмотрения возможности внедрения этой практики на территории всех субъектов РФ.

Двадцать второго ноября депутаты ЗСК приняли закон о введении курортного сбора в Краснодарском крае. Какова его главная задача?

Закон о введении курортного сбора будет действовать на некоторых курортных территориях края. В этот список вошли Горячий Ключ, Анапа, Геленджик, Сочи и поселки Туапсинского района. Сбор составит 10 рублей с человека в сутки. По нашим прогнозам, в следующем году доход от этого сбора составит порядка 270 миллионов рублей.

Отмечу несколько принципиальных моментов. Во-первых, сбор не будет взиматься с жителей Кубани. Во-вторых, все средства направят в бюджеты муниципалитетов-участников эксперимента и эти деньги останутся на территориях. Далее, муниципалитеты смогут тратить эти деньги только на строительство или модернизацию курортной инфраструктуры и ни на что более. За этим будет жесткий контроль, в том числе и через общественный совет, который мы создаем при краевой администрации. Члены этого совета смогут вносить предложения по увеличению или сокращению числа территорий, на которых взимается курортный сбор, по размеру сбора, формированию перечня работ, на которые направляются собранные средства и так далее. То есть это будет абсолютно открыто и прозрачно. Вся информация о сборе и расходовании средств будет размещена на сайтах министерства курортов и муниципалитетов, участвующих в этой программе. Там же все желающие смогут оставить свои комментарии и пожелания относительного того, на что еще можно направить полученные средства.

Как изменился объем инвестиций в курорты Кубани за последние годы? Что повлияло на эти изменения?

В последние год-два наметилась положительная тенденция по динамике накопленных инвестиций. В прошлом году предприятия отрасли привлекли более 11 миллиардов рублей, это на 10% больше, чем годом ранее. А всего за последние 6 лет в санаторно-курортный комплекс края инвестировано почти 183 миллиарда рублей. В этом году на Российском инвестиционном форуме в Сочи мы заключили 10 инвестиционных соглашений на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. Реализация этих проектов позволит создать более 400 новых рабочих мест.

Эти цифры еще раз наглядно иллюстрируют правильность выбранной губернатором края Вениамином Кондратьевым инвестиционной политики. В край приходят новые проекты, технологии, — все это привлекает еще большее количество туристов в регион.

Повышение инвестиционной привлекательности курортов Кубани — это одна из основных задач, на которую нас нацеливает губернатор, как в целях развития самой отрасли, так и для поднятия престижа региона.

Какая загрузка отелей региона ожидается в межсезонье 2017-2018, каковы прогнозы по турпотоку и насколько эти цифры отличаются от прошлогодних показателей?

В течение последних лет стабильно растет число туристов, приезжающих в Краснодарский край в период межсезонья. В прошлом году регион принял почти 2,6 миллиона туристов, что на 400 тысяч человек больше, чем в 2015 году. Мы ожидаем, что и в будущий низкий сезон турпоток будет не ниже уровня прошлого года.

Всего на сегодняшний день в крае работают порядка 2 тысяч организаций санаторно-курортного и туристского комплекса вместимостью более 200 тысяч мест. Это около 140 здравниц, расположенных на территории 14 районов региона и гостиницы горных районов — Красной поляны и Лагонаки, а также пансионаты, санатории на термальных источниках Мостовского, Лабинского и Отрадненского районов.

В этом году мы запустили в крае программу "Южная здравница". Она позволяет отдохнуть и поправить здоровье со значительными скидками. И мы уже фиксируем рост спроса на такие оздоровительные программы.

Кроме того, открыты для посещения около 460 объектов турпоказа — памятники истории, культуры, монументального искусства и многие другие, работают свыше 170 экскурсионных и туристических маршрутов, которые проложены по территориям 26 районов края. Наибольшее количество маршрутов действует в Анапе, Геленджике, Сочи, Крымском и Темрюкском районах.

Другие новости региона читайте здесь >>