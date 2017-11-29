Ассоциация юристов России: БРИКС нужно альтернативное рейтинговое агентство

Четвертый юридический форум стран БРИКС пройдет в Москве 30 ноября — 1 декабря. Организатором выступает Ассоциация юристов России (АЮР). Участниками форума являются объединения юристов и представители университетов из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Им предстоит обсудить множество юридических нюансов, касающихся как уже исторически сложившихся вопросов сотрудничества в таких сферах, как борьба с терроризмом и коррупцией, так и новых вызовов, например, нормативное регулирование цифровой экономики и криптовалют. В преддверии форума руководители АЮР — председатель АЮР Сергей Степашин и председатель правления АЮР Владимир Груздев — дали эксклюзивное интервью РИА Новости.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.

- Для начала, как вы могли бы оценить перспективы проводимого в Москве юридического форума БРИКС?

Степашин: Это четвертый юридический форум стран БРИКС, но у нас в стране он проходит в первый раз. Сегодня на форум зарегистрировано больше 1100 участников. Вопросов много — это, в первую очередь, бизнес-сотрудничество, создание собственной платежной системы, новая цифровая экономика и борьба с преступностью. Мы рассчитываем, что взаимодействие юристов из государств БРИКС перейдет на новый уровень.

Речь идет о разработке проектов трех международных договоров с комментариями для совершенствования системы разрешения международных экономических и налоговых споров, поддержки трансграничного экономического сотрудничества и инвестиций, которые осуществляют субъекты малого и среднего бизнеса, а также создание Международного Агентства БРИКС по сотрудничеству в сфере образования, науки и культуры.

- Расскажите о планах по созданию собственной платежной системы БРИКС и пула валютных резервов и альтернативное рейтинговое агентство?

Груздев: Ждем, что инициатива создания альтернативного рейтингового агентства станет одним из основных предметов для дискуссии на форуме. Создать платежную систему БРИКС можно условно в виде акционерного общества, где интересы обеспечит справедливое пропорциональное распределение долей в акционерном капитале. Доминирования какой-то одной страны или национальной платежной системы не будет. Также будем обсуждать пул условных валютных резервов БРИКС, которые станут основой для защиты от глобального давления в плане ликвидности. Это нужно для решения валютных вопросов, когда национальные валюты стран-членов подвергаются негативному влиянию глобальных финансовых трудностей.

Степашин: Существующие рейтинги, которые во многом определяют решения об инвестициях в ту или иную страну, имеют массу ограничений и чреваты серьезными ошибками при прогнозировании кризисных ситуаций. Также не стоит забывать и о политических пристрастиях и проблемах с "прозрачностью" методологии. Это приводит к пагубным последствиям и не позволяет экономикам и финансовым институтам развивающихся стран получать должные оценки.

- Анонсировалось обсуждение развития института международного коммерческого арбитража в рамках БРИКС. Это будет новый международный суд или развитие существующих в странах-участницах судебных органов?

— Груздев: Будут обсуждаться вопросы создания новых судов в рамках БРИКС. Прежде всего — создание коммерческого суда стран БРИКС. Думаю, это будет серьезным движением вперед. Необходимо отстаивать интересы наших компаний за рубежом, в том числе, и в спорах между собой. Учитывая, что структура БРИКС активно развивается и сегодня уровень доверия между правительствами стран достаточно высок, необходимо стремиться к этому и предпринимателям. Мы близки к тому чтобы предпринять конкретные решения — правовая база уже существует, теперь необходимы организационные усилия юридического сообщества.

Помимо этого, на форуме будет проведена проработка новых областей, где государства БРИКС могут консолидировать свои усилия по формированию новых институтов арбитража. Речь идет о создании дополнительных механизмов в формате БРИКС для медиации и урегулирования трансграничных экономических и налоговых споров. Кроме того, формируется механизм по отбору соответствующих квалифицированных арбитров из числа граждан государств БРИКС.

- Как будет развиваться межгосударственное сотрудничество стран БРИКС в сфере экономики?

— Степашин: Нужны структурные реформы. Перед странами БРИКС стоят две задачи: модернизация экономики и формирование экономических институтов, отвечающих требованиям и вызовам дальнейшего развития. В перспективе страны БРИКС планируют бросить силы на обеспечение национальной безопасности: продовольственной, энергетической, экологической, транспортной, санитарной и других.

- Планируется ли обсуждение нормативного регулирования в сфере цифровой экономики?

— Груздев: Правовое поле вокруг криптовалют в странах БРИКС разное, надо понять, собираемся ли мы ее унифицировать или искать разные подходы. Китай, например, запретил использование биткоина. В Индии другая практика. А какова в России перспектива биткоина, криптовалюты и использования технологии блокчейн? На все вопросы и новые веяния нам нужно сформировать серьезное профессиональное мнение.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2018 года подготовить изменения в законодательство, касающиеся цифровой экономики. Юридическое сообщество подхватило эту инициативу, чтобы позволить экономике России получить свои бонусы от новых технологий. На встрече с председателем правительства РФ руководству Ассоциации было дано поручение разработать свои предложения и обсудить общие принципы по нормативному регулированию цифровой экономики на юридическом форуме БРИКС.

Юристы стран БРИКС должны профессионально и убедительно готовить заключения, чтобы у нас не было разногласий, а заключения воспринимались на уровне правительства.

© Фото : пресс-служба АЮР Председатель правления АЮР Владимир Груздев в интервью с председателем АЮР Сергеем Степашиным © Фото : пресс-служба АЮР Председатель правления АЮР Владимир Груздев в интервью с председателем АЮР Сергеем Степашиным

Степашин: У Центробанка России пока критическое отношение к криптовалютам. С ними главное — не попасть в финансовые пирамиды. Напомню, что у нас со странами БРИКС самый большой товарооборот, мы вообще подумываем о выходе из валютного поля доллар/евро, поэтому вопрос валют, в том числе криптовалют, очень важен именно для стран БРИКС.

- Будет ли в рамках форума обсуждаться вопрос о совместной борьбе с терроризмом? Какие меры планируется предпринять?

— Степашин: Этой проблеме посвящена отдельная сессия в рамках форума. Страны БРИКС считают приоритетными задачами развивать технологии в том, что касается безопасности и противодействия терроризму и защиты населения при угрозах террористических действий.

Эта проблема актуальна для трех стран БРИКС. В "Глобальном индексе террористических угроз" Россия занимает 9-е место, Индия — 4-е место, Китай — 23-е место.

В борьбе с международным терроризмом главное — обмен информацией и мониторинг в стране лиц, подозреваемых в странах БРИКС в террористической деятельности. Помимо этого, необходимо выработать универсальное определение терроризма, принять всеобъемлющую конвенцию по международному терроризму и подписать межбанковское соглашение, чтобы предотвратить поток финансирования террористических и других незаконных трансграничных операций. Иными словами, необходимо обеспечить комплексный подход в борьбе с терроризмом.

- Планируется ли отдельно обсуждать тему кибертерроризма?

— Груздев: Безусловно. Китай, Россия, Индия и Бразилия входят в первую шестерку стран мира по числу пользователей сетью Интернет и лидируют в списке главных жертв киберпреступлений. Жертвами киберпреступников стали 92% взрослого населения России, 84-85% населения Китая, 80-84% населения ЮАР, по 80% населения Бразилии и Индии. Ежегодный ущерб от киберпреступности в Бразилии оценивается в 8-15 миллиардов долларов, в России — в 2 миллиардов долларов, в Индии — в 4-8 миллиардов долларов, в Китае — в 25-46 миллиардов долларов.

Чтобы ограничить вредоносные коды и программы, нужно создать единый реестр лиц, представляющих потенциальную угрозу для IT-сферы в странах-участницах БРИКС. Пока разработанной правовой базы в сфере кибербезопасности нет.

- Собираются ли страны-участницы предпринимать совместные усилия по борьбе с другими категориями преступлений?

— Степашин: Да, в рамках форума планируется панель как по борьбе с терроризмом, так и по борьбе с коррупцией. Лидеры стран БРИКС поддержали идею составить сборник материалов о противодействии коррупции. В настоящее время государства усиливают сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией, мы намерены активизировать диалог и обмен опытом, поскольку незаконный поток коррупционных доходов препятствует экономическому развитию и подрывает финансовую стабильность.

- Какие задачи АЮР ставит в России в сфере улучшения качества юридического образования?

— Степашин: В свое время президент Дмитрий Медведев подписал указ по анализу качества высшего юридического образования в стране. Кстати, подчеркну, что Дмитрий Медведев возглавляет попечительский совет АЮР.

По сути, Ассоциация юристов России взяла на себя такую сложную задачу, как оценка профессионализма и эффективности юридических вузов. Например, в СССР было порядка 55-57 юридических вузов и факультетов на всю советскую страну. Когда мы приступили к этой работе, мы выяснили, что в России, которая в два раза меньше, чем Советский союз, было 1200 вузов и факультетов. Чувствуете разницу?

Конечно, мы понимали, каково качество образования, которое получают там студенты. По сути, речь идет о получении диплома, а не образования. Мы провели аттестацию. Аттестовали 120 вузов, остальные к нам даже не обращались — испугались, наверное. После нашей работы вместе с министерством образования количество вузов и факультетов сократилось в два раза — до 600. Это серьезный шаг.

Груздев: Поэтому было принято решение, чтобы перейти от системы аттестации вузов к системе аттестации программ. Была создана автономная некоммерческая организация Экспертный центр Ассоциации юристов России по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции, которая для своей работы в аттестационной комиссии привлекает лучших специалистов в области юридического права для оценки качества юридических программ — преподавателей и практиков, адвокатов, нотариусов. На сегодняшний день мы аттестовали порядка шести вузов по программам обучения и поставили перед собой задачу в течение нескольких лет охватить все программы.

Работа очень серьезная, кропотливая, подчас вызывающая споры. Аттестационная комиссия дает рекомендации, и выявленные недостатки можно устранить. Работа идет в тесном контакте с министерством образования.