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Интервью

Ассоциация юристов России: БРИКС нужно альтернативное рейтинговое агентство

13:0029.11.2017
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© Фото : пресс-служба АЮРПредседатель АЮР России Сергей Степашин в интервью с председателем правления АЮР Владимиром ГруздевымПредседатель АЮР России Сергей Степашин в интервью с председателем правления АЮР Владимиром Груздевым
© Фото : пресс-служба АЮР

Четвертый юридический форум стран БРИКС пройдет в Москве 30 ноября — 1 декабря. Организатором выступает Ассоциация юристов России (АЮР). Участниками форума являются объединения юристов и представители университетов из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Им предстоит обсудить множество юридических нюансов, касающихся как уже исторически сложившихся вопросов сотрудничества в таких сферах, как борьба с терроризмом и коррупцией, так и новых вызовов, например, нормативное регулирование цифровой экономики и криптовалют. В преддверии форума руководители АЮР — председатель АЮР Сергей Степашин и председатель правления АЮР Владимир Груздев — дали эксклюзивное интервью РИА Новости.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.

- Для начала, как вы могли бы оценить перспективы проводимого в Москве юридического форума БРИКС?

Степашин: Это четвертый юридический форум стран БРИКС, но у нас в стране он проходит в первый раз. Сегодня на форум зарегистрировано больше 1100 участников. Вопросов много — это, в первую очередь, бизнес-сотрудничество, создание собственной платежной системы, новая цифровая экономика и борьба с преступностью. Мы рассчитываем, что взаимодействие юристов из государств БРИКС перейдет на новый уровень.

Речь идет о разработке проектов трех международных договоров с комментариями для совершенствования системы разрешения международных экономических и налоговых споров, поддержки трансграничного экономического сотрудничества и инвестиций, которые осуществляют субъекты малого и среднего бизнеса, а также создание Международного Агентства БРИКС по сотрудничеству в сфере образования, науки и культуры.

- Расскажите о планах по созданию собственной платежной системы БРИКС и пула валютных резервов и альтернативное рейтинговое агентство?

Груздев: Ждем, что инициатива создания альтернативного рейтингового агентства станет одним из основных предметов для дискуссии на форуме. Создать платежную систему БРИКС можно условно в виде акционерного общества, где интересы обеспечит справедливое пропорциональное распределение долей в акционерном капитале. Доминирования какой-то одной страны или национальной платежной системы не будет. Также будем обсуждать пул условных валютных резервов БРИКС, которые станут основой для защиты от глобального давления в плане ликвидности. Это нужно для решения валютных вопросов, когда национальные валюты стран-членов подвергаются негативному влиянию глобальных финансовых трудностей.

Национальный валюты стран-участниц БРИКС. Архивное фото
© Fotolia / Björn Wylezich
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Степашин: Существующие рейтинги, которые во многом определяют решения об инвестициях в ту или иную страну, имеют массу ограничений и чреваты серьезными ошибками при прогнозировании кризисных ситуаций. Также не стоит забывать и о политических пристрастиях и проблемах с "прозрачностью" методологии. Это приводит к пагубным последствиям и не позволяет экономикам и финансовым институтам развивающихся стран получать должные оценки.

- Анонсировалось обсуждение развития института международного коммерческого арбитража в рамках БРИКС. Это будет новый международный суд или развитие существующих в странах-участницах судебных органов?

— Груздев: Будут обсуждаться вопросы создания новых судов в рамках БРИКС. Прежде всего — создание коммерческого суда стран БРИКС. Думаю, это будет серьезным движением вперед. Необходимо отстаивать интересы наших компаний за рубежом, в том числе, и в спорах между собой. Учитывая, что структура БРИКС активно развивается и сегодня уровень доверия между правительствами стран достаточно высок, необходимо стремиться к этому и предпринимателям. Мы близки к тому чтобы предпринять конкретные решения — правовая база уже существует, теперь необходимы организационные усилия юридического сообщества.

Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники БРИКС обсудят в Москве создание собственной платежной системы

Помимо этого, на форуме будет проведена проработка новых областей, где государства БРИКС могут консолидировать свои усилия по формированию новых институтов арбитража. Речь идет о создании дополнительных механизмов в формате БРИКС для медиации и урегулирования трансграничных экономических и налоговых споров. Кроме того, формируется механизм по отбору соответствующих квалифицированных арбитров из числа граждан государств БРИКС.

- Как будет развиваться межгосударственное сотрудничество стран БРИКС в сфере экономики?

— Степашин: Нужны структурные реформы. Перед странами БРИКС стоят две задачи: модернизация экономики и формирование экономических институтов, отвечающих требованиям и вызовам дальнейшего развития. В перспективе страны БРИКС планируют бросить силы на обеспечение национальной безопасности: продовольственной, энергетической, экологической, транспортной, санитарной и других.

- Планируется ли обсуждение нормативного регулирования в сфере цифровой экономики?

— Груздев: Правовое поле вокруг криптовалют в странах БРИКС разное, надо понять, собираемся ли мы ее унифицировать или искать разные подходы. Китай, например, запретил использование биткоина. В Индии другая практика. А какова в России перспектива биткоина, криптовалюты и использования технологии блокчейн? На все вопросы и новые веяния нам нужно сформировать серьезное профессиональное мнение.

Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2018 года подготовить изменения в законодательство, касающиеся цифровой экономики. Юридическое сообщество подхватило эту инициативу, чтобы позволить экономике России получить свои бонусы от новых технологий. На встрече с председателем правительства РФ руководству Ассоциации было дано поручение разработать свои предложения и обсудить общие принципы по нормативному регулированию цифровой экономики на юридическом форуме БРИКС.

Юристы стран БРИКС должны профессионально и убедительно готовить заключения, чтобы у нас не было разногласий, а заключения воспринимались на уровне правительства.

© Фото : пресс-служба АЮРПредседатель правления АЮР Владимир Груздев в интервью с председателем АЮР Сергеем Степашиным
© Фото : пресс-служба АЮР
Председатель правления АЮР Владимир Груздев в интервью с председателем АЮР Сергеем Степашиным

Степашин: У Центробанка России пока критическое отношение к криптовалютам. С ними главное — не попасть в финансовые пирамиды. Напомню, что у нас со странами БРИКС самый большой товарооборот, мы вообще подумываем о выходе из валютного поля доллар/евро, поэтому вопрос валют, в том числе криптовалют, очень важен именно для стран БРИКС.

- Будет ли в рамках форума обсуждаться вопрос о совместной борьбе с терроризмом? Какие меры планируется предпринять?

— Степашин: Этой проблеме посвящена отдельная сессия в рамках форума. Страны БРИКС считают приоритетными задачами развивать технологии в том, что касается безопасности и противодействия терроризму и защиты населения при угрозах террористических действий.

Эта проблема актуальна для трех стран БРИКС. В "Глобальном индексе террористических угроз" Россия занимает 9-е место, Индия — 4-е место, Китай — 23-е место.

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© РИА Новости / Александр Полегенько
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В борьбе с международным терроризмом главное — обмен информацией и мониторинг в стране лиц, подозреваемых в странах БРИКС в террористической деятельности. Помимо этого, необходимо выработать универсальное определение терроризма, принять всеобъемлющую конвенцию по международному терроризму и подписать межбанковское соглашение, чтобы предотвратить поток финансирования террористических и других незаконных трансграничных операций. Иными словами, необходимо обеспечить комплексный подход в борьбе с терроризмом.

- Планируется ли отдельно обсуждать тему кибертерроризма?

— Груздев: Безусловно. Китай, Россия, Индия и Бразилия входят в первую шестерку стран мира по числу пользователей сетью Интернет и лидируют в списке главных жертв киберпреступлений. Жертвами киберпреступников стали 92% взрослого населения России, 84-85% населения Китая, 80-84% населения ЮАР, по 80% населения Бразилии и Индии. Ежегодный ущерб от киберпреступности в Бразилии оценивается в 8-15 миллиардов долларов, в России — в 2 миллиардов долларов, в Индии — в 4-8 миллиардов долларов, в Китае — в 25-46 миллиардов долларов.

Чтобы ограничить вредоносные коды и программы, нужно создать единый реестр лиц, представляющих потенциальную угрозу для IT-сферы в странах-участницах БРИКС. Пока разработанной правовой базы в сфере кибербезопасности нет.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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- Собираются ли страны-участницы предпринимать совместные усилия по борьбе с другими категориями преступлений?

— Степашин: Да, в рамках форума планируется панель как по борьбе с терроризмом, так и по борьбе с коррупцией. Лидеры стран БРИКС поддержали идею составить сборник материалов о противодействии коррупции. В настоящее время государства усиливают сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией, мы намерены активизировать диалог и обмен опытом, поскольку незаконный поток коррупционных доходов препятствует экономическому развитию и подрывает финансовую стабильность.

- Какие задачи АЮР ставит в России в сфере улучшения качества юридического образования?

— Степашин: В свое время президент Дмитрий Медведев подписал указ по анализу качества высшего юридического образования в стране. Кстати, подчеркну, что Дмитрий Медведев возглавляет попечительский совет АЮР.

Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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По сути, Ассоциация юристов России взяла на себя такую сложную задачу, как оценка профессионализма и эффективности юридических вузов. Например, в СССР было порядка 55-57 юридических вузов и факультетов на всю советскую страну. Когда мы приступили к этой работе, мы выяснили, что в России, которая в два раза меньше, чем Советский союз, было 1200 вузов и факультетов. Чувствуете разницу?

Конечно, мы понимали, каково качество образования, которое получают там студенты. По сути, речь идет о получении диплома, а не образования. Мы провели аттестацию. Аттестовали 120 вузов, остальные к нам даже не обращались — испугались, наверное. После нашей работы вместе с министерством образования количество вузов и факультетов сократилось в два раза — до 600. Это серьезный шаг.

Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
© РИА Новости
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Груздев: Поэтому было принято решение, чтобы перейти от системы аттестации вузов к системе аттестации программ. Была создана автономная некоммерческая организация Экспертный центр Ассоциации юристов России по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции, которая для своей работы в аттестационной комиссии привлекает лучших специалистов в области юридического права для оценки качества юридических программ — преподавателей и практиков, адвокатов, нотариусов. На сегодняшний день мы аттестовали порядка шести вузов по программам обучения и поставили перед собой задачу в течение нескольких лет охватить все программы.

Работа очень серьезная, кропотливая, подчас вызывающая споры. Аттестационная комиссия дает рекомендации, и выявленные недостатки можно устранить. Работа идет в тесном контакте с министерством образования.

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