Борис Абрамов: Brexit может помочь бизнес-сотрудничеству России и Британии

Российские и британские компании приспособились к сотрудничеству в условиях санкций, результатом чего стал рост торговли на 25% в январе-сентябре 2017 года после трехлетнего спада, а рост российской экономики в этом году повышает оптимизм британских инвесторов. В интервью РИА Новости торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов рассказал о том, как предприниматели обеих стран, соблюдая ограничения, находят новые точки роста для взаимовыгодных отношений. Беседовала Наталья Копылова.
- Борис Георгиевич, как бы вы охарактеризовали деловые отношения между Россией и Великобританией за прошедшие 10 месяцев этого года? Какова их динамика?
— Динамика положительная. В этом году впервые с 2014 года начался рост товарооборота между Россией и Великобританией. Он рос каждый квартал и в совокупности с начала года рост составил 25%, достигнув 9,3 миллиарда долларов. Таким образом, можно сказать, что бизнес с обеих сторон смог адаптироваться к санкционной политике и новой экономической реальности, сохранив и в ряде случае преумножив доверие и компетенции в совместных проектах.
Чтобы сохранить этот тренд, важно окончательно вернуться к прагматичному взгляду на потенциал в торгово-экономической сфере и увеличить информированность бизнеса об имеющихся возможностях. Они имеются как в уже освоенных секторах экономики, где Россия и Великобритания традиционно дополняют друг друга, например, в энергетике, химии, ритейле, поставках оборудования и машин, так и в новых отраслях. Например, в технологическом секторе, связанном с интернет-сервисами и инновационным производством. Сейчас важно не упустить момент и постараться конвертировать опыт сотрудничества в традиционных индустриях в фундамент для сотрудничества в секторах, производящих товары и услуги, которых 15-20 лет назад еще не было.
- Есть ли какое-либо изменение бизнес-показателей из-за продления антироссийских санкций?
— Изменения есть, но уже не в направлении снижения, как были задуманы санкции. Рост товарооборота на 25% за первые три квартала свидетельствует об этом. В условиях глобальной экономики факт адаптации к новым реалиям говорит о естественном стремлении бизнеса к взаимовыгодному сотрудничеству.
- В 2017 году российская экономика вышла из рецессии, по итогам года власти РФ, различные международные финансовые институты ожидают роста ВВП на уровне около 2%. Отражается ли рост отечественной экономики на деловых отношениях между РФ и Соединенным Королевством?
— Во-первых, рост экономической активности в России означает увеличение спроса на инвестиционные товары. Торговые связи отреагировали незамедлительно — поставки оборудования и машин в Россию из Великобритании по итогам трех кварталов этого года увеличились на 21%. С другой стороны, рост внутреннего производства в России ведет к росту возможностей российских компаний по экспорту своей продукции. И это мы тоже видим в статистических данных о двусторонней торговле в 2017 году, например, в области химии.
- Как продвигается сотрудничество в энергетическом секторе?
— В энергетике в настоящее время имеются существенные резервы для расширения сотрудничества. Отношения между российскими и британскими энергетическими компаниями во многом определяются антироссийскими санкциями, введенными США и направленными как на ряд стратегических проектов, так и в целом на ограничение доступа международных финансовых средств к проектам с российским участием.
Крупные игроки европейского рынка, включая BP, Royal Dutch Shell, Engie и OMV, открыто выступили против введения подобных антироссийских санкций, самым серьезным образом затрагивающих их ключевые интересы. Помимо проекта "Северный поток-2", санкции несут риски для проекта BP в Азербайджане "Шах-Дениз-2", разработке Тунгусского нефтегазового месторождения и многих других проектов.
- Есть ли подвижки в российско-британском сотрудничестве в ядерном секторе?
— С момента усложнения отношений между российской госкорпорацией "Росатом" и западными игроками, активизировавшими еще в 2014 году усилия по вытеснению отечественной ядерной промышленности с международной арены, в частности путем прекращения взаимодействия российских и британских сторон по проекту строительства АЭС в Великобритании, можно констатировать, что в этом году диалог в данной сфере на время стал перевернутой страницей.
Но на уровне экспертного, научного и бизнес-диалога Россия и Британия обладают значительным потенциалом для наращивания двустороннего взаимодействия в области мирного атома. Команды исследователей из Сколтеха, Кембриджа, университета Саутгемптона, Кардиффского университета и ряда других ведущих российских и британских институтов продолжают успешно объединять усилия для реализации инновационных проектов в этой сфере.
- Как Brexit и внутриполитические проблемы Великобритании отражаются сегодня на британской экономике и деловых связях России и Британии?
Пока сложно сказать, как Brexit отразится на российско-британских торгово-экономических отношениях, но очевидно, что этот процесс может открыть двери для развития условий взаимодействия бизнеса двух стран. Надеемся, что понимание этой перспективы подтолкнет заинтересованные стороны к соответствующим шагам.
- Каковы последние данные по основным направлениям британско-российского торгового оборота?
— По данным статистики ФТС России, по итогам трех кварталов 2017 года Великобритания занимает 13-е место по объему товарооборота среди торговых партнеров России, ее доля в российском внешнеторговом обороте составляет 2,2% и охватывает широкий спектр отраслей. Российский экспорт в Соединенное Королевство по итогам января-сентября этого года вырос на 29,4% до 1,4 миллиарда долларов.
Одним из основных направлений российско-британского сотрудничества является торговля услугами. Сюда относятся финансовые, страховые, транспортные, ИТ, туристические и другие услуги. По итогам первого полугодия 2017 года, объем торговли услугами вырос на 20% до 3,6 миллиарда долларов. В 2018 году объем может вырасти на 3% до 6,5 миллиарда долларов.
Наиболее привлекательными для британских инвестиций отраслями российской экономики стали оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства, финансовая деятельность и страхование, прочие бизнес-услуги. Британские компании также инвестировали в операции с недвижимым имуществом, информационные услуги и связь, гостиничный и ресторанный бизнес, транспорт и складское хозяйство, туризм, культуру и спорт.
В свою очередь, Россия по накопленным инвестициям в экономике Великобритании по итогам первого квартала заняла шестое место с объемом капиталовложений 8,5 миллиарда долларов. Российский бизнес вкладывал в финансовый сектор, энергетику, розничную торговлю, машиностроение, металлургию, горнодобывающую отрасль, транспорт и связь, фармацевтику и недвижимость.
Российский импорт из Великобритании увеличился на 18,7% до 2,9 миллиарда долларов. На российском рынке продолжает сохраняться устойчивый спрос на британские машины и оборудование (48,9% от всего импорта), их ввоз вырос на 21%. На втором месте с долей 34,4% находится импорт продукции химической промышленности, включая фармацевтическую продукцию, рост которой составил 18,1%. На третьем месте — с долей 8,9% находится импорт продовольственных товаров, таких как алкогольные и безалкогольные напитки, сельскохозяйственное сырье. Рост этой группы составил 27,3%.
- Что бы вы порекомендовали компаниям, которые только собираются сейчас развивать бизнес в Великобритании и России?
— Несмотря на санкции, торгово-экономические отношения двух стран сегодня развиваются, в связи с чем для представителей разных индустрий появляется больше "окон" возможностей. Компаниям, ориентированным на международное развитие, сегодня важно увидеть и не упустить эти возможности. Для этого необходимо не просто держать руку на пульсе, но и более активно консультироваться по маркетинговым, правовым и другим вопросам внешнеэкономической деятельности.
Сегодня в интересах деловых кругов России и Великобритании существуют различные механизмы поддержки экспорта и совместных проектов. Это становится все более актуальным не только для крупных, но и для средних и малых предприятий, и именно их активность в будущем внесет существенный вклад в диверсификацию нашего товарооборота.