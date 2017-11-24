Драматурги Dead Centre: Чехов сделал революцию

Актеры ирландской театральной труппы Dead Centre во время репетиции спектакля Первая пьеса Чехова на новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге

Актеры ирландской театральной труппы Dead Centre во время репетиции спектакля Первая пьеса Чехова на новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге

Основатели ирландской театральной компании Dead Centre Бен Кидд и Буш Мукарзель привезли на VI Санкт-Петербургский международный культурный форум спектакль "Первая пьеса Чехова". В интервью корреспонденту РИА Новости Александру Кудрявцеву драматурги рассказали, почему ирландцы любят Чехова и что объединяет зрителей из Ирландии и России.

- Поделитесь вашими впечатлениями от международного культурного форума.

Бен Кидд: У нас не было возможности полностью погрузиться в события форума, так как мы активно работали над репетициями спектакля, с головой ушли в работу, поэтому мы скорее сторонние наблюдатели, чем активные участники. Но мероприятие впечатлило своими масштабами, нам очень повезло, что удалось сюда приехать. Деловая и культурные программы оказались сложнее и продуманнее, чем нам вначале казалось.

- Почему для постановки вы выбрали именно Чехова и его первую пьесу?

Бен: В англоязычном мире первая пьеса Антона Чехова не так хорошо известна, это произведение позволило нам обрести свободу творчества и полностью окунуться в творческий процесс.

Буш Мукарзель: Когда мы начинали работу над этим произведением, то не ожидали, что нашу пьесу покажут на сцене театра, где зрители впервые увидели Чехова. Мы очень рады этому обстоятельству, это по-настоящему захватывает! Если сравнивать пьесу с более зрелыми произведениями Чехова, можно увидеть, что она в чем-то проигрывает поздним текстам, поэтому рождается ощущение становления гения, когда он еще совершает ошибки, оттачивая свое мастерство.

- Ваши предпочтения из русской классики?

Бен: Михаил Булгаков, Лев Толстой, Федор Достоевский. Разумеется, кинофильмы Андрея Тарковского, которые ни с чем не сравнить. Из современных — театр DEREVO из Петербурга и театр Aхе, они оказали большое влияние на наши работы. Знакомясь с их творчеством, мы немало вдохновлялись для новых свершений.

- В России любят многих ирландских писателей — от Оскара Уайльда до Джеймса Джойса. А кто из соотечественников ближе вам?

Буш: Самый близкий ирландский писатель нам по духу — Сэмюель Бэккет. Про него в Нобелевском комитете сказали, что пессимизм писателя содержит в себе любовь к человечеству, а сострадание не имеет границ. Ирландская и русская публика разделяет это чувство отчаяния и сострадания, которое присутствует в творчестве писателей и драматургов России и Ирландии.

- Русские деятели культуры называют Шекспира самым русским из англоязычных писателей. А кто, на ваш взгляд, самый западный русский писатель или драматург?

Буш: Мы не знаем современных драматургов России, но из классики таким является Чехов. У него присутствует тот реализм, который позволяет отправлять глубокие послания. Революция в драматургии, которую воплотил Чехов, повлияла не только на театр, но и на становление киноиндустрии. Его новаторство заключается в том, что драматург сосредоточился на поведении героев на сцене, выходя за пределы текста. У Шекспира за все отвечал текст, а у Чехова текст передавал всего два процента заложенного смысла, все остальное актер "говорил" своим поведением. Именно это стало революционным моментом для изменения киноязыка.

- Легко ли вам работать вдвоем над одной пьесой?

Бен: Мы знаем друг друга очень хорошо, поэтому можем друг другу напрямую все высказать, в том числе и с помощью крепкого словца. Ты работаешь быстрее, когда не приходится тратить время на вежливость.

- Кто из ваших современников из России известен в Ирландии?

Буш: Больше всего известны Pussy Riot, скорее всего по политическим причинам. За тем, как складываются в России отношения художника и власти, следит сейчас весь мир. В вашей стране продолжают происходить коренные изменения, и сам этот процесс всегда интересен постороннему наблюдателю.

- Как вас встретил Петербург?

Бен: Мы еще немного успели посмотреть, но даже просто идя по улицам, удивляешься красоте этого города. Очень похоже на Париж, культурные памятники так же тщательно сохраняются. В историческом центре города витает дух старинной драмы. Петербург оказался очень гостеприимным городом, здешние люди очень приветливы. Ваш город по праву является культурной столицей.

Театральная компания Dead Centre создана в Дублине в 2012 году молодыми ирландскими режиссерами Бушем Мукарзелем и Беном Киддом. В репертуаре театра пять спектаклей по Джойсу, Прусту, Чехову, Шекспиру. Театр исследует новые средства театральной выразительности, современные технологии на основе традиционной английской театральной актерской школы и интерпретации произведений классической литературы. Всего за несколько лет театр стал участником крупнейших европейских театральных фестивалей.

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