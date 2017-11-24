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Интервью

Максим Дмитриев: самые большие авторские получают театральные деятели

11:0024.11.2017
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© Фото : пресс-служба РАОГлава РАО Максим Дмитриев. Архивное фотоГлава РАО Максим Дмитриев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба РАО

Российское авторское общество (РАО), которое в прошлом году сотрясали финансовые скандалы, подвело итоги работы за год. О кардинальных изменениях, судебных исках, новой системе сборов и выплат авторских вознаграждений рассказал в интервью РИА новости глава РАО Максим Дмитриев

- Максим Иванович, вы возглавили РАО на фоне финансового скандала, предыдущий глава Сергей Федотов был обвинен в мошенничестве и осужден на полтора года колонии. Какие изменения произошли в РАО за год после прихода нового начальства?

— Мы поменяли систему сборов, она кардинально отличается от того, что было раньше. Раньше вознаграждение собирали штатные сотрудники, получавшие зарплату, и они, мягко говоря, были не заинтересованы в конечном результате. Сейчас мы используем агентов, которые получают процент от объема собранного вознаграждения, очевидно, что такая система мотивации является более эффективной. Кроме того, это дает нам возможность уйти от коррупционной составляющей. Ранее директора некоторых артистов предлагали инспекторам РАО "договориться". С агентами, которые заинтересованы в проценте от вознаграждения, такие методы не работают.
Это принесло ощутимые результаты: если говорить про итоги первого полугодия, то общие сборы выросли примерно на 8%, в том числе увеличились сборы по театрам (23%), по концертной деятельности (13%), по предприятиям потребительского рынка (6,5%).

- Кто ваши агенты?

Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития электроэнергетики. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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- Компания "Театральный агент" берет на себя все, что связано с взаимодействием между авторами и пользователями "больших прав" — театрами, филармониями, где используются крупные формы: музыкально-драматические постановки, оперы, балеты. Сегодня "большие права" распространяются не только на писателей или композиторов, но и на режиссеров, хореографов, сценографов, художников по свету, по костюмам.

Компания "Интерактив" представляет интересы РАО по сборам вознаграждения в интернете, "Первое музыкальное Издательство" занимается вознаграждением в области синхронизации (включение музыки в состав сложных объектов — кино, сериалы и так далее), а фирма "Мелодия" представляет интересы РАО по сбору вознаграждения в области лицензирования прав на аудиозаписи (аудионосители, компакт-диски, винил).

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВиниловый диск с записью Государственного Гимна СССР
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Виниловый диск с записью Государственного Гимна СССР

- Расходы РАО удалось минимизировать?

— По состоянию на август месяц, когда мы подводили итоги перед конференцией, сокращение расходов составило 37%: если в 2016 году расходы на деятельность организации составили 1 миллиард 43 миллиона рублей, то сейчас за аналогичный период — 662 миллиона рублей.

- За счет чего сократились расходы на содержание?

— За счет уменьшения численности сотрудников РАО, так как многие должности дублировали друг друга и эффективность этой деятельности была невысока. В прошлом году за этот период было потрачено на выплату заработной платы 417 миллиона рублей, а сейчас — 305 миллионов рублей.

Мужчина склонился над клавиатурой. Архивное фото
© Fotolia / smolaw11
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Второй момент — мы сократили затраты РАО, связанные со страхованием персонала, здания и так далее, но это не значит, что мы ухудшили условия для сотрудников — просто отказались от излишних, а зачастую совершенно невразумительных статей расходов. В этом году на страхование мы потратили 811 тысяч рублей, а в прошлом — 86 миллионов рублей. Плюс ко всему мы отказались от практики предоставления займов и благотворительных пожертвований, которые раньше широко использовались.

- РАО больше не будет оказывать материальную помощь нуждающимся авторам?

— Помощь оказывать, безусловно, будем, просто теперь эта деятельность будет выстроена по аналогии с другими организациями по коллективному управлению правами. В частности, субсидии нуждающимся авторам будут выделяться не просто в хаотическом порядке со счетов РАО, как это практиковалось ранее, а через специальные фонды поддержки правообладателей.

- Удалось ли сдвинуть с мертвой точки ситуацию с деньгами авторов, оставшихся на расчетных счетах в Национальном залоговом банке, Региональном банке развития и Мострансбанке, у которых были отозваны лицензии? Есть ли шанс вернуть эти средства?

Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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- Мы занимаемся этим вопросом, но какова вероятность того, что это приведет к положительному результату, сказать не может никто. Однако кредитором РАО признано, иски сейчас подаются. Решением конференции РАО была создана автономная некоммерческая организация "Агентство по управлению непрофильными проблемными активами РАО", которая будет управлять непрофильными и проблемными активами РАО, чтобы погасить долги перед правообладателями. На его баланс передаются проблемные и просроченные обязательства третьих лиц, а также корреспондирующая им задолженность перед авторами.

- Порядок выплаты вознаграждения авторам как-то изменился? В процессе смены власти в РАО авторы жаловались, что получают копейки, система начислений совершенно непрозрачна…

— РАО стало распределять вознаграждения иначе. Мы стремимся повысить корректность и точность сбора и распределения вознаграждения в первую очередь за счет получения сведений о фактическом использовании музыкальных произведений от пользователей. Установлен трехмесячный период, в течение которого агенты получают от пользователей отчеты. По окончании каждого такого периода начинается процесс распределения, который основан только на фактических данных, в отличие от прежней модели распределения, которая использовалась в РАО. Раньше при распределении авторского вознаграждения активно использовались так называемые статистические данные, не подкрепленные при этом никакими исследованиями. Очень помогает в получении сведений от пользователей внедренный нами совместно с ВОИС b2b сервис FonMix — музыкальный плеер, в автоматическом режиме предоставляющий отчетность в РАО.

Работа за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / psphotography
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Главное — показать автору, в случае если у него возникнут вопросы, почему здесь он получил условно 3 рубля, а здесь — 300 тысяч. Мы хотим, чтобы авторы понимали, почему, когда и за что им начислена та или иная сумма, а не рассчитывали на какую-то фиксированную выплату ежемесячно. Наша задача состоит в том, чтобы размеры выплат соответствовали реальному положению вещей — например, тому, насколько популярен тот или иной композитор или исполнитель, как часто исполняются его произведения.

© Depositphotos / Y-BoychenkoКомпозитор за работой
© Depositphotos / Y-Boychenko
Композитор за работой

Я постоянно анализирую данные и отслеживаю динамику выплат, сравнивая их с прошлыми периодами. Могу сказать, что в среднем выплаты авторам выросли в полтора-два раза.

- Сколько всего авторов сегодня состоит в РАО? Их количество за прошедший год увеличилось или, наоборот, уменьшилось?

— В РАО состоит около 27 тысяч авторов, в принципе, их число заметно не меняется. Но количество активных получателей авторского вознаграждения около 6-8 тысяч авторов и музыкальных издательств. Это связано с тем, что многие авторы регистрируют произведения, которые вообще не используются или использовались когда-то в далеком прошлом, так называемый бэк-каталог.

Некоторые артисты частично изымают права из РАО в той части, что касается концертной деятельности либо публичного исполнения, чтобы не платить лишних отчислений с концертов. В целом эта тенденция резко пошла на убыль в течение 2017 года

- Какая категория авторов получает большие вознаграждения?

— В первую очередь театральные деятели: режиссеры-постановщики, хореографы, сценаристы, драматурги, либреттисты. Вознаграждение зависит от цен на билеты и размеров зала. Чем меньше площадка, тем меньше и вознаграждение. Так, Кремлевский дворец съездов платит меньше, чем Большой театр.

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© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вторая категория, которая получает крупные выплаты, это композиторы, пишущие музыку для кино. Если фильм успешно прошел в прокате, заработал хорошую кассу, то автору формируются крупные начисления. Это касается не только композиторов, пишущих для большого метра, но и для сериалов, а также музыку для рекламы. Достаточно высоко оплачивается творческий вклад постановщиков цирковых номеров и композиторов, пишущих музыку для сопровождения цирковых программ.

Крупнейшими получателями вознаграждения являются юридические лица — российские музыкальные издательства и представительства иностранных компаний — например, за музыку зарубежных исполнителей, которая звучит на радиостанциях.

- А за использование музыкальных произведений на крупных спортивных и городских мероприятиях авторы получают достойное отчисление?

— Мы довольно жестко отстаиваем право авторов на получение справедливого вознаграждения за использование результатов их творческого труда. Однако в отношении таких мероприятий, как Олимпиада, Кубок конфедераций по футболу или городские праздничные мероприятия, переговоры с их организаторами всегда идут непросто.

© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкМестные жители на праздничных мероприятиях в Сочи, на которых отмечают 500 дней до начала чемпионата мира по футболу 2018 года в России
© РИА Новости / Нина Зотина
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Недавно мы выиграли суд у администрации города Сочи, которая санкционировала использование музыкальных произведений в рамках празднования Дня города без выплаты авторского вознаграждения. Но, конечно, это крайний случай.

Мы стараемся объяснить пользователям, что, когда дело касается крупного коммерческого события, выплаты должны соответствовать определенному проценту от проданных билетов. Так, например, возвращаясь к теме Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу, нам удалось убедить его организаторов увеличить выплаты за использование произведений примерно до эквивалента 1 миллиона долларов, аналогично зимней Олимпиаде в Ванкувере. Правообладатели вправе рассчитывать на адекватную оплату использования результатов их творческого труда.

- Пенсионный фонд РФ требовал от РАО выплатить страховые отчисления за авторов, чем закончилось это дело?

— РАО оспорило в суде решение Пенсионного фонда РФ, который требовал выплатить недоимку в более чем 200 миллионов рублей пенсионных и страховых отчислений за авторов, которым было назначено вознаграждение. Суд вынес решение, что РАО не является надлежащим плательщиком отчислений в Пенсионный фонд при выплате собранного авторского вознаграждения.

- Вы подали иск на бывшего главу Российского авторского общества Сергея Федотова на компенсацию ущерба более чем на 290 миллионов рублей. По словам его адвоката, он предлагал в счет долга отдать квартиру, замок в Шотландии, чем в итоге закончилось разбирательство?

— В Пресненском суде слушается дело по этому иску, первое заседание было в ноябре. Уже вынесено определение по обеспечительным мерам об аресте имущества на сумму 294 миллиона рублей. Бывшая врио гендиректора РАО Вера Владимировна Федотова, мать Сергея Сергеевича, перечислила в РАО до суда в качестве возмещения ущерба лишь 18,5 миллиона рублей.

Американский режиссер Джеймс Кэмерон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Власов
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Нам действительно поступало предложение от Федотова в счет погашения ущерба взять квартиру и замок. Мы отказались. РАО не должно заниматься продажей каких-то объектов недвижимости. Хозяин оценивает замок в 150 миллионов, а ему красная цена, допустим, 70 миллионов — это образные цифры. И как я буду отчитываться перед авторами о сделке, эффективна она или нет? Продай объекты и внеси деньги на счет — вот это и есть погашение. Главный результат для нас пока — вынесенное определение касательно ареста имущества.

- Если говорить глобально, то какое будущее ждет коллективное управление правами в свете развития интернет-технологий?

— Интеллектуальная собственность — это одна из тех сфер, где блокчейн-технологии действительно могут быть полезны: они позволят фиксировать и обеспечивать безопасность информации и действий всех участников отраслевого рынка. Технологии на платформе блокчейн предоставят возможность проводить сложнейшие цепочки сделок с правами и объектами в цифровой электронной среде удаленно, независимо от того, где физически находится человек — на Камчатке или в Москве. И что немаловажно — без участия посредников.

Защита интеллектуальной собственности в интернете. Архивное фото
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Сегодня РАО участвует в реализации национального проекта по созданию принципиально новой отраслевой "инфраструктуры доверия" — IPChain, работающей на технологии децентрализованного распределенного реестра данных. Мы идем к автоматизации всех процессов. "Сеть доверия" станет базовой инфраструктурой для всех цифровых сервисов, занимающихся операциями с объектами интеллектуальной собственности. У РАО при внедрении IPChain есть свой интерес — мы рассчитываем окончательно снять вопрос достоверности отчетности и обоснования выплат вознаграждения авторам.

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