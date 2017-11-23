РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Мурад Керимов: экологическая госэкспертиза вернется в следующем году

12:0023.11.2017
0340
© Фото предоставлено Минприроды РоссииЗаместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов. Архивное фотоЗаместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов. Архивное фото
© Фото предоставлено Минприроды России

С 1 января 2018 года в России вступают в силу изменения закона об охране окружающей среды, восстанавливающие государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) крупных промышленных объектов. Она направлена на то, чтобы еще в ходе проектирования снизить возможный будущий вред природе. О том, что меняется и как изменения повлияют на деятельность компаний в интервью РИА Новости рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов.

- Что предусматривают изменения в законодательстве, что именно меняется?

— Государственная экологическая экспертиза вводится для предприятий первой категории, оказывающих наибольшее воздействие на окружающую среду, и ее будет проводить Росприроднадзор. Одновременно из полномочий государственной градостроительной экспертизы (ГГЭ) изымается экологическая оценка по таким предприятиям.

- Что будет с теми предприятиями, по которым уже поданы документы на градостроительную экспертизу, но строительство начнется в новом году? Что делать тем, кто уже начал строиться?

— Мы разработали и внесли в правительство законопроект, которым предусмотрено снижение административных барьеров для компаний. Во-первых, сокращаются сроки проведения ГЭЭ с трех до двух месяцев. Во-вторых, мы в этом же законопроекте вводим переходные положения для того, чтобы все противоречия снять и внести ясность для тех компаний, которые попадают в переходный период.

Пленарное заседание Госдумы РФ. 17 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Депутат: власти должны оповещать жителей регионов об изменениях в экологии
Кроме того, уточняются сложные объекты экологической экспертизы, касающиеся добычи нефти и газа. У них проблема следующая — отдельная проектная документация может готовиться по каждой буровой скважине на участке недр с учетом особенностей технологического процесса, поэтому получается, что комплекс процедур, необходимых для проведения ГЭЭ, достаточно велик. Поэтому мы их выводим, оставляем объектом экспертизы тот проект, который они делают в целом по обустройству месторождения. Этим мы снимаем напряжение у бизнеса, разгружаем Росприроднадзор, оптимизируем экологическую экспертизу.

© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"Перейти в фотобанкБурение скважины "Центрально-Ольгинская-1" на Хатангском лицензионном участке
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
Перейти в фотобанк
Бурение скважины "Центрально-Ольгинская-1" на Хатангском лицензионном участке

Законопроект уже внесен в правительство, и одновременно эти же положения вносятся поправками правительства в другой законопроект, который уже прошел в Государственной думе первое чтение. Мы идем несколькими путями, чтобы эти корректировки были до 1 января по возможности приняты и было снято напряжение, которое может возникнуть.

На днях поправки были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, надеемся на их скорое внесение в Государственную думу.

- Могут ли увеличиться сроки прохождения ГЭЭ и ГГЭ для крупных объектов?

Дом правительства Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Подмосковные города вошли в число лидеров экорейтинга Минприроды
- Чтобы этого избежать, нужно устанавливать параллельное проведение экспертиз. Сейчас есть постановление правительства, которое регулирует вопрос проведения именно градостроительной экспертизы, и это единственный документ, в котором написано, что для подачи документа на экспертизу градостроительную нужно уже иметь на руках заключение ГЭЭ. По сути, этот документ устанавливает последовательное проведение экспертизы — сначала одну, потом другую, и если еще ты в рамках последующей поменяешь проектную документацию, значит, ты снова пойдешь на первую. Если изменить этот порядок и дать возможность проводить экспертизы параллельно, большая часть проблемы была бы снята. Для этого нашим коллегам из Минстроя нужно внести изменения в это постановление правительства. Мы им уже говорили об этом, высказывали свою позицию. Надеюсь, коллеги нас услышат и этот вопрос будет решен.

- Каким видится будущее государственной экологической экспертизы, в каком направлении она будет развиваться?

© Fotolia / Николай Григорьев Загрязнение воздуха
© Fotolia / Николай Григорьев
Загрязнение воздуха

— У нас есть еще один большой законопроект, который тоже внесен в правительство. Он предусматривает изменение системы экологической оценки. Мы затрагиваем в нем и непосредственно оценку воздействия на окружающую среду, и ГЭЭ, и вводим стратегическую экологическую оценку.

Вид города Читы с воздуха. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Худшими в рейтинге экоразвития российских городов стали Чита и Саратов
Законопроект значимо меняет систему ГЭЭ: мы переносим ее на более раннюю стадию планирования строительства. Это нам позволит снять несколько проблем. С 2007 года ГЭЭ проводится по проектной документации. По сути, когда она готовится, уже выбрано место размещения объекта и альтернатив для хозяйственной деятельности остается не так много — можно только выбирать технологии, но не место строительства. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) в этом случае проводится формально и обосновывает, по сути, уже выбранный вариант. Если мы перенесем экспертизу на более раннюю стадию и проведем ГЭЭ по материалам ОВОС, в которую войдут и определенные технологические решения, необходимые для экологической оценки деятельности предприятия, мы оставим альтернативу по выбору места размещения объекта, что соответствует международной практике.

Панорама Челябинска. Архивное фото
© Depositphotos / BGodunoff
Концентрация рутения-106 в Челябинской области неопасна, считает ученый
Кроме того, мы дадим возможность не проходить повторную экологическую экспертизу. Это важно, поскольку очень часто в рамках градостроительной экспертизы, когда в нее вносятся изменения, заказчики вынуждены в соответствии с действующими требованиями идти на повторную экологическую экспертизу с этой измененной проектной документацией. Мы выстраиваем эту систему по-новому: на ранней стадии экологическая экспертиза определяет экологические ограничения и условия, допустимость воздействия и уже на сновании этого заключения готовится проектная документация. С этой проектной документацией и заключением ГЭЭ хозяйствующий субъект идет на градостроительную экспертизу и к нам больше не приходит, за исключением редких случаев.

- Когда такие изменения системы экологической оценки могут вступить в силу?

— На данном этапе сложно прогнозировать точно. Законопроект достаточно объемный и непростой, сейчас работа над ним в установленном порядке идет на площадке аппарата правительства.

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена