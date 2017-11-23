Мурад Керимов: экологическая госэкспертиза вернется в следующем году

С 1 января 2018 года в России вступают в силу изменения закона об охране окружающей среды, восстанавливающие государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) крупных промышленных объектов. Она направлена на то, чтобы еще в ходе проектирования снизить возможный будущий вред природе. О том, что меняется и как изменения повлияют на деятельность компаний в интервью РИА Новости рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов.

- Что предусматривают изменения в законодательстве, что именно меняется?

— Государственная экологическая экспертиза вводится для предприятий первой категории, оказывающих наибольшее воздействие на окружающую среду, и ее будет проводить Росприроднадзор. Одновременно из полномочий государственной градостроительной экспертизы (ГГЭ) изымается экологическая оценка по таким предприятиям.

- Что будет с теми предприятиями, по которым уже поданы документы на градостроительную экспертизу, но строительство начнется в новом году? Что делать тем, кто уже начал строиться?

— Мы разработали и внесли в правительство законопроект, которым предусмотрено снижение административных барьеров для компаний. Во-первых, сокращаются сроки проведения ГЭЭ с трех до двух месяцев. Во-вторых, мы в этом же законопроекте вводим переходные положения для того, чтобы все противоречия снять и внести ясность для тех компаний, которые попадают в переходный период.

Кроме того, уточняются сложные объекты экологической экспертизы, касающиеся добычи нефти и газа. У них проблема следующая — отдельная проектная документация может готовиться по каждой буровой скважине на участке недр с учетом особенностей технологического процесса, поэтому получается, что комплекс процедур, необходимых для проведения ГЭЭ, достаточно велик. Поэтому мы их выводим, оставляем объектом экспертизы тот проект, который они делают в целом по обустройству месторождения. Этим мы снимаем напряжение у бизнеса, разгружаем Росприроднадзор, оптимизируем экологическую экспертизу.

Законопроект уже внесен в правительство, и одновременно эти же положения вносятся поправками правительства в другой законопроект, который уже прошел в Государственной думе первое чтение. Мы идем несколькими путями, чтобы эти корректировки были до 1 января по возможности приняты и было снято напряжение, которое может возникнуть.

На днях поправки были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, надеемся на их скорое внесение в Государственную думу.

- Могут ли увеличиться сроки прохождения ГЭЭ и ГГЭ для крупных объектов?

- Чтобы этого избежать, нужно устанавливать параллельное проведение экспертиз. Сейчас есть постановление правительства, которое регулирует вопрос проведения именно градостроительной экспертизы, и это единственный документ, в котором написано, что для подачи документа на экспертизу градостроительную нужно уже иметь на руках заключение ГЭЭ. По сути, этот документ устанавливает последовательное проведение экспертизы — сначала одну, потом другую, и если еще ты в рамках последующей поменяешь проектную документацию, значит, ты снова пойдешь на первую. Если изменить этот порядок и дать возможность проводить экспертизы параллельно, большая часть проблемы была бы снята. Для этого нашим коллегам из Минстроя нужно внести изменения в это постановление правительства. Мы им уже говорили об этом, высказывали свою позицию. Надеюсь, коллеги нас услышат и этот вопрос будет решен.

- Каким видится будущее государственной экологической экспертизы, в каком направлении она будет развиваться?

— У нас есть еще один большой законопроект, который тоже внесен в правительство. Он предусматривает изменение системы экологической оценки. Мы затрагиваем в нем и непосредственно оценку воздействия на окружающую среду, и ГЭЭ, и вводим стратегическую экологическую оценку.

Законопроект значимо меняет систему ГЭЭ: мы переносим ее на более раннюю стадию планирования строительства. Это нам позволит снять несколько проблем. С 2007 года ГЭЭ проводится по проектной документации. По сути, когда она готовится, уже выбрано место размещения объекта и альтернатив для хозяйственной деятельности остается не так много — можно только выбирать технологии, но не место строительства. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) в этом случае проводится формально и обосновывает, по сути, уже выбранный вариант. Если мы перенесем экспертизу на более раннюю стадию и проведем ГЭЭ по материалам ОВОС, в которую войдут и определенные технологические решения, необходимые для экологической оценки деятельности предприятия, мы оставим альтернативу по выбору места размещения объекта, что соответствует международной практике.

Кроме того, мы дадим возможность не проходить повторную экологическую экспертизу. Это важно, поскольку очень часто в рамках градостроительной экспертизы, когда в нее вносятся изменения, заказчики вынуждены в соответствии с действующими требованиями идти на повторную экологическую экспертизу с этой измененной проектной документацией. Мы выстраиваем эту систему по-новому: на ранней стадии экологическая экспертиза определяет экологические ограничения и условия, допустимость воздействия и уже на сновании этого заключения готовится проектная документация. С этой проектной документацией и заключением ГЭЭ хозяйствующий субъект идет на градостроительную экспертизу и к нам больше не приходит, за исключением редких случаев.

- Когда такие изменения системы экологической оценки могут вступить в силу?

— На данном этапе сложно прогнозировать точно. Законопроект достаточно объемный и непростой, сейчас работа над ним в установленном порядке идет на площадке аппарата правительства.