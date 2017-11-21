РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Олег Крюков: Россия полностью выполняет конвенцию по радиоактивным отходам

10:0021.11.2017
(обновлено: 10:08 21.11.2017)
0230
© Фото : РосатомДиректор Росатома по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов Олег Крюков. Архивное фотоДиректор Росатома по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов Олег Крюков. Архивное фото
© Фото : Росатом

Успешное развитие мировой атомной энергетики, как считают специалисты, во многом будет обусловлено возможностью внедрения в практику эффективных технологий обращения с накапливающимся отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО). Этой теме будет посвящена значительная часть программы открывающегося в Москве международного общественного форума-диалога "АтомЭко 2017".

О том, как Россия выполняет свои обязательства в области безопасного обращения с ОЯТ и РАО, о новых технологиях, которые отрабатываются в отечественной атомной отрасли для решения этих задач, в интервью РИА Новости рассказал директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов госкорпорации "Росатом" Олег Крюков. Беседовал специальный корреспондент Владимир Сычев.

- Олег Васильевич, в этом году впервые в истории форумов "АтомЭко" отдельным большим пунктом программы будет представлен национальный доклад Российской Федерации "О выполнении обязательств, вытекающих из Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами". В чем важность этого документа, почему принято решение опубликовать его до представления в МАГАТЭ? Какие основные результаты приведены в докладе?

Специалист ФГУП Горно-химический комбинат за работой. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Росатом начал "зеленую" переработку отработавшего ядерного топлива
- Прежде всего хочу отметить, что в этом году наш форум проходит в очень удачное время с точки зрения обсуждения нашего очередного национального доклада. Дело в том, что в мае 2018 года этот доклад будет представлен в Вене на конференции Договаривающихся сторон на площадке МАГАТЭ. Объединенная конвенция требует, чтобы каждая договаривающаяся сторона заблаговременно представляла свой национальный доклад, отвечала бы на вопросы других сторон, а также представляла и обсуждала свой национальный доклад на обзорных совещаниях по рассмотрению выполнения обязательств. Поэтому обсуждение нашего национального доклада в рамках форума "АтомЭко-2017", в котором принимают участие не только российские специалисты и представители общественности, но и специалисты других стран, дает нам возможность заблаговременно, со всех сторон и подробно обсудить положения доклада. Рассчитываем, что в результате нашего обсуждения мы получим объективную оценку сделанного и практические рекомендации по дальнейшему совершенствованию нашей деятельности и формы предоставления информации.

Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Глава Росатома призвал активизировать сотрудничество по быстрым реакторам
Наш национальный доклад 2018 года уже размещен на сайте Конвенции. Поэтому все, кто хочет заранее познакомиться с ним, могут обратиться к сайту или в организационный комитет нашего форума.
На обзорных совещаниях должны быть отражены практически все вопросы обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами в стране: политика в области обращения с ними, критерии и классификации РАО, инвентарные списки ОЯТ и РАО, виды деятельности и перечень установок по обращению с ними, перечень установок, находящихся в процессе снятия с эксплуатации. И мы постараемся на нашем форуме осветить все эти вопросы достаточно подробно.

© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкОтработанное ядерное топливо в цехе временного хранения на заводе РТ-1 по ОЯТ Производственного объединения "Маяк"
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Отработанное ядерное топливо в цехе временного хранения на заводе РТ-1 по ОЯТ Производственного объединения "Маяк"

- Ключевая тема нынешнего форума — "Чистая энергия для будущих поколений". Как отмечают специалисты, безуглеродный, "зеленый" статус атомной энергетики все больше закрепляется в понимании экспертов, журналистов и населения. Огромные технологические усилия мировой атомной отрасли направлены также на снижение объемов радиоактивных отходов, безопасность обращения с радиоактивными отходами. Какова ваша оценка того, насколько быстро атомщики России движутся по пути к заветной цели — замыканию ядерного топливного цикла, безотходным технологиям, реализации критерия радиационной эквивалентности топливного цикла?

— Важно понимать, что замыкание ядерного топливного цикла может решаться как техническая задача, а может решаться организационно. Что я имею в виду? Организационное замыкание топливного цикла означает, что значительную часть ядерных материалов мы уже научились возвращать в топливный цикл, а с для обращения с остальными продуктами переработки ОЯТ, а также для обращения с РАО, включая их захоронение, у нас есть понятные и эффективные промышленные технологии.

Один из энергоблоков Чернобыльской атомной электростанции. Архивное фото.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
На Чернобыльской АЭС закончилось место для хранения радиоактивных отходов
Что касается безотходных технологий — это пока дело будущего для всех современных промышленных технологий. Но уже сегодня ядерная энергетика по количеству захораниваемых отходов является одной из наиболее технологичных отраслей. И мы постоянно работаем над задачей минимизации таких отходов, так как этот принцип является одним из основополагающих принципов безопасности ядерной энергетики.

По результатам представления предыдущих докладов, а также подготовленного и уже размещенного на сайте Конвенции российского пятого национального доклада можно отметить, что Россия в полной мере выполняет все требования объединенной Конвенции по обращению с ОЯТ и РАО, при этом отдельные стороны деятельности мы рассматриваем как хорошую практику и пример для других стран, имеющих такие же обширные программы ядерной энергетики.

- Какие российские практики в сфере обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом вызывают интерес за рубежом?

— Хочу обозначить ряд таких удачных практик. Это создание на горно-химическом комбинате в Железногорске интегрированного централизованного комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом, включающего централизованные хранилища "мокрого" и "сухого" типа, переработку ОЯТ, а также производство уран-плутониевого топлива.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСпециалист ФГУП "Горно-химический комбинат" в зале хранения отработанного ядерного топлива воздухоохлаждаемого хранилища ОЯТ в Железногорске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Специалист ФГУП "Горно-химический комбинат" в зале хранения отработанного ядерного топлива воздухоохлаждаемого хранилища ОЯТ в Железногорске

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Россия и Япония будут вместе обезвреживать опасные радиоактивные отходы
Это реализация принципа приоритетности при организации работ по выводу объектов из эксплуатации (в результате оценки состояния объекта и места его размещения). Примером такого подхода служит вывод из эксплуатации в Москве корпуса "Б" Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара (Москва), бывшего экспериментальной базой для создания радиохимической промышленности СССР.

Это и типовой подход при организации работ по выводу объектов из эксплуатации. Примером служит вывод из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов (ПУГР), служивших для наработки оружейного плутония и трития.

Из 12 ПУГР для захоронения первым был выбран реактор ЭИ-2 на Сибирском химическом комбинате. В последующем, при выводе из эксплуатации остальных ПУГР, планируется тиражирование наработанных технологий и технических решений.

- Форумы "АтомЭко" проходят раз в два года, и как раз почти сразу после форума в 2015 году была принята новая ФЦП по ядерной и радиационной безопасности (ФЦП ЯРБ-2). Можно ли рассказать, какие основные результаты достигнуты к настоящему времени по программе — не только по конкретным проектам, но и по работе в области совершенствования нормативно-правовой базы?

— Важно, что при формировании ФЦП ЯРБ-2 мы существенно укрупнили мероприятия программы. Фактически каждое мероприятие программы сейчас представляет собой согласованный комплекс работ. Этот же подход мы используем и при решении задач создания систем обращения с отработавшим топливом и единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами.

Тяньваньская АЭС в Китае
© РИА Новости / Анна Раткогло
Стратегический атом: Россия получила от КНР предложения построить новую АЭС
Сегодня в области обращения с ОЯТ и РАО уже достигнут целый ряд таких комплексных результатов. Продолжается развертывание единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами (ЕГС РАО) — проведена первичная регистрация накопленных отходов, созданы нормативные правовые и организационные основы национальной системы, разработаны критерии и классификации РАО, на Уральском электрохимическом комбинате начата эксплуатация первой очереди приповерхностного пункта финальной изоляции радиоактивных отходов (ППЗРО) для отходов 3 и 4 классов.

Кроме того, на нескольких предприятиях проведена засыпка открытых бассейнов-хранилищ жидких радиоактивных отходов — водоема В-9 (озера Карачай) на производственном объединении "Маяк" в Челябинской области, водоема Б-2 на Сибирском химическом комбинате, бассейна №354 на горно-химическом комбинате.

© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкРаботы по рекультивации водоема Карачай на территории ФГУП "ПО "Маяк"
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Работы по рекультивации водоема Карачай на территории ФГУП "ПО "Маяк"

Посетитель на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Росатом обеспечит радиационную безопасность "закрытого" озера Карачай
Также формируется отраслевая система обращения с отработавшим ядерным топливом (сооружение "сухого" хранилища ОЯТ на горно-химическом комбинате, там же строится и комплекс опытно-демонстрационного центра по переработке ОЯТ, осуществляется вывоз накопленного отработавшего топлива на централизованное хранение и переработку).

А в части совершенствования нормативной базы могу отметить важное обстоятельство: благодаря таким разнонаправленным усилиям по созданию систем обращения с ОЯТ и РАО и реализации масштабной государственной программы ФЦП ЯРБ-2, мы сегодня уже многие проекты нормативных документов проверяем реальной практикой. И это очень важно.

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена