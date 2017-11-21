Олег Крюков: Россия полностью выполняет конвенцию по радиоактивным отходам

Директор Росатома по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов Олег Крюков. Архивное фото

Директор Росатома по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов Олег Крюков. Архивное фото

Успешное развитие мировой атомной энергетики, как считают специалисты, во многом будет обусловлено возможностью внедрения в практику эффективных технологий обращения с накапливающимся отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО). Этой теме будет посвящена значительная часть программы открывающегося в Москве международного общественного форума-диалога "АтомЭко 2017".

О том, как Россия выполняет свои обязательства в области безопасного обращения с ОЯТ и РАО, о новых технологиях, которые отрабатываются в отечественной атомной отрасли для решения этих задач, в интервью РИА Новости рассказал директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов госкорпорации "Росатом" Олег Крюков. Беседовал специальный корреспондент Владимир Сычев.

- Олег Васильевич, в этом году впервые в истории форумов "АтомЭко" отдельным большим пунктом программы будет представлен национальный доклад Российской Федерации "О выполнении обязательств, вытекающих из Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами". В чем важность этого документа, почему принято решение опубликовать его до представления в МАГАТЭ? Какие основные результаты приведены в докладе?

- Прежде всего хочу отметить, что в этом году наш форум проходит в очень удачное время с точки зрения обсуждения нашего очередного национального доклада. Дело в том, что в мае 2018 года этот доклад будет представлен в Вене на конференции Договаривающихся сторон на площадке МАГАТЭ. Объединенная конвенция требует, чтобы каждая договаривающаяся сторона заблаговременно представляла свой национальный доклад, отвечала бы на вопросы других сторон, а также представляла и обсуждала свой национальный доклад на обзорных совещаниях по рассмотрению выполнения обязательств. Поэтому обсуждение нашего национального доклада в рамках форума "АтомЭко-2017", в котором принимают участие не только российские специалисты и представители общественности, но и специалисты других стран, дает нам возможность заблаговременно, со всех сторон и подробно обсудить положения доклада. Рассчитываем, что в результате нашего обсуждения мы получим объективную оценку сделанного и практические рекомендации по дальнейшему совершенствованию нашей деятельности и формы предоставления информации.

Наш национальный доклад 2018 года уже размещен на сайте Конвенции. Поэтому все, кто хочет заранее познакомиться с ним, могут обратиться к сайту или в организационный комитет нашего форума.На обзорных совещаниях должны быть отражены практически все вопросы обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами в стране: политика в области обращения с ними, критерии и классификации РАО, инвентарные списки ОЯТ и РАО, виды деятельности и перечень установок по обращению с ними, перечень установок, находящихся в процессе снятия с эксплуатации. И мы постараемся на нашем форуме осветить все эти вопросы достаточно подробно.

- Ключевая тема нынешнего форума — "Чистая энергия для будущих поколений". Как отмечают специалисты, безуглеродный, "зеленый" статус атомной энергетики все больше закрепляется в понимании экспертов, журналистов и населения. Огромные технологические усилия мировой атомной отрасли направлены также на снижение объемов радиоактивных отходов, безопасность обращения с радиоактивными отходами. Какова ваша оценка того, насколько быстро атомщики России движутся по пути к заветной цели — замыканию ядерного топливного цикла, безотходным технологиям, реализации критерия радиационной эквивалентности топливного цикла?

— Важно понимать, что замыкание ядерного топливного цикла может решаться как техническая задача, а может решаться организационно. Что я имею в виду? Организационное замыкание топливного цикла означает, что значительную часть ядерных материалов мы уже научились возвращать в топливный цикл, а с для обращения с остальными продуктами переработки ОЯТ, а также для обращения с РАО, включая их захоронение, у нас есть понятные и эффективные промышленные технологии.

Что касается безотходных технологий — это пока дело будущего для всех современных промышленных технологий. Но уже сегодня ядерная энергетика по количеству захораниваемых отходов является одной из наиболее технологичных отраслей. И мы постоянно работаем над задачей минимизации таких отходов, так как этот принцип является одним из основополагающих принципов безопасности ядерной энергетики.

По результатам представления предыдущих докладов, а также подготовленного и уже размещенного на сайте Конвенции российского пятого национального доклада можно отметить, что Россия в полной мере выполняет все требования объединенной Конвенции по обращению с ОЯТ и РАО, при этом отдельные стороны деятельности мы рассматриваем как хорошую практику и пример для других стран, имеющих такие же обширные программы ядерной энергетики.

- Какие российские практики в сфере обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом вызывают интерес за рубежом?

— Хочу обозначить ряд таких удачных практик. Это создание на горно-химическом комбинате в Железногорске интегрированного централизованного комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом, включающего централизованные хранилища "мокрого" и "сухого" типа, переработку ОЯТ, а также производство уран-плутониевого топлива.

Это реализация принципа приоритетности при организации работ по выводу объектов из эксплуатации (в результате оценки состояния объекта и места его размещения). Примером такого подхода служит вывод из эксплуатации в Москве корпуса "Б" Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара (Москва), бывшего экспериментальной базой для создания радиохимической промышленности СССР.

Это и типовой подход при организации работ по выводу объектов из эксплуатации. Примером служит вывод из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов (ПУГР), служивших для наработки оружейного плутония и трития.

Из 12 ПУГР для захоронения первым был выбран реактор ЭИ-2 на Сибирском химическом комбинате. В последующем, при выводе из эксплуатации остальных ПУГР, планируется тиражирование наработанных технологий и технических решений.

- Форумы "АтомЭко" проходят раз в два года, и как раз почти сразу после форума в 2015 году была принята новая ФЦП по ядерной и радиационной безопасности (ФЦП ЯРБ-2). Можно ли рассказать, какие основные результаты достигнуты к настоящему времени по программе — не только по конкретным проектам, но и по работе в области совершенствования нормативно-правовой базы?

— Важно, что при формировании ФЦП ЯРБ-2 мы существенно укрупнили мероприятия программы. Фактически каждое мероприятие программы сейчас представляет собой согласованный комплекс работ. Этот же подход мы используем и при решении задач создания систем обращения с отработавшим топливом и единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами.

Сегодня в области обращения с ОЯТ и РАО уже достигнут целый ряд таких комплексных результатов. Продолжается развертывание единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами (ЕГС РАО) — проведена первичная регистрация накопленных отходов, созданы нормативные правовые и организационные основы национальной системы, разработаны критерии и классификации РАО, на Уральском электрохимическом комбинате начата эксплуатация первой очереди приповерхностного пункта финальной изоляции радиоактивных отходов (ППЗРО) для отходов 3 и 4 классов.

Кроме того, на нескольких предприятиях проведена засыпка открытых бассейнов-хранилищ жидких радиоактивных отходов — водоема В-9 (озера Карачай) на производственном объединении "Маяк" в Челябинской области, водоема Б-2 на Сибирском химическом комбинате, бассейна №354 на горно-химическом комбинате.

Также формируется отраслевая система обращения с отработавшим ядерным топливом (сооружение "сухого" хранилища ОЯТ на горно-химическом комбинате, там же строится и комплекс опытно-демонстрационного центра по переработке ОЯТ, осуществляется вывоз накопленного отработавшего топлива на централизованное хранение и переработку).

А в части совершенствования нормативной базы могу отметить важное обстоятельство: благодаря таким разнонаправленным усилиям по созданию систем обращения с ОЯТ и РАО и реализации масштабной государственной программы ФЦП ЯРБ-2, мы сегодня уже многие проекты нормативных документов проверяем реальной практикой. И это очень важно.