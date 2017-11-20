РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Кондратьев: стратегия развития Кубани-2030 позволит взять "новую высоту"

16:3020.11.2017
(обновлено: 16:31 20.11.2017)
0140
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фотоГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Стратегия социально-экономического развития Кубани до 2030 года позволит региону взять "новую высоту", как в экономике, так и в социальной жизни, уверен губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В интервью РИА Новости политик рассказал об основных точках роста для края, о планах по развитию и созданию технопарков и промзон и о создании региональных кластеров.

- Сегодня регион активно развивается, привлекаются дополнительные инвестиции, реализуются новые проекты. Какие точки роста являются основными для края?

— Инвестиционная политика, как и экономика в целом, не может строиться одним днем, нужно прокладывать понятный, прозрачный вектор работы на годы вперед. Для этого мы разрабатываем стратегию социально-экономического развития края до 2030 года. Этот документ — своего рода экономическая конституция, которая позволит региону взять новую высоту, как в экономике, так и в социальной жизни.
У нас есть традиционные отрасли-локомотивы — это сельское хозяйство и туризм. Кроме того, большой потенциал у края в транспортной сфере и промышленности.

Если говорить предметно, в АПК нам бы хотелось, чтобы инвесторы максимально участвовали в возрождении переработки. Раньше на Кубани всегда много производили консервов, колбас, соков. Эту традицию нужно возвращать. Прежде всего — это высокая добавленная стоимость. Ну и конечно так мы будем полностью уверены в качестве продуктов на своих прилавках.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Минькова: вектор соцполитики Кубани — стереть границы между городом и селом
Если говорить о туризме — наша задача уйти от "сезонности". Сейчас серьезный потенциал мы видим в развитии бальнеологии: лечебные грязи и минеральные воды, термальные источники в последнее время вызывают серьезный интерес у инвесторов. Так, в Геленджике строится вторая очередь санатория "Приморье" с расчетом именно на оказание услуг бальнеолечения, в Белореченском районе инвестор с опережением графика восстанавливает профилакторий "Солнечный". На его базе появится современный бальнекомплекс. А в Славянском районе в прошлом году открылась бальнеолечебница.

Есть несколько серьезных проектов в транспортном комплексе: строительство скоростного платного дублера трассы вдоль Азово-Черноморского побережья, альтернативной платной дороги Краснодар-Сочи, дальнего северо-западного обхода Краснодара.

В сфере обрабатывающей промышленности мы заинтересованы в появлении новых предприятий по производству стройматериалов и строительной техники, оборудования для сельского хозяйства, пищевой промышленности и машиностроения, нефтепереработки, а также новых производств в легкой промышленности. Например, в Белореченском районе в январе открылась фабрика по производству обуви, на "Новороссцементе" в марте запустилась новая производственная линия.

- А какие планы по развитию и созданию технопарков и промзон, которые позволят увеличить глубину переработки на территории края?

— Сегодня в крае есть четкий план развития региональных промпарков. К 2020 году будет создано одиннадцать индустриальных зон — это как государственные, так и частные проекты.

На поле. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
Бизнесмены из ФРГ планируют построить на Кубани центр сельхозтехники
Один из таких государственных парков мы планируем запустить в конце 2017 — начале 2018 года в Восточной промзоне Краснодара. Сейчас площадь участка составляет 66,4 га, но мы рассматриваем возможность увеличить его до 330 га. Уже есть 11 предприятий, готовые разместить здесь свои производства, в том числе — крупная турецкая компания по изготовлению керамической плитки.
В краевой столице будет открыта и частная промзона — ее строительством занимается компания "Магнит". Здесь оборудуют 14 производств: 12 пищевых, одно промышленное и одно сельскохозяйственное.

Частная индустриальная зона появится и в Усть-Лабинском районе — это проект группы компаний "Базовый элемент". Промпарк будет специализироваться на производстве стройматериалов и биотехнологиий.

Также прорабатывается вопрос создания химического промпарка в Белореченском районе — на мощностях ООО "Еврохим-БМУ".
При этом особое внимание — реиндустриализации существующих промзон: свою заинтересованность в создании индустриального парка на территории бывшего Краснодарского компрессорного завода проявила компания ООО "ККЗБ" (Компрессорный завод Борец).

В целом, промплощадки появятся в Армавире, Абинском, Апшеронском, Гулькевичском, Тимашевском и Павловском районах.

- Также край заявлял о создании региональных кластеров. О каких именно проектах идет речь?

— Прежде всего, о создании производственного кластера на базе завода "Клаас" в Краснодаре. Для нашего аграрного региона это крайне актуальный вопрос: важно, чтобы наши сельхотоваропроизводители работали на качественной технике, которая производится в крае и по самым современным технологиям. Но сейчас зерноуборочные комбайны и трактора "Клаас" делает на заводе в Краснодаре, а комплектующие для них по-прежнему закупает за рубежом. Мы же заинтересованы в налаживании определенной производственной кооперации, объединении поставщиков завода на одной площадке.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Вениамин Кондратьев: турпоток на Кубань вырос на 30% за последние два года
В этом вопросе край также готов сотрудничать с иностранным бизнесом. Например, с немецкой компанией PETKUS. Это даст дополнительные налоги в бюджет, привлечет в регион не только крупный, но и средний бизнеса из-за рубежа.

Еще один проект по созданию кластера реализуются в туристско-рекреационном секторе. Создание кластера "Абрау-Утриш" на территории Анапы и Новороссийска позволит, во-первых, увеличить поток туристов в регион. А во-вторых, даст импульс к развитию смежных отраслей — строительства, транспортного комплекса, сферы общественного питания.

В рамках проекта планируется улучшить пляжи "Суджукская коса", "Алексино", "Мысхако", реконструировать 20 средств размещения, 6 спортивно-оздоровительных объектов, десятки предприятий общепита, торговли и развлечений. Полноценный кластер появится ориентировочно в 2018 году. И — что важно — даст краю почти две тысячи новых рабочих мест.

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена