Кондратьев: стратегия развития Кубани-2030 позволит взять "новую высоту"

Стратегия социально-экономического развития Кубани до 2030 года позволит региону взять "новую высоту", как в экономике, так и в социальной жизни, уверен губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В интервью РИА Новости политик рассказал об основных точках роста для края, о планах по развитию и созданию технопарков и промзон и о создании региональных кластеров.

- Сегодня регион активно развивается, привлекаются дополнительные инвестиции, реализуются новые проекты. Какие точки роста являются основными для края?

— Инвестиционная политика, как и экономика в целом, не может строиться одним днем, нужно прокладывать понятный, прозрачный вектор работы на годы вперед. Для этого мы разрабатываем стратегию социально-экономического развития края до 2030 года. Этот документ — своего рода экономическая конституция, которая позволит региону взять новую высоту, как в экономике, так и в социальной жизни.

У нас есть традиционные отрасли-локомотивы — это сельское хозяйство и туризм. Кроме того, большой потенциал у края в транспортной сфере и промышленности.

Если говорить предметно, в АПК нам бы хотелось, чтобы инвесторы максимально участвовали в возрождении переработки. Раньше на Кубани всегда много производили консервов, колбас, соков. Эту традицию нужно возвращать. Прежде всего — это высокая добавленная стоимость. Ну и конечно так мы будем полностью уверены в качестве продуктов на своих прилавках.

Если говорить о туризме — наша задача уйти от "сезонности". Сейчас серьезный потенциал мы видим в развитии бальнеологии: лечебные грязи и минеральные воды, термальные источники в последнее время вызывают серьезный интерес у инвесторов. Так, в Геленджике строится вторая очередь санатория "Приморье" с расчетом именно на оказание услуг бальнеолечения, в Белореченском районе инвестор с опережением графика восстанавливает профилакторий "Солнечный". На его базе появится современный бальнекомплекс. А в Славянском районе в прошлом году открылась бальнеолечебница.

Есть несколько серьезных проектов в транспортном комплексе: строительство скоростного платного дублера трассы вдоль Азово-Черноморского побережья, альтернативной платной дороги Краснодар-Сочи, дальнего северо-западного обхода Краснодара.

В сфере обрабатывающей промышленности мы заинтересованы в появлении новых предприятий по производству стройматериалов и строительной техники, оборудования для сельского хозяйства, пищевой промышленности и машиностроения, нефтепереработки, а также новых производств в легкой промышленности. Например, в Белореченском районе в январе открылась фабрика по производству обуви, на "Новороссцементе" в марте запустилась новая производственная линия.

- А какие планы по развитию и созданию технопарков и промзон, которые позволят увеличить глубину переработки на территории края?

— Сегодня в крае есть четкий план развития региональных промпарков. К 2020 году будет создано одиннадцать индустриальных зон — это как государственные, так и частные проекты.

Один из таких государственных парков мы планируем запустить в конце 2017 — начале 2018 года в Восточной промзоне Краснодара. Сейчас площадь участка составляет 66,4 га, но мы рассматриваем возможность увеличить его до 330 га. Уже есть 11 предприятий, готовые разместить здесь свои производства, в том числе — крупная турецкая компания по изготовлению керамической плитки.В краевой столице будет открыта и частная промзона — ее строительством занимается компания "Магнит". Здесь оборудуют 14 производств: 12 пищевых, одно промышленное и одно сельскохозяйственное.

Частная индустриальная зона появится и в Усть-Лабинском районе — это проект группы компаний "Базовый элемент". Промпарк будет специализироваться на производстве стройматериалов и биотехнологиий.

Также прорабатывается вопрос создания химического промпарка в Белореченском районе — на мощностях ООО "Еврохим-БМУ".

При этом особое внимание — реиндустриализации существующих промзон: свою заинтересованность в создании индустриального парка на территории бывшего Краснодарского компрессорного завода проявила компания ООО "ККЗБ" (Компрессорный завод Борец).

В целом, промплощадки появятся в Армавире, Абинском, Апшеронском, Гулькевичском, Тимашевском и Павловском районах.

- Также край заявлял о создании региональных кластеров. О каких именно проектах идет речь?

— Прежде всего, о создании производственного кластера на базе завода "Клаас" в Краснодаре. Для нашего аграрного региона это крайне актуальный вопрос: важно, чтобы наши сельхотоваропроизводители работали на качественной технике, которая производится в крае и по самым современным технологиям. Но сейчас зерноуборочные комбайны и трактора "Клаас" делает на заводе в Краснодаре, а комплектующие для них по-прежнему закупает за рубежом. Мы же заинтересованы в налаживании определенной производственной кооперации, объединении поставщиков завода на одной площадке.

В этом вопросе край также готов сотрудничать с иностранным бизнесом. Например, с немецкой компанией PETKUS. Это даст дополнительные налоги в бюджет, привлечет в регион не только крупный, но и средний бизнеса из-за рубежа.

Еще один проект по созданию кластера реализуются в туристско-рекреационном секторе. Создание кластера "Абрау-Утриш" на территории Анапы и Новороссийска позволит, во-первых, увеличить поток туристов в регион. А во-вторых, даст импульс к развитию смежных отраслей — строительства, транспортного комплекса, сферы общественного питания.

В рамках проекта планируется улучшить пляжи "Суджукская коса", "Алексино", "Мысхако", реконструировать 20 средств размещения, 6 спортивно-оздоровительных объектов, десятки предприятий общепита, торговли и развлечений. Полноценный кластер появится ориентировочно в 2018 году. И — что важно — даст краю почти две тысячи новых рабочих мест.

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