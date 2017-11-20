Ярослав Ганак: чешский бизнес в России стремится наверстать упущенное

Чешского президента Милоша Земана в ходе визита в Россию 20-24 ноября будет сопровождать самая многочисленная за 25 лет существования республики бизнес-делегация. В ее состав входит более 130 руководителей ведущих фирм и предприятий страны, а возглавляет — президент Союза промышленности и транспорта (СПТ) Чехии Ярослав Ганак. Накануне поездки в Россию господин Ганак дал интервью РИА Новости.

Президент Чехии Милош Земан по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с официальным визитом 20-24 ноября 2017 года. В Сочи 21 ноября главу Чехии примет Владимир Путин, на другой день в Москве состоится встреча Земана с премьер-министром Дмитрием Медведевым и пройдет форум с участием российских и чешских предпринимателей. Кроме того, Земан посетит 23 ноября Екатеринбург, где состоится еще один российско-чешский предпринимательский форум.

- Господин Ганак, кто входит в состав делегации чешских предпринимателей, которые сопровождают президента республики Милоша Земана во время визита в Россию?

— Прежде всего, я хотел бы отметить многочисленность нашей делегации. Я не слышал о том, чтобы бизнес-делегация во главе с руководителем какой-либо страны прилетала в Россию на трех самолетах. На одном-двух — это традиционное дело. Но на трех — это весьма необычно. Более 130 руководителей наших ведущих фирм и предприятий летят в РФ с целью закрепить уже установленные контакты с российскими коллегами, подписать определенные соглашения, а также найти новых партнеров.

Помимо нашего Союза промышленности и транспорта в делегации будут также представлены Экономическая палата Чехии во главе с ее президентом Владимиром Длоугим и Палата по связям со странами СНГ во главе с ее руководителем Франтишеком Масопустом. Эту предпринимательскую миссию мы вместе организуем.

Хорошо известно, что Россия и Чехия имеют многолетние широко развитые торгово-экономические отношения. В РФ популярны чешские автомобили, трамваи, локомотивы и другие промышленные, машиностроительные и транспортные изделия, также, впрочем, как хрусталь, пиво и разнообразные продовольственные товары.

Среди конкретных фирм, которые направляются в Россию с целью углубления давно налаженных отношений, назову, например, "Шкода-Авто", "Бриск" из города Табора, "ТОС" из Варнсдорфа.

- Объявлено о проведении во время визита президента Земана двух бизнес-форумов с участием российских и чешских предпринимателей — в Москве и Екатеринбурге.

— Да, главный из них состоится в Москве 22 ноября. Предполагается присутствие на нем председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Мне предстоит открывать этот форум от имени чешской делегации. В Екатеринбурге на открытии форума выступит Владимир Длоуги.

- Во время поездки, видимо, намечено подписание соглашений между рядом фирм обеих стран?

— Членами нашей делегации подготовлено для подписания примерно 7-9 соглашений. Но по их просьбе я не могу раньше времени открывать карты. Не потому, что боюсь сглазить. Просто право первыми объявить о достигнутых договоренностях должны иметь сами участники этих соглашений.

Правда, есть два исключения, о которых могу сказать. Например, предприятие "Бриск" поставляет в РФ свечи зажигания для автомобилей. Количество их свечей, использованных на российских машинах, перевалило за 20 лет сотрудничества уже за полмиллиарда. Год назад "Бриск" открыл филиал своего завода в городе Тольятти, где за это время было произведено 7 миллионов свечей. На сей раз руководители фирмы "Бриск" подпишут соглашение о сотрудничестве с одной из компаний Екатеринбурга.

Кроме того, фирма "Прагоимекс" подготовила соглашение с компанией "Уралвагонзавод" о совместной модернизации чешских трамваев "ЧКД Т-3", используемых в российских городах, она будет производиться на заводе "Уралтрансмаш" в Екатеринбурге.

- Как на российско-чешском торгово-экономическом сотрудничестве отразились антироссийские санкции со стороны ЕС и США и ответные санкции РФ?

— Отвечая на этот вопрос, я должен, прежде всего, подтвердить проевропейскую направленность в деятельности нашего СПТ. Я уважаю те доводы, из-за которых были введены санкции в отношении России. С другой стороны, я полностью согласен с президентом нашей республики Милошем Земаном, который не раз заявлял о том, что различные санкции и эмбарго не ведут к достижению поставленной цели и уж тем более не способствуют развитию торговли.

Помнится, что незадолго до введения антироссийских санкций мы с руководителями чешского Минпромторга как раз обсуждали тему диверсификации нашего экспорта, который в то время на 84-86% был сориентирован на страны-члены Евросоюза. А нам хотелось перенаправить хотя бы его часть на восток — в Китай, страны Средней Азии и так далее. Но прежде всего — на Россию.

К сожалению, реализации этих планов помешали вышеупомянутые санкции, что привело к падению экспорта в РФ — с 3,7% до 1,6% от общего уровня экспорта нашей страны. Правда, в течение последнего года наметилось определенное оживление в этом вопросе. За семь месяцев 2017 года товарооборот между Чехией и РФ вырос на 35,4% и достиг 4,8 миллиарда долларов. В том числе, чешский экспорт вырос на 14,5%, достигнув отметки в 1,5 миллиарда долларов.

- За время отсутствия ряда чешских фирм в России их поспешили заменить компании из других стран.

— И я лично имел возможность убедиться в этом. Например, я был на крупной машиностроительной выставке в Екатеринбурге. И понял, насколько серьезно повлияли антироссийские санкции на позиции чешских фирм в РФ. Большая часть этой выставки была посвящена российско-китайскому сотрудничеству. Среди представленных экспонатов были, например, трамваи и локомотивы, которые, признаюсь, очень напоминали наши, чешские.

И еще один момент я хотел бы отметить. Все страны-члены Евросоюза очень строго выполняют совместно принятые антироссийские санкции, из-за чего серьезно упали уровни их торговых отношений с РФ. Но вот мне при этом интересно получить ответ на вопрос: "А почему не падает уровень торговли США с Россией?"

- Вы отметили, что после введения антироссийских санкций двусторонние торговые отношения резко упали. Но в течение последнего года наблюдается их рост при тщательном подходе чешской стороны к соблюдению санкционных мер. За счет чего тогда растет торговля между нашими странами?

— Дело в том, что чешские предприниматели вместе с российскими партнерами нашли, я бы так выразился, весьма интеллигентный путь для развития сотрудничества, который заключается в создании совместных предприятий (СП). Ведь деятельность таких СП никак не ограничивается ни санкциями против РФ, ни ответными российскими мерами.

Помню, два-три года назад я побывал на заседании смешанной чешско-российской торговой палаты, на котором присутствовавшие губернаторы ряда областей РФ призывали чешских бизнесменов активнее идти в российскую глубинку, в регионы, создавать там СП с местными партнерами. Те из чешских предпринимателей, которые первыми на это рискнули, не побоялись неизведанных и неизбежных трудностей, сейчас уже пожинают плоды своей смелости. Совместные предприятия успешно работают и в центральных областях РФ, и на Волге, в частности, в Татарстане, и на Урале.

Успешное сотрудничество наших стран и отдельных наших предпринимателей предопределено многолетними традиционными отношениями в сфере торговли и экономики, способствует этому и близость чешского и русского языков.

- Но вот организаторы общечешской конференции преподавателей русского языка, которая состоялась 8 ноября в Праге, сетовали на то, что количество школ и вузов, в которых преподается русский язык, постепенно и неуклонно снижается. Сейчас его изучают лишь около 4,5 тысячи школьников и студентов, а многие родители, выросшие уже в постсоциалистический период, считают русский язык не модным и не перспективным.

— Честно говоря, подобными сведениями я не располагаю. Но считаю, что те, кто говорит о том, что изучение русского языка сегодня в Чехии является немодным и неперспективным, глубоко ошибаются. Наоборот, мне хорошо известно о том, что руководители многих фирм и предприятий направляют своих сотрудников курсы по изучению русского языка и поощряют их за это, так как видят в этом одну из ступенек к поиску и налаживанию контактов с коллегами в России.

- Какие секторы российской экономики наиболее интересны сегодня для чешских фирм?

— Чешским компаниям и предприятиям интересны в сфере сотрудничества с российскими коллегами прежде всего машиностроение и энергетика, включая новые источники энергии. Кроме того, добыча природных ископаемых, в частности нефти и газа, а также специального сырья. Наши геологи и другие специалисты в этих сферах относятся к мировой элите, работают во многих зарубежных странах.

В том, что касается транспортной инфраструктуры, необходимо отметить, что чешские фирмы способны разработать проекты и содействовать созданию новых скоростных трасс, а также помочь в реконструкции уже существующих магистралей. Или, например, помочь в ремонте железнодорожных локомотивов. Мы знаем, что в России накоплен свой большой опыт работы в этом направлении. Тем не менее, наши фирмы готовы откликнуться на любой объявленный тендер в данных сферах.

- В связи с намеченным расширением числа энергоблоков на двух чешских АЭС, "Дукованы" и "Темелин", все ждут решающего слова нового чешского правительства, создаваемого ныне по итогам недавних парламентских выборов?

— Да, новое правительство должно решить вопрос о том, будет ли построен еще один энергоблок на старейшей чешской АЭС "Дукованы" или по одному блоку на обеих наших АЭС. Кабинет должен также будет принять решение о необходимости и условиях тендера для выбора участников реализации данного проекта.

Насколько мне известно, общее отношение к развитию ядерной энергетики в республике не меняется. Наш СПТ перед парламентскими выборами провел переговоры с лидерами политических партий, со всеми ключевыми игроками в данной сфере, и все они подтвердили, что развитие именно этой области энергетики является приоритетным.

- Изучают ли чешские фирмы, действующие в сельскохозяйственной сфере, возможности инвестиций в создание новых комплексов и совместных предприятий с партнерами в России?

— Это во многом зависит от предпринимательской отваги руководителей наших фирм. Среди них есть сильные игроки, приведу в пример предприятие "Мадета", которое уже немало лет поставляет разнообразную молочную продукцию в Россию. Но, опять-таки, для того, чтобы надолго удержаться в РФ, думаю, чешским компаниям просто необходимо идти путем создания СП. Кроме прочего, это, повторюсь, является своего рода "интеллигентным путем" обхода санкций.

- Как вы оцениваете инвестиционный климат в РФ? Насколько открытой и интересной для других стран является сейчас экономика России?

— Российская экономика постепенно стабилизируется, растет. Инвестиционный климат предоставляет неплохие шансы для зарубежных фирм. Но в целом, я считаю, мне не совсем корректно оценивать экономическую ситуацию в РФ.

Что касается конкретно шансов для торговли и инвестиций в РФ с участием чешских фирм, то, надеюсь, что предстоящие переговоры президентов обеих стран будут способствовать их расширению и развитию.