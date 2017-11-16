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Интервью

Владимир Титов: США из-за мифических угроз хотят окружить РФ системами ПРО

16:3016.11.2017
(обновлено: 16:52 16.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПервый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Архивное фотоПервый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов рассказал в интервью РИА Новости о предстоящем визите главы МИД Великобритании в Москву, о перспективах облегчения визового режима между Россией и Британией, а также о том, что думают в Москве о планах Польши приобрести у США комплексы противоракетной обороны "Пэтриот".

— Владимир Геннадьевич, известно ли, в какие числа декабря может состояться визит главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву? Сам он заявил, что рассчитывает обсудить в ходе визита Иран, Ближний Восток и вопросы безопасности. Какие темы планирует затронуть российская сторона, будут ли обсуждаться визовые вопросы? Eсть ли перспективы облегчения визового режима между Россией и Великобританией?

— В принципе договорились о визите Бориса Джонсона в Москву во второй половине декабря. О дате объявим по взаимной договоренности с британскими коллегами. Условились, что до этого проведу встречу с госминистром Форин-офиса Данкеном.

Важно, с каким багажом Борис Джонсон едет в Москву. Если Великобритания, как недавно заявила премьер-министр Тереза Мэй, видит в России главную угрозу международной стабильности, то такая позиция отражает либо лицемерие, либо фундаментальное непонимание роли нашей страны в урегулировании многих международных проблем. Проблем, где, кстати, роль Великобритании за последние годы значительно девальвировалась.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© REUTERS / Toby Melville/File Photo
Тереза Мэй угрожает России. Почему на самом деле это капитуляция Лондона
Мы, со своей стороны, будем настроены на содержательные и предметные переговоры без искусственных увязок или оговорок, избирательного подхода к выбору тем. Считаем, что восстановление нормальной атмосферы сотрудничества позволило бы выходить на конкретные результаты по международным и двусторонним вопросам. Будет обсуждаться и визовая тема. Здесь накопилось немало проблем, но позиция британских партнеров пока не вселяет оптимизма.

—  Летом этого года правительство России утвердило план паромного сообщения с Калининградской областью, предусматривающий строительство трех грузопассажирских паромов, которые будут работать на линии Балтийск — Усть-Луга, что позволит переориентировать на паромную линию большую часть грузопотока Калининградской области, который сейчас проходит через территории Белоруссии и Литвы. Существуют ли у РФ планы вообще отказаться от транзита через территорию Литвы в Калининград?

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЖелезнодорожный паром Petersburg отправляется в регулярный рейс из Балтийска в Усть-Лугу
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Железнодорожный паром Petersburg отправляется в регулярный рейс из Балтийска в Усть-Лугу

— Правительство Российской Федерации уделяет задаче обеспечения надежной транспортной связи Калининградской области с материковой Россией особое внимание.

Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танковый мухлеж: зачем США нагнали бронетехники в Польшу

В настоящее время на линии Балтийск — Усть-Луга курсируют два парома. В целях расширения их пропускной способности принято решение начать строительство еще трех новых судов. Это будут мощные паромы вместимостью до 66 железнодорожных вагонов с возможностью приема автомобилей и пассажиров. Запуск новых паромов повысит транспортную безопасность Калининградской области и позволит снять зависимость региона от железнодорожных тарифов зарубежных стран.

При этом сотрудничество в транспортной сфере с сопредельными странами тоже будет продолжено.

— Беспокоят ли Россию планы Польши по приобретению у США восьми комплексов противоракетной обороны "Пэтриот", которые, как сообщил недавно министр обороны республики Мачеревич, могут прибыть в Польшу уже в 2019 году?

— Знаем о планах размещения на польской территории американских ракетных комплексов "Пэтриот". Это часть стратегического замысла США — "окружить" Россию системами ПРО под предлогом мифических угроз безопасности, будто бы исходящих с восточного направления. К реализации этих планов Вашингтон активно привлекает подопечных в Европе, в том числе Польшу, которая всегда охотно предлагает свои услуги.

Член Российского совета по международным делам, Чрезвычайный и Полномочный Посол России Петр Стегний
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Петр Стегний: Польша ведет отношения с Россией к опасной черте
В реальности создание противоракетной сети несет угрозу стабильности, подрывает международное доверие, которое в последние годы и так в дефиците. Многократно, но, к сожалению, тщетно указывали на данное обстоятельство нашим западным собеседникам.

Нагромождение дополнительных сил и военной техники НАТО у наших границ не ограничивается историей с "Пэтриотами". Вовсю реализуются решения Североатлантического альянса насчет укрепления натовского восточного фланга, что предполагает размещение в странах Прибалтики и Польше многонациональных контингентов, переброску тяжелых вооружений, формирование центров координации и управления, строительство новой инфраструктуры. Естественно, это не может радовать. Но уверен, что все риски и угрозы нашей безопасности у нас учитываются и своевременно принимаются контрмеры.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкАмериканский ракетный комплекс Patriot в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Американский ракетный комплекс Patriot в Польше

—  Как вы можете прокомментировать недавний протест МИД Польши в связи с якобы имевшим место ограничением доступа к месту авиакатастрофы под Смоленском, а также периодически звучащие со стороны польских политиков заявления о том, что на борту президента Леха Качиньского был взрыв?

— В августе этого года МИД Польши обратился с просьбой прояснить обстановку вокруг места крушения самолета президента Польши 10 апреля 2010 года на подлете к аэродрому Смоленск-Северный. Польских коллег встревожили сообщения о коммерческих сделках с земельными участками, прилегающими к этой территории, что якобы способно заблокировать публичный доступ к району авиакатастрофы. После проведенных проверок официально ответили Варшаве, что никаких ограничений в этом плане по-прежнему не существует.

Обломки польского правительственного самолета Ту-154. Архивное фото
© Фото предоставлено МАК
Польша заявила, что не может получить от России данные по крушению Ту-154
Что же касается продолжающихся в Польше спекуляций на тему "взрыва" на борту президентского лайнера, то, несмотря на титанические усилия, прилагаемые нынешними польскими властями с целью найти доказательства "покушения" на Леха Качиньского и тиражируемые высокопоставленными деятелями броские заявления на сей счет, ничего конкретного не предъявлено. Да этого и быть не может. Единственно достоверными и обоснованными остаются выводы Межгосударственного авиационного комитета, который еще в 2011 году сделал однозначные заключения по поводу причин и обстоятельств смоленской трагедии. Чуть позже польская госкомиссия фактически это подтвердила. Любые фантазии на эту тему не только неэтичны и неуместны, но и носят явный характер сведения счетов в польских внутриполитических разборках.

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