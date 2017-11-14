Вячеслав Ухов: Киев на культурный центр в Москве не дает ни копейки

Слухи о закрытии или продаже Украинского культурного центра в Москве в последнее время возникают регулярно. О реальной ситуации в центре и вокруг него, о том, кто на самом деле его финансирует и кому может отойти здание на Арбате, рассказал РИА Новости заместитель руководителя центра Вячеслав Ухов.

— Вячеслав Александрович, как бы вы могли прокомментировать сообщения СМИ о том, что в Верховной раде обсуждается законопроект о денонсации "Соглашения между РФ и Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров". То есть существует вероятность, что ваш центр закроют…

— Я рад, что эта публикация появилась и приобрела резонанс, потому что, безусловно, существуют попытки на Украине закрыть центр, поскольку, мол, в нем необходимости нет, коль скоро Россия — страна-агрессор, то с ней нужно разорвать дипотношения, а этот центр является не более чем профанацией. Поэтому, по мнению горячих голов из Украины, необходимо разорвать то немногое, что связывает Россию и Украину.

Поскольку сейчас, когда посольство что РФ, что Украины работают не в полном составе и без послов, фактически уникальная организация — наш центр — является единственным оставшимся мостом между Украиной и Россией, между народами. Миллионы граждан России — этнические украинцы, свои диаспоры разбросаны по всей необъятной территории, и эти диаспоры в этом культурном центре ощущают свою связь со своей родиной.

— Но сейчас центр по-прежнему функционирует?

— До сих пор я никаких звонков из Киева по поводу данных публикаций не получал. Приезжали люди из посольства Украины, все, естественно, встревожены. Мы сообщим в Киев, что есть подобные публикации, но сейчас мы работаем в обычном режиме, то есть ничего не случилось, а эту заметку я расцениваю как информационный вброс. Мне непонятно, почему он произошел именно сейчас, так как законопроект Ирины Фриз висит уже давно.

В прошлом году народный депутат от блока БПП Ирина Фриз обращалась с законопроектом о денонсации этого соглашения, ссылаясь на то, что московский культурный центр в Киеве, мол, является гнездом агентов ФСБ, поэтому его нужно закрыть. Но тут есть один аспект — находящийся в Киеве российский информационно-культурный центр РФ финансируется из российского федерального бюджета, то есть им неизмеримо проще, а Украина на содержание этого украинского национально-культурного центра не дает ни копейки.

— За счет чего же вы существуете?

— За счет того, что межправительственное соглашение дает возможность нам сдавать в аренду помещения, принадлежащие центру. Как раз за счет того, что мы здесь сдаем в аренду магазинчикам и кафе, мы в состоянии обеспечивать и зарплату, и платить все платежи и налоги. У нас никаких задолженностей перед бюджетом РФ нет. Соответственно, наша деятельность здесь строится исключительно по законам РФ. Мы зарегистрированы как российская некоммерческая организация. То есть мы российская структура со всеми вытекающими отсюда последствиями.

За время моего пребывания здесь каких-либо намеков со стороны государственных структур РФ либо отдельных должностных лиц по поводу нецелесообразности существования этого центра не было.

— Однако о нецелесообразности существования центра высказываются на Украине…

— Да, на Украине высказываются отдельные политики, но не они определяют, я надеюсь, погоду и принятие окончательного решения, потому что сама по себе эта идея чудовищна. Но поскольку пока из Киева молчат, мы сейчас работаем, как и раньше.

— В публикации утверждается, что центр, располагающийся на Арбате, может быть продан за 70 миллионов долларов. © Фото : public domain СМИ: в Раде решили заработать на расторжении одного из соглашений с Россией

— Авторы этой заметки не полностью владеют информацией. Когда я приехал сюда в августе, ко мне подходили корреспонденты и спрашивали, когда будет продан украинский культурный центр. То есть идея о продаже витает в России. Во-первых, нужно учитывать, что это здание на Арбате является собственностью государства Украины, управляет этим зданием Главное управление делами президента Украины. Национальный культурный центр Украины, который я представляю, является юридическим лицом российской юрисдикции, и он лишь находится у него в оперативном ведении. То есть если говорить о продаже, то продавать может только лишь государство Украина.

Я видел сообщение о том, что балансовая стоимость нашего здания на Арбате четыре миллиона долларов, а якобы продать собираются за 70 миллионов. В 1992 году здание было действительно приобретено министерством культуры Украины за четыре миллиона долларов. Это было разрушенное здание, оно прошло реконструкцию. 70-80 миллионов долларов — это цифра, исходя из этих брокерских фирм, которые определяют примерную цену такого здания.

Есть другая опасность, о которой никто не хочет говорить. Эта опасность действительно реальна. Дело в том, что есть судебное решение, в соответствии с которым государство Украина должно выплатить "Татнефти" 112 миллионов долларов плюс судебные издержки, а всего 144 миллиона долларов за нарушение межправительственного соглашения "О защите инвестиций". И здесь существует гипотетическая возможность, что в порядке исполнения судебного решения, в случае, если Украина не исполнит судебное решение, то могут забрать это здание. Эта возможность реальна, тем более что такое дело по заявлению "Татнефти" находится в производстве арбитражного суда города Москвы.

— Если будет идти речь о денонсации соглашения, то речь пойдет о закрытии центра, а не о его продаже…

— Я в этом сомневаюсь. Во-первых, для закрытия центра, зарегистрированного как юридическое лицо и по российским законам, потребуется определенная процедура. Кроме того, мы обеспечиваем в том числе рабочие места для граждан РФ, мы платим налоги в достаточном количестве. Поэтому с точки зрения здравого смысла в этом нет резона. Что касается ликвидации центра, а тем более его продажи, то я чисто технически не вижу, как это все можно сделать.

— Вы назвали закрытие вашего центра чудовищной идеей…

— У нас уникальный центр, это и здание, техническое оборудование, и возможность для проведения мероприятий. Например, в Париже национальный украинский центр ютится в убогом здании. У нас же большой концертный зал, в котором выступали лучшие певцы из Украины, здесь выступали солисты Большого театра, здесь выступают лауреаты международных и республиканских конкурсов. Из Украины сейчас, естественно, народ не едет, так как есть прямая рекомендация для граждан Украины. Но для миллионов украинцев от Дальнего Востока до Калининграда это то место, где они могут вспомнить ридну мову.

На днях к нам приезжают украинцы из Тольятти, сегодня звонили и просят приехать из Кубани, из Краснодарского края. Те люди, которые живут на Украине и работают здесь, они только лишь в этом месте могут находить свои корни, общаться на родном языке. В нашем центре дети ходят на курсы украинского языка, здесь проводится воскресная школа имени великого украинца Павла Романовича Поповича. Здесь пели лучшие голоса и Украины, и России.

— Вход у вас в центр свободный?

— Конечно. Основные мероприятия у нас проходят в субботу и воскресенье.

— На ночь флаг Украины над самим центром снимаете?

— Флаги были сорваны в прошлом году, после того инцидента нам пришлось поставить охрану. Но мы его не снимаем. Пусть висит. Почему бы и нет.