Михаил Шемякин: нужно делать серьезное искусство, присущее русскому духу

Новая персональная выставка "Шемякин. Открытие", которая открывается в Санкт-Петербурге, станет предтечей новых экспозиций, театральных премьер, фильмов, которые художник представит в 2018 году, юбилейном для него, когда Шемякину исполнится 75 лет. Накануне открытия выставки Михаил Шемякин рассказал в интервью РИА Новости о своих будущих проектах.

— Расскажите, пожалуйста, о проектах, которые вы готовите в юбилейном 2018 году.

— Сейчас мы открываем небольшую выставку в Петербурге в центре на Садовой и уже идет подготовка к очень большой выставке в Москве. В конце следующего года я буду показывать много своих новых работ, включая и театральные, а также те, о которых человек, знающий Шемякина, даже и не догадывается. В основном это абстракция. С 1957 года и по сей день я веду эксперименты в области абстрактной живописи. В последние годы я занимаюсь созданием цветоконструкторов и другими изобретениями, которые пока не показывались ни на выставках, ни в фильмах обо мне.

— Почему так немного мы знаем о вашей работе в этой области? © РИА Новости / Владимир Песня Перейти в фотобанк Третьяковская галерея получила в дар 35 работ Гелия Коржева

— Вообще, я долгие годы работал в стол, потому что благодаря неистовой атаке поклонников минимализма, концептуализма и прочего актуального искусства был на долгие годы отодвинут с площадки российского искусства. Сейчас происходит мое возвращение. Кое-какие из модных художников показали свою несостоятельность, ну и само движение, которое не очень-то свойственно России. Мы все время пыжимся и пытаемся быть как американцы, и это идет нам как корове седло. Нужно заниматься тем, чем мы обязаны заниматься — серьезным искусством, потому что история России серьезная, трагичная, а заниматься балабольством нам не к лицу.

Мы — дети создателей русской иконы, вершины метафизического искусства, потомки создателей великого эксперимента — русского авангарда. Я думаю, что следующий, третий, взрыв произойдет в России, но к нему нужно подготовиться: не пытаться создавать актуальное искусство, а делать серьезное большое искусство, присущее именно русскому духу, которому вновь будет суждено оказать влияние на дальнейшее развитие мирового искусства.

— Там будут эскизы новых проектов и будет показан фильм. Мы делаем экспериментальный черно-белый фильм с цветными вставками вместе с Полуниным и Антоном Адасинским, и вскоре, я думаю, там будет принимать участие и мой друг Анвар Либабов, замечательный актер-мим. Для многих зрителей это тоже будет неожиданным сюрпризом.

— Будет ли отражена на выставке ваша педагогическая работа?

— Возможно, и на выставке в Петербурге будет небольшой блок работ моих студентов. А в Москве мы более широко осветим метод моего преподавания, который отличается от академического, хотя мои студенты и получают его под руководством моего аспиранта Александра Ходюка. Он окончил Академию художеств и следит за тем, чтобы студенты научились грамотно рисовать с натуры, делает из них профессиональных рисовальщиков и живописцев.

— Планируете ли вы театральные постановки в Большом или Мариинском театрах? © Фото : Елена Лапина В Москве спустя 100 лет вновь представят оперу "Кавказский пленник"

— Пока у нас с Большим и Мариинским театрами планов о совместных постановок нет. Но сейчас я работаю с замечательным композитором Стасом Наминым над интересным новым балетом, который будет называться "Дети — жертвы пороков взрослых". И я создаю первые эскизы костюмов. Где он будет ставиться, пока еще не решили.

Также я работаю над мюзиклом, который делают для Бродвея Колман де Кей, американский либреттист, брат моей супруги, и композитор Гари Стокдейл. Это история Машеньки, крысенка Фредди и Щелкунчика, любовный треугольник. Думаю, он будет интересен и детям, и взрослым. Там будут и крысиная революция, и безумные приключения главных героев — любопытная и благодатная тема для мюзикла.