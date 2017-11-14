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Интервью

Майк Каямори: если вы довольны жизнью, не связывайтесь с цифровыми деньгами

11:0014.11.2017
(обновлено: 11:05 14.11.2017)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоCEO компании Quoine Майк КаямориCEO компании Quoine Майк Каямори
© РИА Новости / Иван Захарченко

Обращению криптовалют необходимо государственное регулирование, убежден CEO криптовалютной биржи компании QUOINE Майк Каямори. По его словам, за виртуальной валютой будущее и Япония становится эпицентром официального обращения криптовалют в привязке к валюте национальной. Как это делается, Каямори рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Захарченко в штаб-квартире QUOINE в Токио.

— Майк, расскажите, пожалуйста, как все вообще начиналось.

— Моя компания называется Койн (QUOINE), мы начали ее в 2014 году, то есть три с половиной года назад. И в то время не было настоящих бирж (криптовалют). Я имею в виду бирж, построенных банкирами. Было много технических энтузиастов, которые начинали обмен (виртуальной) валюты, это было практично, просто, но было непрочным. Никто не говорил тогда о надежности и безопасности, поэтому было много воровства, мошенничества на всех этих обменниках, поскольку в них не видели финансовых служб. А мы знали, что за криптовалютой будущее. Вск становится цифровым, и нам нужна была общая валюта, интернет денег, который стоял бы над и вне рамок любого правительства или какого-либо банка.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Если вы посмотрите, то в мире есть основные национальные валюты трех-семи крупных стран, а в международной финансовой системе все торговые сделки в основном совершаются в американских долларах. Затем может быть евро, японские иены, фунты стерлингов, и это все.

Мы думали о большой перспективе, если у тебя есть смартфон и "кошелек", ты мог бы посылать деньги по всему миру в реальном времени бесплатно. Необходимы местные обменные биржи повсюду, где вы могли бы поменять ваши рубли на биткоины. В Японии вы можете менять иены на биткоины. После этого можете послать биткоины куда угодно без какого-либо вмешательства со стороны кого бы то ни было. И получатель может хранить биткоины или пойти на местную биржу и обменять их на национальную валюту. Мы знали в 2014 году о том, какая у этого большая возможность.

© Fotolia / bneninЧеловек с телефоном за рулем автомобиля
© Fotolia / bnenin
Человек с телефоном за рулем автомобиля

Если вы живете в Японии, это как карточка T-point (на которую в ряде магазинов накапливаются баллы, и их можно потом использовать как и обычные деньги — ред.).

Для меня это такая комбинация: то есть (биткоин) это не национальная валюта, но нет единого эмитента, так как есть риск, что одна компания провалится и уйдет из бизнеса. Все тут децентрализовано. Даже если страна развалится, центробанк ее развалится, есть иммунитет, есть надежный сейф.

Такие возможности есть у биржи, построенной банкирами, которые работали на Уолл-стрит. Это не участники торгов, а крупные технологи, которые создавали саму эту систему торгов.

— Вы начали создавать такую биржу сразу в Японии?

— Мы начали в Сингапуре в 2014 году, поскольку рынок (криптовалюты) глобальный, и мы переводили некоторые обменные операции на китайский и японский языки. И тогда всплыла Япония. Объем наших транзакций в Японии составил около 70%-80%. В 2015 году мы услышали, что японское правительство собирается ввести госрегулирование. В прошлом году японское правительство провело через парламент закон, намереваясь регулировать обмен криптовалюты, и именно тогда мы решили перевести свою штаб-квартиру в Японию.

—  Почему потребовалось переводить?

Ферма для майнинга криптовалют
CC BY-SA 4.0 / Marco Krohn / Cryptocurrency Mining Farm/ Cropped image
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— В Сингапуре пока нет регулирования, сейчас там общественное обсуждение идет (по этому вопросу). Пока ваша криптовалюта касается национальной валюты, она должна регулироваться. Она должна регулироваться и на Филиппинах, и в Корее, и Китае, потому что национальные валюты находятся под контролем государств. Если валюта только виртуальная, другое дело. Но если это криптовалюта, которую можно обменивать на национальную валюту, она требует регулирования.

— То есть отрасль нуждается в госрегулировании?

— Это будет регулируемый рынок, и я думаю, что это правильно. Это возможность перемещать деньги наиболее простым способом. И пока у вас есть доступ к местной бирже, вы можете посылать туда деньги. Много таких, кто хочет посылать деньги частным, конфиденциальным способом, и важно, чтобы первый километр и последний километр этого пути попадали под регулирование. Биткоины — это виртуальная валюта, и ее нельзя подделать. Япония первая страна, которая стала регулировать обмен криптовалют. В США это делается каждым штатом отдельно. На самом деле это проблема для США, так как там нет такого федерального закона.

Мы представляем собой финансовое учреждение. Не на уровне банка, но наши клиенты чувствуют себя более защищенными и в безопасности. Но это только для молодого поколения.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткойн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Криптовалюта биткойн

Япония стала первой. Корея, возможно, станет следующей. В начале будущего года там тоже будет регулирование, так что все страны начнут регулировать свои обмены.

—  И какие у вас показатели?

— Объемы наших транзакций в прошлом месяце составили 7-8 миллиардов долларов. За один месяц. Это удивительно! Это деньги будущего, это цифровые деньги.

— Какие перспективы в этом у России? Какие вы видите риски?

Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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— Мы не работаем в России, потому что мы не знаем, как там с регулированием. Все неизвестное — это риск, поэтому нам бы хотелось сотрудничать с какой-либо российской прогрессивной компанией, которая была бы заинтересована в криптовалюте. Но самое важное — это чтобы правительство было последовательным, была уверенность в том, что хорошо, а что плохо.

— По каким правилам сейчас работает отрасль?

— Привлекательность криптовалюты состоит в том, что она децентрализована. Биткоин может стать предпочитаемой криптовалютой, которую будут использовать все. Это совсем не то, как правительство печатает деньги. Она нуждается в глобальном стандарте KYC — "знай своего клиента". Чтобы клиент не был связан с политикой, не был преступником, не был в преклонном возрасте, не был связан с наркоторговлей.

Золотой биткойн. Архивное фото
© Fotolia / adrianbysiak
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Есть также определенные требования против отмывания денег, против финансирования терроризма. Это общие требования ООН и международных органов.

Каждая страна также имеет свои собственные банковские правила, которым нужно полностью подчиняться. KYC предполагает предъявление документа личности, выданного государством, или нужно доказать, что вы проживаете по своему адресу. Это местные правила, и мы им полностью отвечаем.

—  Собирается ли QUOINEX проводить торги биткоин голд? Многие биржи отказались от этого из-за слабого кода безопасности…

— Сейчас в Японии мы предлагаем биткоины, биткоин кэш и эфириум. То есть только три. Для того чтобы добавить еще (криптовалюту), нам необходимо представить документы властям. Биткоин голд мы пока не предлагаем. Мы не можем просто внести в список все валюты, так же как и на фондовой бирже. Нам нужны определенные критерии для того, чтобы выставить в списке наши обмены. И сейчас биткоин-голд туда не включен.

© AFP 2017 / Toru Yamanaka Баннер с рекламой биткоинов в Токио
© AFP 2017 / Toru Yamanaka
Баннер с рекламой биткоинов в Токио

— С октября у QOINEX есть лицензия на проведение ICO. Какой спрос и сколько заявок получено?

— Я думаю, ICO одна из наиболее инновационных и прорывных технологий в бизнесе. В большей степени она для потребителей. Но для малого бизнеса, стартапов и компаний не нужно идти к венчурному капиталисту, частным акционерам, в банк. Если у вас есть сообщество, которое поддерживает вас, вы можете продать токены им. И они купят их у вас и поддержат вас. Первичное размещение токенов это будущее в сборе средств, в привлечении капитала. И мы только заключили свое ICO несколько дней назад. И за три дня мы подняли 105 миллионов долларов (12 миллиардов иен).

И это только начало. Что еще интересно, мы собрали эти средства в 98 странах мира с участием 4988 человек, то есть около пяти тысяч. 105 миллионов это мы называем token cash.

Крупнейшее IPO в Японии как стартап было проведено в прошлом месяце. Они подняли 4,5 миллиарда японских иен. Мы в японских иенах подняли 12,4 миллиарда иен. Большие и маленькие, новые и старые компании используют ICO для поднятия капитала.

—  Какой спрос со стороны зарубежных компаний, желающих провести ICO?

Сувенирная монета криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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— Япония одна их самых прокриптовалютных стран в мире. Я видел, что множество китайцев приезжают в Японию: держатели монет, менялы, пользователи, потому что в Китае это все запрещено. Также много приезжают и из США. Япония становится эпицентром криптовалют.

— Компания QUOINE, владеющая биржей QUOINEX, уже заключила ряд соглашений с зарубежными биржами, например с канадским стартапом Blockwave, для начала криптообменных операций. Есть ли в планах сотрудничество с другими странами, например США? Планирует ли расширять свое присутствие?

— Мы работаем по принципу B2B (Business to Business), поэтому можем предоставить целую платформу, а также небрендированные услуги. Так, Blockwave будет использовать целиком нашу платформу для канадских пользователей. Мы делаем это в Японии с многими финансовыми учреждениями тоже, потому что эти финансовые учреждения хотят предлагать криптовалюту своим клиентам, но не могут сами этого сделать. Они ищут партнера, который может это делать, так что партнер — это мы. Мы ведем переговоры об этом на Филиппинах, говорим об этом в Корее.

Я бы хотел работать с кем-нибудь и в России, где мы также можем предоставить технологии и платформу. Спрос огромный.

— Если говорить о прогнозах, как будут торговаться биткоин и эфириум?

— Существует уже более 1200, почти 1300 криптовалют. Люди знают биткоины и эфириум. Есть и другие, поэтому для них нужны обменники, такие как QUOINEX. Когда я разговариваю об этом с посторонними, они говорят мне: это мыльный пузырь. Три года назад они говорили, что это пузырь, год назад… Некоторые приводят аргумент о том, что у криптовалюты нет ценности, поскольку правительства ее не поддерживают.

Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Костин рассказал об опасности инвестирования в криптовалюту
Нужно сильное правительство, чтобы поддерживать. Да и сама по себе поддержка правительства не означает, что валюта страны крепкая. Сейчас в мире сильны доллары, евро, фунты и японские иены. Думаю, что биткоины станут мировой валютой, но я не говорю, что они возьмут верх над долларом США, просто люди смогут ими пользоваться. Я не думаю, что какое-то правительство или центральный банк сможет ликвидировать биткоин. Думаю, это более предпочтительная форма вложения, чем золото, она имеет ценность. С золотом трудно обращаться, а биткоины легко пересылать. Думаю, это более совершенная версия золота.

© AP Photo / Eric GayПункт обмена биткоинов
© AP Photo / Eric Gay
Пункт обмена биткоинов

— Могут ли эти криптовалюты достичь своего ценового максимума и какой он?

— Может быть предел у возможности майнинга, но нет предела стоимости. Есть необходимость перемещать деньги, некоторые делают это легально, некоторые делают нелегально. Важно, чтобы власти были осведомлены об этом, поэтому они должны наделить обменник мандатом. Могут быть такие, кто манипулирует ценами, поэтому требуется система мониторинга за такими вещами.

— До сих пор обе эти криптовалюты показывали уверенный и резкий (несмотря на периодические снижения) рост. Можете дать советы, как российским властям лучше урегулировать криптовалютные биржи и торги?

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Греф не видит перспектив для создания крипторубля
— Российские власти и российские учреждения должны просто взглянуть на Японию, на имеющиеся руководства и положения, а потом перенести их в Россию. Сингапур тоже смотрит на то, как это делается в Японии, потому что Япония находится на один шаг впереди.

— Некоторые эксперты сравнивают криптовалюты с финансовыми пирамидами. Каково ваше мнение на этот счет?

— Да, некоторые говорят, что это махинации, некоторые называют пирамидами. Я смотрю на это по-другому — покупайте криптовалюту только на бирже, которая подчинена регулированию. И еще, если вам уже много лет и вы и так довольны, не надо связываться с цифровыми деньгами.

 

 

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