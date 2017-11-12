Наталья Ищенко: работаю в полную силу и всегда стремлюсь к большему

Пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира и 12-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Наталья Ищенко в апреле объявила о завершении спортивной карьеры и переехала в Калининград. Здесь она сделала свои первые шаги в спорте, и здесь же ей предстояло приложить силы на новом поприще, став исполняющей обязанности зампредседателя правительства Калининградской области, отвечающей за спорт и молодежную политику в самом западном российском регионе. В конце октября Наталья Ищенко потеряла приставку "врио", став вице-премьером-министром спорта. Насколько сложно изменить образ жизни, каков круг обязанностей у чемпионки сегодня, насколько Калининград спортивен и как регион готовится к предстоящему чемпионату мира по футболу, она рассказала в интервью РИА Новости. Беседовала Евгения Римко.

— В апреле вы завершили свою блистательную спортивную карьеру. Как удается перестроиться на новый образ жизни без тренировок? © РИА Новости / Александр Вильф Перейти в фотобанк Светлана Колесниченко - настоящий лидер, достойная смена Ищенко, заявила Покровская

— Не могу сказать, что перестройка проходила легко, но я такой человек: хочу получать от работы удовольствие, только тогда выкладываюсь в полную силу. Сейчас я это удовольствие получаю. Но в спорте есть четкая цель, например, олимпийская медаль. Ты до нее дошел — ты на вершине. Здесь все время новые задачи. Время не стоит на месте, и всегда нужно стремиться к чему-то большему. В этом есть определенная сложность, постоянно приходится ставить перед собой промежуточные цели, чтобы дойти до вершины. Но могу сказать, что работа интересная, нескучная. Конечно, бывают разочарования, когда понимаешь, что в данной ситуации ты ничего сделать не можешь, это просто не в твоих силах. Я всегда хочу помочь, поэтому учусь не расстраиваться в такие моменты.

— Не скучаете по бассейну, есть желание плавать?

— Желание плавать у меня огромное, но времени нет совсем, к сожалению. Пока я здесь, сходила в бассейн только один раз. Дома я себя заставляю тренироваться, но так, чтобы пойти в зал, не получается, поскольку просто жалко своего времени. В редкие свободные часы хочется побыть с семьей.

— Как вам ваша смена в синхронном плавании?

— Смена у нас достойная, большая скамейка запасных. Наши девочки, начиная с самого младшего возраста, являются лидерами на мировой арене. Многие спрашивают: почему, в чем секрет. В первую очередь у нас замечательные тренеры, которые работают в России, не уезжают за границу. Несмотря на то, что у них очень много предложений, все-таки они являются патриотами своей работы, своей страны. Важную роль играет талант. Россия сильна и в балете, и в художественной гимнастике. Там, где спорт граничит с искусством, мы в лидерах. И работаем очень много. К примеру, старшая сборная России тренируется примерно по 10-12 часов в день.

— При таком напряженном графике вам не хотелось оставить спорт? © РИА Новости / Александр Вильф Перейти в фотобанк Синхронистка Колесниченко заявила, что на ЧМ-2017 поверила в себя как никогда прежде

— Хотелось, особенно когда нагрузки были очень и очень высокие, возникали мысли, зачем вообще все это нужно. Но я всегда себя мотивировала так: незаменимых людей нет нигде абсолютно. Уйдешь ты — на твое место придет другой человек, который сможет. Жалко своего времени и сил — 20-25 лет, которые ты потратил на этот спорт, для чего, чтобы взять и уйти в последний момент? Зато когда стоишь на пьедестале, возникает эйфория, радость не только за свою работу, но и за работу тренеров, специалистов. Ведь задействована огромная команда, это не один спортсмен, а хореографы, акробаты, вторые тренеры, помощники, менеджеры, медицинский персонал. То есть думаешь еще и о том, что если уйдешь, подведешь целую команду. Ты не один, все эти люди несут такую же ответственность за результат, как и ты. После победы — огромная радость, а потом приходит какое-то опустошение, потому что ты шел к цели, весь олимпийский период работал для того, чтобы выиграть медаль, медаль есть, что дальше — нужно искать новую мотивацию, новую цель, чтобы к ней стремиться.

© РИА Новости / Алексей Куденко Перейти в фотобанк Светлана Ромашина и Наталья Ищенко (Россия), завоевавшие золотые медали на соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов на XXXI летних Олимпийских играх, во время церемонии награждения. 2016 год © РИА Новости / Алексей Куденко Перейти в фотобанк Светлана Ромашина и Наталья Ищенко (Россия), завоевавшие золотые медали на соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов на XXXI летних Олимпийских играх, во время церемонии награждения. 2016 год

— И насколько тяжело принималось решение, что на этот раз уж точно все?

— После выступлений в Лондоне был перерыв, который я посвятила рождению и воспитанию сына. Затем поняла, что еще есть силы для участия в Олимпийских играх в Рио. И это стало итоговым моментом в спортивной карьере. Когда у тебя пять олимпийских медалей, мотивацию найти сложно. И я решила, что хочу заниматься чем-то другим, спорт больше не приносил тех эмоций. Зимой мы со Светланой Ромашиной принимали участие в организации новогодних выступлений "Тайна подземного моря", это было 43 концерта в Москве, в "Олимпийском". Интересный творческий опыт, где мы могли себя попробовать в роли артистов. Спорт — это четкое выполнение программы, где необходимо следить за техникой, за исполнением, а здесь самое важное было донести образ до зрителя. Нам также предложили взять нашу клубную команду "Юность Москвы" по синхронному плаванию школы "Труд" и подготовить девочек к первенству России. Мы ставили программу, выбирали образ, музыку. Нашей задачей было выиграть первенство страны, тем самым завоевать путевки на европейские соревнования. Мы его благополучно выиграли и с дуэтом, и с группой, то есть тренерский опыт получили. Мне удалось поработать со Светланой Колесниченко. Я делала первоначальную постановку ее сольной программы "Амазонка" перед отъездом в Калининград. Потом я уехала, а Светлана Ромашина поехала с девочками на первенство Европы, где они также выиграли золотые медали.

— И вот теперь вы здесь. За время, пока вы исполняли обязанности заместителя губернатора, уже смогли, наверное, оценить, достаточно ли в регионе сегодня спортивных школ, бассейнов. Скорее всего, вы знаете, как родители штурмуют бассейны, чтобы записать своих детей-школьников на плавание? © РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Олимпийская чемпионка по плаванию Лариса Ильченко стала послом ЧМ-2018 от Волгограда

— Вопрос наличия инфраструктуры стоит очень остро. Мы знаем эту проблему и стремимся ее решить. Понятно, что это дело не одного года. Программа рассчитана на долгосрочный период. Есть план, есть компании, которые помогают. Газпром в этом году построил 26 спортивных площадок, это большой вклад. На следующий год, возможно, это будут ФОКи. У нас есть проект спортивного комплекса в парке "Южный", уже прошедший экспертизу. Конечно, за счет средств областного бюджета мы вряд ли сможем его воплотить в жизнь. Поэтому мы пытаемся войти в федеральную программу, получить государственную поддержку. В следующем году в первом полугодии должен быть достроен физкультурно-оздоровительный комплекс, который возводится в поселке Космодемьянского. Таких аналогов в регионе у нас нет. Там будет замечательный бассейн — 10 дорожек, три метра глубиной. Это сооружение, в котором можно будет проводить соревнования абсолютно любого уровня. Там же будет крытое легкоатлетическое ядро с футбольным полем. Сейчас у нас есть один 50-метровый бассейн в спорткомплексе "Юность". Полностью он не отвечает принятым стандартам, соответственно, мы не можем привлекать международные соревнования. А значит, не привлекаем внимание наших жителей к тому или иному виду спорта, потому что прийти на чемпионат Европы или на первенство Калининграда — это разные вещи. Поэтому я очень надеюсь, что мы реализуем эти проекты. Плюс сейчас активно развивается государственно-частное партнерство, чтобы освобождающиеся средства направлялись непосредственно на спорт.

— Есть ли понимание того, когда может начаться строительство бассейна в Южном парке?

— Сейчас мы пытаемся войти в федеральную программу. Как только этот вопрос будет решен, сразу начнем строить.

— В следующем году в Калининграде пройдет большой праздник — чемпионат мира по футболу. Вы являетесь послом чемпионата от региона, что входит в ваши обязанности?

— Как посол чемпионата от города Калининграда я являюсь официальным лицом нашего региона, представляю его на всех официальных мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением турнира.

— У Калининграда кроме вас есть еще один посол — шоумен Александр Ревва, вы каким-то образом взаимодействуете в продвижении региона?

— Пока мы плотно не взаимодействовали, но мы вдвоем представляем Калининградскую область, поэтому думаю, что уже ближе к чемпионату, когда будет больше событийных мероприятий, мы, конечно, будем вместе продвигать регион.

— Вы курируете подготовку волонтеров к чемпионату мира, встречаетесь ли вы с ними, обращаются ли они к вам? © Фото : федеральный оператор ГТО "Check up yourself!": молодежь из 94 стран познакомилась с российским комплексом ГТО

— Это очень серьезное направление, которому мы уделяем большое внимание. От волонтеров зависит и впечатление, и комфортное пребывание гостей спортивного мероприятия, потому что болельщиков, официальные делегации, спортсменов первыми всегда встречают и провожают волонтеры. Часто мы воспринимаем их работу как само собой разумеющееся, но именно эти люди создают атмосферу праздника, всегда готовы прийти на помощь и проконсультировать. Сейчас мы формируем команду городских добровольцев, собираем заявки. Замечательно, что желающих у нас в два раза больше, чем нужно, но мы прекрасно понимаем, что до самого чемпионата дойдет примерно 50%, такова статистика. Работа волонтеров, как известно, не оплачивается. В этом суть волонтерского движения: в добровольцы идут люди, которые получают удовлетворение от бескорыстной деятельности, чувствуют свою сопричастность к грандиозному мировому спортивному событию. И на самом деле получают важные организационные навыки, заводят новых друзей и важные связи, которые им помогут в будущем достигать успехов в профессии.

— Наши волонтеры уже участвовали в каких-то крупных мероприятиях, где они могли бы перенять опыт?

— В этом году некоторые из них уже участвовали в Кубке Конфедераций в Санкт-Петербурге, во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Они прошли серьезную школу, получили бесценный опыт и загорелись еще большим желанием стать организаторами чемпионата мира по футболу. Кубок конфедераций мы назвали генеральной репетицией. Наши ребята работали там не в одной точке, а могли попробовать себя абсолютно в разных сферах: направляли потоки людей в городе и на стадионе, отвечали за зону гостеприимства и аккредитационные центры, помогали журналистам в медиа-центре и выступали в качестве переводчиков.

— Какие основные проблемы у наших волонтеров?

— Я курирую подготовку именно городских волонтеров. Быть городским волонтером — это очень ответственная миссия, которую смогут выполнить только подготовленные люди, поэтому идет серьезное обучение. Для этих целей создан и функционирует центр подготовки команды городских добровольцев. Именно они будут помогать болельщикам ориентироваться в Калининграде, предоставлять туристическую информацию и знакомить с достопримечательностями региона, создадут атмосферу радушия и гостеприимства принимающего города, а также помогут при организации и проведении фестиваля болельщиков.

— Как, на ваш взгляд, достойно ли Калининград встретил кубок чемпионата мира, который в рамках тура побывал в регионе?

— Отзывы калининградцев были положительные. Они своими глазами увидели трофей, который держали в руках звезды мирового футбола. Город получил такую возможность впервые и, скорее всего, в последний раз. С кубком сфотографировались более десяти тысяч человек. В рамках экспонирования главного приза чемпионата мы провели юнифайд-матч, который объединяет игроков-любителей и атлетов Специальной Олимпиады России. В нашем городе сыграли чиновники, депутаты, бизнесмены, общественные деятели и футболисты. Таким образом мы обратили внимание на проблему развития доступного спорта и инклюзивных площадок для ребят с особенностями развития. На этот матч мы пригласили воспитанников адаптивной школы, подопечных благотворительных центров. Они имели возможность без очереди сделать памятные фотографии с кубком. Мы также проанонсировали появление в Калининграде инклюзивного игрового парка с футбольным полем. Он строится на стадионе "Балтика".

— Раньше, когда только сам ваш приезд в область был в топе новостей, вы встречались с маленькими синхронистками, давали им мастер-классы. Сейчас у них есть такой шанс? © РИА Новости / Игорь Зарембо Перейти в фотобанк Калининград встретил кубок чемпионата мира по футболу

— Я встречалась с синхронистками, которые занимаются в нашей областной школе, потому что часто бываю на этом подведомственном объекте. Я обязательно проведу мастер-класс, обязательно с девочками встречусь, потому что понимаю, что для них это очень важно, это дополнительный стимул, повод тренироваться с большей отдачей. Когда я только приступила к работе в новой должности, мы проводили очень много мастер-классов в других видах спорта. Многие задавали вопрос, зачем это нужно, какой в этом смысл, просто посмотреть, как классно кто-то выполняет упражнения? Я как спортсменка знаю, что встреча с олимпийскими чемпионами очень сильно мотивирует ребят. Они видят живой пример, могут пообщаться, задать вопросы по технике, спортсмен открывает им свои секреты, потому что все ощущения, воспоминания у действующих чемпионов свежие, живые и они могут объяснить на понятном языке. Тренер часто работает по одной и той же методике, и иногда не хватает маленькой подсказки, которую может дать именно спортсмен.

— Есть ли предложения преподавать, к примеру, в том же Балтийском федеральном университете, который вы сами окончили?

— Пока не звали, но опять же сейчас на это нет времени. В будущем, если будет интересно, можно задуматься над этим.

— Как вы считаете, можно ли говорить, что заниматься спортом сейчас модно? Кто формирует эту моду?

— Мне кажется, что модным сегодня становится не столько спорт, сколько здоровый образ жизни. Я даже замечаю по Калининграду, что летом очень много людей ездят на велосипедах, занимаются бегом, уличной гимнастикой. Например, в этом году в Калининграде установили три площадки для воркаута и все они пользуются большой популярностью. Что касается спорта, то в основном большой всплеск идет после крупных соревнований. Например, после Олимпийских игр или чемпионатов родители приводят своих детей чаще всего в тот вид, где много медалей выигрывает Россия. Это хорошо.

Главное, чтобы места всем хватало. Потому что, например, у нас желающих заниматься хоккеем гораздо больше, чем мы можем себе это позволить. Калининградская область не самый зимний регион, и зимние виды спорта развиваются здесь только последние десять лет. Но, наверное, была некая ошибка в том, что, когда только появились ледовые арены, хотелось все и сразу — и фигурное катание, и хоккей, и шорт-трек, и керлинг. На тот момент это было возможно, был первый набор, и все уживались. С каждым годом набираются новые группы. Детей очень много. Соответственно, сейчас нужны новые площадки и управленческие решения. Есть перспективы строительства ледовых арен, которые реализуют частные лица.

— Практически у всех есть, что называется, профессиональные страхи. У теле-, радиоведущих, например, опоздать на эфир, забыть текст. У вас такие страхи были или, может быть, остаются ли до сих пор? © РИА Новости / Александр Вильф Перейти в фотобанк Дальше только "артистки": семь побед россиян в синхронном плавании на ЧМ

— Конечно, в период спортивной карьеры были страхи и сны, особенно перед серьезными стартами — что либо зажима нет, либо забываешь движения. Все это действительно могло произойти. Например, на Олимпийских играх отключали музыку. В Рио была настолько мутная вода, что вытягиваешь руку и не видишь ее окончания. А когда мы находимся под водой, мы ориентируемся по бортикам в бассейне. Если это группа, то очень ценится, чтобы все рисунки были ровные. Когда ты не видишь ориентиров, ты в воде практически слепой, не знаешь, что происходит рядом. Но мы справились. Когда мы приехали на предолимпийский сбор, у нас с водой случилось то же самое в тренировочном бассейне, но так как у нас Татьяна Николаевна Покровская тренер жесткий и требовательный, ее это абсолютно не смутило. И мы тренировались в таком вот "молоке", и как оказалось, не зря. Наша команда была полностью готова к тем условиям, в которых нам пришлось выступать.

— Вам приходилось справляться с такими стрессами, а что может вывести вас из себя в обычной жизни? Вы производите впечатление хоть и достаточно открытого, но все же сдержанного человека.

— Меня очень сложно вывести из себя, не знаю, плюс это или минус. Единственное, чего я никогда не буду терпеть, если что-то касается моего ребенка. Во всем остальном я могу держать себя в руках.

— А не раздражает ли вас излишнее внимание, постоянные просьбы сфотографироваться?

— Я к этому не то, чтобы привыкла, но отношусь абсолютно нормально. Особенно, что это касается подрастающего поколения — всегда готова помочь и мотивировать юных спортсменов.

— Задумывались ли вы о том, чтобы проявить себя в медиасфере или, к примеру, в тренерской работе. Не отвергаете ли для себя такую возможность?

— Я вообще для себя никогда не принимаю категорических решений, потому что жизнь непредсказуема, предугадать что-то сложно, да и не нужно. Сейчас я здесь, что будет дальше — увидим. Я никогда не могла подумать, что вернусь обратно в Калининград. Тем не менее мы здесь всей семьей и очень любим наш регион.