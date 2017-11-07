РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Валерий Фокин: искусство не может стоять в стороне от событий

13:0007.11.2017
(обновлено: 13:07 07.11.2017)
0210
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкХудожественный руководитель Александринского театра Валерий ФокинХудожественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум начинает работу в северной столице 16 ноября. О миссии форума и современных вызовах искусству рассказал в интервью РИА Новости руководитель секции "Театр", художественный руководитель Александринского театра, народный артист РФ Валерий Фокин. Беседовал Александр Кудрявцев.

— Валерий Владимирович, чем будет отличаться работа секции "Театр" в этом году от прошлогодних секций?

— В прошлом году театральная секция была сосредоточена в основном на педагогике. Круглые столы и встречи главным образом рассматривали вопросы воспитания будущих актеров. В этом году совершенно другой формат, который конструируют несколько направлений. Будут премьеры четырех крупных театров, дискуссии на круглых столах с режиссерами и искусствоведами, будет молодежный круглый стол, где пойдет разговор о развитии театра завтрашнего дня. Три дня на форум это, конечно, мало, но даже несмотря на это программа получилась насыщенной.

— На открытии театрального сезона вы объявили, что поставите спектакль о молодых годах Сталина. Как продвигается работа над этой постановкой?

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Театральную программу форума в Питере откроет перформанс о культуре тела

— На сегодняшний день написан первый вариант пьесы, с ним уже можно репетировать. Мы работаем с автором Артуром Соломоновым. О распределении ролей я пока говорить не буду, но репетиции мы должны начать довольно быстро. Если в конце января выпустим спектакль о Швейке, над которым я сейчас работаю, то в феврале мы начнем уже репетировать пьесу о Сталине. В ней Сталин еще молодой, его личность только формируется, но он уже приходит к мысли о революции, о том, что нужно завоевывать свободу любыми способами. В то время он уже был неразборчив в средствах для достижения своих целей. Мысль пьесы сосредотачивается на том, как этот молодой человек формирует в себе тот взгляд, который позволит ему стать главным человеком страны. Мы расскажем, как формируется тиран. В характере Сталина были парадоксальные вещи: он был одним из лучших в семинарии, всю жизнь был книголюбом и при этом с молодости не чурался бандитских нападений на банки.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкХудожественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин

—  На ваш взгляд, стало ли более политизированным современное искусство?

— Сегодня вся жизнь политизирована. Искусство пытается отражать эту жизнь. Общество расколото, и раскол очень агрессивен. Например, фильм "Матильда" не вызвал бы никакого бума — нужен был повод для взрыва. Искусство не может стоять в стороне, наблюдая за происходящим из башни из слоновой кости.

—  Ваше любимое изречение Макиавелли, что художник — это стихийное бедствие для государства. Можно ли назвать художником Петра Павленского, сделавшего себе имя на политических перформансах?

Художник Петр Павленский. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Французский суд оставил Павленского под стражей

— К Павленскому я серьезно не отношусь. Он провокатор, человек небезынтересный, но не более того. У него всегда есть попытки выиграть некие преференции. Называть это искусством я бы не стал. Декларировать свои действия можно как угодно, но это все будет демагогией. Если поставить Павленского на территорию профессии, вряд ли он чем-то нам удивит. Те же Pussy Riot — столько о них писали, но где они теперь?

—  Что вы думаете по поводу ареста директора РАМТа Софьи Апфельбаум?

— Вся эта ситуация невероятно горькая и драматичная. Я этих людей знаю. Что из этого выйдет, сейчас еще сказать нельзя, идет следствие. Я никогда не поверю, что режиссер Серебренников являлся руководителем преступного сообщества. Он мог совершить ошибку, мог что-то пропустить и недосмотреть, ведь театр это сложное заведение. Но в то, что там сколотили сознательно некое сообщество, я не верю. Эта ситуация раскручивается в зависимости от того, кому и что нужно из этого вынуть. Западу нужно одно, некоторым нашим особо либерально настроенным кругам — свое, другой стороне нужно кричать "ату его, ату". Все раздергивают этот инцидент по собственным мотивам, и это отвратительно.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкДиректор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум в Басманном суде Москвы. 27 октября 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум в Басманном суде Москвы. 27 октября 2017

— Будут ли эти темы обсуждаться на культурном форуме в Петербурге?

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на презентации Международного культурного форума в Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Сирии передадут 3D-модель Пальмиры на Культурном форуме в Петербурге

— Мы готовы обсуждать их на форуме и ответить на все вопросы зарубежных гостей. Главная миссия этого мероприятия — попытка возобновить, улучшить, а где-то и ускорить международные контакты. Они должны быть в любой ситуации, как бы ни было тяжело и сложно. Сегодня воюет весь мир, поэтому в ситуации, когда общество раскалывается на правых и левых, соблюсти и продолжать развивать наше общение — это главное. Если мы закроемся, перестанем быть в диалоге друг с другом, всему миру настанет конец.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 2 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов Рунета. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях составляет около 9 миллионов подписчиков.

 

 

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена