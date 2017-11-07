Валерий Фокин: искусство не может стоять в стороне от событий

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум начинает работу в северной столице 16 ноября. О миссии форума и современных вызовах искусству рассказал в интервью РИА Новости руководитель секции "Театр", художественный руководитель Александринского театра, народный артист РФ Валерий Фокин. Беседовал Александр Кудрявцев.

— Валерий Владимирович, чем будет отличаться работа секции "Театр" в этом году от прошлогодних секций?

— В прошлом году театральная секция была сосредоточена в основном на педагогике. Круглые столы и встречи главным образом рассматривали вопросы воспитания будущих актеров. В этом году совершенно другой формат, который конструируют несколько направлений. Будут премьеры четырех крупных театров, дискуссии на круглых столах с режиссерами и искусствоведами, будет молодежный круглый стол, где пойдет разговор о развитии театра завтрашнего дня. Три дня на форум это, конечно, мало, но даже несмотря на это программа получилась насыщенной.

— На открытии театрального сезона вы объявили, что поставите спектакль о молодых годах Сталина. Как продвигается работа над этой постановкой? © РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк Театральную программу форума в Питере откроет перформанс о культуре тела

— На сегодняшний день написан первый вариант пьесы, с ним уже можно репетировать. Мы работаем с автором Артуром Соломоновым. О распределении ролей я пока говорить не буду, но репетиции мы должны начать довольно быстро. Если в конце января выпустим спектакль о Швейке, над которым я сейчас работаю, то в феврале мы начнем уже репетировать пьесу о Сталине. В ней Сталин еще молодой, его личность только формируется, но он уже приходит к мысли о революции, о том, что нужно завоевывать свободу любыми способами. В то время он уже был неразборчив в средствах для достижения своих целей. Мысль пьесы сосредотачивается на том, как этот молодой человек формирует в себе тот взгляд, который позволит ему стать главным человеком страны. Мы расскажем, как формируется тиран. В характере Сталина были парадоксальные вещи: он был одним из лучших в семинарии, всю жизнь был книголюбом и при этом с молодости не чурался бандитских нападений на банки.

— На ваш взгляд, стало ли более политизированным современное искусство?

— Сегодня вся жизнь политизирована. Искусство пытается отражать эту жизнь. Общество расколото, и раскол очень агрессивен. Например, фильм "Матильда" не вызвал бы никакого бума — нужен был повод для взрыва. Искусство не может стоять в стороне, наблюдая за происходящим из башни из слоновой кости.

— Ваше любимое изречение Макиавелли, что художник — это стихийное бедствие для государства. Можно ли назвать художником Петра Павленского, сделавшего себе имя на политических перформансах? © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Французский суд оставил Павленского под стражей

— К Павленскому я серьезно не отношусь. Он провокатор, человек небезынтересный, но не более того. У него всегда есть попытки выиграть некие преференции. Называть это искусством я бы не стал. Декларировать свои действия можно как угодно, но это все будет демагогией. Если поставить Павленского на территорию профессии, вряд ли он чем-то нам удивит. Те же Pussy Riot — столько о них писали, но где они теперь?

— Что вы думаете по поводу ареста директора РАМТа Софьи Апфельбаум?

— Вся эта ситуация невероятно горькая и драматичная. Я этих людей знаю. Что из этого выйдет, сейчас еще сказать нельзя, идет следствие. Я никогда не поверю, что режиссер Серебренников являлся руководителем преступного сообщества. Он мог совершить ошибку, мог что-то пропустить и недосмотреть, ведь театр это сложное заведение. Но в то, что там сколотили сознательно некое сообщество, я не верю. Эта ситуация раскручивается в зависимости от того, кому и что нужно из этого вынуть. Западу нужно одно, некоторым нашим особо либерально настроенным кругам — свое, другой стороне нужно кричать "ату его, ату". Все раздергивают этот инцидент по собственным мотивам, и это отвратительно.

— Будут ли эти темы обсуждаться на культурном форуме в Петербурге? © РИА Новости / Анатолий Медведь Сирии передадут 3D-модель Пальмиры на Культурном форуме в Петербурге

— Мы готовы обсуждать их на форуме и ответить на все вопросы зарубежных гостей. Главная миссия этого мероприятия — попытка возобновить, улучшить, а где-то и ускорить международные контакты. Они должны быть в любой ситуации, как бы ни было тяжело и сложно. Сегодня воюет весь мир, поэтому в ситуации, когда общество раскалывается на правых и левых, соблюсти и продолжать развивать наше общение — это главное. Если мы закроемся, перестанем быть в диалоге друг с другом, всему миру настанет конец.

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