Ринат Еникеев: в России дома престарелых стали реже гореть

За последние пять лет количество пожаров в жилых домах россиян снизилось более чем на 14%, а смертность людей — почти на четверть. Об уровне подготовки регионов к зиме, главных приоритетах развития надзорной деятельности и основных причинах бытовых пожаров рассказал в интервью РИА Новости директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ полковник внутренней службы Ринат Еникеев.

— Как на сегодняшний день обстоит ситуация с бытовыми пожарами в России?

— Обстановка с пожарами в стране имеет положительную динамику снижения. Судите сами, за прошедшие пять лет их количество снизилось на 14,3%, погибших стало меньше на 24,8%. В этом году соответствующая положительная тенденция также сохраняется. По сравнению с аналогичным периодом прошлого год количество пожаров снизилось на 5%, а погибших — на 10,3%.

— Каковы основные причины возникновения бытовых пожаров? © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Интерьер 101: как сделать свою квартиру максимально пожароустойчивой

— Около трети всех пожаров происходят из-за неосторожного обращения с огнем, примерно столько же в результате нарушения правил пользования электрооборудованием. Еще 14% возгораний возникает по причине нарушения правил эксплуатации печного отопления.

В остальных случаях это либо поджог, либо иные причины, связанные с использованием источников повышенной опасности. В осенне-зимний период количество пожаров в жилом секторе возрастает в среднем в два с половиной раза. Это отчасти обусловлено тем, что люди обогревают помещения приборами, не рассчитанными для этих целей, пренебрегая правилами безопасности.

— Какие нарушения чаще всего допускают граждане при обогреве своего жилья?

— Нередко обогревают дома приборами, не рассчитанными для этих целей. Например, газовые электрические плиты. Бывает, в межсезонье пытаются включить в электропроводку, которая не выдерживает большое количество мощных энергопотребителей, несколько обогревателей. В этом случае срабатывают автоматы защиты, и люди идут на нарушения правил безопасности, заменяя их автоматами, рассчитанными на более мощный ток, либо, что еще хуже, плавкими вставками. Иногда автоматы защиты просто не срабатывают ввиду их неисправности.

Некоторые сушат одежду над газовой плитой, не задумываясь о последствиях. Есть и те, кто обогревает помещение самодельными приборами — этого ни в коем случае нельзя делать. Надо помнить, что самыми пожаробезопасными электрообогревателями являются масляные. Дальше идут спиральные. Самые пожароопасные, конечно же, самодельные электроприборы.

— На что следует обращать внимание при выборе обогревателя?

— На упаковке должны быть напечатаны четким шрифтом значки сертификата качества, ни в коем случае не приклеены. Серийные номер и дата производства должны быть указаны в гарантийном талоне.

— Как ведется разъяснительная работа с гражданами?

— С августа надзорные органы МЧС России традиционно начинают подготовку к отопительному сезону. В этом году уже проведено более 16,5 тысячи противопожарных инструктажей, внесено 315 предостережений, в отношении 23 юридических лиц принято решение о проведении внеплановой проверки, выписано свыше 300 представлений о необходимости устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Нашими сотрудниками особое внимание уделяется многодетным семьям и стоящим на учете неблагополучным семьям, в которых риск потенциального пожара намного выше среднестатистической семьи. При поддержке регионального бюджета реализуются программы, благодаря которым в домах озвученных типов семей устанавливаются автономные пожарные извещатели, проводятся работы по ремонту печного отопления.

Сотрудники МЧС проводят адресные рейды, вручают памятки, систематически выявляют проблемы, связанные с обеспечением безопасности.

— Как обстоят дела с обеспечением пожарной безопасностью объектов с массовым пребыванием людей? Еще несколько лет назад в сводках часто мелькали новости о пожарах в домах престарелых…

— По подобным местам ведется ежеквартальный мониторинг, они находятся у нас на постоянном контроле. Количество пожаров на указанной категории объектов за последние пять лет снизилось на 36%. Резонансных пожаров, какие происходили пять лет назад, благодаря профилактической работе не допущено.

В этом году надзорными органами уже проведено порядка 4 тысяч проверочных и профилактических мероприятий. Реализованный комплекс мер позволил устранить 3,5 тысячи выявленных нарушений пожарной безопасности. При этом мы добились снижения числа объектов, которые не соответствуют требованиям пожарной безопасности и контингенту размещаемых с точки зрения их пожарной устойчивости.

Мы фактически в восемь раз, с 780 объектов до 100, сократили количество проблемных зданий. Людей стали переселять в места, соответствующие современным требованиям: кирпичные, железобетонные, которые по конструктиву обеспечивают более высокий уровень безопасности.

При этом следует понимать, что успешная эвакуация из подобных учреждений возможна лишь при надлежащей подготовке персонала и его достаточном количестве. В таких зданиях должны быть носилки, каталки и прочие технические устройства, которые обеспечивают своевременную и быструю эвакуацию данных групп населения.

— В каком состоянии к периоду отопления в стране подошли котельные?

— С середины августа надзорные органы МЧС России проверили свыше 14,5 тысячи котельных и прочих теплогенерирующих установок, а также мест хранения топлива. Одновременно было проведено более одной тысячи субъектовых и муниципальных комиссий по чрезвычайным ситуациям, по результатам которых были повышены уровни защищенности различных объектов жизнеобеспечения в осенне-зимний период. В целом объекты указанной категории к отопительному сезону готовы.

— Планируется ли внесение поправок в законодательство, ужесточающих наказание на нарушение правил пожарной безопасности?

— На сегодняшний день комплекс мер административной и уголовной ответственности за такие нарушения сформирован и, по нашему мнению, дополнительному ужесточению он не подлежит.

— Что сейчас является главным приоритетом надзорного органа?

— Основной путь развития всех надзорных органов, в том числе и нашего, заключается в том, что система профилактики в будущем должна возобладать над надзором, который впоследствии должен стать инструментом, когда уже не помогают профилактические меры. По такому пути сейчас идут все профильные органы.

МЧС находится в зоне пилотных надзорных органов, можно сказать, одним из лидеров, которые реализует все эти принципы открытости и перехода на новую систему надзора. Сегодня наше ведомство реализует проект "Совершенствование функций государственного надзора МЧС России" по реформированию контрольно-надзорной деятельности. Его основными целями являются снижение административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, повышение качества администрирования контрольно-надзорных функций, а также уменьшение числа смертей, пострадавших и травмированных.