Георгий Мурадов: крымскую тему нужно выводить из политической повестки

Международный форум друзей Крыма пройдет в Ялте 6-7 ноября. Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов рассказал в интервью РИА Новости о делегациях, которые приедут на форум, давлении, которое оказывает на гостей мероприятия Украина, перспективах вещания крымских телерадиокомпаний в Турции и на Украине и планах по созданию на полуострове IT-кластера. Беседовала Елена Лазаренко.

— Георгий Львович, какие иностранные делегации ожидаются на форуме в Ялте?

— Во-первых, я хочу сказать, что идея проведения форума друзей Крыма возникла не случайно и не сегодня. Она была высказана нашими иностранными гостями последнего Ялтинского международного экономического форума. Инициаторами выступили депутаты парламента, лидеры ряда политических партий из европейских стран. Один из главных инициаторов — бывший депутат парламента и советник бывшего президента Франции Николя Саркози Жан-Пьер Тома. Он и взял на себя определенные организационные функции.

Форум собирается в Ялте, в очень символичном месте — в Ливадийском дворце, откуда творилось новое мироустройство. И мы надеемся, что этот факт поможет создать предпосылки для нового устройства мира в сегодняшней неспокойной международной обстановке. Устройство, которое будет нацелено на диалог, мирное сотрудничество, на снятие препятствий для предметного, конструктивного разговора между Россией и странами Запада. Подчеркиваю: страны Запада не потому, что мы не хотим разговаривать с Востоком. С Востоком мы очень активно ведем необходимые переговоры, поддерживаем конструктивное сотрудничество, чего не скажешь о странах Запада. Поэтому и обращение данного форума будет нацелено прежде всего на тех, кто осложняет и обостряет сегодняшнюю международную обстановку из числа представителей западного истеблишмента. Потому что далеко не весь Запад так настроен в отношении России. Очень много конструктивных сил, к которым мы и апеллируем.

В форуме будет участвовать большое количество иностранных делегаций. Количество участников из зарубежных стран порядка 90 человек. Крупные делегации приезжают из таких стран, как Китай, Болгария, Греция, Франция, и целого ряда других государств. Это те люди, которые решительно настроены на то, чтобы содействовать восстановлению спокойствия на Земле, укреплению мира и продвижению сотрудничества, которое всегда было характерно для нашего континента — и европейского, и в целом евразийского. Но у нас будут и представители других континентов — из стран Латинской Америки, мы ожидаем, возможно, приедут представители Соединенных Штатов Америки, представители из Африки. Форум сегодня охватывает практически весь мир.

Мы не даем умышленно информацию о конкретных участниках, потому что украинская сторона предпринимает колоссальные усилия, конечно же, при поддержке всех западных институтов, для того чтобы оказывать давление на тех лиц, которые приезжают к нам на форум. Все имена будут известны уже на самом форуме. А до этого, так как украинские представители имеют практику сразу же бежать в министерство иностранных дел, в различные спецслужбы западных государств, требовать, чтобы не пускали кого-то, препятствовали выезду, мы этого умышленно не делаем.

Мы думаем, что форум придет к значимым результатам. Одна из первых заявленных целей — это создание Международной ассоциации друзей Крыма. Мы знаем, что господин Тома готовит декларацию о создании такой ассоциации. В этот процесс мы, разумеется, как крымчане, не вмешиваемся, хотя оказываем всевозможное содействие нашим зарубежным друзьям, чтобы те цели, которые они ставят перед форумом друзей Крыма, перед конференцией, были в полной мере достигнуты.

— Какого уровня будут иностранные делегации? © РИА Новости / Александр Полегенько Глава норвежской делегации заявил о законности присоединения Крыма к России

— Со стороны иностранных гостей прежде всего к нам едут парламентарии, представители муниципальных властей, общественные деятели, хотя будет и несколько министров зарубежных стран разных направлений. Из Сирии, например, приезжает министр образования, из Южной Осетии приезжает министр иностранных дел. Я не боюсь называть этих людей, потому что там украинцам бессмысленно куда-то бегать и на кого-то давить. Они все равно наши друзья, а наши друзья к нам приедут. Конечно же, широкая представительная общественность из разных стран, в том числе бывшие премьер-министры, председатели парламентов, немало депутатов из зарубежных парламентов.

— Кто примет участие в форуме с нашей стороны?

— С нашей стороны приглашены депутаты Государственной думы, члены верхней палаты — Совета Федерации, представители крымских городов наряду, конечно, с руководством Крыма, которое вместе с инициаторами этой конференции — общественностью Крыма в лице Черноморской ассоциации международного сотрудничества — будет оказывать гостеприимство нашим зарубежным представителям и тем гостям форума, которые к нам приезжают из Москвы.

— Будет ли делегация из Южной Кореи? © РИА Новости / Сергей Мальгавко Северная Корея признала Крым российским

— Из Южной Кореи мы делегацию не приглашали, потому что они не были участниками Ялтинского международного экономического форума. Мы прежде всего исходили из того, что приедут те, кто инициировал этот процесс — создание ассоциации друзей Крыма.

— Марин Ле Пен приглашали, она приедет?

— Марин Ле Пен мы приглашали на форум. Сама она не сможет, к сожалению, приехать, но будут ее представители. Мы в наших приглашениях, которые рассылались от лица руководства республики, приглашали либо руководителей партий, либо их официальных представителей. От нее едут представители из Франции.

© AFP 2017 / Thomas Samson Депутат Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа департамента Па-де-Кале Марин Ле Пен © AFP 2017 / Thomas Samson Депутат Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа департамента Па-де-Кале Марин Ле Пен

— Планируются ли в рамках форума двусторонние контакты, переговоры? С какими делегациями и в каком составе?

— Двусторонние контакты, конечно, будут на площадках форума. Прежде всего мы хотели бы акцентировать контакты между муниципальными властями. Есть такая тенденция к установлению все более широких побратимских отношений с городами Крыма. Мы это чувствуем и стараемся поддерживать это движение вперед. Наши крымские города готовы к такому сотрудничеству, они имеют долговременную практику установления побратимских отношений. У одной только Ялты порядка 30 зарубежных партнеров. Поэтому, конечно, это тоже важный аспект работы.

— Тогда перейдем к другим вопросам, не касающимся форума. Можете прокомментировать повреждение газопровода и ЛЭП в Крыму, которое УФСБ квалифицировал как диверсию? © РИА Новости / Сергей Мальгавко Перейти в фотобанк В Крыму произошла авария на ЛЭП

— Сейчас идет следствие, окончательные выводы еще не сделаны, но действительно есть признаки диверсионных действий. Хотя я при этом хочу подчеркнуть, что наши службы очень четко работают в Крыму, и даже если окажется, что это диверсионная акция, то, конечно же, ее исполнители будут обязательно найдены и соответствующим образом наказаны. Счастья свободной работы диверсантам на территории Крыма, безусловно, мы не дадим.

— Насколько реально выступление представителей крымских общественных организаций в ООН? Какие шаги предпринимаются?

— Руководители наших общественных организаций, представители гражданского общества Крыма давно заявляли, что не нужно пользоваться распространяемой киевскими националистами лживой информацией — нужно разговаривать с самими крымчанами.

Мы всегда готовы ехать на любые международные форума, предоставлять цифры, факты реального положения дел в Крыму. И на сегодняшний день я хочу подчеркнуть, что редкие случаи, но нам, общественникам Крыма, а я возглавляю Черноморскую ассоциацию международного сотрудничества, удается выбраться на некоторые международные площадки. В частности — на совещание по правочеловеческому измерению ОБСЕ, которое проходило в Варшаве в этом году. Но это все крайне сложно.

— Можно считать, что с вашим выступлением в ОБСЕ лед как-то тронулся? © РИА Новости / Александр Полегенько Глава ОП Крыма призвал Запад "прекратить затыкать рты крымчанам"

— Еще до этого далеко, чтобы лед тронулся. Это только первые робкие шаги. Но наша работа с министерством иностранных дел имеет позитивный эффект. С поляками очень серьезно работали, их предупреждали, что если представителей российской общественности, гражданского общества не будут пускать на площадку ОБСЕ, то мы будем серьезно ставить вопросы о целесообразности проведения или существования этой площадки именно в Варшаве, потому что слушать только одну сторону, многочисленные клеветнические измышления и домыслы не является принципом работы международных организаций. Тем более ОБСЕ, которая является общеевропейской организацией. Поэтому, конечно, эффект работы МИД России есть, но это определенный путь, который еще предстоит пройти. Вместе с тем понятно, что на Западе все больше складывается понимание, что крымскую тему нужно выводить из политической повестки, потому что кроме конфликта, напряженности и, можно сказать, продвижения кризиса это ни к чему другому не ведет. Поэтому немало политических деятелей, в том числе влиятельных, входящих в правительственные коалиции, ставят вопрос о том, чтобы крымскую тему убрать с политической повестки дня. Мы полагаем, что это правильный подход.

Хотя в некоторых высказываниях мы слышим определенную опасную тональность. Она состоит в следующем: давайте мы будем рассматривать крымскую тему по образцу того, как мы работали по теме Прибалтики в Советском Союзе. Вот мы прибалтийскую тему не будоражили очень сильно, но потом Советский Союз развалился — мы ему активно способствовали в этом — и прибалтийская тема решилась.

То есть за этим есть подтекст, что нас, Россию, будут всеми силами подрывать, разваливать в надежде на то, что решится и крымская тема. И многие другие регионы Украины неизвестно где окажутся.

Но мы бдительны, российское руководство очень внимательно это отслеживает и предпринимает все необходимые меры, чтобы не допустить подрывных действий в отношении суверенитета и целостности Российского государства.

— Что касается лоукостеров — ведутся ли переговоры с какими-то компаниями, которые могли бы по сниженным ценам обеспечивать перелеты в Симферополь?

— Эти перелеты обеспечиваются, просто есть определенные квоты на них. Не могут все авиакомпании — а в Крым летают все крупные авиакомпании — стать лоукостерами. Поэтому есть и у Аэрофлота как головного авиаперевозчика, и у других компаний определенные проценты билетов, которые продаются по сниженным ценам. Нужно просто своевременно, заранее эти билеты заказывать. Поэтому предложение тем, кто интересуется Крымом: пораньше определяться с поездкой и приобретать билеты по сниженным ценам.

— Депутаты жаловались, что в северных районах Крыма хорошо принимается сигнал украинских радиостанций, а на южном берегу — турецких. Планируете ли организовывать вещание крымских каналов на соседние страны? © РИА Новости / Константин Чалабов На Украине назвали бесполезными законы о возвращении Крыма

— У нас свободная страна, у нас никого не запрещают, поэтому, конечно, можно услышать на территории Крыма то, что звучит с турецкой стороны, в меньшей мере с украинской территории. Но это не означает, что наши телерадиокомпании вещают хуже или меньше. Они в первую очередь слышны на Крымском полуострове. Мы тоже рассчитываем, в том числе при помощи наших партнерских организаций, на то, что наши компании, особенно крымско-татарский телеканал, радиоканалы будут ретранслироваться на турецкую территорию, где проживает немалое количество крымских татар с давних времен, и они заинтересованы, чтобы получать прямую информацию. С учетом того, что крымско-татарский похож на турецкий, многие турки тоже смогут разобраться и услышать объективную информацию о Крыме.

Мое мнение, что надо не менее активно работать и на территории Украины. Такие темы рассматриваются. Я думаю, что они найдут свое решение.

— В Крыму есть свободная экономическая зона, что предполагает экономические преференции для резидентов, кроме того, у вас отличные климатические условия, выгодное географическое положение. Планируете активнее привлекать IT-компании на полуостров?

— Безусловно, IT-технологиям уделяется большое внимание в Крыму. Вопрос в том, чтобы на это компаниями выделялись соответствующие средства, предлагались программы. И крымское руководство уделяет IT-сектору большое значение и готово активно работать в этом направлении. Если есть северо-западный центр работы IT в Калининграде, то должен быть юго-западный центр. Мы готовы положить гирьку на эти весы для баланса.