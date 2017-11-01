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Интервью

Серж Саргсян: на днях мы ждем новых поставок оружия из России

10:0001.11.2017
(обновлено: 10:03 01.11.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПрезидент Армении Серж Саргсян. Архивное фотоПрезидент Армении Серж Саргсян. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Москва в ближайшее время поставит в Ереван партию оружия в рамках действующего соглашения, реализация нового, уже подписанного 100-миллионного контракта, начнется после завершения всех межгосударственных согласований, заявил РИА Новости президент Армении Серж Саргсян. В интервью специальному корреспонденту Полине Чернице он рассказал о том, как развивается экономика страны, особенно сельхозэкспорт, после вступления в Евразийский союз и что армянские высокотехнологичные компании уже не только выходят на российский рынок, но и участвуют в проектах по промышленной кооперации на территории России.

Вид Еревана. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В Армению доставили из России три современных противоградовых комплекса
— Господин президент, за несколько дней здесь, в Армении, мы смогли увидеть, как развивается экономика страны, и узнать непосредственно у производителей, как именно повлияло присоединение к Евразийскому союзу на экономические показатели Армении, в том числе в сельскохозяйственной отрасли. Намерен ли Ереван наращивать сельхозэкспорт в Россию? За счет каких видов продукции?

— Конечно, потому что в статусе страны Евразийского экономического союза в первую очередь мы преследовали именно эти цели, то есть увеличение товарооборота со странами — членами Евразийского экономического союза. В прошлом году прирост нашего экспорта в Россию в области сельского хозяйства составил около 40%. В этом году показатели чуть ниже, но выше 35%. Мы в Армении развиваем хорошими темпами тепличное хозяйство. В целом должен сказать, что сельское хозяйство в Армении очень развито, но существует и потенциал для еще большего роста. Если говорить о видах сельхозпродукции, которые мы можем направлять в Россию, — это овощи, фрукты, консервы из них, сыр, много, очень много. И отличительная особенность именно этого сектора в том, что здесь мы поставляем продукцию не одного какого-то предприятия-монополиста, допустим, горно-обогатительного. В сельском хозяйстве у нас занято более 350 тысяч фермерских хозяйств, поэтому доходы распределяются равномерно. И это очень важно.

— Если говорить об одной из отраслей, например, томатах: у нас в России сейчас большая дискуссия по поводу того, кто может стать лидером на рынке. Готова ли Армения потеснить здесь отдельных, хорошо известных производителей?

— Обязательно. Понимаете, когда возникают проблемы для одних, иногда это оборачивается для других возможностями. Именно этим мы в прошлом году воспользовались. И в России тоже развивают эту отрасль (выращивание томатов. — Прим. ред.). Но рынок такой большой, что увеличение числа игроков здесь никому не помешает, это только на пользу пойдет.

Военнослужащий в Армении. Архивное фото
© Sputnik
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Армения надеется на скорое подписание соглашения с РФ об оборонном кредите
— Говоря о других отраслях экономики — может ли Армения участвовать в российской программе импортозамещения? И какие отрасли интересны для развития промышленной кооперации?

— Конечно, обязательно. Здесь тоже появляются большие возможности. В первую очередь мы занялись как раз вопросами промышленной кооперации и будем развивать приборостроение, радиоэлектронику, станкостроение, машиностроение. Здесь есть большие возможности. И в этой связи обязательно нужно учесть, что две трети всех армян проживают вне Армении. Они хорошо интегрированы в общество стран, где они проживают, и добиваются неплохих результатов, в том числе и в области промышленности. Они интересуются большими рынками. У нас уже создано несколько совместных предприятий. И я когда говорю о развитии промышленной кооперации, я имею в виду выпуск современной конкурентоспособной продукции.

— Очень много армян проживают исторически на территории Ирана, и сейчас идет очень много разговоров о трехстороннем экономическом сотрудничестве между Россией, Арменией и Ираном. С учетом возможности Евразийского экономического союза — о каком потенциале может идти речь?

— Мы создали зону свободной торговли с согласия стран — членов ЕАЭС прямо на границе с Ираном — в Мегри, и, учитывая тот факт, что с той стороны тоже действует свободная экономическая зона, здесь, конечно, существуют большие возможности. Мы в рамках ЕАЭС ведем переговоры с иранской стороной о подписании договора о свободной торговле. Я думаю, что в ближайшее время переговоры дойдут до эффективного завершения, мы подпишем соглашение. Здесь тоже, конечно, Иран — большой рынок, 80-миллионный платежеспособный рынок, где есть необходимость в той продукции, которая производится в странах ЕАЭС.

— Вы сказали — в ближайшее время. Это в следующем году?

Дмитрий Медведев и премьер-министр Армении Карен Карапетян во время встречи. 24 октября 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Медведев заявил, что Россия и Армения сотрудничают во всех сферах
— Я думаю, что речь идет о месяцах, недолгих.

— В марте в рамках вашего визита в Москву было заявлено о создании совместного армяно-российского инвестфонда. На каком этапе находится процесс его формирования, какие сферы вы считаете наиболее перспективными для финансирования со стороны этого фонда?

— Да, соглашение было подписано. Отмечу при этом, что не параллельно, но чуть позже мы в Армении создали еще два фонда: один из них Всеармянской инвестиционный фонд, второй — "Клуб инвесторов Армении". Тринадцатого ноября этот фонд сделает большую презентацию здесь, в Ереване, о начале инвестиционной программы (чуть больше миллиарда долларов). Это инвестиции в основном в энергетическую сферу Армении, что включает в себя и модернизацию электрических сетей Армении, строительство новой гидроэлектростанции и предприятий по производству продукции для энергетиков с известной фирмой Schneider Electric. И я думаю, что эта продукция найдет своего потребителя и на российском рынке.

— Если говорить о клубе инвесторов, то получается, что российские компании будут в том числе модернизировать электросетевые мощности Армении? Можете ли назвать этих игроков?

— Пока нет, эта информация будет представлена 13 ноября. Что касается российско-армянского фонда, то мы продолжаем работу. Недавно его представители были в Армении. Если говорить об областях для инвестиций, то это IT-технологии, энергетика, высокотехнологичная продукция.

— То есть сейчас можно сказать, что ведется формирование дорожной карты?

— Да, сейчас стороны работают над формированием дорожной карты.

— Когда стоит ожидать представления первых проектов?

— Вы знаете, в таких случаях лучше не устанавливать искусственных сроков. Стороны должны выбрать перспективные проекты, а это требует времени.

— А если говорить, например, о Фонде друзей Армении, рассматривается ли возможность каких-то совместных с ним инвестиций?

— Конечно, обязательно.

Президент Армении Серж Саргсян. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Армении утвердил создание армяно-российской группировки войск
— Энергетика, как вы отметили, является одной из важнейших сфер экономического сотрудничества России и Армении. Тем не менее, как стало известно, Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с Евросоюзом, подписание которого ожидается в конце ноября в Брюсселе в рамках саммита "Восточного партнерства", содержит пункт, предусматривающий закрытие Армянской АЭС в городе Мецаморе. Это случится после истечения срока российско-армянского контракта по модернизации АЭС (после 2026 года) или раньше?

— Эти дискуссии (о закрытии станции. — Прим. ред.) инициируются искусственно и не имеют никакого отношения к реальности. В проекте соглашения с ЕС этот пункт сформулирован по умолчанию (имея в виду объективный срок эксплуатации Мецаморской АЭС). Правительство Армении в марте 2014 года приняло решение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС. Финансирование продления срока эксплуатации АЭС будет осуществляться за счет российского государственного экспортного кредита на сумму 270 миллионов долларов и гранта в размере 30 миллионов долларов. В настоящее время совместно с госкорпорацией "Росатом" продолжаются работы по реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС. Важно отметить, что АЭС действует в полном соответствии с критериями МАГАТЭ, и это — заключение международных специализированных учреждений. Выполняются мероприятия по повышению проектной и эксплуатационной безопасности, а также по модернизации. Так что Мецаморская АЭС как минимум до 2027 года будет служить. Мы считаем, что для своей безопасности, в первую очередь энергетической, атомная энергетика всегда будет присутствовать в Армении.

— То есть после подписания этого соглашения с ЕС в ноябре не может идти речь о ее закрытии?

— Нет-нет. В соглашении нет такого пункта.

— Не могу не спросить вас о новом соглашении по поставкам российского оружия. Можно ли говорить, что реализация этого соглашения начнется до конца этого года?

— Нет, потому что до конца этого года мы будем реализовывать еще предыдущий договор. На днях мы ждем новых поставок и до конца года закроем все вопросы, связанные с предыдущим договором. Мы уже в Ереване подписали новый договор, он должен пройти все российские и армянские инстанции, затем — процедуру ратификации, а вот уже после этого мы начнем работу с соответствующими производителями с российской стороны для реализации этой программы. Так быстро это не получается, к сожалению.

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