Екатерина Гордон: решение баллотироваться не связано с выдвижением Собчак

Правозащитник, телеведущая и певица Екатерина Гордон заявила, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России. Агентство РИА Новости одним их первых пообщалось с журналисткой и выяснило, есть ли у Гордон политическая программа и связано ли ее решение с аналогичным намерением ее коллеги по цеху Ксении Собчак.

— Действительно ли вы намерены выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы?

— Да, намерена, если меня поддержат совершенно реальные люди. Мне интересно движение в этом направлении, только в абсолютной честности и чистоте.

— Есть ли у вас политическая программа? © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк В Кремле прокомментировали планы Гордон участвовать в президентских выборах

— Есть, и я озвучу ее позже. Основная идея названа: права женщин и детей.

— Вы планируете участвовать в выборах от какой-то партии или как самовыдвиженец?

— Самовыдвиженец.

— Сколько голосов вы планируете набрать?

— Время покажет.

— Ваше намерение баллотироваться на пост президента — это участие ради участия или вы намерены победить?

— Я хочу представлять интересы женщин и детей. Это моя цель. Если наша сила будет убедительна и многочисленна, мы не сможем не победить.

— Как намерены собирать подписи?

— Честно!

— Есть ли у вас инвесторы, кто эти люди?

— Поддержать меня сможет любой человек, разделяющий мои идеи. © РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Депутат о выдвижении Гордон: хорошо, что журналисты хотят стать президентом

— Некоторые политологи отметили, что ваш предвыборный ролик похож по стилистике на ролик Собчак. Связано ли каким-то образом ваше решение баллотироваться с выдвижением Собчак? Вы заказывали разработку сайта у той же компании, что и она?

— Нет.

— Будете ли вы устраивать пресс-конференцию и когда?

— В ближайшее время я объявлю о дате пресс-конференции.