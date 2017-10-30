Екатерина Гордон: решение баллотироваться не связано с выдвижением Собчак

Правозащитник, телеведущая и певица Екатерина Гордон заявила, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России. Агентство РИА Новости одним их первых пообщалось с журналисткой и выяснило, есть ли у Гордон политическая программа и связано ли ее решение с аналогичным намерением ее коллеги по цеху Ксении Собчак.
— Действительно ли вы намерены выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы?
— Да, намерена, если меня поддержат совершенно реальные люди. Мне интересно движение в этом направлении, только в абсолютной честности и чистоте.
— Есть ли у вас политическая программа?
— Есть, и я озвучу ее позже. Основная идея названа: права женщин и детей.
— Вы планируете участвовать в выборах от какой-то партии или как самовыдвиженец?
— Самовыдвиженец.
— Сколько голосов вы планируете набрать?
— Время покажет.
— Ваше намерение баллотироваться на пост президента — это участие ради участия или вы намерены победить?
— Я хочу представлять интересы женщин и детей. Это моя цель. Если наша сила будет убедительна и многочисленна, мы не сможем не победить.
— Как намерены собирать подписи?
— Честно!
— Есть ли у вас инвесторы, кто эти люди?
— Поддержать меня сможет любой человек, разделяющий мои идеи.
— Некоторые политологи отметили, что ваш предвыборный ролик похож по стилистике на ролик Собчак. Связано ли каким-то образом ваше решение баллотироваться с выдвижением Собчак? Вы заказывали разработку сайта у той же компании, что и она?
— Нет.
— Будете ли вы устраивать пресс-конференцию и когда?
— В ближайшее время я объявлю о дате пресс-конференции.