Андрей Белозеров: власти Москвы поддерживают тренд на импортозамещение

Сегодня в Москве активно внедряются умные технологии — из школ практически исчезли бумажные дневники, а родители теперь могут следить даже за тем, сколько калорий потребил их ребенок; почти все здания в городе оборудованы интеллектуальными камерами, которые позволяют следить за порядком в городе, а для записи к врачу достаточно скачать приложение. О том, что еще планируют внедрить в сфере здравоохранения и образования в столице, какие smart-элементы могут появиться после реализации программы реновации и над чем работают в городе в преддверии чемпионата мира по футболу, в интервью РИА Новости рассказал советник руководителя департамента информационных технологий Москвы Андрей Белозеров. Беседовала Ксения Густова.

— Андрей Сергеевич, Москву можно по праву назвать современным мегаполисом, который не боится внедрять новые технологии. Могли бы вы провести небольшой экскурс о том, какие электронные сервисы и услуги есть в Москве? © Fotolia / Sakala Более миллиона россиян в 2017 году подали заявление о пенсии через интернет

— Сегодня основной ресурс, на котором можно получить госуслуги в электронном виде, — официальный сайт мэра Москвы mos.ru. Тут представлено более 160 сервисов в самых разных отраслях — и для горожан, и для бизнеса. Так, с помощью портала можно записать ребенка в детский сад или школу, в кружки и секции; оплатить услуги ЖКХ, подать показания счетчиков; оплатить штрафы ГИБДД, если они есть, или подать заявление на резидентное место; удаленно записаться к врачу. Среди электронных госуслуг есть специальные сервисы для бизнеса. К примеру, получение пропуска на въезд в Москву для грузовиков. Также через онлайн-сервисы можно узнать обо всем, что связано с такси и с лицензией на него. Сегодня есть возможность подать заявление в электронном виде на разрешение на строительство. Стоит отметить, что Москва была первым регионом в России, который запустил такую услугу. Подобное, в принципе, есть мало где в мире, не только в России.

Для удобства москвичей город запустил 11 мобильных приложений. Так, приложение "Госуслуги" позволяет удаленно узнать, находится ли ребенок в школе (все дети проходят в учебные заведения по карточкам, и это сразу отображается), что конкретно он поел и сколько калорий получил и, конечно, посмотреть его оценки. В туристическом приложении "Узнай Москву" собраны самые интересные места и маршруты столицы, для которых записаны автоматические аудиогиды.

Мы внедрили современные технологии во все ключевые городские отрасли. Так, в образовании реализуется один из важнейших технологичных проектов "Московская электронная школа" (МЭШ), который полностью меняет инфраструктуру учебных заведений. Если раньше устанавливалось по три точки доступа к Wi-Fi на все здание, то теперь мы проводим Wi-Fi в каждый учебный класс. Проект рассчитан на два года, до конца 2017 года мы закроем треть зданий и в следующем году полностью оснастим Wi-Fi сетью все остальные. В общей сложности это 1840 зданий. Также в классах устанавливаются интерактивные панели, а каждый учитель обеспечивается рабочим ноутбуком. Важные составляющие МЭШ — это электронный дневник и журнал, библиотека электронных учебных материалов. Мы пришли к тому, что в Москве сегодня практически нет бумажных дневников.

Если говорить о столичной сфере ЖКХ, то и здесь есть примеры успешного внедрения ИТ-решений. Вся уборочная техника в городе оснащена датчиками ГЛОНАСС и уровня топлива, датчиками механизмов, то есть мы видим в режиме реального времени, едет ли машина в уборочном цикле или в холостом. Это дает возможность проводить мониторинг качества уборки города в режиме онлайн. Благодаря подобному мониторингу сразу видно, куда нужно отправить дополнительную уборочную технику.

В Москве работает система видеонаблюдения. Наверное, каждый видел камеры на подъездах, на площадях. Это один из самых масштабных проектов в мире — на улицах города, в метро, школах установлены более 160 тысяч камер, которые применяются для обеспечения безопасности и для управления городом — так мы можем проверить, убран снег или нет, отследить незаконную рекламу или торговлю, увидеть трещины на фасадах зданий, парковку транспорта на газонах.

— Недавно вы заявили, что родители начнут получать уведомления на телефон о неуспеваемости ребенка. А какие еще планируются нововведения в сфере образования?

— Информация об успеваемости детей уже сейчас доступна родителям через портал или приложение. Мы, имея такой большой объем данных об успеваемости детей, получаем возможность строить прогнозные модели. Например, если успеваемость ребенка с пятерок снизилась до четверок и троек, в какой-то момент времени родители могут получить сообщение о снижении успеваемости с предположением, что-то идет не так: может быть, ребенок часто болеет и так далее.

Самое важное нововведение в сфере образования, в которое ДИТ сейчас инвестирует, это электронный образовательный контент. Дети учатся в первую очередь через игры. Поэтому будущее за новыми форматами обучения и интерактивным контентом. Речь сейчас даже не про электронные учебники, а скорее про игровые интерактивные обучающие материалы в целом. Такого контента сейчас мало, и мы активно работаем с рынком, с методическим сообществом для того, чтобы он начинал появляться. Зачем? Вспомните, как раньше вызывали к доске по журналу. В этот момент каждый ученик думал, лишь бы не меня вызвали, а сегодня существует мини-игра, во время которой из электронной шляпы, как у Гарри Поттера, выводится фамилия школьника, который будет отвечать. Ведь это уже совершенно другой подход, который повышает интерес детей к образовательному процессу.

— А кто такой контент производит?

— Издатели, методическое сообщество, производители образовательных компьютерных игр. Это растущий рынок, который мы стараемся привлекать на свою сторону для того, чтобы они на определенных условиях раскрывали для московских школ контент и выкладывали его к нам на платформу МЭШ.

— Какие нововведения планируются в сфере здравоохранения?

— В этой сфере уже сделано много — весь комплекс поликлиник в достаточной степени автоматизирован. Следующий этап развития — стационары. Внедрение ИТ-решений здесь начнется уже в следующем году, сейчас идут подготовительные работы, проектирование инфраструктуры, так как больницы это более сложный организм, чем поликлиники. Функционал у системы будет примерно такой же: учет потока пациентов, врачей и их загрузки, учет оборудования, то есть автоматизация полного жизненного цикла больницы.

Один из пилотов, который ДИТ сейчас проводит совместно с департаментом здравоохранения — проект быстрой диагностики онкологических заболеваний. Мы взяли несколько тысяч снимков легких компьютерной томографии, доктора сделали на них метки "норма" и там, где есть признаки онкологии — "отклонение от нормы". На базе этих данных была обучена нейронная сеть, которая теперь автоматически умеет определять норма это или нет. Пока точность не очень высока, в районе 60%, но в ходе развития проекта мы планируем довести её до 95%. После этого данное решение можно будет тестировать в клинических условиях, что, конечно, даст толчок в целом к изменению подхода к медицине. Мы понимаем, если пациент пришел со снимком КТ к врачу, а в этой клинике, например, нет онколога, то такой инструментарий станет, возможно, единственным способом быстро помочь пациенту. Если эта технология будет жизнеспособна, то дальше можно применить её и к другим видам исследований — МРТ, рентгену, ЭКГ. Такие решения, безусловно, ускорят и удешевят оказание медицинских услуг.

— В юбилейный день рождения Москвы в городе открылся парк "Зарядье", куда ежедневно съезжается большое количество людей и каждому необходим доступ к интернету. Расскажите, планируют ли парк полностью покрыть сетью Wi-Fi? © Департамент по конкурентной политике Москвы Развитие квартала у "Зарядья" потребует около 10 лет, считают эксперты

— На территории парка "Зарядье" уже функционирует сеть Wi-Fi. Сотрудники ДИТ на основе имеющегося опыта реализации проектов подобного масштаба консультировали застройщика по оснащению парка необходимым оборудованием, также нами был внедрен сервис авторизации с использованием ГИС ЕМП (единой мобильной платформы), что дает возможность пользоваться единой городской беспроводной сетью без дополнительной авторизации.

— Скоро Москва принимает у себя чемпионат мира по футболу, крупнейшее событие, которое обещает стать знаковым для города. Какие сервисы и услуги разрабатываются для болельщиков мундиаля?

— Здесь не все делается городом, поскольку есть оргкомитет чемпионата мира, который также занимается разработкой сервисов, в том числе билетной системы (этот вопрос находится вне компетенции городских властей). Существует ряд требований к городу, которые касаются ИТ. В первую очередь это вопросы видеонаблюдения и безопасности, затем вопрос стабильной работы Wi-Fi, так как приедет много иностранных гостей и им необходимо будет иметь возможность свободно коммуницировать.

— В Москве реализуется масштабная программа реновации. Расскажите, с какими вызовами приходится сталкиваться департаменту именно в связи с этим проектом? Какие задачи стоят перед вами? Что нового ожидает городских жителей в плане умных технологий после реализации программы? © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Власти Москвы одобрили строительство по программе реновации в центре города

— Серьезным вызовом для нас стало проведение голосования. Стоит сказать, что это был самый большой электронный референдум в мире, в котором приняли участие порядка одного миллиона человек. Процедура проходила на портале "Активный гражданин", но в то же время можно было проголосовать в МФЦ. Тем не менее 75% москвичей отдали свои голоса онлайн. Это был вызов еще и потому, что голосование проходило в сжатые сроки, на систему легла большая нагрузка, включая происходившие хакерские атаки. Провести голосование было технически действительно очень сложно. Однако мы с успехом все преодолели.

Разумеется, реновация изменит город и его облик. Начинается проектирование будущих зданий, думаю, что какие-то элементы smart-технологий будут сразу закладываться в проекты. Пока у департамента информационных технологий как таковой выделенной задачи по реновации нет.

— Ранее в департаменте сообщали, что в новых кварталах реновации могут внедрить стандарты 5G. Будут ли это распространять на весь город или это коснется только новых кварталов?

— Пока еще не приняты даже международные стандарты 5G, то есть сегодня под этим форматом связи производители оборудования подразумевают немного разные технологии. Важно понимать, что, в отличие от традиционной связи 3G и LTE, 5G требует гораздо больше базовых станций, то есть они должны располагаться примерно через каждые 100 метров.

— Вы заявляли, что Яндекс.Браузер начнут в обязательном порядке устанавливать на компьютеры чиновников в Москве в 2017 году. Как продвигается этот проект? Почему была выбрана именно компания "Яндекс"? Означает ли это то, что чиновники не смогут пользоваться другими браузерами и кто будет за этим следить? © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Яндекс (Yandex)

— Департамент поддерживает тренд на импортозамещение. Это определяет его выбор в пользу Яндекса — отечественного программного продукта, нашего партнера, одного из лидеров ИТ-рынка в России. Сейчас мы детально тестируем наши системы на предмет совместимости с Яндекс.Браузером. Уже достаточно большой процент чиновников работают с их продуктом, но в настоящее время еще есть возможность пользоваться другими браузерами. Тестирование займет не один год. Естественно, мы не сможем проконтролировать каждый компьютер, особенно если человек приходит со своим ноутбуком на работу, однако рекомендовать это организационно мы сможем. Как в дальнейшем контролировать выполнение обязательств — предмет для обсуждения.

— Над какими проектами сейчас работают в департаменте? Есть ли проекты, которые реализуются совместно с другими странами?

— У нас каждый год реализуются 100-150 проектов разного уровня и масштаба. С точки зрения других стран мы, наверное, в меньшей степени реализуем совместные проекты, в большей степени — это обмен опытом. В рамках форума "Открытые инновации" мы провели рабочую встречу с министром инноваций и технологического развития правительства республики Сербия: коллегам интересен наш опыт. Совместных проектов с другими странами у нас сейчас нет, но мы достаточно активно сотрудничаем с иностранными компаниями-производителями оборудования и программного обеспечения. У нас хорошие дипломатические отношения, со многими городами мира подписаны соглашения о сотрудничестве, например с Сингапуром и Дубаем.

— В департамент поступают огромные массивы данных. Что с ними происходит? Как их анализируют и где применяют в дальнейшем?

— К примеру, огромный массив данных мы получаем от сотовых операторов о передвижении абонентов, при этом мы делим их на граждан РФ и иностранцев. Например, мы видим, сколько людей из спальных районов едет в центр Москвы в течение рабочего дня и в выходные. Так мы можем определить нагрузку на метро и транспортные магистрали. Естественно, эти данные использовались при планировании проекта Wi-Fi: мы оценивали проходимость улиц, площадей, парков и покрывали беспроводной сетью только наиболее многолюдные локации.