Антон Кульбачевский: реновация в Москве не создаст проблем регионам

Москвичам, как и жителям любого крупного мегаполиса, нередко приходится сталкиваться с проблемами в экологии. Поводы для беспокойства у столичных жителей находятся самые разные: на улицах ведутся строительные работы, на окраинах регулярно фиксируются выбросы сероводорода, а на подходе — масштабная программа реновации жилищного фонда. О решении этих проблем, экологических вызовах и о том, что предпринимается, чтобы город стал чище, в интервью РИА Новости рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский. Беседовала Карина Камалова.

— Как известно, в России могут наконец-то принять законопроект об ответственном отношении к животным. На данный момент законопроект направлен Госдумой на рассмотрение правительства России. Скажите, часто ли в департамент поступают жалобы о плохом и жестоком обращении с животными?

— Такие жалобы поступают периодически, нельзя сказать, что часто. В неделю на общегородскую "горячую линию" от 10 до 15 обращений от жителей приходят по этой теме. Мы оперативно реагируем на звонки граждан, хотя могу отметить, что большинство случаев не связано с жестоким обращением, чаще жители сообщают о том, что животные где-то обнаружены. Находят животных нашей средней полосы — лис, хищных птиц. В основном это случается на юге, юго-востоке города, в Зеленограде.

По поводу жестокого обращения сигналы идут в основном из развлекательных заведений: контактных зоопарков, кафе, кальянных, когда животные содержатся где-то в рекламных целях, чтобы привлечь клиентов. Например, летом в этом году наши специалисты совместно с полицией и прокуратурой изымали из кальянной львенка. Дышал львенок табачным дымом на протяжении практически всего дня, был довольно-таки в удручающем состоянии. Мы его забрали, сейчас он живет в центре передержки под Яхромой. Случаи есть, но они единичные. Говорить, что в обществе навязывается какая-то жестокость к животным, я бы не стал. Большинство москвичей, россиян, я считаю, толерантно относятся к животным. Есть, конечно, исключения из правил, есть и психические отклонения у людей, но еще раз скажу, таких случаев немного.

В ближайшее время Госдума должна в первом чтении рассмотреть законопроект об ответственном обращении с животными. А кроме того специалистами департамента природопользования был подготовлен проект московского закона "Об охране диких животных". В данном законопроекте мы предлагаем установить правила игры по содержанию экзотических и диких животных в московских квартирах. Но мы, к сожалению, раньше федерального закона не можем принять региональный. Наш закон прошел краудсорсинговый проект, мы с москвичами его обсуждали, было очень много интересных предложений. Большинство активных участников краудсорсингового проекта высказывались за запрещение содержания диких животных в квартирах, и это на самом деле мнение большинства людей. Тем не менее, есть люди, которые все-таки готовы брать на себя ответственность. И мы прописали в законопроекте, что люди, которые приняли решение содержать дома диких животных, должны создать им условия, максимально приближенные к их реальной среде обитания. Вот такой принцип гуманности, который мы закладываем в наш закон.

— То есть он не будет дублировать федеральный закон, в нем будут прописаны свои аспекты?

— У нас есть своя специфика, как у мегаполиса. И мы все подробно описали в нашем законопроекте.

— Вы рассказали о проблемах содержания животных в развлекательных заведениях. Какая работа ведется сейчас в Москве в этой связи? Быть может, организовываются рейды?

— У нас работа проводится в разных режимах: есть плановые проверки, есть реагирование на жалобы жителей, внеплановые проверки. Если мы говорим о зоомагазинах и птичьих рынках, о выставках животных, то эти объекты у нас на контроле, мы их все хорошо знаем и проверяем и в плановом, и в неплановом режиме. И могу сказать, что здесь количество нарушений за последние годы значительно сократилось. Но сейчас вся нелегальная торговля переместилась в интернет. По данным Международного фонда защиты животных IFAW, только за шесть недель исследований, которые провел фонд, было зафиксировано объявлений о продаже диких животных на сумму 11 миллионов долларов. Для борьбы с нелегальным оборотом диких животных мы взаимодействуем с ФСБ, МВД, прокуратурой, оперативной таможней. Много случаев, когда животные контрабандой поставляются либо морским путем на территорию России, либо самолетами.

© РИА Новости / Евгений Одиноков Перейти в фотобанк Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский держит черепаху, незаконно ввезенную в Россию, во время передачи Центром передержки Департамента природопользования Московскому зоопарку в Москве © РИА Новости / Евгений Одиноков Перейти в фотобанк Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский держит черепаху, незаконно ввезенную в Россию, во время передачи Центром передержки Департамента природопользования Московскому зоопарку в Москве

— Вы говорите, что в целом россияне гуманны к животным, но все-таки есть ли необходимость в дополнительном информировании или пропаганде среди жителей хорошего отношения к животным?

— Конечно, мы занимаемся экологическим просвещением, я сам тоже провожу экологические уроки в школах. Например, 4 октября — в День защиты животных я проводил урок "Мама, купи слона, или Почему не надо заводить дома диких животных". Этот урок был разработан совместно с общественной экологической организацией IFAW и методическим центром департамента образования Москвы. Очень важно с самого детства воспитывать правильное ответственное отношение к братьям нашим меньшим.

— Есть ли какой-то порядок обращения с животным, когда его находят? Хватает ли места в вашем центре передержки и питомниках? © Fotolia / Pavlo Защитники природы попросили ГП проверить онлайн-игры, где мучают животных

— В центре передержки под Яхромой, с которым мы сотрудничаем, находятся сейчас около тысячи животных — это и птицы, и пресмыкающиеся, и дикие кошки. Пока центр справляется. Но, к сожалению, пока не вступил в силу новый московский закон, мы не знаем, сколько на данный момент диких животных содержатся у москвичей. А когда закон вступит в силу, то будет добровольная регистрация, каждый собственник должен будет извещать нас о том, что он приобрел то или иное животное. И тогда у нас появится статистика.

— Довольно часто жители находят в своих дворах и даже подъездах представителей диких животных — змей или даже крокодилов. Откуда они чаще всего появляются? Это опять же к вопросу об ответственности людей?

— Например, был год змеи. И многие в качестве подарка дарили знакомым змей — покупают в зоомагазине маленького червячка в банке и презентуют, а из него потом вырастает трехметровая змея. В итоге владелец не понимает, как ее содержать, чем кормить, и выбрасывает на улицу. Или бывают случаи, когда хозяин уезжает из Москвы, а змею оставляет в плохо закрытом террариуме. Змея в итоге уползает к соседям, а те в ужасе звонят нам на "горячую линию" с сообщением, что змею обнаружили в ванной или даже в кровати. Хорошо еще, что это, конечно, как правило, неядовитые змеи.

— Возможно, не все будут такими добросовестными и извещать ваш департамент. Вы будете надеяться на открытость и ответственность людей в этом вопросе?

— Большинство людей все-таки ответственные. Кроме того, заявительный порядок более демократичен, вызывает меньше вопросов со стороны общества. Но в законе будут прописаны условия содержания животных, как я уже говорил. Хочешь завести, например, льва — обеспечь вольер площадью 30 квадратных метров, с водоемом, питание — 10 килограммов мяса в день, и так далее. Вряд ли после этого человек захочет завести льва в обычной квартире в многоквартирном доме.

— А будет ли информирование горожан о том, что такой закон принят, чтобы все об этом знали?

— Конечно, во-первых, закон будет опубликован в правовых системах — "Консультант", "Гарант". Во-вторых, мы постараемся максимально рассказать о нем в СМИ и соцсетях. Например, в краудсорсинговом проекте, когда мы обсуждали закон, жители принимали очень активное участие, всего приняли участие свыше 2,8 тысяч человек, которые оставили более 8 тысяч комментариев.

— Скоро в России завершится Год экологии. Что за этот год сделано в Москве в этой области? Как этого удалось добиться, в том числе благодаря действиям Департамента природы?

— В Год экологии основное внимание мы уделяем экологическому образованию и просвещению москвичей. Конечно, мы продолжаем и свою текущую ежедневную деятельность — по высадке деревьев, работе по содержанию особо охраняемых природных территорий, совершенствованию природоохранного законодательства, экологическому контролю и надзору, экологическому мониторингу и прочее. Что касается экологического просвещения, то здесь очень важно воспитывать экологически ответственное поведение, ведь экология Москвы — наше общее дело.

В 2017 году мы приняли участие в следующих масштабных акциях — "Час Земли", День Земли, День без автомобиля, День эколога, "Разделяй и используй". Кроме того, в рамках Года экологии мы провели автопробег из Москвы в Севастополь с участием гибридных и электромобилей, который назывался "ЭКОЛОГиЯ". Участники автопробега делали остановки в крупных городах — Воронеж, Ростов-на-Дону, Новороссийск. Это была акция по популяризации экологичных видов транспорта, которая охватила Центральный и Южный округа России.

Могу сказать, что экологическая сознательность растет, например, если в рамках акции "Час Земли" в 2011 году всего около 70 зданий отключали подсветку, в 2017 — уже 1,7 тысяч, динамика колоссальная. В День Земли в апреле мы убирали парки с привлечением волонтеров, студентов, много ВУЗов принимали участие. Или, например, в акции "Разделяй и используй!" мы тоже наблюдаем положительную динамику — в 2014 году было собрано только 2 тонны отходов, в 2015 — 4 тонны, в 2016 — 32 тонны, в 2017 — 33 тонны, присоединились также школы.

Очень важный проект Года экологии, которым мы совместно с Минприроды России занимались, — восстановление популяции соколов-сапсанов. В этом году мы в День эколога заселили птенцов соколов-сапсанов на одной из башен Московского Кремля, а затем на зданиях ВНИИ экологии и здании подведомственного учреждения департамента на Профсоюзной улице, 41. Проект рассчитан на три года, и в этом году 15 птиц соколов-сапсанов было выпущено в городскую среду. Птицы очень полезны для города — они регулируют численность голубей, ворон, воробьев. Соколы занесены в Красную книгу РФ, и то, что они приживаются в мегаполисе, говорит о том, что наш город достаточно комфортный и неагрессивно настроенный по отношению к живой природе.

В октябре был открыт новый музей-экоцентр — павильон "Пчеловодство" на ВДНХ. Сейчас мы активно готовимся к открытию еще двух новых экоцентров — музея леса и музея Москвы-реки, который будет располагаться на базе судна "Московский эколог". Это будет плавучий экоцентр, на котором можно будет проводить занятия для школьников — брать пробы воды, а также проводить прогулки по Москве-реке, когда сезон это позволяет.

— А когда планируется открытие экоцентров?

— Музей леса и музей Москвы-реки мы планируем открыть в конце ноября-начале декабря. А еще в Год экологии на 12-14 декабря запланирован V Всероссийский съезд экологов, на котором от Москвы будет более 150 делегатов. Мы будем делиться опытом с другими регионами, и поднимать проблемы охраны окружающей среды, будем совместно искать пути решения.

— Можете назвать болевые точки, которые были решены за этот год? Какие экологические проблемы в Москве по-прежнему стоят остро, и что предпринимается, чтобы их минимизировать?

— В мегаполисе в решении экологических проблем краткосрочных побед не бывает, потому что все четко понимают, что сами жители же и создают эти проблемы. Нужно сначала всегда спрашивать с себя. Если я веду себя не сознательно — бросаю мусор, не экономлю электричество и воду, постоянно езжу на автомобиле, то как может улучшиться экологическая обстановка вокруг?

Загрязнение воздуха автотранспортом — одна из основных экологических проблем на сегодняшний день, характерная для большинства мегаполисов. Но я могу отметить положительную динамику — на 120 тысяч тонн за последние годы снизилось воздействие автотранспорта на атмосферу города. Это серьезный успех, около 12 процентов. Этого удалось добиться благодаря реализации правительством Москвы комплекса мер — по замене городского автопарка, переходу на топливо Евро-5, строительству новых развязок, станций метрополитена, МЦК, модернизации предприятий. Очень радует, что в ближайшие годы заканчивается реконструкция МНПЗ, Курьяновских и Люберецких очистных сооружений. Можно отметить, что кратность превышения нормативов выбросов этих предприятий уменьшилась в разы.

Правительство Москвы также проводит активную работу по озеленению города, созданию комфортных общественных пространств. Например, по программе "Миллион деревьев" с осени 2013 года мы высадили уже более двух миллионов деревьев и кустарников, программа "Моя улица" тоже позволяет создать озелененное общественное пространство, привлекательное как для прогулок москвичей, так и туристов.

Работа продолжается, полные итоги 2017 года мы подведем уже в начале следующего года и опубликуем в ежегодном докладе "Об охране окружающей среды за 2017 год", который будет размещен на сайте департамента природопользования.

— В ходе программы реновации жилья в Москве по тем данным, что у нас есть, образуется около 53 миллионов тонн строительного мусора. Скажите, будут ли вывозить мусор на полигоны? Если да, то какие виды отходов это будут и насколько это безопасно для экологии региона?

— 53 миллиона тонн — это завышенная цифра. По нашим подсчетам, всего может образоваться около 30 миллионов тонн отходов сноса домов по программе реновации. Но при этом необходимо учитывать, что это цифра не за один год. В связи с тем, что в Москве и так ежегодно образуется около 10 миллионов тонн строительных отходов, а программа реновации рассчитана на 15 лет, то разделив 30 миллионов тонн на 15, мы получим всего дополнительно по 2 миллиона тонн отходов сноса в год. Это не такой большой объем. Тем более существующих мощностей по переработке данных отходов достаточно. Поэтому проблемы никакой нет, зачастую ее просто раздувают, преследуя какие-то цели. Есть полная уверенность в том, что Москва с этой проблемой справится и не создаст проблем соседним регионам.

— Как вторично будут использоваться отходы от реновации?

— Например, щебень, который получается после дробления железобетонных конструкций, может применяться в разных сферах строительства — отсыпки для дорог, при строительстве автотрасс. Как вспомогательный материал он может также добавляться в новые железобетонные конструкции, это их укрепляет, добавляет им прочность. Можно это вторсырье и другим регионам поставлять. Здесь надо изучить логистику, спрос и выстроить экономический процесс. А закапывать вторсырье на свалках никто не собирается.

— Ранее в департаменте рассказали, что в деревне Валуево в Новой Москве была обнаружена свалка, ущерб от которой превысил более 1 миллиарда рублей. Что сейчас с этой территорией? Ликвидирована ли там свалка? Кто и каким образом занимается восстановлением?

— Есть проблема в Троицком и в Новомосковском округах и на территории Старой Москвы, в том числе с незаконными навалами грунтов. В основном это, конечно, не отходы, а строительные грунты. Они должны свозиться в специальные места. Близко к Москве таких объектов уже не осталось, и для нерадивого подрядчика есть соблазн сэкономить на этом деньги и просто свалить грунт где-нибудь в парке. И нет за это уголовной ответственности, в этом смысле наше законодательство довольно несовершенно. Если мы возьмем пробы грунта и докажем, что грунт заражен чем-то вредным, то ответственность есть. Если это особо охраняемая природная территория, то тоже ответственность есть. Если же просто на обычных землях это происходит, то там как таковой уголовной ответственности нет.

Что касается территории возле деревни Нижнее Валуево, то там под видом создания новой рекреационной территории был засыпан овраг. Нашими инспекторами был зафиксирован навал грунта на площади 5,8 тысяч квадратных метров, кроме того, были повреждены зеленые насаждения. Специалисты рассчитали ущерб, он составил более 1 миллиарда рублей. В отношении компании-нарушителя департаментом были возбуждены административные дела, а межрайонной природоохранной прокуратурой были предъявлены исковые требования о возмещении экологического ущерба, которые были удовлетворены в Никулинском районном суде. Решение вступило в законную силу. Но нужно понимать, что, скорее всего, у данной компании не окажется средств, она обанкротится, как это часто бывает, и, в конечном итоге, вся нагрузка ляжет на бюджет города. В префектуре и в сельском поселении уже есть проекты, их обсудили с жителями, и в следующем году они начнут реабилитировать этот объект. Ручей будет восстановлен в своем историческом русле, и мы этого добьемся в любом случае.

— Часто бывают такие нарушения и часто ли удается выявить нарушителя? Ведь они могут просто свезти грунт и уехать?

— По законодательству нарушает закон и тот, кто сваливает грунт, и тот, кто его принимает. Если вы владелец участка, как правило, вы в том числе тоже являетесь ответчиком. Вы должны следить за своей территорией и не допускать таких случаев.

— Ранее в нескольких районах Москвы неоднократно фиксировались случаи значительного превышения содержания сероводорода в воздухе. В частности, такое наблюдалось на юге Москвы — в районах Люблино, Капотня, Костино-Ухтомский, Новокосино. Ранее в вашем департаменте заверили, что сероводород не опасен для здоровья людей. Тем не менее люди обеспокоены подобным загрязнением воздуха. Выявляются ли причины? © РИА Новости / Дмитрий Астахов Подмосковье вошло в число лидеров по числу экологических мероприятий в РФ

— "Мосэкомониторинг" следит за состоянием воздуха в 20-минутном режиме. Основные московские предприятия, в выбросах которых может присутствовать сероводород, — это Курьяновские и Люберецкие очистные "Мосводоканала" и МНПЗ. Данные предприятия сейчас проводят модернизацию, которая должна завершиться в 2019-2020 годах, но уже в прошлом году, как и в этом, мы фиксировали уменьшение случаев превышения ПДК по сероводороду. Важно понимать, что даже 10 ПДК по сероводороду — это всего лишь дискофморт, неприятный запах, и на здоровье человека это никак не влияет. Намного опаснее вещества, которые не пахнут. По ним у нас даже разовых превышений в этом году не было. Поэтому хочу всех жителей успокоить — качество атмосферного воздуха в Москве постепенно улучшается, на 12% за последние годы снизилось количество вредных выбросов. Если же, не дай бог, происходят какие-то ЧС, экстренные ситуации, то мы сразу оповещаем об этом, четко отлажена система взаимодействия с МЧС и другими структурами. Мы информацию от жителей не скрываем.

— И последний вопрос по бюджету — сколько средств выделено из бюджета на экологические программы?

— Нельзя сказать, что бюджет, который выделяется нашему департаменту, это и есть экологическое финансирование. В среднем одна треть бюджета Москвы работает на экологию. Реализация транспортной программы, грамотная градостроительная политика, развитие общественного транспорта — это все улучшает экологическую обстановку в городе. Одна треть бюджета — это примерно 600-700 миллиардов рублей. А бюджет нашего департамента около 6-8 миллиардов рублей в год: это содержание ООПТ, нашего штата, Мосэкомониторинга, инспекции, акция "Миллион деревьев" и другая наша текущая деятельность.

— По каким основным направлениям будут выделяться средства?

— Есть мероприятия по разным программам, которые и дают общий экологический эффект. Всего запланировано около 50 тысяч мероприятий в разных сферах — строительстве, транспорте, ЖКХ и так далее.