Сергей Овсянников: мы взяли паузу в вопросе возвращения дипсобственности

Новый генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников заступил на должность в разгар острого ухудшения российско-американских отношений. Нынешняя командировка в США для дипломата четвертая. Всего он проработал в США 12 лет, впервые приехав на работу в консульский отдел посольства страны в Вашингтоне в 1992 году. Сегодня же дипломат готов к тому, чтобы ничему не удивляться. Об особенностях работы в современных реалиях Овсянников рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Ольга Денисова.

— Сергей Константинович, какие у вас остались впечатления от первых дней работы в Вашингтоне в начале 90-х годов и какой вы видите ситуацию сейчас?

— Это был самый простой период работы, поскольку не было никаких сложностей в решении вопросов. Без проблем проходила организация спецрейсов на президентскую авиабазу Andrews в Вашингтоне, передвижения по стране. Все было по-человечески. Запросы удовлетворялись, даже когда случались исключения по срокам уведомительного характера. Сейчас все усложняется. Я не знаю, как это будет дальше. Чтобы нашим сотрудникам куда-то поехать в субботу-воскресенье, до 17 часов среды мы должны подать заявку (дипломаты должны уведомлять власти США о поездках за ограниченную в 40 километров от Нью-Йорка зону за 48 часов — ред.).

— Что делать, если что-то происходит и гражданам России на выходных в другом городе прилегающих штатов нужна помощь?

— Ничего. То же самое и с делегациями: если у кого-то из делегации будет встреча с законодателями в столице штата Нью-Йорк городе Олбани, ничего не получится.

— Так что изменилось в отношении или подходах по сравнению с тем, как шла работа в 90-е годы? © Фото : страница МИД РФ в Twitter МИД заявил, что США сознательно разрушают отношения с Россией

— Я не знаю. Правильно говорит представитель МИДа Мария Захарова: это какая-то всеобщая шизофрения. Русофобия нарастает постоянно. Я даже не понимаю, почему какие-то вещи происходят. Например, с моими коллегами в Сан-Франциско. И ведь это же не заканчивается. Уже и сотрудники спецслужб, так сказать, навестили здание генконсульства, которое отняли. Теперь сняли российские флаги с дипсобственности. Поэтому я ничему не удивлюсь.

© REUTERS / Stephen Lam Сотрудник Службы дипломатической безопасности Госдепартамента США у входа в Генеральное консульство России в Сан-Франциско, США. 3 октября 2017 © REUTERS / Stephen Lam Сотрудник Службы дипломатической безопасности Госдепартамента США у входа в Генеральное консульство России в Сан-Франциско, США. 3 октября 2017

— С вашей точки зрения, к чему это приведет?

— Мне кажется, сейчас мы взяли паузу. Надо осмотреться, отдышаться и оценить ситуацию. Хотя просто так отобрать два здания, которые находятся в собственности, это, конечно, неприятно. И самое главное, как американцы любят сами говорить, — это незаконно. Посмотрим, что будет дальше. Будет ли принято решение обращаться в суд или какое-то другое.

— Сообщалось, что Россия может привлечь американскую юридическую компанию при обращении в суд США по отнятой дипломатической собственности. Как будет проходить этот процесс?

— Окончательное решение не принято. В любом случае этим будет заниматься Москва, посольство России в Вашингтоне, где есть юристы-международники и адвокатская контора.

— Консульские учреждения не занимаются вопросами двусторонних отношений стран. Но именно они пострадали при новом витке ухудшения отношений, стало меньше учреждений, которые оказывают помощь гражданам России в стране, выдают визы и прочее.

— Абсолютно верно. Более того, есть очень неприятный момент, который еще не считали, но он обязательно возникнет, — финансовый. Раньше генеральное консульство в Сиэтле обеспечивалось дипломатической почтой через Сан-Франциско. Сотрудники из Сиэтла раз в месяц забирали диппочту оттуда. Теперь же они вынуждены ездить в Вашингтон или Нью-Йорк. Где Сиэтл и где Вашингтон? Это расстояние в 4,5 тысячи километров. Для перевозки коробок теперь нужно договариваться с внутренними авиалиниями, а у них свои жесткие требования. Так что будет непросто.

Так работает консульство в Хьюстоне, но это все же другое расстояние. Из Хьюстона можно доехать и на машине, хотя и далековато. Из Сиэтла — только самолет. Пока еще никто не считал, во сколько все это обойдется. В октябре как раз будет первая диппочта.

Уже произошло перераспределение консульских округов: миссии в Сиэтле и Хьюстоне поделили штаты, которые курировало генконсульство в Сан-Франциско. Но люди обращаются туда, где им будет удобно. На данный момент мы обязаны сделать так, чтобы было удобно нашим гражданам, которые будут обращаться, например, из Калифорнии. Многие поездки в отпуск и командировки проходят через Нью-Йорк, где наши соотечественники могут подавать заявления на оформление паспорта, доверенности и тому подобное.

Маловероятно, что весь поток людей, обращавшихся в генконсульство в Сан-Франциско, уйдет в Сиэтл. Но в таком случае, например, генконсульство в Сиэтле просто не переварит такое количество обращений, не будет успевать. Более того, в Сиэтле и Хьюстоне у генеральных консульств арендованные здания, то есть в 18 часов дверь закрывается. В Нью-Йорке мы работаем и живем, то есть временные исключения могут быть в случае острой необходимости. Кстати, уже идет рост обращений к нам по визовым и паспортным вопросам (по данным генконсульства в Нью-Йорке, с января по октябрь 2017 года было выдано почти 17,5 тысячи туристических и деловых виз и около 10 тысяч паспортов. За 2016 год учреждение выдало более 19 тысяч туристических и деловых виз и более 10 тысяч паспортов. При этом больше всего российских виз выдает посольство в Вашингтоне, в том числе за счет дипломатических и служебных виз — ред.).

— Если уже дошло до того, что отбирают дипучреждения, не опасаетесь ли вы того, что в следующий раз Россия, вслед за КНДР и Венесуэлой, пополнит список стран, гражданам которых запрещен въезд в США? © AFP 2017 / Chris Kleponis Посольство России ответило на обвинения Хейли во "вмешательстве" в дела США

— Вполне возможно. Процесс расследования вмешательства России в американские выборы не утихает. Судя по прессе, все это происходит по нарастающей. Они, видимо, просто вошли в раж. Можно сделать любую привязку и наказывать Россию по новым направлениям. Здесь ничего исключать нельзя. Это надолго, если не навсегда. Это долгоиграющая пластинка с невеселой такой мелодией.

— Не самые приятные условия работы.

— Мы все равно будем выполнять свои обязанности, мы должны это делать, иначе и думать невозможно. В меру сил и возможностей мы оказываем помощь нашим гражданам. Что предписано по службе, то и исполняется. По-другому и не получится.