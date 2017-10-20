Алексей Иванов: бриллианты покупать выгоднее, чем недвижимость

АК "Алроса" в 2016 году открыла филиал во Владивостоке. Его глава Алексей Иванов в интервью РИА Новости рассказал о деятельности компании на площадке Евразийского алмазного центра в Приморье, о самом крупном проданном здесь бриллианте и о том, почему в драгоценные камни средства вкладывать выгоднее, чем в недвижимость.

— Филиал "Алросы" во Владивостоке работает уже полтора года. Расскажите о результатах этой работы.

— Наша задача как филиала — обеспечить продвижение "Алросы" на отраслевые рынки тех стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где интерес к алмазной продукции заметно вырос в последнее десятилетие. Торговая деятельность филиала началась c организации первого на Дальнем Востоке международного аукциона крупных алмазов размерностью +10,8 карата во время Восточного экономического форума-2016. А в ноябре 2016 года на арендованных филиалом площадях в Евразийском алмазном центре прошли первые пилотные торги техническими алмазами. С марта 2017 года на этой площадке филиала уже регулярно проводятся торги алмазным сырьем и бриллиантами — примерно так же, как это происходит в зарубежных торговых компаниях АК "Алроса" в Бельгии, Израиле, Гонконге и Дубае.

Есть, конечно, и отличия в том, что инфраструктура алмазных бирж в перечисленных странах позволяет автоматически снимать многие организационные и хозяйственные вопросы. Именно поэтому мы заинтересованы в дальнейшем развитии площадки Евразийского алмазного центра, на которой сейчас созданы основные условия для работы с алмазами.

— Каковы объемы продаж филиала, есть ли тенденция к росту? Прогнозы на итоги года? © Fotolia / barbraford Во Владивостоке откроется международный центр по огранке бриллиантов

— В 2016 году во Владивостоке было продано товара "Алроса" на 22,2 миллиона долларов. До конца 2017 года на площадке филиала будет реализовано алмазов и бриллиантов на сумму более 70 миллионов долларов. Такой рост произойдет за счет того, что реализация происходит на протяжении всего года, в то время как в 2016 году торговля была организована только в последние четыре месяца уходящего года.

Объем реализации на площадке филиала на фоне общих продаж компании пока небольшой — около 2%.

— У вас большой опыт работы в этой отрасли, в том числе в Израиле. Какова специфика продажи драгоценных камней именно в Приморье и отличается ли она от продаж на Западе?

— Профессиональные оптовые продажи алмазного сырья во всем мире происходят одинаково. Со стороны продавца выступают алмазодобывающие компании или крупные дилеры, а все покупатели являются членами алмазных бирж, строго соблюдающими правила и традиции алмазной торговли, установленные регламентами этих бирж.

На площадях филиала АК "АЛРОСА" в Евразийском алмазном центре в городе Артеме мы организуем международные аукционы крупных алмазов размерностью +10,8, тендеры алмазов, а также тендеры бриллиантов, изготовленных на нашем предприятии "Бриллианты "Алроса". Это происходит точно так же, как и в любом зарубежном офисе "Алросы", в том числе и в израильском.

Если говорить об отличиях, то, конечно же, они определяются местом продажи драгоценных камней. В Приморье они организованы впервые, такого никогда здесь не было.

— Идут ли сюда исключительно азиатские покупатели?

— Наши двери открыты для всех диамантеров мира. Но, конечно, перед нами стоит цель увеличить количество покупателей из стран АТР. На данном этапе процентное соотношение компаний из Китая, Японии, США по сравнению с индийскими и европейскими компаниями в списке наших клиентов еще недостаточно высокое. Я уже не говорю о вьетнамских, тайских, сингапурских, малазийских и других алмазных компаниях — их в нашем списке просто нет.

Отчасти это, конечно, объясняется тем, что в абсолютном большинстве этих стран пока нет развитой алмазообрабатывающей индустрии, а имеющиеся отдельные производства принадлежат собственникам из традиционных алмазных центров, с которыми мы и так давно и плотно взаимодействуем. Но мы работаем в направлении инфильтрации на рынки АТР и надеемся, что в скором времени число наших клиентов из этих стран существенно подрастет.

— Помимо индийской KGK Diamonds, которая уже запустила свое производство по огранке, ведутся с кем-то переговоры о подобных проектах в ЕАЦ? Если да, то с кем и из каких стран? Что можно сказать о сроках ожидания новых резидентов? © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк В Приморском крае индийская компания начала производство по огранке алмазов

— Да, конечно, интерес к Владивостоку со стороны представителей мировой алмазной индустрии продолжает оставаться высоким. Мы получили уже несколько предварительных проектов на размещение алмазообрабатывающего производства на территории Свободного порта Владивосток от наших клиентов. В основном это индийские компании.

Все они содержат условия, которые требуют тщательного изучения со стороны компании и нуждаются в доработке и дополнительной энергии движения со стороны самих инициаторов. О сроках реализации этих намерений я пока ничего сказать не могу, поскольку все они пока что находятся на начальной стадии согласования.

— Что с планами по привлечению инвесторов к созданию в ЕАЦ производств с использованием техалмазов, выпуску оборудования для алмазогранильной отрасли?

— Переговоры на эту тему продолжаются с одной из серьезных отечественных компаний, каков будет результат, пока спрогнозировать не могу, это во многом будет зависеть от позиции самой компании.

— Каковы объемы поставки камней для бриллиантовых слитков? Насколько они востребованы и не планирует ли "Алроса" выпускать свои карты?

— Филиал во Владивостоке не занимается поставкой камней для так называемых бриллиантовых слитков. Этот относительно новый инвестиционный инструмент, созданный в Сингапуре, он получил уже широкую известность благодаря массированной рекламе. Однако практического значения для торговли филиала он не имеет.

Что касается намерения выпуска подобных карт "Алроса", то, насколько я знаю, в ближайшие планы компании это не входит и остается прерогативой специализированных структур типа Сингапурской алмазной биржи SDiX.

— Аукцион по продаже алмазов стартовал во Владивостоке 16 октября. Каких результатов ожидаете? Кто основные покупатели, из каких стран?

— Да, действительно, в период с 16 по 27 октября на нашей площадке проходит международный аукцион по продаже алмазов специальных размеров +10,8 карата. Всего на аукционе представлено 72 лота общей массой 1 тысяча 170 карат. Самый крупный алмаз имеет вес 47,55 карата. Выставляемые на аукцион камни были добыты на предприятиях АК "Алроса", АО "Алмазы Анабара" и ПАО "Алроса-Нюрба".

К нам во Владивосток на просмотры приедут более 40 компаний из Бельгии, Индии, Израиля, Китая и США. Подведение итогов аукциона состоится 30 октября.

— Участвуют ли в подобных аукционах частные лица? Может ли любой желающий прийти и купить себе вашу продукцию?

— Частные лица могут напрямую покупать у нас только сертифицированные бриллианты. Они пользуются спросом, поскольку наличие сертификата является своеобразной гарантией качества и подтверждением природного происхождения бриллианта.

Что касается необработанных алмазов, то, во-первых, их и покупать-то частным лицам вряд ли имеет смысл, так как это не более чем сырье для дальнейшей обработки, и, во-вторых, продавать сырье непрофессиональным участникам рынка мы не имеем права. Все компании, с которыми мы работаем, прошли соответствующую процедуру отбора и аккредитованы на алмазных биржах стран своей дислокации.

— Можно ли купить алмаз или бриллиант в кредит?

— Мы не практикуем продажу нашей драгоценной продукции в кредит. Сначала клиенты оплачивают товар, а затем его получают.

— Какой самый дешевый и самый дорогой бриллиант покупали во Владивостоке?

— Самый дешевый бриллиант на прошедших в сентябре торгах купили за 4001 доллар, он был огранен в форме "подушка", цвет 5, качество 8. Самый дорогой — огранка "изумруд", 4 цвет, качество 7, вес 12,18 карата, был продан за 752 тысячи долларов.

— Как обычно покупатели используют камни?

— Чаще всего бриллианты покупаются для изготовления женских украшений. Но не редки случаи покупок товара и женщинами для запонок любимому мужчине или самими мужчинами для ношения в оригинальном кольце или перстне, для пиратской серьги или использования в каком-то дорогостоящем изделии сугубо прикладного плана.

— Во что сегодня выгоднее вкладывать деньги — в недвижимость или в бриллианты?

— Что творится уже несколько лет на рынке недвижимости, вы и сами видите. Владельцам инвестиционных квартир сегодня можно только посочувствовать. Что касается бриллиантов — они поистине вечны, а главное — компактны и ликвидны. Бриллиант с сертификатом надежной лаборатории всегда найдет спрос. А динамика роста цен на этот товар уже многие десятилетия остается положительной.

— Имеете ли вы сами бриллиант или алмаз? Какого размера?

— У меня есть хобби — я собираю якутские значки и знаки, среди которых попадаются и экземпляры с бриллиантовыми вставками. Самый большой из них — около 0,30 карата. Кроме того, у меня есть запонки с бриллиантами. Когда-то я хотел заказать хороший якутский нож с рукояткой, украшенной бриллиантом, но потом жизнь поменяла приоритеты и к этой идее больше не возвращался.

— Как вы считаете, что именно заставляет людей вкладывать деньги в драгоценные камни?

— Причин может быть множество. Назову только те, с которыми чаще всего приходилось встречаться. Первая — это помолвка, свадьба, рождение ребенка или юбилей семейной жизни. Вторая — день рождения супруги или супруга, детей, родителей или друзей. Наконец, бриллиант все чаще рассматривается как средство сбережения денег и диверсификации личных инвестиций, удобное в транспортировке и ликвидное в любом уголке мира. Не случайно покупка бриллианта в последнее время включается в предложения для клиентов банков, пользующихся услугами private banking.