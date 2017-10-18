Антонио Фаллико: дипломатия бизнеса побудит политиков отменить санкции

На этой неделе в Вероне состоится юбилейный X Евразийский экономический форум. На протяжении нескольких лет он является единственной площадкой в Европе, где российский и европейский бизнес обсуждает проблемы Большой Евразии. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, бизнес все же добьется от политиков учитывать экономические интересы своих стран и отходить от санкционной политики, считает председатель совета директоров банка "Интеза", глава фонда "Познаем Евразию" Антонио Фаллико. В интервью РИА Новости Фаллико рассказал о том, какие вопросы будут обсуждаться на форуме, какие сферы российской экономики интересны итальянскому бизнесу, как относятся в Италии к блокчейну и криптовалютам, как может измениться банковский бизнес с развитием финансовых технологий и почему путь санкций тупиковый. Беседовала Гульнара Вахитова.

МИА "Россия сегодня" является информационным партнером форума.

— Расскажите, пожалуйста, о том, какие интересные встречи и подписания планируются на форуме?

— По сути, сейчас это единственная площадка в Европе, где бизнес обсуждает проблемы от Лиссабона до Владивостока и Сингапура. В этом состоит его главное достоинство. Поэтому Евразийский экономический форум важен как площадка для дискуссий и встреч. Мы не ставим перед собой цели подписывать контракты или проводить формальные мероприятия, хотя и такие ожидаются. Задача — максимально облегчить контакты для предпринимателей, знакомства, переговоров. Для этого в этом году мы существенно расширяем специальную зону для встреч бизнеса, что оказалось очень востребовано участниками. Мне кажется, это важнее, чем формальные события. А контракты пусть подписывают потом.

— Чего вы ожидаете от форума? Представители каких крупных компаний намерены принять в нем участие? © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Банкиры рассказали, как санкции повлияли на инвестиционный климат в России

— В Вероне будет крупный и очень крупный бизнес из Италии, России и многих других стран. Достаточно посмотреть программу, она публична. Там есть руководитель Роснефти Игорь Сечин, европейские политические тяжеловесы Романо Проди и Герхард Шредер, государственный секретарь при председателе Совета министров Италии Мария Элена Боски, председатель правления Новатэка Леонид Михельсон, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, министры ЕАЭС Татьяна Валовая, Адамкул Жунусов, Вероника Никишина и Сергей Сидорский и многие другие.

Главное ожидание — продолжение и расширение диалога между представителями бизнеса стран Большой Евразии. Я надеюсь, что бизнес все же добьется от политиков понимания необходимости ориентироваться не только на идеологические догматы, но учитывать экономические интересы своих стран, отходить от бесперспективной со всех точек зрения санкционной политики.

— Вы возглавляете ассоциацию "Познаем Евразию". Как оцениваете эффективность ее работы? Каких результатов удалось достичь? Какие интересные мероприятия и семинары готовит ассоциация в 2018 году?

© РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Соглашение о ЗСТ между Сингапуром и ЕАЭС могут заключить в 2018 году — Веронский форум — главное, но не единственное мероприятие ассоциации. Мы занимаемся не только экономикой, но и издательской деятельностью, культурными программами, например, ежегодно присуждаем российско-итальянскую литературную премию "Радуга" молодым писателям и переводчиками из двух стран. Мы видим, что с каждым годом на этот конкурс присылают все больше работ. Но все же больше ассоциация занимается экономикой. Каждый год она организует в крупнейших городах Италии итало-российские бизнес-семинары для местных предпринимателей, заинтересованных в работе на российском рынке. Постепенно мы выходим за границы Италии.

В прошлом году провели первый такой семинар в Швейцарии, в нынешнем — в России, в Новосибирске. Надеемся, что до конца года успеем провести такое мероприятие в Австрии. В будущем году планируем выйти и в некоторые другие страны Европы, а также расширить российскую географию.

— В апреле вы говорили, что оздоровление банковского сектора Банком России открывает новые ниши для развития и дает возможность банку "Интеза" расти органически, не прибегая к приобретению других игроков. Как дальше банк планирует развиваться?

— По этому пути мы идем, и предполагаем идти дальше.

— Как бы вы оценили торгово-экономические отношения между Россией и Италией? По вашему мнению, как они будут развиваться?

— После двух лет спада сейчас наблюдается возобновление роста торгово-экономического обмена между Россией и Италией, как и между Россией и Евросоюзом. За первое полугодие он вырос в среднем на 30%, в зависимости от страны цифра меняется. С Италией чуть поменьше, но динамика положительная. Экспорт из Италии вырос на 24,5% или на 3,8 миллиарда евро. Бизнес с обеих сторон показал, что смотрит дальше сиюминутной конъюнктуры, выстраивает стратегические отношения и приспособился к новой ситуации.

Главным новшеством последнего периода в отношениях итальянских и российских компаний на российском рынке становится переход от чистого экспорта продукции "сделано в Италии" к совместному производству продукции "сделано с Италией".

— Что думает о санкциях против России итальянский бизнес?

— Итальянский, да и европейский бизнес думает, что они ошибочны, не ведут к достижению тех политических целей, которые ставили перед собой их сторонники. Вы знакомы с оценками ООН, согласно которым экономический ущерб компаниям из стран, которые ввели ограничения против России, в два раза выше, чем экономический ущерб России?

Я надеюсь, что в конечном итоге дипломатия бизнеса побудит политиков отменить эти санкции, действуя в национальных экономических интересах своих стран. Однако на ближайшие пару лет, видимо, надо будет продолжать работать в нынешнем режиме. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова "Масса возможностей": мороженщик из Италии рассказал о бизнесе в Крыму

— Банк "Интеза" участвовал в организации приватизации Роснефти в прошлом году. Интересует ли банк приватизация других российских активов?

— Конечно. Но темп и порядок приватизации решает правительство России. Если будут предложения, мы с интересом их изучим.

— Интересно ли банку "Интеза" участвовать в финансировании проектов Роснефти? Верите ли вы в перспективу продуктивного сотрудничества с компанией?

— Разумеется.

— Вы говорили о том, что банк "Интеза" изучает варианты участия в финансировании "Северного потока-2". Когда может быть принято такое решение? О каком объеме инвестиций может идти речь? На каких условиях банк может принять участие в сделке — вхождение в проект или кредитование?

— Пока об условиях говорить рано. Мы должны понять, что можно делать, а что нельзя в свете новых американских санкций. Сейчас мы находимся на этом этапе.

— Intesa Sanpaolo является одним из кредиторов проекта "Ямал СПГ". Рассматривает ли банк возможность финансирования другого проекта Новатэка в этой сфере — "Арктик СПГ-2"? Ведутся ли обсуждения по участию банка в этом проекте?

— Да, обсуждаем. В детали я предпочел бы не вдаваться.

© РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Никифоров: внедрение криптовалют в России потребует изменений в законы — Власти РФ сейчас активно обсуждают развитие финансовых технологий, рассматривается регулирование в стране криптовалюты. Как вы относитесь к таким новомодным тенденциям? Несут ли они риски для экономики и общества? В чем различие взглядов, если оно есть, итальянских и российских властей на финтех?

— Интерес к теме блокчейна и криптовалют объясним. Назрела необходимость усилить защиту систем обработки, хранения и обмена информацией. Достаточно вспомнить глобальные хакерские атаки последних месяцев. Технология блокчейн может в будущем стать основой для создания систем с высоким уровнем защиты. Одновременно ширится число участников различных финансовых и иных операций, например с недвижимостью. Это и малый бизнес, и домохозяйства. Эта технология может быть востребована в том числе для регистрации сделок, ипотеки, акций и так далее.

Наконец, криптовалюты. Здесь главное — понять, каким должно быть регулирование, без которого солидные финансовые институты не могут работать, и как обеспечивать регулирование, как сочетать с растущими требованиями по линии антиотмывочного, антитеррористического законодательств. Тут остается много не ясного. Выводы пока делать рано. Что касается России, то она очень продвинулась в этом направлении, находится в числе лидеров, в чем я смог убедиться, когда недавно выступал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сессии по блокчейну.

— Каким вы видите банковский бизнес через десять лет?

— Новые технологии многое изменят в банковском бизнесе. Но без человека и его опыта и знаний, без обсуждения деталей между живыми людьми, без учета таких факторов, как доверие, репутация, серьезные сделки невозможны. Машина не заменит человека во многих операциях.