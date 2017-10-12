ЦИК Киргизии: новые технологии на выборах исключают фальсификацию

Президентский срок главы Киргизии Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря, и по конституции баллотироваться во второй раз он не может. Выборы, назначенные на 15 октября, впервые в истории страны пройдут при помощи электронной информационно-избирательной системы (ИИС). В момент окончания голосования считывающие урны автоматически передадут на сервер ЦИК предварительные итоги выборов. Списки избирателей составлены на основе биометрических данных населения. Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Киргизии Нуржан Шайлдабекова рассказала в интервью РИА Новости, что задействованный уровень технологий позволяет полностью исключить любые фальсификации итогов выборов главы государства.

— Нуржан Кармабековна, предстоящие выборы станут настоящим испытанием республики на прочность, ведь впервые в истории Киргизии, да и всей Центральной Азии происходит так называемый транзит власти, то есть мирный, демократический переход от одного главы государства к следующему посредством выборов. Насколько достоверными будут итоги?

— Я думаю, что мы внедрили новые технологии, которые позволили уже решить ряд вопросов, связанных с фальсификацией и манипуляциями, которые практиковались при прежних режимах. У нас две были беды: голосование за другое лицо — так называемая карусель и вбросы бюллетеней пачками. Мы должны были на эти два вызова два ответа дать. "Карусели" исключили через биометрическую идентификацию — это самый высший уровень идентификации избирателей на сегодняшний день. Вбросы исключили через автоматические считывающие урны.

— Тем не менее некоторые участники президентской гонки громогласно заявляют о якобы повсеместном использовании административного ресурса на выборах.

— По сути, на таком уровне обеспечения достоверности выборов, который мы сегодня имеем в Кыргызстане, в западных странах нет такого понятия — административный ресурс. Административный ресурс опасен там, где администрация через свои властные полномочия имеет возможность "сделать" любые итоги выборов. Для свободного волеизъявления граждан важно, чтобы оно было отражено в итогах, а также необходимо, чтобы организатор выборов обеспечил достоверность подсчета голосов. Мы это делаем.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Перейти в фотобанк Подсчет голосов на избирательном участке после референдума о внесении изменений в конституцию Киргизии. 11 декабря 2016 © Sputnik / Табылды Кадырбеков Перейти в фотобанк Подсчет голосов на избирательном участке после референдума о внесении изменений в конституцию Киргизии. 11 декабря 2016

Достоверность обеспечивается не только электронным сводом голосов, она обеспечивается прозрачностью итогов на каждом участке. Отражение данных на каждом избирательном участке сразу после завершения голосования — это главный признак прозрачности и достоверности. В других странах тоже применяются различные системы электронного свода результатов голосования, но они другого уровня. Например, не с участков, а с районов. Каждая страна вправе иметь свою систему. Но самый главный фактор — чтобы ей доверяли граждане этой страны. Голосование вообще может проводиться прозрачными урнами, без применения каких-то новых технологий, если граждане доверяют этой системе выборов. И мы бы тоже, может, не стали бы делать миллиардных инвестиций в эту систему, если бы возможно было другими путями обеспечить доверие граждан.

— Однако риторика об административном ресурсе остается…

— Мне кажется, у нас сознание отстает от технологий. Технологии ушли вперед, а отношение к выборам и взаимоотношения участников выборов — они отстали… Например, сегодня можно видеть, что вопросы кандидатов и ключевых организаций, которые ведут мониторинг выборов, оказываются непрофессиональными, показывают отсутствие полной информации о процессе и процедурах проведения выборов и ее понимания. Поэтому мы проводим соответствующие мероприятия и информационную работу. Кто-то может не понимать, что у нас уже есть определенные достижения в проведении выборов. Кто-то может намеренно использовать риторику о том, что выборы будут нечестными и результаты будут такими, какими их подсчитают, для того чтобы оправдывать возможное поражение на выборах. А также есть доля использования этой тематики в своей предвыборной кампании. Но целом я бы охарактеризовала, что чувствуется такая переходность. Мы сейчас говорим, что определенный этап реформы уже прошли, но нам надо совершенствовать отношения между кандидатами и избирателями, между кандидатами и органами, организующими выборы, и так далее. Потому что здесь действительно есть, над чем поработать.

— Но на волеизъявление граждан можно влиять и по-другому. Например, купить голоса избирателей…

— Мы много говорим о недопущении подкупа голосов, но ведь для того чтобы подкуп выполнил свою задачу, надо как-то контролировать результат голосования. И в этом контексте очень важно сохранить тайну голосования, чтобы те, кто принуждает или контролирует, не имели возможности заставить гражданина голосовать так, как им хочется. Мы сосредоточились на этом. У нас зимой (во время всенародного референдума по изменению конституции страны — ред.) были на обратной стороне бюллетеней видны поставленные избирателями отметки. И с незначительными усилиями можно было видеть, кто как проголосовал. В этом году мы придумали специальную штрих-полосу, чтобы такие отметки не были видны, а также закупили для всех участковых комиссий специальные маркеры, которые менее просвечивают через бюллетень. Кроме того, для обеспечения тайны голосования просчитаны и выбраны все оптимальные расстояния — наблюдатели имеют право находиться не ближе чем в полутора метрах от кабины, урна тоже стоит в отдалении, и это не позволяет кому-либо увидеть бюллетень.

На мой взгляд, так называемый финансовый ресурс, то есть подкуп избирателей, сейчас более опасен, чем административный.

— Политические эксперты прогнозируют, что будет второй тур выборов. На ваш взгляд, это возможно? © РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Попытки "расшатать" ситуацию в Киргизии будут пресекаться, заявил Атамбаев

— Некоторые наблюдатели на встречах упрекают ЦИК в том, что мы официально не назначили дату проведения второго тура. Дескать, это свидетельствует о том, что выборы хотят сделать в одном туре. Но это не соответствует действительности. Итоги голосования будут такими, какими они будут. И если в результате их определения будет необходимость повторного голосования, так называемого второго тура, он будет проведен.

После подведения итогов голосования и определения результатов выборов — а это разные вещи — ЦИК, в случае если ни один из кандидатов не набрал более половины голосов участвовавших в голосовании избирателей, может назначить повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов. Для себя я прикидываю дату с 14 по 19 ноября.

— Насколько надежна электронная система, применяемая на выборах?

— Законодательством страны обеспечена двойная система защиты. Помимо предварительных результатов, которые будут получены в момент закрытия участков через АСУ, окончательные итоги подводятся на основании так называемых бумажных протоколов, куда члены участковых комиссий заносят данные ручного подсчета голосов.

Кроме того, даже если мы теоретически представим, что у нас вывод системы… Ну вот просто физически, топором разрубили — а мы сейчас даже попросили стройки рядом с коммуникациями приостановить, чтобы исключить нечаянное или намеренное физическое повреждение линии, — даже если предположить, что что-то такое может произойти и все линии перестанут работать, и сайт не сможет отразить после голосования итоги, то все равно карта, которая имеется в каждом АСУ, сохранит все данные. Мы можем просто собрать эти все карты и получить данные. И при этом итоговые отчеты АСУ будут у каждого наблюдателя на участке. И он просто может в 20 часов, после окончания голосования, включить свой смартфон, найти на нашем сайте свой участок и сравнить те данные, что у него на руках, и что будет отражено на сайте.

— На выборах президента созданы 2375 избирательных участков, все ли они снабжены доступом к интернету?

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Перейти в фотобанк Жители Бишкека на избирательном участке № 1209 во время референдума о внесении изменений в конституцию Киргизии. 12 декабря 2016 © Sputnik / Табылды Кадырбеков Перейти в фотобанк Жители Бишкека на избирательном участке № 1209 во время референдума о внесении изменений в конституцию Киргизии. 12 декабря 2016

— У нас одиннадцать участков, где нет доступа. Это небольшие участки — труднодоступные села и высокогорные погранзаставы. Все они обеспечены электронными урнами, но их данные будут переданы после доставки этих АСУ на ближайшие участки, где имеется интернет. Надеюсь, что максимум в течение трех часов мы будем знать предварительные итоги голосования в целом по стране.

— В ходе подготовки выборов не сталкивались ли сотрудники ЦИК или участковых комиссий с попытками влиять на их работу?

— Вмешательство в деятельность комиссий с целью повлиять на ее решение преследуется по закону, это является уголовно наказуемым деянием. Мы иногда об этом напоминали отдельным депутатам, которые пытались через якобы парламентский контроль за исполнением законов влиять на нас в процессе проведения выборов…

Для обеспечения независимости работы участковых избирательных комиссий парламент страны также принял закон, что членам УИК выплачивается вознаграждение в размере, определяемом правительством, для компенсации каких-то расходов — на связь, например, или на транспорт. Но размер вознаграждения — он не высокий, это не зарплата. Просто процесс выборов стал очень технологичным, сложным, он требует очень много времени, и вот такое небольшое вознаграждение решено было дать — 2 тысячи сомов в месяц (менее 30 долларов — ред.). Конечно, это немного, поэтому я очень рада, что у нас в комиссиях работают люди, которые воспринимают это как почетную гражданскую миссию, как доверие со стороны граждан посчитать их голоса.

— Вы сказали, что процесс выборов стал очень высокотехнологичным. Готовы ли члены УИК к такой работе?

— Согласно данным нашего анализа, на прошлых выборах из всех случаев сбоя только 5% были из-за неисправности оборудования. Остальные — просто не ту кнопку оператор нажал, то есть человеческий фактор. У нас в участковых комиссиях задействованы более 25 тысяч человек, и мы провели с ними очень большую подготовительную работу. Но несмотря на это, как бывает? Пришел на участок уважаемый аксакал, все его знают, и почему-то он не прошел идентификацию (биометрическую — ред.). Ну давайте уважим — дадим проголосовать. И вот из-за одного такого "лишнего" бюллетеня, тень может пасть на весь процесс выборов. Поэтому во время наших многочисленных встреч с членами участковых избирательных комиссий я прошу их только об одном — просто соблюдайте процедуру! Надеюсь, это даст свои результаты.

— Считается, что дополнительным инструментом контроля за итогами выборов являются exit polls. Будут ли они проводиться на этих выборах? © Фото : Vmenkov В Киргизии стартует информкомпания "Проверь себя в списках"

— Центризбирком не контролирует и специально не отслеживает этот процесс. Насколько мне известно, пока никакая из общественных организаций не выразила готовности к exit polls. Но мы направляли им напоминания, что результаты социологических опросов должны публиковаться только в соответствии с законодательством — то есть должна указываться выборка, время их проведения, количество опрошенных и так далее. Есть ряд требований к соцопросам в ходе выборов, и мы такое напоминание направили.