Илиас Спирлиадис: судьбу Винника определит министр юстиции Греции

Российский запрос о выдаче гражданина РФ Александра Винника, арестованного в Греции по просьбе США, суд рассмотрит 11 октября. Однако окончательную точку в деле поставит министр юстиции Греции. О том, с чем может быть связана охота американских властей за российским программистом, как американская юстиция обходится без доказательств для ареста за неугодными ей людьми, о тонкостях судебных процессов по экстрадиции и уникальности "дела Винника" адвокат россиянина Илиас Спирлиадис рассказал в интервью корреспонденту РАИ Новости в Афинах Геннадию Мельнику.

— Господин Спирлиадис, известно, когда будет рассмотрен запрос России о выдаче Александра Винника?

— Совет судей в Салониках в среду, 11 октября, рассмотрит запрос России. Мы ожидаем, что суд примет положительное решение, поскольку Александр не возражает против экстрадиции в Россию. Однако выслать Винника в Россию не смогут, поскольку идет параллельно судебная процедура по запросу США.

— Как будет проходить рассмотрение? © РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк Россия сожалеет о решении Греции выдать Винника США

— Судья спросит: вы согласны, чтобы вас выдали в Россию? Если Александр ответит "да", тогда нет смысла судить или рассматривать материалы. После этого, если бы не было другой процедуры, его выслали бы в Россию. Однако есть другая процедура, связанная с запросом США, которая пока не завершилась, надо ждать, что будет с ней. И в конце концов, поскольку есть две процедуры, решать будет министр юстиции, и причем безразлично, каково будет решение Верховного суда. С одной стороны, у него будет заявление от России на экстрадицию и согласие Александра, и с другой стороны, решение Верховного суда. Оно может быть о выдаче его России. Верховный суд может решить выдать Александра в США, тогда министру придется решать, куда его выдавать. Конкуренция двух запросов.

— Есть ли у какой-либо страны приоритет?

— Нет, ни у кого нет никакого приоритета.

— Документы из Генпрокуратуры уже поступили в Грецию? © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк МИД выступил категорически против экстрадиции россиян в США

— Да, они поступили, мы их изучаем. В России Винника обвиняют в мошенничестве, там сумма порядка 600 тысяч рублей.

— Вы решение совета судей от 4 октября уже получили?

— Да, это 80 страниц материалов. Видно, что прокурор и судьи подготовились к решению, и видно, что оно не было написано за последние дни. Я бы хотел комментировать все решение, поскольку мы будем представлять аргументы Верховному суду. Есть пункты, которые легко опровергаются документами, имеющимися в нашем распоряжении.

Но есть интересные вещи, которые показывают, что им (обвинению) не нужны доказательства, им хватает подозрения.

Что касается рассмотрения, то суд не решает, виноват он или нет. Суд решает, достаточно ли доказательств, чтобы выслать его или не выслать. А иногда суду достаточно вероятности. Вот такая может быть юридическая основа.

© AFP 2017 / Sakis Mitrolidis Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по подозрению в отмывании денег © AFP 2017 / Sakis Mitrolidis Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по подозрению в отмывании денег

— Появились ли какие-то новые документы, какие-то подтверждения незаконности операций и что они были? Выписки со счетов? Транзакции?

- Нет. У нас нет ни одного нового документа. Ни одной выписки и нет никаких транзакций. Документально все остается, как было изначально.

— То есть никаких документальных подтверждений нет. Но на каком основании США тогда требуют выдачи Винника?

— На основании решения суда в Сан-Франциско, которое проходило без Александра, и на основании решения жюри суда, в котором в большинстве простые люди. Еще агенты, которые анонимно представили свое мнение. Анонимно.

— То есть фактически никаких доказательств нет?

— Никаких доказательств нет.

— На суде адвокат Винника Александрос Ликурезос заявлял, что в вину Виннику агенты ставили то, что он выходил в сеть под своим именем. Вы не могли бы пояснить, в чем вина?

— В 2016 году Александр Винник использовал свой паспорт, чтобы забронировать гостиницу, и предоставил платформе (ВТС-е) свой паспорт. Обвинение говорит, что это была его ошибка, так его и поймали. Но когда мы говорим о таких специалистах, как Александр, я не думаю, что такие ошибки вообще допустимы. Человек ничего не прятал и использовал свой паспорт. Если бы он прятал что-то, он бы никогда его не использовал.

Здесь есть актуальный юридический нюанс. Нет никаких доказательств. Но мы должны юридически доказать, что процент подозрений, которых якобы хватает суду, чтобы выдать обвиняемого, не подтверждается законом. Ведь суд в итоге может сказать: "Доказательств нет, но так как мы подозреваем, что он может быть виноват, мы его высылаем".

Мы должны найти юридические доказательства, чтобы показать Верховному суду, что здесь не хватает даже вероятности.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Адвокат гражданина России Александра Винника в Греции Александрос Ликурезос © РИА Новости / Геннадий Мельник Адвокат гражданина России Александра Винника в Греции Александрос Ликурезос

— Битва предстоит серьезная?

— Очень серьезная битва. Мы так просто не сдадимся.

— Заседание суда в Салониках было коротким. В первый день процесс длился часа полтора-два, во второй день — буквально десять минут. Суд не рассматривал никаких доказательств, доводов, но вынес решение в пользу США.

— Решение для нас было ожидаемым. Мы знали его. Но мы хотели посмотреть, как будет сформулировано решение и какие доказательства будут использованы. Но мы знаем, что идем решать дело в Верховном суде.

— Эксперты называют Винника одним из ведущих специалистов в сфере блокчейна и биткоина. Это так?

— Да, он специалист по блокчейну.

— С этим связан запрос США?

— Новые технологии многие хотят контролировать, конечно, в том числе и Соединенные Штаты. Эти люди, такие специалисты нужны, их можно использовать по-разному. Сейчас у нас 21-й век, век новых технологий, век интернета. Блокчейн — это такая технология, которую в принципе невозможно взломать. И невозможно украсть биткоин. Почему это невозможно? Потому что это революционная технология, где все записано — каждая транзакция записана и ее видят все. Это как в фильме "Матрица". Представьте, это как отель, у каждого свой номер и все номера смотрят внутрь, и каждую транзакцию, которая происходит, видят все. Ее просто невозможно украсть или сделать что-то иное. Ты делаешь транзакцию — и видно что, откуда и куда идет. Кроме этого, видны все транзакции с самого начала до конца.

— То есть фактически меняется вся нынешняя финансовая система?

— Новая технология, которая применяется при покупке-продаже биткоинов, несет революцию в нынешнюю систему. В будущем банки будут использовать такие или подобные системы. Это вполне вероятно. Использование блокчейна в финансовых операциях уже рассматривается. И Александр — ведущий специалист в этой сфере. Кстати, он мог быть очень полезен России в этой сфере.

© REUTERS / Alexandros Avramidis Россиянин, задержанный в Греции по подозрению в отмывании денег © REUTERS / Alexandros Avramidis Россиянин, задержанный в Греции по подозрению в отмывании денег

— Если нельзя украсть биткоин, все операции записаны, на каком тогда основании идут обвинения в краже с японской биржи MtGox? Насколько я помню, вначале были сообщения о краже с биржи сотен тысяч биткоинов, а затем неожиданно сто-двести-триста тысяч оказывались на этой же бирже, но в другом электронном кошельке. Как тогда идет обоснование кражи у японской биржи такого количества криптовалюты?

— Во-первых, невозможно говорить о краже. Представьте, что вы используете три-четыре супермаркета, где покупаете продукты. Один супермаркет закрылся — вы продолжаете покупать в других. Такая же ситуация с биткоином — клиенты стали уходить с MtGox и класть биткоины на другие биржи. Есть множество платформ, клиенты может взять биткоин с одной платформы и поставить на другую, перепродать. Если все ушли, платформа закрывается, так произошло с MtGox. Когда арестовали владельцев той биржи (MtGox), им уже никто не доверял. Вы бы доверились? Нет, конечно. Все стали уходить. Так что никто ничего не украл, все было видно, невозможно ничего украсть. Те хакинги, о которых говорят США, никто не доказывал. И зачем ВТС-е кого-то взламывать, если у них все хорошо? Так что юридически здесь ничего не доказано. Эти аргументы, мы считаем, будут основными на суде. Самим США суду невыгодно эти аргументы предоставлять. Они будут работать больше в юридической сфере.

— Вы будете эти аргументы использовать? © AP Photo / Giannis Papanikos Супруга Винника рассказала об "охоте" на российских IT-специалистов

— Конечно. А суд — он должен услышать это все. Мы хотим построить стратегию из настоящего мира и подтвердить их юридически. Мы хотим сказать: смотрите, украсть биткоины невозможно, один супермаркет закрылся, другие продолжают работать. И этих аргументов хватает, чтобы не выдать Винника в США.

— Действительно этот процесс уникальный для Греции и подобных не было?

— Есть много уникальных моментов в процессе. И для нас тоже все новое.

— На заседании суда 29 сентября переводчик делала множество ошибок в переводе, и одну из них использовал прокурор. Так, в переводе прозвучало, что биржа ВТС-е прекратила работу после ареста Винника, хотя эксперт говорил другое. Адвокаты подавали официальный протест?

— Да, подаем. В заявлении эксперта было, что ВТС-е прервала работу, когда арестовали ее серверы, находящиеся в Болгарии. Это никак не связано с компьютером Александра. А в переводе было, что когда конфисковали компьютеры Александра, ВТС-е закрылась. Были и другие ошибки. Протест будет.