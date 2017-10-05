Мухаммед аль-Ахбаби: ОАЭ ждут отправки первого космонавта в 2021 году

Объединенные Арабские Эмираты не устают удивлять мир. Не успела страна 40 лет назад подняться из пустыни, как уже начала реализовать масштабные космические программы, которые на первый взгляд могут показаться фантастическими. Программа освоения Марса, отправка космонавтов к красной планете, строительство первого человеческого поселения на Марсе — все это запланировано Эмиратами на ближайшие сто лет. Почему ОАЭ так заинтересованы в участии в космических программах, когда первый эмиратский космонавт отправится на орбиту, сколько домов будет построено в первом человеческом поселении на Марсе — об этом в свете 60-летней годовщины запуска первого искусственного спутника Земли генеральный директор Космического агентства ОАЭ Мухаммед Насер аль-Ахбаби рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Юлии Троицкой.

— Эмираты активно принялись за освоение космоса, чем вызван интерес к другим мирам у страны, которая еще не была создана в то время, когда первый космонавт отправился в полет?

— Эмираты с помощью программы по освоению космоса пытаются показать пример всему региону и дать ему надежду на достижение чего-то глобального. Эта программа во многом рассчитана на то, чтобы оказать пользу всему региону, а не только ОАЭ. Эмираты пытаются взять инициативу в свои руки, в самом начале она может быть затратной, но впоследствии завоевать доверие других стран и народов. С помощью науки и технологий, социальных инициатив, направленных на защиту человечества, оказания ему помощи мы направляем послание другим странам. Программа ОАЭ по развитию космических технологий — это также мост к будущему, послание для нашей молодежи, чтобы побудить желание узнавать, учиться, взаимодействовать с другими странами, имеющими передовые технологии.

— Какую цель ставят перед собой ОАЭ, реализуя космические программы? © РИА Новости / Стрингер Перейти в фотобанк Россия поможет ОАЭ в создании собственного отряда космонавтов

— ОАЭ 20 лет назад начали работать над своей космической программой с компаниями и исследовательскими центрами, которые разрабатывают и производят спутники. Три года назад власти Эмиратов решили создать космическое агентство, которое является первым космическим агентством на Ближнем Востоке. Агентство инвестирует в изучение космоса, занимается подготовкой специалистов, сосредоточено на образовании, исследовательской деятельности в области космоса, финансировании космических проектов для государства, которые не могут реализовать частные компании. Мы пытаемся сделать из ОАЭ мировой и региональный центр для оказания услуг в сфере космоса, в наших университетах готовят специалистов, которые имеют отношение к космическим технологиям.

На прошлой неделе я и команда эмиратских инженеров приняли участие в Международном астронавтическом конгрессе в Австралии, наше участие было реальным, так как наши инженеры представили 13 научных работ, был представлен наш стенд. В 2020 году первыми из арабских стран мы примем Международный конгресс астронавтики в Дубае, эта деятельность помогает нам обрести уверенность в своей программе и получить признание других. Даже маленькое государство с множеством проблем может инвестировать в развитие самых передовых технологий, думать о развитии. Сотрудничество в космосе помогает укреплять международные отношения, страны, конфликтуя на Земле, сотрудничают в космосе. Космос объединяет.

— Планирует ли ОАЭ развивать свою орбитальную группировку спутников?

— В следующем году Эмираты запустят спутник для фотосъемки Khalifa-Sat, который полностью сделан в Эмиратах. Мы небольшое государство, у которого не было опыта в космической сфере, но мы учимся. Для производства спутников стали сотрудничать с другими странами, в числе которых Южная Корея, куда на пять лет отправили эмиратских инженеров для обучения. Один эмиратский спутник был сделан в Корее, но уже второй — DubaiSat — наполовину сделан в Корее и еще наполовину в ОАЭ, это сотрудничество было очень плодотворным. Сейчас собираемся запускать третий спутник, который был полностью разработан и произведен в Эмиратах нашими инженерами. Думаю, он будет запущен летом 2018 года. Еще один эмиратский спутник связи Yahsat, большой по размеру спутник, который будет покрывать и Южную Америку, планируется запустить летом 2018 года. Это свидетельствует об успехе эмиратской космической программы. Еще шесть спутников должны быть созданы в течение трех лет.

К сожалению, у нас пока нет сотрудничества с Россией в производстве спутников. Мы предложили российской стороне несколько идей, имеющих отношение к совместному созданию спутников, но пока нет ничего конкретного по этому поводу, вопрос изучается.

Агентство финансирует покупку спутников для учебных целей для университетов, мы попросили российскую сторону принять участие в производстве таких спутников.

— Самый нашумевший эмиратский проект по исследованию космоса — проект по исследованию Марса, какие конкретно планы вынашивают Эмираты по изучению Марса?

— Для нас также очень важен проект запуска зонда для исследования Марса, который получил название "Надежда". Этот проект успешно продвигается, и мы ожидаем, что в 2020 году нами будет запущен аппарат для изучения Марса. Возможность запустить такой аппарат к Марсу появляется каждые два года, чтобы попытаться достигнуть красную планету в тот период, когда расстояние между Землей и Марсом будет короче, подобное "окно" открывается где-то на три недели. Если запустить зонд в этот период, то расстояние между Марсом и Землей можно будет преодолеть где-то за семь месяцев, когда в другое время на это потребуется три года. Мы рассчитываем отправить космический аппарат летом 2020 года, он может достигнуть поверхности Марса в начале 2021 года. Это событие должно совпасть по времени с празднованием 50-летия со дня образования ОАЭ, проведением в Эмиратах Всемирной выставки ЭКСПО и Международного конгресса астронавтики.

В этой миссии под руководством ОАЭ участвуют исследовательский космический центр имени Мухаммеда бен Рашида, но не бизнес, эмиратские и иностранные университеты — Колорадский университет, университет Беркли, Аризонский госуниверситет, а также эмиратские инженеры, эмиратские компании, которые производят отдельные системы для этого проекта, научные приборы. Самый важный вопрос, который мы ставим перед собой, запуская этот аппарат, — установить, куда течет вода, которая имеется на Марсе, есть ли там большое водное пространство или вода стекает в подземные источники. Около 200 инженеров участвуют в осуществлении этого проекта, который финансирует агентство.

— Почему именно эта планета — Марс? Что побуждает ОАЭ к ее изучению?

— В настоящее время Эмираты разрабатывают несколько программ, связанных с изучением Марса. К сожалению, условия жизни в ОАЭ и на Марсе во многом похожи: пустынный рельеф, отсутствие пресной воды, мы используем технологии для получения пресной воды, тяжелые экологические условия, климат, отсутствие ветров или рек для производства электроэнергии. Это примерно те же условия и вызовы, с которыми сталкивается Марс.

Мы хотим использовать Марс для изучения возможностей противостояния тем вызовам, с которыми сталкиваются ОАЭ, а также другие государства Ближнего Востока. Эти исследования могут помочь нам на Земле в поиске решения существующих проблем. Нас не интересует колонизация Марса или идея импортировать с Марса какие-то ресурсы, или обрести территорию для отправки туда лишнего населения. Нам, скорее, более важна идея самого полета к Марсу, чем сама эта планета, она как путеводная звезда для нашей молодежи, чтобы заинтересовать ее в учебе, в достижении прогресса, в преодолении себя.

Мы объявили, что Эмираты будут содействовать и участвовать в основании первого человеческого поселения на Марсе вместе с другими странами, это может быть один или два дома, или 50 домов, но через сто лет, не через пять.

Несколько дней назад я встречался в Австралии с Илоном Маском, он готов участвовать в отправке людей на Марс в 2024 году, но я считаю, что человечеству для такой сложной задачи нужно больше времени. Мы уверены, что конечная цель человечества в любом случае — это Марс, поскольку нет другой такой планеты с максимально приближенными к Земле условиями и средой, как эта.

— Вы упомянули, что освоение космоса, особенно в начале этого пути, очень затратное мероприятие. Сколько средств до настоящего момента потратили Эмираты на реализацию своих амбициозных космических проектов?

— Эмираты с начала запуска космической программы 20 лет назад потратили на эти цели более шести миллиардов долларов. Только на создание марсианского городка в Дубае, который будет открыт примерно через два с половиной года, планируется потратить около 150 миллионов долларов. В этом научном марсианском центре будет сымитирована атмосфера Марса, будут проводиться эксперименты по выращиванию растений, добыванию воды, строительству с использованием эмиратского песка и 3D-технологий, на его территории международные агентства смогут принять участие в исследовательской деятельности.

— Планируется ли создание полноценного отряда космонавтов ОАЭ? Сколько туда может войти человек?

— Во время Международного конгресса астронавтики мы обсудили с российской корпорацией "Роскосмос" возможности сотрудничества в подготовке космонавтов, чтобы впоследствии отправлять их на кораблях "Союз" к МКС, и каким образом мы можем подготовить их в центрах подготовки космонавтов в России. Планируем провести переговоры с российской стороной для конкретного обсуждения деталей этого проекта в ноябре на Дубайском авиашоу.

Мы рассчитываем, что первые эмиратские космонавты могут отправиться в космос в 2021 году. Международная космическая станция может вместить не более семи космонавтов, и до 2019 года там все забронировано. Где-то в следующем году будущие эмиратские космонавты могут прибыть на обучение в Россию. В ОАЭ процесс отбора начнется в 2018 году, о чем будет объявлено публично. Мы ожидаем, что очень многие эмиратцы захотят пойти в космонавты, и предстоит сделать отбор среди нескольких тысяч человек. Мы хотим отобрать менее 10 человек. Отборочный этап может занять 6-8 месяцев, сформируется отряд, на его подготовку потребуется 2-2,5 года. Сейчас мы выбираем, центры подготовки космонавтов существуют в США, в ЕС, в России, мы обсуждаем этот вопрос со всеми, но предпочли бы готовить будущих космонавтов в России, так как они отправятся в космос на российских кораблях. Космонавт, к примеру, обязан знать русский язык, не важно, где он проходил тренировку. Поэтому у нас очень большое желание сотрудничать с Россией в этой области.

— Космическое агентство ОАЭ подписало соглашение о намерениях с Роскосмосом в Австралии. Что подразумевает этот документ? С какими агентствами, кроме Роскосмоса, вы сотрудничаете?

— Подписанное в Австралии соглашение о намерениях с Роскосмосом предусматривает создание совместного технического комитета между РФ и ОАЭ, который будет помогать в реализации проектов между двумя странами. У нас существуют общие проекты с американским космическим агентством NASA, Европейским космическим агентством, японским, с Индией, некоторыми арабскими странами.