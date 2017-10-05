Андрей Новиков: ИГ* бежит из Сирии в Пакистан и Среднюю Азию

Позиции международной террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии сегодня серьезно подорваны благодаря усилиям сирийской правительственной армии, которая при поддержке Вооруженных сил России освободила от экстремистов большую часть территории САР. В связи с этим значительно возросла угроза нестабильности в близких к РФ государствах Центральной Азии, многие граждане которых состоят в рядах ИГИЛ* и планируют вернуться на родину после разгрома группировки на Ближнем Востоке. Эти и многие другие вызовы региональной и международной безопасности обсуждаются в ходе открывшегося в Краснодаре XVI совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ России. В ходе данного мероприятия руководитель Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву, какие меры принимаются спецслужбами стран Содружества, чтобы Центральная Азия не превратилась в новый плацдарм террористов, по каким каналам боевики покидают сегодня Сирию и что сегодня затрудняет международное взаимодействие по борьбе с экстремизмом.
— Андрей Петрович, какие общие угрозы безопасности стоят сегодня перед странами СНГ?
— Чтобы ответить на этот вопрос, следует проанализировать результаты борьбы Вооруженных сил Сирии при помощи российской армии против международных террористических организаций, действующих в САР. По оценкам военных, сегодня от террористических формирований освобождено 90% территории Сирийской арабской республики, что является очень важным позитивным результатом.
— Означает ли это, что ИГИЛ* уже смирился с поражением в Сирии и готовится к масштабному исходу в страны Средней Азии?
— Действительно, судя по активности ИГИЛ* в Афганистане, можно предположить, что стратегической задачей группировки в среднесрочной перспективе является расширение присутствия на севере страны с выходом к районам вблизи границ государств Центральной Азии и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Таким образом, вновь актуальной стала проблема возвращенцев, которые, к слову, широко используют подложные документы, облегчающие легализацию.
Кроме того, из зон боевых действий в страны Центральной Азии экспортируется новая модель экстремизма — модернизированная технологически и тактически, адаптированная к специфике многонационального состава участников. Это происходит на фоне таких сложных явлений, как самоидентификация тюркских народов, корректировка традиционного образа жизни и, самое главное, геополитического соперничества в регионе.
Джихадистский радикализм стал средством разрешения региональных кризисов. И это самая опасная тенденция.
— Достаточно ли эффективно взаимодействуют, на ваш взгляд, разведки стран мира на фоне всех этих вызовов международной безопасности?
— К сожалению, функциональный диапазон двустороннего сотрудничества оказывается во многих случаях слишком узким, чтобы охватить все значимые аспекты успешного противодействия терроризму. Сотрудничество на глобальном уровне (ООН или ОБСЕ), напротив, оказывается всеохватывающим, но малочувствительным к специфике борьбы с террором в отдельных субрегионах, в том числе и Центрально-Азиатском. В такой ситуации антитеррористическое взаимодействие на субрегиональном уровне по-прежнему является наиболее эффективным.
Сегодня явное расхождение политических и даже геополитических интересов государств блокирует многие инициативы, которые могли бы принести практическую пользу. Это также касается санкционных списков на уровне глобальных международных организаций. Хочу подчеркнуть, что взаимодействие АТЦ и международных организаций сегодня, в принципе, является возможным при соблюдении минимальных условий — отсутствии так называемых двойных стандартов, без излишней политизации и предварительных условий. Страны СНГ и их компетентные органы всегда и в полном объеме ориентированы на выполнение международных обязательств по борьбе с терроризмом.
— Каких достижений в борьбе и предупреждении терроризма удалось в последнее время достичь России совместно с государствами СНГ, отношения с которыми, в отличии от западных партнеров, не омрачены взаимными санкциями?
— Совместными и согласованными усилиями спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов стран Содружества нам действительно удалось достичь значительных успехов. Так, АТЦ СНГ на постоянной основе поддерживается в актуальном состоянии список разыскиваемых граждан. Он формируется на основе согласованного перечня статей национальных уголовных кодексов, предусматривающих ответственность за преступления террористического характера, а также отдельного перечня статей, предусматривающих ответственность за участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории третьих стран. На данный момент мы располагаем информацией более чем о 8000 лицах, объявленных в розыск за преступления террористического и экстремистского характера. Кроме того, сформирована фототека, содержащая более 2000 изображений разыскиваемых.
— Помогли ли эти данные добиться конкретных результатов при розыске радикалов?
— Несомненно. К примеру, по итогам операции "Барьер", проводимой совместно с подразделениями финансовых разведок государств СНГ, только в 2017 году выявлено 73 лица, причастных к финансированию терроризма. Кроме того, по итогам регулярной операции "Трал-Антитеррор", проводимой совместно с национальными пенитенциарными службами государств Содружества, только в текущем году нами установлены 17 человек, разыскиваемых за терроризм, но отбывающих наказание за совершение других, как правило общеуголовных, преступлений.
— Если розыск причастных к терроризму граждан стран СНГ сегодня ведется эффективно, то можно ли сказать то же самое о контроле границ Содружества?
— Тесное взаимодействие со структурами пограничного контроля государств Содружества представляется нам крайне важным. Как я уже говорил, на фоне происходящих в Сирии и Ираке событий есть все основания ожидать рост числа возвращающихся лиц, когда ИГИЛ* закономерно потерпит поражение в военном плане или прекратит свое существование.
— В завершение нашей беседы хотел бы спросить вас о прошедших в этом году учениях "Душанбе-Антитеррор-2017": как показали себя на них спецслужбы стран Содружества, в чем заключалась специфика этих тренировок?
— Напомню, что "Душанбе-Антитеррор-2017" было проведено при координирующей роли АТЦ СНГ, Государственным комитетом национальной безопасности Республики Таджикистан при содействии Генштаба ВС РФ. В учении приняли непосредственное участие подразделения органов безопасности и специальных служб Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Впервые мы вышли на учения в таком расширенном составе, что свидетельствует о глубоком понимании уровня террористических угроз, с которыми сталкиваются наши государства. Ключевой особенностью "Душанбе-Антитеррор" стала отработка эпизодов борьбы с террористами с учетом опыта сирийской операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России